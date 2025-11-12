newspaper
Ο Ζελένσκι ζήτησε την αποπομπή των υπουργών Ενέργειας και Δικαιοσύνης – Σε εξέλιξη έρευνα για διαφθορά
Κόσμος 12 Νοεμβρίου 2025 | 17:11

Ο Ζελένσκι ζήτησε την αποπομπή των υπουργών Ενέργειας και Δικαιοσύνης – Σε εξέλιξη έρευνα για διαφθορά

Βαθαίνει η κρίση για το σκάνδαλο διαφθοράς στην Ουκρανία. Ο Ζελένσκι ζήτησε από την πρωθυπουργό Σβιριντένκο επιστολές παραίτησης δύο υπουργών και έστειλε μήνυμα ότι όσοι εμπλέκονται θα λογοδοτήσουν.

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι ζήτησε την αποπομπή των υπουργών Ενέργειας και Δικαιοσύνης, στο πλαίσιο της έρευνας για το σκάνδαλο διαφθοράς που είναι σε εξέλιξη στην Ουκρανία. Ο Ουκρανός πρόεδρος είπε ότι υποστηρίζει τις αρχές που ερευνούν την υπόθεση που αφορά τον ενεργειακό τομέα. Μόλις μία μέρα πριν, διέφυγε από τη χώρα πρώην στενός συνεργάτης και φίλος του, ο Τίμουρ Μίντιτς, ο οποίος βρέθηκε στο στόχαστρο των εισαγγελικών αρχών.

Σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι είπε: «Πρώτα απ’ όλα πρέπει να υπάρξει η μέγιστη διαφάνεια στον ενεργειακό τομέα, απολύτως σε όλες τις διαδικασίες. Τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα για τον καθένα στην Ουκρανία τώρα. Είναι εντελώς αφύσικο ότι υπάρχουν ακόμη κομπίνες στον ενεργειακό τομέα».

Αναφερόμενος στο αίτημα για αποπομπή των υπουργών Δικαιοσύνης και Ενέργειας, πρόσθεσε:

«Αυτό είναι επίσης θέμα εμπιστοσύνης. Εάν υπάρχουν κατηγορίες, πρέπει να απαντηθούν», δήλωσε στο Telegram. Και πρόσθεσε ότι κάλεσε την πρωθυπουργό της Ουκρανίας, Γιούλια Σβιριντένκο να «ζητήσει επιστολές παραίτησης από αυτούς τους δύο υπουργούς», ώστε να μην βρίσκονται σε θέσεις επιρροής καθώς η έρευνα συνεχίζεται.

Η Ουκρανία είναι αντιμέτωπη με αυξανόμενα ενεργειακά προβλήματα, καθώς διακοπές ρεύματος γίνονται συχνά σε όλη τη χώρα, καθώς οι ρωσικές δυνάμεις πλήττουν ενεργειακές υποδομές.

Με το βλέμμα στις Βρυξέλλες

Αργότερα, με ανάρτησή του στα αγγλικά, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι «όποιος υπονομεύει το κράτος θα λογοδοτήσει· όποιος παραβιάζει τον νόμο, σημαίνει ότι θα λογοδοτήσει».

Και πρόσθεσε:

«Πρέπει να υπάρχει μέγιστη ακεραιότητα στον ενεργειακό τομέα, σε όλες τις διαδικασίες. Υποστηρίζω – και η πρωθυπουργός υποστηρίζει – κάθε έρευνα που διεξάγεται από αξιωματούχους επιβολής του νόμου και καταπολέμησης της διαφθοράς. Αυτή είναι μια απολύτως σαφής και συνεπής θέση για όλους».

Η δήλωση αυτή είχε προφανή στόχο να ακουστεί και στις Βρυξέλλες, καθώς η Ευρωπαϊκή Ένωση παρακολουθεί πολύ στενά την πρόοδο της Ουκρανίας αναφορικά με την ενταξιακή της πορεία. Η καταπολέμηση της διαφθοράς είναι ένα από το βασικά κριτήρια για την ένταξη.

Παραιτήσεις

Από την πλευρά του, ο υπουργός Δικαιοσύνης της Ουκρανίας, Γκέρμαν Γκαλουσένκο, δήλωσε νωρίτερα μέσω ανάρτησης του στο Facebook ότι αποδέχεται και υποστηρίζει την αποπομπή του. Είπε ότι είναι «ένα πολιτισμένο και αποδεκτό σενάριο» και δεσμεύτηκε να υπερασπιστεί τον εαυτό του, χωρίς να δημοσιοποιήσει περισσότερες λεπτομέρειες για την έρευνα.

