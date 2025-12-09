Στην Ονδούρα ξανάρχισε χθες Δευτέρα η βραδεία και αμφιλεγόμενη καταμέτρηση των ψήφων που κατατέθηκαν στις προεδρικές εκλογές της 30ής Νοεμβρίου, με δυο υποψήφιους της δεξιάς να συνεχίζουν την αμφίρροπη μάχη τους (στη φωτογραφία του Reuters/Leonel Estrada, επάνω, τα αποτελέσματα των εκλογών στις οθόνες των μέσων ενημέρωσης που βρίσκονται στις εγκαταστάσεις της εφορευτικής επιτροπής, στην πρωτεύουσα Τεγκουσιλγκάπα).

Κατά τα μέχρι στιγμής αποτελέσματα της ασυνήθιστα αργής διαδικασίας, ο δεξιός επιχειρηματίας Νάσρι Ασφούρα, υποψήφιος του Εθνικού Κόμματος (PN), που υποστηρίχτηκε ανοιχτά από τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, διατηρεί οριακό προβάδισμα έναντι του τηλεοπτικού παρουσιαστή Σαλβαδόρ Νασράλα, 72 ετών, υποψήφιου του Φιλελεύθερου Κόμματος (PL).

Η εφορευτική επιτροπή έχει προθεσμία ως την 30ή Δεκεμβρίου για να ανακηρύξει τον νικητή των εκλογών

Στην τρίτη θέση, πολύ πίσω, βρίσκεται η Ρίξι Μονκάδα, δικηγόρος, υποψήφια του κόμματος της απερχόμενης προέδρου Σιομάρας Κάστρο, του LIBRE. Η καταμέτρηση είχε ανασταλεί από την Παρασκευή.

Χθες Δευτέρα η πρόεδρος του εθνικού εκλογικού συμβουλίου (CNE, η εφορευτική επιτροπή) Ανα Πάολα Χολ ανακοίνωσε μέσω X ότι «έπειτα από την ολοκλήρωση τεχνικών εργασιών (συνοδευόμενων από εξωτερικό έλεγχο), τα δεδομένα πλέον ενημερώνονται στο πλαίσιο της δημοσιοποίησης των αποτελεσμάτων».

Η καταμέτρηση προχωρά πολύ αργά — έχει φθάσει μόλις στο 90% των ψηφοδελτίων — εν μέσω κορύφωσης της ανυπομονησίας των υποψηφίων και των πολιτών και καταγγελιών για απάτη.

Η κ. Χολ απέδωσε την καθυστέρηση σε τεχνικά προβλήματα τα οποία αντιμετώπισε η κολομβιανή εταιρεία που είχε αναλάβει την καταμέτρηση.

Από την πλευρά του ο κ. Νασράλα κατήγγειλε «διεφθαρμένους» που «εμποδίζουν» τη διαδικασία.

Το LIBRE αξίωσε «απλούστατα την ακύρωση» των εκλογών και κάλεσε σε «κινητοποιήσεις», «διαδηλώσεις» και «απεργίες», παροτρύνοντας αξιωματούχους της κυβέρνησης να μη συνεργαστούν στη μεταβίβαση της εξουσίας.

Για την «εθνική αξιοπρέπεια»

Το κόμμα που ανέδειξε την απερχόμενη κυβέρνηση ανακοίνωσε ακόμη πως συγκαλεί «έκτακτη συνέλευση για την εθνική αξιοπρέπεια» τη 13η Δεκεμβρίου.

Η Σιομάρα Κάστρο δεν έχει σχολιάσει ως αυτό το στάδιο τις ανακοινώσεις της παράταξής της.

Το CNE έχει, δυνάμει της νομοθεσίας, προθεσμία ως την 30ή Δεκεμβρίου για να ανακηρύξει τον νικητή των εκλογών.

Πηγή: ΑΠΕ