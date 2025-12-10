newspaper
Σημαντική είδηση:
09.12.2025 | 15:55
Το «βαρύ» ποινικό παρελθόν του 37χρονου που σχεδίαζε νέα δολοφονία - Ο βιασμός και η ανθρωποκτονία
Σημαντική είδηση:
09.12.2025 | 18:36
Τι αναφέρει το σκεπτικό της απόφασης για την υπόθεση Παντελίδη - Άδικη απόφαση, λέει η Μίνα Αρναούτη
Σημαντική είδηση:
09.12.2025 | 19:29
Δεν έχει ελληνικό δίπλωμα οδήγησης ο Στέφανος Τσιτσιπάς - Ληγεί την Παρασκευή η διορία για να το παραδώσει
Η πρόεδρος της χώρας καταγγέλλει «εκλογικό» και ψηφιακό «πραξικόπημα» στην Ονδούρα
Κόσμος 10 Δεκεμβρίου 2025 | 00:55

Η πρόεδρος της χώρας καταγγέλλει «εκλογικό» και ψηφιακό «πραξικόπημα» στην Ονδούρα

Παρότι οι εκλογές στην Ονδούρα κύλισαν χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα εντός της χώρας, η απελθούσα πρόεδρος Ξιομάρα Κάστρο καταγγέλλει ψηφιακό και εκλογικό πραξικόπημα

Η πρόεδρος της Ονδούρας, Ξιομάρα Κάστρο, δήλωσε την Τρίτη ότι θα καταγγείλει ένα «εκλογικό πραξικόπημα» στις προεδρικές εκλογές στην Ονδούρα σε διεθνείς οργανισμούς, συμπεριλαμβανομένων των Ηνωμένων Εθνών, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Οργανισμού Αμερικανικών Κρατών.

Οι εκλογές της 30ής Νοεμβρίου στην κεντρικοαμερικανική χώρα διεξήχθησαν ειρηνικά, αλλά η επεξεργασία των αποτελεσμάτων τους αμαυρώθηκε από τεχνικές βλάβες, καταγγελίες για απάτη και παραβίαση της ασφάλειας των κωδικών πρόσβασης.

Ο συντηρητικός υποψήφιος Νάσρι Ασφούρα, που υποστηρίζεται από τον Τραμπ, έχει ένα μικρό προβάδισμα, αλλά πολλές ψήφοι επισημάνθηκαν ως ασυνεπείς και πρέπει να επανεξεταστούν, όπως μετέφερε το Reuters.

Ο συντηρητικός υποψήφιος για την προεδρία της Ονδούρας, Νάσρι Ασφούρα, διατηρούσε προβάδισμα λίγο πάνω από 40.000 ψήφους την Τρίτη έναντι του κεντρώου αντιπάλου του Σαλβαντόρ Νασράλα, καθώς η προκαταρκτική καταμέτρηση των ψήφων από τις εκλογές του περασμένου μήνα πλησίαζε στο τέλος της, εν μέσω καταγγελιών από όλες τις πλευρές για απάτη και παρατυπίες.

H Ρίξι Μονκάδα υποψήφια του κυβερνώντος κόμματος.

Προηγείται ο εκλεκτός του Τραμπ στην Ονδούρα

Με το 99,40% των ψηφοδελτίων να έχει καταμετρηθεί, τα επίσημα αποτελέσματα έδειξαν ότι ο Ασφούρα, 67χρονος πρώην δήμαρχος της Τεγκουσιγκάλπα που υποστηρίζεται ανοιχτά από τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, έλαβε το 40,52% των ψήφων.

Ο Νασράλα, 72χρονος τηλεοπτικός παρουσιαστής που είναι υποψήφιος του Φιλελεύθερου Κόμματος, έλαβε το 39,20%. Σε μεγάλη απόσταση τρίτος ήταν η υποψήφια του κυβερνώντος κόμματος LIBRE, Ρίξι Μονκάδα, πρώην αριστερή υπουργός, με 19,29%. Η πρόεδρος Κάστρο δεν μπορούσε να θέσει ξανά υποψηφιότητα λόγω συνταγματικού κωλύματος.

Περίπου το 14,5% των ψηφοδελτίων παρουσίαζαν ασυνέπειες και θα επανεξεταστούν σε ειδική καταμέτρηση που αναμένεται να ξεκινήσει τις επόμενες ώρες, παρουσία εκπροσώπων των κομμάτων, εκλογικών αρχών και ανεξάρτητων παρατηρητών. Η επίσημη καταμέτρηση παρέμεινε σε παύση για αρκετές ώρες την Τρίτη.

Τα αμφισβητούμενα φύλλα ενδέχεται να περιέχουν εκατοντάδες χιλιάδες ψήφους, αρκετές για να αλλάξουν την τρέχουσα τάση, παρατείνοντας την αβεβαιότητα στην φτωχή χώρα της Κεντρικής Αμερικής.

Τα αποτελέσματα δεν έχουν επικυρωθεί

Τα αποτελέσματα θα παραμείνουν προκαταρκτικά έως ότου ολοκληρωθεί η επανεξέταση. Η Εθνική Εκλογική Επιτροπή (CNE) έχει προθεσμία έως τις 30 Δεκεμβρίου για να ανακηρύξει τον νικητή, ο οποίος θα αναλάβει τα καθήκοντά του τον Ιανουάριο για τη θητεία 2026-2030.

Και οι δύο κορυφαίοι υποψήφιοι έχουν διεκδικήσει τη νίκη με βάση τις δικές τους καταμετρήσεις. Ο Νασράλα κατήγγειλε παρατυπίες στην καταμέτρηση, ενώ το κυβερνών κόμμα LIBRE κάλεσε σε διαμαρτυρίες και ακύρωση ολόκληρης της διαδικασίας λόγω ενός υποτιθέμενου «εκλογικού πραξικοπήματος» που υποκίνησε ο Τραμπ και οι σύμμαχοί του.

Την Τρίτη, οι δρόμοι στην Τεγκουσιγκάλπα και σε άλλες πόλεις ήταν ήρεμοι, αν και πολλοί θυμούνται τις εκλογές του 2017, όταν περίπου 30 άτομα έχασαν τη ζωή τους σε μαζικές διαδηλώσεις μετά την επανεκλογή του τότε προέδρου Χουάν Ορλάντο Χερνάντες σε μια ψηφοφορία που καταγγέλθηκε ευρέως ως νοθευμένη.

Ήρεμες εκλογές σε σχέση με το παρελθόν

Η ψηφοφορία της 30ης Νοεμβρίου διεξήχθη ειρηνικά, σύμφωνα με ανεξάρτητους παρατηρητές. Ωστόσο, η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων ήταν χαοτική, με καθυστερήσεις που ενίσχυσαν την απογοήτευση για την σφιχτή αναμέτρηση. Οι εκλογικοί αξιωματούχοι κατηγόρησαν την ASD, την ιδιωτική κολομβιανή εταιρεία που βρίσκεται πίσω από την πλατφόρμα καταμέτρησης, για την αργή καταμέτρηση.

Η εταιρεία εμπλέχθηκε σε ένα νέο σκάνδαλο αυτή την εβδομάδα, καθώς η CNE ανέφερε ότι ένα πρόσωπο που συνδέεται με την εταιρεία είχε ζητήσει εκτύπωση των κωδικών πρόσβασης για το σύστημα μετάδοσης των ψήφων. Η CNE δήλωσε ότι έδωσε εντολή να αλλάξουν αμέσως οι κωδικοί πρόσβασης.

Η CNE ανέφερε δύο ακόμη τεχνικά προβλήματα με το σύστημα καταμέτρησης των ψήφων αργά το βράδυ της Δευτέρας, αλλά δήλωσε ότι αυτά επιλύθηκαν γρήγορα.

Οι ΗΠΑ «παρακολουθούν στενά τη διαδικασία»

Η κυβέρνηση των ΗΠΑ δήλωσε ότι παρακολουθεί στενά τη διαδικασία και προειδοποίησε ότι είναι έτοιμη να ανταποκριθεί σε οποιαδήποτε παρατυπία «γρήγορα και αποφασιστικά».

Λίγες ημέρες πριν από τις εκλογές, ο Τραμπ προέτρεψε τους Ονδουρανούς να υποστηρίξουν τον Ασφούρα, επέκρινε τους αντιπάλους του και δήλωσε ότι θα χορηγήσει χάρη στον Χερνάντες, ο οποίος εκτίει ποινή 45 ετών για διακίνηση ναρκωτικών. Έχει δηλώσει ότι θα μπορούσε να μειώσει τη χρηματοδότηση προς την Ονδούρα σε περίπτωση που κερδίσει άλλος υποψήφιος.

Κατά την προεκλογική περίοδο — κατά την οποία εκλέχθηκαν επίσης 128 μέλη του μονομελούς Κογκρέσου και χιλιάδες άλλοι αξιωματούχοι — τόσο το κυβερνών κόμμα όσο και η αντιπολίτευση αντάλλαξαν κατηγορίες για νοθεία, προσφέροντας ελάχιστα συγκεκριμένα σχέδια για την αντιμετώπιση των βαθιών προβλημάτων της Ονδούρας: το λαθρεμπόριο ναρκωτικών, η διαφθορά και η φτώχεια, που πλήττει έξι στους δέκα Ονδουρανούς.