Ο Γκαλουσένκο, πρώην υπουργός Ενέργειας, βρίσκεται μεταξύ των ελεγχόμενων προσώπων, κυρίως για τις σχέσεις του με τον Τίμουρ Μίντιτς.

Μετά το αίτημα του Ζελένσκι, η υπουργός Ενέργειας της Ουκρανίας, Σβιτλάνα Χριντσούκ, ανακοίνωσε ότι παραιτείται από τη θέση της. Με ένα χειρόγραφο σημείωμα που ανέβασε στον λογαριασμό της στο Facebook, ανέφερε ότι αρνείται οποιαδήποτε αδικοπραγία «στις επαγγελματικές της δραστηριότητες». Επίσης, ευχαρίστησε τον Ουκρανό πρόεδρο Ζελένσκι και την κυβέρνηση που της επέτρεψαν να υπηρετήσει σε διαδοχικούς ρόλους τα τελευταία 10 χρόνια.

Έρευνα 15 μηνών

Η έρευνα των ουκρανικών αρχών διήρκεσε 15 μήνες και περιελάμβανε 1.000 ώρες υποκλοπών, καθώς και 70 επιδρομές, σύμφωνα με την Εθνική Υπηρεσία Καταπολέμησης της Διαφθοράς NABU. Η υπηρεσία αναφέρει ότι η ομάδα συλλέγει δωροδοκίες από εργολάβους της Energoatom (η ουκρανική υπηρεσία ενέργειας), ύψους 10-15% της αξίας κάθε σύμβασης.

Σε δήλωση της NABU αναφέρεται ότι η διαχείριση στρατηγικής επιχείρησης με ετήσια έσοδα άνω των 200 δισεκατομμυρίων γρίβνα (4,7 δισεκατομμύρια δολάρια) γινόταν από εξωτερικούς συνεργάτες χωρίς επίσημη εξουσιοδότηση. Οι ηχογραφήσεις αποκαλύπτουν συνομιλίες με τα ψευδώνυμα «Roket» και «Tenor», αναγνωρισμένα ως Ιχόρ Μυρονιούκ και Ντμίτρο Μπασόφ, οι οποίοι ασκούσαν πίεση σε εργολάβους.

Η NABU εκτιμά ότι οι εμπλεκόμενοι ξέπλυναν περίπου 100 εκατομμύρια δολάρια μέσω γραφείου στο Κίεβο που ανήκει στην οικογένεια Ντερκάτς.

Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Με τα «φτερά» της Aegean πέταξε η αγορά

Χρηματιστήριο Αθηνών: Με τα «φτερά» της Aegean πέταξε η αγορά

Σύνταξη
Κύπρος: Τι γνωρίζουμε για το ρήγμα – Χρειάζεται «προσοχή τις επόμενες 48 ώρες»
Στον χορό των Ρίχτερ 12.11.25

Τι γνωρίζουμε για το ρήγμα που «ταρακούνησε» την Κύπρο - «Μπορεί να έχουμε ένα σεισμό 8 Ρίχτερ, αλλά...»

Σε σεισμική διέγερση βρίσκεται η Κύπρος καθώς στο νησί της Αφροδίτης έχουν σημειωθεί μέσα σε λίγες ώρες δύο ισχυρές δονήσεις άνω των 5 Ρίχτερ. «Χρειάζονται προσοχή οι επόμενες 48 ώρες» λέει ο Ευθύμιος Λέκκας.

Σύνταξη
Ουκρανία: Ο ρωσικός στρατός χρησιμοποιεί την ομίχλη ως όπλο στο Ποκρόφσκ – Πόσο έχει προελάσει [Χάρτες]
Σκληρές μάχες 12.11.25

Ο ρωσικός στρατός χρησιμοποιεί την ομίχλη ως όπλο στο Ποκρόφσκ - Πόσο έχει προελάσει [Χάρτες]

Ποιες τακτικές χρησιμοποιεί η Ρωσία στην εκστρατεία κατάληψης του Ποκρόφσκ στην ανατολική Ουκρανία - Τι δηλώνει Ουκρανός χειριστής drone για την κατάσταση επί εδάφους

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
