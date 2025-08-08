newspaper
08.08.2025 | 10:14
Φωτιά σε δασική έκταση στην Κεφαλονιά - Μήνυμα 112 για εκκένωση οικισμών
Σημαντική είδηση:
08.08.2025 | 13:23
Φωτιά στα Μέγαρα – Σηκώθηκαν εναέρια μέσα
Κρίση στρατολόγησης στην Ουκρανία: Η βία και η διαφθορά «αδειάζουν» τη χώρα από άνδρες
Κόσμος 08 Αυγούστου 2025 | 13:27

Κρίση στρατολόγησης στην Ουκρανία: Η βία και η διαφθορά «αδειάζουν» τη χώρα από άνδρες

Αξιωματούχοι που έχουν αναλάβει την ενίσχυση του στρατού στην Ουκρανία κατηγορούνται για ξυλοδαρμούς, χρήση δακρυγόνων και σύλληψη ανυπότακτων ανδρών, με αποτέλεσμα ορισμένοι να εγκαταλείψουν τη χώρα

Σύνταξη
Spotlight

Η Ουκρανία βρίσκεται αντιμέτωπη με μια πρωτοφανή κρίση στρατολόγησης, καθώς πολλαπλασιάζονται οι καταγγελίες για βίαιες πρακτικές, εκβιασμούς και διαφθορά.

Ταυτόχρονα, χιλιάδες άνδρες προσπαθούν απελπισμένα να αποφύγουν τη στρατιωτική θητεία είτε με το να κρύβονται, είτε με το να φεύγουν από την χώρα.

Οι περιπολίες στρατολόγησης

«Αν ποτέ πολεμήσω, δεν θα πολεμήσω για την Ουκρανία», δήλωσε ο 29χρονος από την δυτικότερη περιοχή της Ζακαρπάτια στο Al Jazeera περιγράφωντας τη σκληρότητα των «περιπολιών στρατολόγησης».

Τον Ιούνιο, καθώς έφευγε από την κυριακάτικη λειτουργία σε καθεδρικό ναό του Ουζγκόροντ, μια ομάδα τριών αστυνομικών και δύο στρατιωτικών τον συνέλαβε.

Παρά το γεγονός ότι είχε έγγραφα που αποδείκνυαν πως ήταν ο μοναδικός φροντιστής της ανάπηρης μητέρας του – λόγος εξαίρεσης από τη στράτευση – οδηγήθηκε σε στρατολογικό γραφείο, όπου, σύμφωνα με τον ίδιο, ξυλοκοπήθηκε και πιέστηκε να εμφανιστεί εθελοντικά για υπηρεσία.

Όταν αρνήθηκε, του έδεσαν τα μάτια και, μαζί με άλλους τέσσερις άνδρες, τον μετέφεραν κοντά στα σύνορα με τη Σλοβακία.

Εκεί, υπό την απειλή όπλου, τους ανάγκασαν να τρέξουν προς έναν φράχτη, ενώ παράλληλα τους βιντεοσκοπούσαν για να τους κατηγορήσουν για παράνομη διέλευση συνόρων – αδίκημα που επισύρει ποινή φυλάκισης έως και τέσσερα χρόνια.

Τελικά, η οικογένεια του Αρτέμ πλήρωσε 2.000 δολάρια για την απελευθέρωσή του και επιπλέον 15.000 δολάρια για πλαστή άδεια εξόδου από τη χώρα.

Κατάχρηση και βία

Η ιστορία του Αρτέμ δεν είναι μοναδική.

Σύμφωνα με τον Ουκρανό Διαμεσολαβητή για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, μόνο το πρώτο εξάμηνο του έτους καταγράφηκαν πάνω από 2.000 καταγγελίες για χρήση βίας από περιπολίες στρατολόγησης.

Παραδείγματα περιλαμβάνουν περιστατικά όπου αστυνομικοί τραυμάτισαν πολίτες, έκαναν χρήση δακρυγόνων ή εισέβαλαν σε δημόσιους χώρους για να εντοπίσουν άνδρες ηλικίας 25–60 ετών.

