Νέο σκάνδαλο στην Ουκρανία: Στενός συνεργάτης του Ζελένσκι στο επίκεντρο μεγάλης έρευνας για διαφθορά

Ο Τιμούρ Μίντιτς, ένας από τους στενότερους συνεργάτες του προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι στην Ουκρανία, είναι μεταξύ των επτά ατόμων που κατηγορούνται στο πλαίσιο μιας μεγάλης έρευνας για διαφθορά, όπως ανακοίνωσε στις 11 Νοεμβρίου η Εθνική Υπηρεσία Καταπολέμησης της Διαφθοράς (NABU).

Σύμφωνα με την υπηρεσία, η ομάδα «έθεσε σε εφαρμογή ένα μεγάλο σχέδιο διαφθοράς με σκοπό να ελέγξει βασικές κρατικές επιχειρήσεις», μεταξύ των οποίων και η Energoatom, η κρατική υπηρεσία πυρηνικής ενέργειας της Ουκρανίας.

Έρευνες και φυγή του Μίντιτς

Η NABU πραγματοποίησε έρευνες στο Κίεβο στις 10 Νοεμβρίου σε χώρους που συνδέονται με τον Μίντιτς, αλλά εκείνος είχε προειδοποιηθεί και διέφυγε πριν από τις έρευνες, σύμφωνα με πηγές του Kyiv Independent.

Ο Ζελένσκι σχολίασε αόριστα το σκάνδαλο, επαινώντας τις προσπάθειες της NABU. «Οποιαδήποτε αποτελεσματική δράση κατά της διαφθοράς είναι απολύτως απαραίτητη. Η αναπόφευκτη τιμωρία είναι απαραίτητη», δήλωσε στην απογευματινή ομιλία του, χωρίς να κατονομάσει τον Μίντιτς ή άλλους εμπλεκόμενους.

Ο Μίντιτς είναι συνιδιοκτήτης της Kvartal 95, εταιρείας παραγωγής που ιδρύθηκε από τον πρόεδρο. Έξι άλλα άτομα έχουν επίσης κατηγορηθεί, ενώ πέντε έχουν τεθεί υπό κράτηση. Ο Μίντιτς παραμένει ελεύθερος.

Στοιχεία της έρευνας

Η έρευνα διήρκεσε 15 μήνες και περιελάμβανε 1.000 ώρες υποκλοπών, οδηγώντας σε 70 επιδρομές, σύμφωνα με την NABU. Η υπηρεσία αναφέρει ότι η ομάδα συλλέγει δωροδοκίες από εργολάβους της Energoatom, ύψους 10-15% της αξίας κάθε σύμβασης.

Σε δήλωση της NABU αναφέρεται ότι η διαχείριση στρατηγικής επιχείρησης με ετήσια έσοδα άνω των 200 δισεκατομμυρίων γρίβνα (4,7 δισεκατομμύρια δολάρια) γινόταν από εξωτερικούς συνεργάτες χωρίς επίσημη εξουσία. Οι ηχογραφήσεις αποκαλύπτουν συνομιλίες με τα ψευδώνυμα «Roket» και «Tenor», αναγνωρισμένα ως Ιχόρ Μυρονιούκ και Ντμίτρο Μπασόφ, οι οποίοι ασκούσαν πίεση σε εργολάβους.

Η NABU εκτιμά ότι οι εμπλεκόμενοι ξέπλυναν περίπου 100 εκατομμύρια δολάρια μέσω γραφείου στο Κίεβο που ανήκει στην οικογένεια Ντερκάτς.

Εμπλοκή πολιτικών και επιχειρηματικών κύκλων

Ο υπουργός Δικαιοσύνης Χέρμαν Χαλούσενκο, πρώην υπουργός Ενέργειας (2021-2025), επίσης ερευνάται, ενώ η υπόθεση συνδέεται με την επιρροή του Μίντιτς στον τραπεζικό τομέα, μέσω της εθνικοποιημένης Sense Bank, και στον ενεργειακό κλάδο.

Τον Ιούνιο, συγγενής του Μίντιτς συνελήφθη ενώ προσπαθούσε να διαφύγει στο εξωτερικό, κατηγορούμενος για υπεξαίρεση 16 εκατομμυρίων δολαρίων από την εταιρεία Kharkivoblenergo.

Η είδηση έρχεται λίγες μέρες μετά δημοσίευμα της Ουκρένσκα Πράβντα, που ανέφερε την αυξανόμενη επιρροή του Μίντιτς τα τελευταία χρόνια, ενισχύοντας το ενδιαφέρον για την υπόθεση και τις πιθανές πολιτικές και οικονομικές συνέπειες.