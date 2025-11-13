newspaper
Πέμπτη 13 Νοεμβρίου 2025
Ο «Κάρλσον», ο «Τσε Γκεβάρα», ο «Καθηγητής» – Το μέγα σκάνδαλο διαφθοράς στην Ουκρανία «ζώνει» τον Ζελένσκι
Ο «Κάρλσον», ο «Τσε Γκεβάρα», ο «Καθηγητής» – Το μέγα σκάνδαλο διαφθοράς στην Ουκρανία «ζώνει» τον Ζελένσκι

«Καρατομήσεις» υπουργών, συλλήψεις και η μυστηριώδης διαφυγή του βασικού υπόπτου, στενού συνεργάτη του προέδρου Ζελένσκι: το νέο σκάνδαλο διαφθοράς στην Ουκρανία φτάνει στην κυβέρνηση του Κιέβου

Μαργαρίτα Βεργολιά
Θεωρείται το μεγαλύτερο έως τώρα σκάνδαλο διαφθοράς στην εμπόλεμη και καταχρεωμένη Ουκρανία, που βασίζεται στη στήριξη της Δύσης για να αμυνθεί έναντι του ρώσου εισβολέα.

Σχεδόν αγγίζει τον πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Βάσει των έως τώρα αποκαλύψεων, το κύκλωμα δωροδοκιών και ξεπλύματος χρήματος, ύψους 100 εκατομμυρίων δολαρίων, λυμαινόταν το ενεργειακό τοπίο της χώρας, που ετοιμάζεται για έναν τέταρτο δύσκολο χειμώνα εν καιρώ πολέμου.

Υπό την κωδική ονομασία «Μίδας», η έρευνα του Εθνικού Γραφείου Καταπολέμησης της Διαφθοράς (NABU) και της συναρμόδιας ειδικής εισαγγελίας SAPO υποδεικνύει ότι η εγκληματική οργάνωση αποτελούνταν από πρώην και νυν αξιωματούχους στον ενεργειακό τομέα, αλλά και στην κυβέρνηση, καθώς και έναν επιχειρηματία.

Ο τελευταίος, άρτι φυγάς από την Ουκρανία, φέρεται να είναι ο «ιθύνων νους».

Είχε την έδρα του στην οδό Χρουσέφσκι, στον αριθμό 9α, στο ίδιο κτίριο όπου ο Ουκρανός πρόεδρος και η οικογένειά του έχουν ένα διαμέρισμα, στο κέντρο του Κιέβου.

Το όνομά του: Τιμούρ Μίντιτς.

Είναι συνιδρυτής της εταιρείας τηλεοπτικών παραγωγών Kvartal-95 και πρώην επιχειρηματικός εταίρος του Ζελένσκι, την εποχή που ο ίδιος ήταν διάσημος κωμικός, πριν εισέλθει στην πολιτική.

Παρέμεινε στενός φίλος του Ουκρανού προέδρου, αποκτώντας τεράστια επιρροή του και επεκτείνοντας τα συμφέροντά του σε πολλούς κλάδους.

«Drones – Μίντιτς. Πύραυλοι – Μίντιτς. Ενέργεια – Μίντιτς. Υπουργικό συμβούλιο – Μίντιτς. Τράπεζες – Μίντιτς. Ένα επώνυμο που ακούγεται συχνά στους πολιτικούς διαδρόμους εδώ και πάνω από ένα χρόνο», γράφει η Ukrainska Pravda.

«Ο άνθρωπος που ξεκίνησε ως ο νεότερος συνεργάτης του ολιγάρχη Ίχορ Κολομόισκι, φαίνεται ότι μπόρεσε να μετατραπεί σε έναν από τους σκιώδεις διαχειριστές της χώρας», σχολιάζει.

«Φυσικά αυτό θα ήταν αδύνατο χωρίς τον φίλο του Βολοντίμιρ Ζελένσκι», προσθέτει, ούτε όμως και «χωρίς την πλήρη εισβολή της Ρωσίας, η οποία έθεσε σε παύση τις δημοκρατικές διαδικασίες στην Ουκρανία για αόριστο χρονικό διάστημα, συμπεριλαμβανομένης της λογοδοσίας και της διαφάνειας».

YouTube thumbnail

Από τον «Κάρλσον», ως τον «Τσε Γκεβάρα»

Διάρκειας 15 μηνών, η «έρευνα απέδωσε χιλιάδες ώρες τηλεφωνικών υποκλοπών, που αποτελούν αποδεικτικά στοιχεία για τις δραστηριότητες μιας εγκληματικής οργάνωσης υψηλού επιπέδου στους τομείς της ενέργειας και της άμυνας», αναφέρει το Εθνικό Γραφείο Καταπολέμησης της Διαφθοράς (NABU).

Η δράση της αφορούσε στον έλεγχο των προμηθειών ενέργειας, καθώς και στην αμυντική θωράκιση ουκρανικών ενεργειακών εγκαταστάσεων από τις ρωσικές επιθέσεις.

Στο επίκεντρο των ερευνών είναι δωροδοκίες από εργολάβους της Energoatom, της κρατικής εταιρείας πυρηνικής ενέργειας της Ουκρανίας, με μίζες 10-15% της αξίας κάθε σύμβασης.

Οι ερευνητές λένε ότι το δίκτυο ξέπλυνε περίπου 100 εκατομμύρια δολάρια μέσω ενός μυστικού γραφείου, με έδρα το Κίεβο, σε οίκημα που ανήκει οικογένεια του φιλορώσου Αντρέι Ντερκάτς, Ουκρανού πρώην βουλευτή, μετέπειτα φυγά και νυν γερουσιαστή της Ρωσικής Ομοσπονδίας.