Την 1η Αυγούστου, στην πόλη Βίνιτσα, η αστυνομία διέλυσε με δακρυγόνα πλήθος που επιχείρησε να απελευθερώσει περίπου 100 άνδρες οι οποίοι, σύμφωνα με τους διαδηλωτές, είχαν συλληφθεί παράνομα.

Δίκτυα διαφθοράς κα «προνομιούχοι δραπέτες»

Παράλληλα, σκάνδαλα διαφθοράς συγκλονίζουν τις στρατιωτικές και δικαστικές αρχές. Το 2024, ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι απέλυσε τον γενικό εισαγγελέα, όταν αποκαλύφθηκε ότι εισαγγελείς είχαν εξασφαλίσει πλαστά έγγραφα αναπηρίας για να αποφύγουν τη στράτευση και να λάβουν συντάξεις.

Ακόμη πιο εντυπωσιακή είναι η υπόθεση του Ολέγκ Ντρουζ, επικεφαλής ψυχιάτρου των Ενόπλων Δυνάμεων, που είχε την εξουσία να κηρύσσει στρατεύσιμους ως ακατάλληλους.

Συνελήφθη τον Ιανουάριο κατηγορούμενος για παράνομο πλουτισμό, έχοντας αποκτήσει πολυτελή ακίνητα, αυτοκίνητα BMW και εκατοντάδες χιλιάδες δολάρια σε μετρητά από το 2022.

Περιπολίες παντού – Ακόμη και σε γάμους

Τα τελευταία δύο χρόνια, περιπολίες στρατολόγησης έχουν γίνει καθημερινό φαινόμενο σε πλατείες, σταθμούς μετρό, νυχτερινά κέντρα, ακόμη και σε γαμήλιες δεξιώσεις.

Σε αρκετές περιπτώσεις, «ψεύτικες περιπολίες» – ομάδες ανδρών με στολές – εκβιάζουν συλληφθέντες ζητώντας ποσά από 400 δολάρια και άνω. Όσοι αρνούνται, παραδίδονται στις αρχές.

Πολλοί αξιωματικοί στρατολόγησης είναι πρώην στρατιωτικοί που πάσχουν από μετατραυματικό στρες (PTSD) και δεν διστάζουν να χρησιμοποιήσουν σκληρές πρακτικές.

Αυτό έχει οδηγήσει χιλιάδες άνδρες να κρύβονται, προκαλώντας σοβαρές ελλείψεις σε εργατικά χέρια σε οικοδομές, γεωργία και μεταφορές.

Ρήγμα στην κοινωνία

Η κρίση στρατολόγησης έχει δημιουργήσει έντονες κοινωνικές αντιθέσεις.

Οικογένειες στρατιωτών θεωρούν ότι όσοι αποφεύγουν τη θητεία «κρύβονται πίσω από τις φούστες των γυναικών τους», όπως χαρακτηριστικά δήλωσε η Χάνα Κοβαλέβα, σύζυγος εθελοντή που κατατάχθηκε το 2022.

Από την άλλη πλευρά, άνδρες που αρνούνται να πολεμήσουν επικαλούνται φόβο, αδικία και καχυποψία για την ηγεσία του στρατού.

Οι νέοι φεύγουν προληπτικά

Αν και η υποχρεωτική στράτευση αρχίζει στα 25, αρκετές οικογένειες φροντίζουν τα παιδιά τους να φύγουν πολύ νωρίτερα.

Ο 17χρονος Μπόγκνταν από το Κίεβο, γιος εύπορης οικογένειας, φεύγει για να σπουδάσει στην Πράγα.

Ο πατέρας του δηλώνει ότι δεν θέλει να ρισκάρει τη ζωή του γιου του «σε ένα χαοτικό μέτωπο όπου τα λάθη κοστίζουν ζωές».

Η μέση ηλικία των Ουκρανών στρατιωτών έχει ανέβει στα 45 έτη, γεγονός που προκαλεί ανησυχία.

Οι ΗΠΑ έχουν πιέσει το Κίεβο να μειώσει την ηλικία στρατολόγησης από τα 25 στα 18, ενώ ο πρώην αναπληρωτής αρχηγός του Γενικού Επιτελείου, υποστράτηγος Ιγκόρ Ρομανένκο, προτείνει την καθολική κινητοποίηση ανδρών χωρίς εξαιρέσεις.

