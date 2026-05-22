Οι Μίρζα Ροντρίγκες, Μαρία Ροντρίγκες και Ρόζα Ροντρίγκες ταυτοποιήθηκαν ως τρεις αδελφές που συγκαταλέγονται στα θύματα της σφαγής που σημειώθηκε την Πέμπτη στο χωριό Ριγκόρες, του δήμου Τρουχίγιο σύμφωνα με την La Tribuna της Ονδούρας.

Το βίαιο περιστατικό είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο τουλάχιστον 13 ατόμων εντός και γύρω από μια φυτεία αφρικανικών φοινίκων (σ.σ. από αυτούς παράγεται φοινικέλαιο) που βρίσκεται στην περιοχή Μπάχο Αγκουάν.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, οι αδελφές είχαν βγει μαζί με άλλα άτομα για να κόψουν και να μαζέψουν καρπούς φοινικιάς τις πρώτες πρωινές ώρες, όταν φέρεται να έπεσαν σε ενέδρα από βαριά οπλισμένους άνδρες. Μέχρι στιγμής, οι αρχές δεν έχουν αποκαλύψει τις ηλικίες των τριών γυναικών ούτε την πλήρη ταυτότητα των άλλων θυμάτων αυτής της τραγωδίας, η οποία θεωρείται μία από τις χειρότερες που έχουν καταγραφεί ποτέ στο Trujillo.

Διεξάγουν έρευνα για το κίνητρο πίσω από τη σφαγή. Ομάδες της Εθνικής Αστυνομίας της Ονδούρας διεξάγουν έρευνες στην περιοχή όπου συνέβη η επίθεση, συγκεκριμένα σε περιοχές που φέρεται να καταλαμβάνονται παράνομα από ομάδες αγροτών σε τμήματα των αγροκτημάτων Ριγκόρες και Παναμά, στα βόρεια της χώρας.

#MundoRBC🚨 Nueva masacre en Honduras: al menos 10 personas (posiblemente hasta 17) fueron asesinadas esta madrugada en una finca de palma africana en la aldea Rigores, municipio de Trujillo, departamento de Colón. Según reportes preliminares, hombres armados abrieron fuego… pic.twitter.com/NeJ2YP4KQj — RBCNoticiasGT (@RBCNoticiasGT) May 21, 2026

Πέντε νεκροί αστυνομικοί σε άλλο περιστατικό – Αναπτύχθηκαν 500 αστυνομικοί και 200 στρατιώτες

Μεγάλος αριθμό δυνάμεων της Εθνικής Αστυνομίας και των Ενόπλων Δυνάμεων αναπτύχθηκε την Πέμπτη, 21 Μαΐου, στην περιοχή Κορίντο, στο δήμο Ομόα του νομού Κορτές, μετά από συγκρούσεις στις οποίες έχασαν τη ζωή τους τουλάχιστον πέντε μέλη της Διεύθυνσης Αστυνομίας κατά των Συμμοριών και του Οργανωμένου Εγκλήματος (Dipampco) και τουλάχιστον τρεις πολίτες, σύμφωνα με την El Heraldo της Ονδούρας.

Το περιστατικό σύμφωνα με βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, δείχνει να πρόκειται για αποτυχημένη αστυνομική επιχείρηση. Το παρακάτω, φερόμενο ως αληθινό βίντεο από το συμβάν, κάνει τον γύρο του διαδικτύου εδώ και ώρες, όμως δεν υπάρχει επίσημο σχόλιο που να επιβεβαιώνει πως επρόκειτο για αστυνομική επιχείρηση που στράβωσε.

Ο αναπληρωτής επιθεωρητής της Εθνικής Αστυνομίας, Χαβιέρ Μπαναγκάς, ανέφερε ότι οι αρχές κατευθύνονταν προς την περιοχή για να επαληθεύσουν τις πληροφορίες σχετικά με το βίαιο περιστατικό και να διεξάγουν επιχειρήσεις σε ολόκληρη τη συνοριακή ζώνη.



«Θα προσπαθήσουμε να φτάσουμε στον τόπο όπου υποτίθεται ότι συνέβη το περιστατικό και να επαληθεύσουμε αν οι πληροφορίες που διέρρευσαν είναι αληθινές», δήλωσε ο Μπαναγκάς.

Ο αξιωματικός σημείωσε ότι στην περιοχή δραστηριοποιούνται εγκληματικές οργανώσεις που εμπλέκονται σε διάφορες παράνομες δραστηριότητες. «Αρκετές ομάδες που ασχολούνται με το λαθρεμπόριο ναρκωτικών, το εμπόριο όπλων και πολλές άλλες παράνομες δραστηριότητες δραστηριοποιούνται εδώ, σε αυτά τα σύνορα», δήλωσε.

Επίσης, ανέφερε ότι «η αστυνομία της Γουατεμάλας έχει επίσης κινητοποιηθεί για να επαληθεύσει ότι δεν έχουν διαφύγει στην περιοχή αυτή και, έτσι, να είναι σε θέση να τους συλλάβει», είπε.

Ο Μπαναγκάς διευκρίνισε επίσης ότι «αυτή τη στιγμή διαθέτουμε περίπου 500 αστυνομικούς· επίσης, 200 στρατιωτικοί έρχονται για να μπορέσουν να περικυκλώσουν ολόκληρη την περιοχή».