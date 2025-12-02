newspaper
Ονδούρα – προεδρικές εκλογές: Τεχνική ισοπαλία ανάμεσα στον εκλεκτό του Τραμπ και τον αντίπαλό του
Κόσμος 02 Δεκεμβρίου 2025 | 04:45

Ονδούρα – προεδρικές εκλογές: Τεχνική ισοπαλία ανάμεσα στον εκλεκτό του Τραμπ και τον αντίπαλό του

«Τεχνική ισοπαλία» καταγράφεται μεταξύ των δύο επικρατέστερων υποψηφίων στις προεδρικές εκλογές της Ονδούρας, με τον εκλεκτό του Τραμπ να προηγείται με διαφορά μόλις 515 ψήφων.

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Spotlight

Δυο υποψήφιοι παρατάξεων της δεξιάς για την προεδρία της Ονδούρας έδιναν μάχη ψήφο την ψήφο χθες Δευτέρα, καθώς συνεχιζόταν η καταμέτρηση των ψηφοδελτίων που κατατέθηκαν στις εκλογές της Κυριακής — οι οποίες μετατράπηκαν σε αναμέτρηση ανάμεσα στον επιχειρηματία Νάσρι Ασφούρα, υπέρ του οποίου τάχθηκε ο Ντόναλντ Τραμπ την περασμένη εβδομάδα, και στον τηλεοπτικό παρουσιαστή Σαλβαδόρ Νασράλα (στη φωτογραφία του Reuters/Jose Cabezas, επάνω, μεταφορά δεμάτων με ψηφοδέλτια από τα νησιά Μπέι).

Σύμφωνα με παρατηρητές, οι ψηφοφόροι αποφάσισαν να τιμωρήσουν την παράταξη της αριστεράς με επικεφαλής την απερχόμενη πρόεδρο Σιομάρα Κάστρο, που ανέλαβε να κυβερνήσει ένα από τα φτωχότερα κράτη της Λατινικής Αμερικής, υπονομευμένο από τη βία των συμμοριών, τη διακίνηση ναρκωτικών και τη διαφθορά.

Ο εκλεκτός του Τραμπ βρισκόταν μπροστά από τον αντίπαλό του με διαφορά 515 ψήφων

Η κυρία Κάστρο αναδείχθηκε στο αξίωμα το 2021, μια δεκαετία και πλέον μετά το πραξικόπημα εναντίον του συζύγου της, του Μανουέλ Σελάγια, που είχε αποφασίσει να συμμαχήσει με τη Βενεζουέλα και την Κούβα.

Ο Νάσρι Ασφούρα, 67 ετών, άλλοτε δήμαρχος στην πρωτεύουσα Τεγκουσιγκάλπα, βρισκόταν μπροστά από τον Σαλβαδόρ Νασράλα, 72 ετών, τηλεοπτικό παρουσιαστή, με διαφορά 515 ψήφων, έδειχνε ψηφιακή καταμέτρηση του 57% των ψηφοδελτίων, ανέφερε χθες μετά το μεσημέρι μέσω X η πρόεδρος του κεντρικού εκλογικού συμβουλίου (CNE).

Η ισχνή διαφορά αυτή σήμαινε, λαμβανομένου υπόψη του περιθωρίου σφάλματος, «τεχνική ισοπαλία» των δυο επικρατέστερων υποψηφίων, πρόσθεσε η Ανα Πάολα Χολ. Ζήτησε «σύνεση και υπομονή» από τους πολίτες, χωρίς να διευκρινίσει πότε θα ολοκληρωθεί η χειρωνακτική καταμέτρηση. Ενδέχεται η διαδικασία να απαιτήσει αρκετές ημέρες.

«Οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους», έκρινε ο κ. Ασφούρα, υποψήφιος του Εθνικού Κόμματος (PN), από το αρχηγείο της εκστρατείας του.

Ο κ. Νασράλα, του Φιλελεύθερου Κόμματος (PL), υποστήριξε από την πλευρά του πως προηγείται με διαφορά πέντε εκατοστιαίων μονάδων, επικαλούμενος δικά του στοιχεία.

Κι οι δυο υποψήφιοι έκαναν εκστρατεία επισείοντας τον φόβο ότι η αριστερά θα μετέτρεπε την Ονδούρα σε νέα Βενεζουέλα, χώρα σε βαθιά κρίση.

Η υποψήφια της κυβερνώσας παράταξης της αριστεράς LIBRE, η δικηγόρος Ρίξι Μονκάδα, 60 ετών, ακολουθούσε σε απόσταση στην τρίτη θέση, με βάση τα ακόμη προκαταρκτικά αποτελέσματα.

Χάρη Τραμπ σε ναρκω-πρόεδρο

Η εκστρατεία σημαδεύτηκε τις τελευταίες μέρες της από την τοποθέτηση του Ντόναλντ Τραμπ, που έχει υιοθετήσει στάση ανοικτά επεμβατική στην περιοχή, χωρίς να διστάζει να συνδέει άρρηκτα την αμερικανική βοήθεια σε χώρες της Λατινικής Αμερικής με τη συμπάθεια ή την αντιπάθειά του προς τους ηγέτες τους.