Ο Ρομανένκο υποστηρίζει ακόμη τη δημιουργία «στρατού εργασίας» για την παραγωγή drones και πολεμικού εξοπλισμού, τονίζοντας ότι η οικονομία πρέπει να αναπροσαρμοστεί πλήρως στις ανάγκες του πολέμου.

Ένα μέλλον αβέβαιο

Καθώς η Ρωσία συνεχίζει την εισβολή και η Ουκρανία παλεύει να αναπληρώσει τις απώλειες στην πρώτη γραμμή, η κρίση στρατολόγησης φαίνεται να βαθαίνει.

Αν δεν ληφθούν άμεσα αποφάσεις – ακόμη κι αν είναι πολιτικά δύσκολες – η χώρα κινδυνεύει να δει την ήδη εύθραυστη κοινωνική της συνοχή να καταρρέει.

«Εάν δεν εφαρμοστούν οι μη δημοφιλείς στρατηγικές αποφάσεις στο εσωτερικό, η κατάσταση θα επιδεινωθεί. Κανένας ξένος δεν θα πολεμήσει για εμάς», δήλωσε ο Ρομανένκο στο Al Jazeera.

World
UBS: Ανατροπή για την αγορά χρυσού, το κρυφό «χτύπημα» των ΗΠΑ στις ράβδους

UBS: Ανατροπή για την αγορά χρυσού, το κρυφό «χτύπημα» των ΗΠΑ στις ράβδους

Economy
Πληθωρισμός: Στο 3,1% τον Ιούλιο – Ποια προϊόντα αυξήθηκαν [πίνακες]

Πληθωρισμός: Στο 3,1% τον Ιούλιο – Ποια προϊόντα αυξήθηκαν [πίνακες]

Η απόφαση Νετανιάχου για Γάζα – Ένα έργο που το έχουμε ξαναδεί και γιατί θα αποτύχει
«Θα αποτύχετε ξανά» 08.08.25

Η απόφαση Νετανιάχου για Γάζα – Ένα έργο που το έχουμε ξαναδεί και γιατί θα αποτύχει

Απώλειες στρατευμάτων, αιμοραγία δεκάδων δισεκατομμυρίων δολαρίων και διεθνής απομόνωση, είναι το τίμημα που περιμένει το Ισραήλ την ώρα που συγκεντρώνονται 6 μεραρχίες για να εισβάλουν στη Γάζα.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Ψηφιακή αντίσταση: Αφγανός πρόσφυγας από την Αθήνα που διδάσκει στα κορίτσια του Αφγανιστάν προγραμματισμό
Ψηφιακή αντίσταση 08.08.25

Ένας Αφγανός πρόσφυγας από την Αθήνα διδάσκει στα κορίτσια του Αφγανιστάν προγραμματισμό

Με την απαγόρευση της πρόσβασης των κοριτσιών στην εκπαίδευση, πολλές στρέφονται προς θρησκευτικά σχολεία. Η μόνη άλλη επιλογή που έχουν είναι να προσπαθήσουν να μάθουν κρυφά μέσω του ίντερνετ

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Γάζα: Οι μακάβριοι και ανέφικτοι στόχοι του ισραηλινού σχεδίου – Εκκωφαντική η αφωνία της διεθνούς κοινότητας
Προκλητική απόφαση 08.08.25

Τα μάτια στη Γάζα: Οι μακάβριοι και ανέφικτοι στόχοι του ισραηλινού σχεδίου - Εκκωφαντική η αφωνία της διεθνούς κοινότητας

Ο Νετανιάχου μοιάζει αποφασισμένος να προχωρήσει το σχέδιο εθνοκάθαρσης στη Γάζα - Η προαναγγελία ενός εγκλήματος ιστορικών διαστάσεων βρίσκει τη διεθνή κοινότητα σε ρόλο παρατηρητή

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
Economist: Το Ισραήλ ακυρώνει τον εαυτό του
«Εθνοκάθαρση» 08.08.25