Έχουν απαγγελθεί κατηγορίες κατά επτά  προσώπων για δωροδοκία, κατάχρηση εξουσίας και παράνομο πλουτισμό. Πέντε έχουν συλληφθεί.

Ο Μίντιτς, που στις υποκλαπείσες τηλεφωνικές συνομιλίες αναφέρεται -σύμφωνα με ουκρανικά ΜΜΕ- με το ψευδώνυμο «Κάρλσον», εγκατέλειψε τη χώρα πριν από την έφοδο των διωκτικών αρχών στο σπίτι του και σε επιχειρήσεις του.

Βρίσκεται παράλληλη έρευνα σε εξέλιξη για το εάν και πώς είχε ειδοποιηθεί.

Τα «κεφάλια» εν τω μεταξύ πέφτουν στο Κίεβο.

Η ουκρανική κυβέρνηση απέλυσε το εποπτικό συμβούλιο της Energoatom την Τρίτη.

Μια ημέρα μετά εξωθήθηκαν σε παραίτηση η υπουργός Ενέργειας Σβιτλάνα Χριντσούκ και ο υπουργός Δικαιοσύνης (μέχρι τον Ιούλιο προκάτοχος της Χριντσούκ), Γκέρμαν Γκαλουστσένκο.

Το δικό του ψευδώνυμο στις ηχογραφήσεις της NABU ήταν «Καθηγητής».

Άμεσα εμπλεκόμενος στο κύκλωμα είναι ο πρώην σύμβουλός του, Ίχορ Μιρονιούκ, με το παρατσούκλι «Ρόκετ».

Ο Ολέξι Τσερνίσοφ, αναπληρωτής πρωθυπουργός της Ουκρανίας μέχρι τον Ιούλιο και στενός σύμμαχος του Ζελένσκι, ταυτοποιήθηκε στις ηχογραφήσεις με το κωδικό όνομα «Τσε Γκεβάρα».

Η NABU τον κατηγόρησε για παράνομο πλουτισμό, με περίπου 1,2 εκατομμύρια δολάρια και σχεδόν 100.000 ευρώ που έλαβε μέσω του δικτύου ξεπλύματος χρήματος.

YouTube thumbnail

Όλα τα βλέμματα τώρα στον Ζελένσκι

«Είναι πολύ δύσκολο για τον καθένα στην Ουκρανία τώρα. Είναι εντελώς αφύσικο ότι υπάρχουν ακόμη κάποιες κομπίνες στον ενεργειακό τομέα», δήλωσε ο Ουκρανός πρόεδρος.

«Πρέπει να υπάρξει η μέγιστη διαφάνεια στον ενεργειακό τομέα», συμπλήρωσε, «απολύτως σε όλες τις διαδικασίες».

Υπάρχουν ωστόσο ακόμη πολλά αναπάντητα ερωτήματα και η υπομονή των πολιτών της Ουκρανίας από τα αλλεπάλληλα σκάνδαλα δείχνει, εν καιρώ πολέμου, να εξαντλείται.

Οι νέες αποκαλύψεις έρχονται καθώς τα ουκρανικά στρατεύματα δέχονται ασφυκτικές πιέσεις στα πολεμικά μέτωπα -και δη στο στρατηγικής σημασίας Ποκρόσφκ, στην ανατολική επαρχία του Ντονέτσκ- ενώ οι κλιμακούμενες ρωσικές επιθέσεις στις ενεργειακές υποδομές βυθίζουν την εμπόλεμη χώρα στο σκοτάδι και στο κρύο.

Μόλις πριν από λίγους μήνες εν τω μεταξύ, σε μια σπάνια διαμαρτυρία, οι Ουκρανοί είχαν βγει στους δρόμους, αντιδρώντας στην απόπειρα Ζελένσκι να περιορίσει τις εξουσίες των αρχών κατά της διαφθοράς στην Ουκρανία, που σήμερα ηγούνται των νέων ερευνών.

Τον περασμένο Ιούλιο η Υπηρεσία Ασφαλείας της Ουκρανίας (SBU) και το Κρατικό Γραφείο Ερευνών (SBI), που υπάγονται στην εξουσία του προέδρου, εξαπέλυσαν ένα πρωτοφανές κύμα ερευνών και συλλήψεων σε βάρος των NABU και SAPO, χωρίς δικαστική έγκριση και με κατηγορίες που κυμαίνονταν από κατασκοπεία και δεσμούς με τη Ρωσία, μέχρι εμπλοκή σε παλιές ποινικές υποθέσεις.

Ακολούθησε ο επίμαχος νόμος με υπογραφή Ζελένσκι, που τερμάτιζε την ανεξαρτησία των βασικών θεσμών κατά της διαφθοράς.

Τον ανακάλεσε εν μέσω λαϊκής οργής, επικρίσεων από τους πολιτικούς αντιπάλους του ότι επιχειρεί να καλύψει διεφθαρμένους συνεργάτες του και κατακραυγής από την ΕΕ.

Η καταπολέμηση της διαφθοράς αποτελεί εξάλλου ένα από τα βασικά κριτήρια στις ενταξιακές διαπραγματεύσεις.

«Δεν υπάρχει χώρος για διαφθορά, ειδικά τώρα. Κυριολεκτικά πρόκειται για τα λεφτά του λαού που πρέπει να πηγαίνουν στο μέτωπο», δήλωσε για το νέο σκάνδαλο η επικεφαλής εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ, Κάγια Κάλας, χαρακτηρίζοντάς το κατά τα λοιπά… «εξαιρετικά ατυχές».