Συγκεκριμένα για την Ονδούρα, διεμήνυσε πως «αν δεν κερδίσει τις εκλογές εκείνος (σ.σ. ο κ. Ασφούρα), οι ΗΠΑ δεν θα κατασπαταλήσουν τα χρήματά τους».
Τόνισε πως «δεν θα μπορούσε να συνεργαστεί» με τη Ρίξι Μονκάδα «και τους κομμουνιστές», ούτε να δείξει «εμπιστοσύνη» στον Σαλβαδόρ Νασράλα.

«Ο Τίτο (σ.σ. ο κ. Ασφούρα) κι εγώ μπορούμε να συνεργαστούμε στον αγώνα εναντίον των ‘ναρκωκομμουνιστών’ και για να προσφέρουμε στον λαό της Ονδούρας τη βοήθεια που χρειάζεται», συμπλήρωσε ο ρεπουμπλικάνος μέσω Truth Social.

Ο αμερικανός πρόεδρος ανήγγειλε ακόμη ότι θα απονείμει «πλήρη χάρη» στον πρώην πρόεδρο της Ονδούρας Χουάν Ορλάντο Ερνάντες (2014-2022), εκλεγμένου με τα χρώματα του PN του κ. Ασφούρα.

Ο κ. Ερνάντες εκτίει ποινή κάθειρξης 45 ετών στις ΗΠΑ για συνέργεια στη διακίνηση εκατοντάδων τόνων κοκαΐνης προς την αμερικανική αγορά.

Η δήλωσή του εκ πρώτης όψεως έρχεται σε εντυπωσιακή αντίθεση με την ανάπτυξη αμερικανικών στρατιωτικών δυνάμεων στην Καραϊβική, στο πλαίσιο επιχείρησης εν ονόματι της πάταξης της διακίνησης ναρκωτικών, που βάζει στο στόχαστρο ειδικά τη Βενεζουέλα.

Η κ. Μονκάδα καταδίκασε την επέμβαση των ΗΠΑ στα πολιτικά πράγματα της χώρας.

«Μας κυβερνάνε κλέφτες»

Είναι η δεύτερη φορά που διεκδικεί την προεδρία ο Νάσρι Ασφούρα, ο οποίος ηττήθηκε από τη Σιομάρα Κάστρο το 2021. Είναι η τρίτη φορά που τη διεκδικεί ο Σαλβαδόρ Νασράλα.

Στην Ονδούρα, από τις πιο ασταθείς χώρες της κεντρικής Αμερικής, οι πολιτικοί δεν έχουν ακριβώς την καλύτερη φήμη.

«Δεν κάνουν τίποτα για τους φτωχούς, οι πλούσιοι γίνονται κάθε μέρα πλουσιότεροι κι οι φτωχοί κάθε μέρα φτωχότεροι — μόνο κλέφτες μας κυβερνούν», πέταξε χθες στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Χένρι Ερνάντες, φύλακας σε χώρο στάθμευσης, 53 ετών.

Η Μισέλ Πινέδα, έμπορος, 38 ετών, είπε πως ελπίζει ότι στις εκλογές θα αναδειχθεί νικητής που δεν θα εκλάβει την εξουσία σαν «σακούλα με λεφτά για κλέψιμο».

Ψηφίζοντας προχθές Κυριακή η Μαρία Βελάσκες, νοικοκυρά, είπε πως ελπίζει η επόμενη κυβέρνηση, «όποια κι αν είναι, να έχει καλή επικοινωνία με τον Τραμπ», διότι εύχεται να δει «υποστήριξη» από τον αμερικανό πρόεδρο.

Περίπου 6,5 εκατομμύρια πολίτες κλήθηκαν να αναδείξουν, σε αυτές τις εκλογές σε έναν γύρο, τον διάδοχο της προέδρου Κάστρο, καθώς και τα 128 μέλη του κοινοβουλίου κι εκατοντάδες δημάρχους για τα επόμενα τέσσερα χρόνια.

Οι υποψήφιοι δεν αναφέρθηκαν παρά μόνο ακροθιγώς στα ζητήματα που καίνε τους πολίτες της Ονδούρας, τη βία και τη φτώχεια.

Σχεδόν τα δυο τρίτα των 11 εκατομμυρίων κατοίκων της χώρας ζουν βυθισμένοι στη φτώχεια.

Πηγή: ΑΠΕ

Economy
Μητσοτάκης: Διαβεβαιώσεις για μεταρρυθμίσεις και κάλπες το 2027

Μητσοτάκης: Διαβεβαιώσεις για μεταρρυθμίσεις και κάλπες το 2027

inWellness
inTown
«Miraculous: Ιστορίες των Ladybug & Cat Noir»: Μια από τις δημοφιλέστερες σειρές animation στο «Φιλίπ»
inTickets 30.11.25

«Miraculous: Ιστορίες των Ladybug & Cat Noir»: Μια από τις δημοφιλέστερες σειρές animation στο «Φιλίπ»

Μια παράσταση γεμάτη μαγεία, θεαματικές ιστορίες, μοναδικές χορογραφίες και τραγούδια, ειδικά δημιουργημένα για το μουσικό show, προσφέροντας στους θεατές μια αξέχαστη εμπειρία.

Σύνταξη