Economist: Το Ισραήλ ακυρώνει τον εαυτό του

Το βρετανικό μέσο κάνει λόγο για την εθνοκάθαρση που διεξάγουν οι Ισραηλινοί και προειδοποιεί πως η χώρα κινδυνεύει να μην θεωρείται πια δημοκρατική.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Χαλίτ Γιουκάι: Αφαντος ο τούρκος επιχειρηματίας που ταξίδευε προς τη Μύκονο
Κόσμος 08.08.25

Αφαντος ο τούρκος επιχειρηματίας που ταξίδευε προς τη Μύκονο - «Είδα κομμάτια ξύλου», συγκλονιστική μαρτυρία

Επαγγελματίες δύτες, ελικόπτερο και σκάφη της ακτοφυλακής κινητοποιήθηκαν για να αναζητήσουν τον τούρκο επιχειρηματία αλλά μέχρι στιγμής δεν έχει βρεθεί κανένα ίχνος του.

Σύνταξη
Δια χειρός Τραμπ: Ανακοίνωσε την υπογραφή συμφωνίας ειρήνης Αρμενίας – Αζερμπαϊτζάν
Στην Ουάσινγκτον 08.08.25

Δια χειρός Τραμπ: Ανακοίνωσε την υπογραφή συμφωνίας ειρήνης Αρμενίας – Αζερμπαϊτζάν

Το κείμενο της συμφωνίας δίνει στις ΗΠΑ δικαιώματα διαμόρφωσης ενός διαδρόμου 43 χιλιομέτρων στο έδαφος της Αρμενίας ο οποίος θα ονομασθεί «Οδός Τραμπ για τη διεθνή ειρήνη και ευημερία»

Σύνταξη
Πυρηνικός αντιδραστήρας στη Σελήνη – Αυτή είναι η νέα «κούρσα» Ρωσίας – ΗΠΑ – Κίνας
Διάστημα 08.08.25

Πυρηνικός αντιδραστήρας στη Σελήνη – Αυτή είναι η νέα «κούρσα» Ρωσίας – ΗΠΑ – Κίνας

Ο νέος ψυχρός πόλεμος ξαναβάζει τον πλανήτη σε ανταγωνισμούς του παρελθόντος, με τη Ρωσία, της ΗΠΑ και την Κίνα να εντείνουν μετά από δεκαετίες την κόντρα για την κατάκτηση της Σελήνης

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Αντιδράσεις μετά το «πράσινο» για τη μεγαλύτερη κρεμαστή γέφυρα στον κόσμο
Ανησυχούν οι κάτοικοι 08.08.25

Αντιδράσεις μετά το «πράσινο» για τη μεγαλύτερη κρεμαστή γέφυρα στον κόσμο

Η ιταλική κυβέρνηση ενέκρινε έργο ύψους 13,5 δισ. ευρώ για τη σύνδεση της Σικελίας με την ηπειρωτική χώρα - Γιατί απορρίπτεται από την ΕΕ ο χαρακτηρισμός της ως «γέφυρα στρατηγικής σημασίας»

Νατάσα Μπαστέα
Νατάσα Μπαστέα
Ισραήλ: Εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο το σχέδιο Νετανιάχου για κατάληψη της Γάζας
Εξόντωση των Παλαιστινίων 08.08.25 Upd: 06:45

Εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο το σχέδιο Νετανιάχου για κατάληψη της Γάζας - Λευκή επιταγή από Τραμπ

Το σχέδιο Νετανιάχου για κατάληψη της Γάζας εγκρίθηκε παρά τις διαφωνίες του στρατού του Ισραήλ - Ο Τραμπ φέρεται να μην αντιτίθεται στα σχέδια του Νετανιάχου

Σύνταξη
Βενεζουέλα: «Αξιολύπητη» και «γελοία» η αύξηση από τις ΗΠΑ του ποσού της επικήρυξης για τον Μαδούρο
Βενεζουέλα 08.08.25

«Αξιολύπητη» και «γελοία» η επικήρυξη του Μαδούρο από τις ΗΠΑ

«Η αξιολύπητη ‘αμοιβή’ που δίνει η Πάμελα Μπόντι είναι το πιο γελοίο παραπέτασμα καπνού που έχουμε δει ποτέ», αναφέρει το Καράκας για την αύξηση από τις ΗΠΑ του ποσού της επικήρυξης για τον Μαδούρο.

Σύνταξη
Η απόφαση Νετανιάχου για Γάζα – Ένα έργο που το έχουμε ξαναδεί και γιατί θα αποτύχει
«Θα αποτύχετε ξανά» 08.08.25

Η απόφαση Νετανιάχου για Γάζα – Ένα έργο που το έχουμε ξαναδεί και γιατί θα αποτύχει

Απώλειες στρατευμάτων, αιμοραγία δεκάδων δισεκατομμυρίων δολαρίων και διεθνής απομόνωση, είναι το τίμημα που περιμένει το Ισραήλ την ώρα που συγκεντρώνονται 6 μεραρχίες για να εισβάλουν στη Γάζα.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Απαγόρευση απόπλου: Δεμένα παραμένουν τα πλοία στα λιμάνια – Ταλαιπωρία για χιλιάδες επιβάτες
Ελλάδα 08.08.25

Παράταση της απαγόρευσης απόπλου - Πλοία εκτελούν δρομολόγια με δική τους ευθύνη - Ταλαιπωρία για χιλιάδες επιβάτες

Οι θυελλώδεις άνεμοι που πνέουν σε όλο το Αιγαίο συνεχίζουν να κρατούν δεμένα τα πλοία στα λιμάνια της Αττικής - Σε ισχύ η απαγόρευση απόπλου

Σύνταξη
Βασιλικά γκάζια: Στο σφυρί το αγαπημένο τετράτροχο της βασίλισσας Ελισάβετ – «Με ασφάλεια για Κόργκι»
Πάθος για 4 τροχούς 08.08.25

Βασιλικά γκάζια: Στο σφυρί το αγαπημένο τετράτροχο της βασίλισσας Ελισάβετ – «Με ασφάλεια για Κόργκι»

Τα αυτοκίνητα ήταν άρρηκτα συνδεδεμένα με την ζωή της βασίλισσας Ελισάβετ που είχε στο στόλο της Βentley, Land Rover Defender, Mercedes 600 Landaulet, Daimler DS420 και Range Rover

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Μανωλάκου: Το ΚΚΕ επιμένει να μην πληρώσουν οι αγρότες και ο λαός, τα κλεμμένα του ΟΠΕΚΕΠΕ
Πολιτική Γραμματεία 08.08.25

Μανωλάκου: Το ΚΚΕ επιμένει να μην πληρώσουν οι αγρότες και ο λαός, τα κλεμμένα του ΟΠΕΚΕΠΕ

«Κάθε μέρα βομβαρδιζόμαστε και με νέα στοιχεία για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ που ενισχύουν τη σαπίλα του συστήματος», τόνισε η βουλευτής του ΚΚΕ, Διαμάντω Μανωλάκου

Σύνταξη
«Κανείς δεν πιστεύει πια στο μέλλον» – Άνταμ Κέρτις και Άρι Άστερ δίνουν συμβουλές επιβίωσης στην δυστοπία του σήμερα
Fizz 08.08.25

«Κανείς δεν πιστεύει πια στο μέλλον» – Άνταμ Κέρτις και Άρι Άστερ δίνουν συμβουλές επιβίωσης στην δυστοπία του σήμερα

Στην ατομοκεντρική κοινωνία της «παράνοιας» και της «νοσταλγίας» ο Άνταμ Κέρτις και ο Άρι Άστερ εξηγούν πώς ο κινηματογράφος μπορεί να λειτουργήσει ως καθρέφτης, αλλά και ως μέσο αφύπνισης.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
«Παναθηναϊκός και Λιλ έχουν καταθέσει πρόταση στον Καλάμπρια»
Super League 08.08.25

Πρόταση του Παναθηναϊκού στον Καλάμπρια - Ιταλική επιβεβαίωση για το «In»

Ιταλός δημοσιογράφος επιβεβαιώνει το ρεπορτάζ του «In» για την πρόταση του Παναθηναϊκού στον Ιταλό δεξιό μπακ, Νταβίντε Καλάμπρια. Σύντομα η απάντηση του 28χρονου δεξιού μπακ στο Τριφύλλι.

Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Όταν οι Oasis ταρακούνησαν τη Γη: Η Βρετανική Γεωλογική Υπηρεσία ανακοίνωσε τις top 10 σεισμικές συναυλίες όλων
Αδάμαστη μουσική 08.08.25

Όταν οι Oasis ταρακούνησαν τη Γη: Η Βρετανική Γεωλογική Υπηρεσία ανακοίνωσε τις top 10 σεισμικές συναυλίες όλων

Σύμφωνα με τη Βρετανική Γεωλογική Υπηρεσία, το live των Oasis το 2009 κατέγραψε σεισμική ενέργεια άνω του διπλάσιου από τη δεύτερη πιο ισχυρή συναυλία στη λίστα

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Συμφωνία της Τσέλσι με τον Γκαρνάτσο – Αρχίζουν επαφές των «μπλε» και με τη Γιουνάιτεντ
Ποδόσφαιρο 08.08.25

Συμφωνία της Τσέλσι με τον Γκαρνάτσο – Αρχίζουν επαφές των «μπλε» και με τη Γιουνάιτεντ

H Τσέλσι φέρεται να ήρθε σε συμφωνία με τον Ήρθε σε συμφωνία με τον Αλεχάντρο Γκαρνάτσο πρόκειται να αρχίσει άμεσα διαπραγματεύσεις με τη Γιουνάιτεντ για να τον κάνει δικό της.

Αλέξανδρος Κωτάκης
ΟΠΕΚΕΠΕ: Επιμένει στην διάχυση ευθυνών η κυβέρνηση – Σφοδρά πυρά από ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ
Στα χαρακώματα 08.08.25

ΟΠΕΚΕΠΕ: Επιμένει στην διάχυση ευθυνών η κυβέρνηση – Σφοδρά πυρά από ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ

Ο βουλευτής της ΝΔ, Στ. Κελέτσης, ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Π. Παππάς και ο αναπληρωτής εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, Δ. Μελίδης μίλησαν για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, με φόντο τις αποκαλύψεις του in για τη Σεμερτζίδου

Σύνταξη
Το σήμα της Πειραιώς, το παζάρι στην Λ. Αθηνών, η βροχή από deals, το νέο σκάνδαλο (;) αλά ΟΠΕΚΕΠΕ, τα σινιάλα σε Θεοδωρικάκο και Τσάφο, το χρυσάφι στους δρόμους

Το σήμα της Πειραιώς, το παζάρι στην Λ. Αθηνών, η βροχή από deals, το νέο σκάνδαλο (;) αλά ΟΠΕΚΕΠΕ, τα σινιάλα σε Θεοδωρικάκο και Τσάφο, το χρυσάφι στους δρόμους

Λειψυδρία: Παρεμβάσεις στα νησιά, νέος ρόλος για ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ – Στο Μαξίμου το «εθνικό σχέδιο»

Λειψυδρία: Παρεμβάσεις στα νησιά, νέος ρόλος για ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ – Στο Μαξίμου το «εθνικό σχέδιο»

Το Golden Dome Μήλον της Έριδος στο διαζύγιο Τραμπ- Μασκ

Το Golden Dome Μήλον της Έριδος στο διαζύγιο Τραμπ- Μασκ

«Σπίτι μου 2»: Κόβει ταχύτητα το πρόγραμμα – Μειώθηκαν τα στεγαστικά δάνεια

«Σπίτι μου 2»: Κόβει ταχύτητα το πρόγραμμα – Μειώθηκαν τα στεγαστικά δάνεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ο πρίγκιπας George έγινε 12- Τα γενέθλια στην Ελλάδα και όσα αλλάζουν από εδώ και πέρα στη ζωή του

Ο πρίγκιπας George έγινε 12- Τα γενέθλια στην Ελλάδα και όσα αλλάζουν από εδώ και πέρα στη ζωή του

Διαφωνούμε σε όλα – Μπορούμε να είμαστε ευτυχισμένοι;

Διαφωνούμε σε όλα – Μπορούμε να είμαστε ευτυχισμένοι;

Πόσο κοντά είσαι στη μαμά που ονειρεύτηκες να γίνεις;

Πόσο κοντά είσαι στη μαμά που ονειρεύτηκες να γίνεις;

Τα «κρυφά» εισοδήματα στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ

Τα «κρυφά» εισοδήματα στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ

