26.11.2025 | 23:16
Μέλη της εθνοφρουράς πυροβολήθηκαν κοντά στον Λευκό Οίκο
Νέα παρέμβαση Τραμπ υπέρ υποψήφιου προέδρου σε άλλο κράτος – Αυτήν τη φορά στην Ονδούρα
Κόσμος 27 Νοεμβρίου 2025 | 04:30

Νέα παρέμβαση Τραμπ υπέρ υποψήφιου προέδρου σε άλλο κράτος – Αυτήν τη φορά στην Ονδούρα

Την προτίμησή του για υποψήφιο πρόεδρο της Ονδούρας εξέφρασε ο Ντόναλντ Τραμπ, που δεν διστάζει να παρεμβαίνει στην πολιτική ζωή άλλων κρατών.

Σύνταξη
Upd:27.11.2025, 05:19
Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος ουδέποτε φάνηκε να διστάζει να παρέμβει στην πολιτική ζωή άλλων κρατών, ιδίως στη Λατινική Αμερική, κάλεσε τους πολίτες να ψηφίσουν τον υποψήφιο της δεξιάς Νάσρι Ασφούρα στις προεδρικές εκλογές που διεξάγονται στην Ονδούρα την Κυριακή (στη φωτογραφία αρχείου του Reuters/Jose Cabezas, επάνω, ο Νάσρι Ασφούρα).

Ο υποψήφιος που προτιμά ο Τραμπ «είναι είναι ο μόνος αληθινός φίλος της ελευθερίας»

Ο υποψήφιος του Εθνικού Κόμματος και πρώην δήμαρχος της πρωτεύουσας «είναι ο μόνος αληθινός φίλος της ελευθερίας» μεταξύ των υποψηφίων, διαβεβαίωσε ο ρεπουμπλικάνος μέσω Truth Social, προσθέτοντας πως «δεν θα μπορούσε να συνεργαστεί» με την αντίπαλό του δικηγόρο και υποψήφια της κυβερνώσας παράταξης της αριστεράς LIBRE Ρίξι Μονκάδα, ούτε να «έχει εμπιστοσύνη» στον τρίτο υποψήφιο, τον τηλεοπτικό παρουσιαστή και υποψήφιο του Φιλελεύθερου Κόμματος Σαλβαδόρ Νασράλα.

Οι δημοσκοπήσεις ενόψει των εκλογών προοιωνίζονται μάχη ως το νήμα για τους τρεις διεκδικητές του κορυφαίου αξιώματος στο κράτος της κεντρικής Αμερικής την 30ή Νοεμβρίου.

Οι ψηφοφόροι στην Ονδούρα καλούνται να επιλέξουν είτε τη συνέχεια της διακυβέρνησης από την αριστερά ή την επιστροφή της δεξιάς στην εξουσία στις βουλευτικές και προεδρικές εκλογές της Κυριακής με έκβαση αβέβαιη.

Επέμβαση στη Βενεζουέλα

«Ο Τίτο (σ.σ. ο Νάσρι Ασφούρα) κι εγώ μπορούμε να συνεργαστούμε στον αγώνα εναντίον των ναρκωκομμουνιστών (σ.σ.: sic) και για να προσφέρουμε στον λαό της Ονδούρας τη βοήθεια που χρειάζεται», ανέφερε ο 79χρονος ρεπουμπλικάνος.

Συνέδεσε την τύχη της Ονδούρας με αυτήν της Βενεζουέλας, όπου δεν αποκλείει να διατάξει στρατιωτική επιχείρηση, μολονότι ταυτόχρονα δηλώνει διατεθειμένος για διαπραγμάτευση με τον ομόλογό του Νικολάς Μαδούρο.

«Θα κυριεύσουν ο Μαδούρο και οι ναρκωτρομοκράτες ακόμη μια χώρα», όπως κατ’ αυτόν συνέβη «στην Κούβα, στη Νικαράγουα και τη Βενεζουέλα;» διερωτήθηκε εξάλλου ρητορικά ο Ντόναλντ Τραμπ, αναφερόμενος στις εκλογές.

Η Ονδούρα συγκαταλέγεται στα κράτη της Λατινικής Αμερικής που αντιμετωπίζουν τα οξύτερα προβλήματα ασφαλείας, κυρίως εξαιτίας της δράσης συμμοριών που επιδίδονται ιδίως στη διακίνηση ναρκωτικών.

Ο αμερικανός πρόεδρος δεν κρύβει πως θεωρεί τη Λατινική Αμερική μέρος της σφαίρας επιρροής των ΗΠΑ κι έχει υιοθετήσει στάση αποφασιστικά παρεμβατική εκεί. Δεν διστάζει να συνδέει άρρηκτα την αμερικανική βοήθεια σε χώρες της περιοχής με τη συμπάθεια ή την αντιπάθειά του προς τους ηγέτες τους. Μιλά επίσης ανοικτά για στρατιωτική πίεση.

Μαύρο πρόβατο

Οι ΗΠΑ έχουν αναπτύξει στην Καραϊβική μεταξύ άλλων το μεγαλύτερο αεροπλανοφόρο στον κόσμο, αντιτορπιλικά, αποβατικά και προηγμένα μαχητικά αεροσκάφη, στο πλαίσιο επιχείρησης που επισήμως σκοπό έχει την καταπολέμηση ναρκωτικών και βάζει στο στόχαστρο τη Βενεζουέλα — μαύρο πρόβατο για την κυβέρνηση Τραμπ.

Από τις αρχές Σεπτεμβρίου, οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις έχουν εξαπολύσει πάνω από 20 πλήγματα εναντίον ταχύπλοων που κατά την Ουάσιγκτον μετέφεραν ναρκωτικά, σκοτώνοντας τουλάχιστον 83 ανθρώπους.

Πηγή: ΑΠΕ

Stream newspaper
Γάζα: Η Χαμάς ζητά ασφαλή αποχώρηση μαχητών της από υπόγειες σήραγγες
Γάζα 27.11.25

Η Χαμάς ζητάει ασφαλή αποχώρηση μαχητών της από τις υπόγειες σήραγγες

Η Χαμάς για πρώτη φορά αναγνωρίζει δημόσια ότι μαχητές της έχουν εγκλωβιστεί σε υπόγειες σήραγγες στη Γάζα και ζητά από τους μεσολαβητές να ασκήσουν πίεση για να εξασφαλιστεί η αποχώρησή τους.

Σύνταξη
«Λυπηρή» η απόφαση Τραμπ να μην προσκληθεί η Νότια Αφρική στην επόμενη G20
«Σκοτώνουν λευκούς» 27.11.25

G20: Ο Τραμπ άφησε απ' έξω τη Νότια Αφρική

Ο Τραμπ ανακοίνωσε ότι δεν θα προσκαλέσει τη Νότια Αφρική στην επόμενη σύνοδο της G20, απόφαση που ο πρόεδρος της χώρας χαρακτήρισε «λυπηρή».

Σύνταξη
Αναγνωρίστηκε ο δράστης της επίθεσης ενάντια στην Εθνοφρουρά στην Ουάσινγκτον
Κόσμος 27.11.25

Αναγνωρίστηκε ο δράστης της επίθεσης ενάντια στην Εθνοφρουρά στην Ουάσινγκτον

Ο δράστης της επίθεσης ενάντια στην Εθνοφρουρά των ΗΠΑ έχει αναγνωριστεί από τα δακτυλικά του αποτυπώματα του, καθώς φέρονται να υπήρχαν στην βάση δεδομένων του υπουργείου Άμυνας των ΗΠΑ.

Σύνταξη
Βενεζουέλα: Το διεθνές δίκαιο απειλείται με εξαφάνιση λόγω των στρατιωτικών επιχειρήσεων των ΗΠΑ
Βενεζουέλα 27.11.25

«Το διεθνές δίκαιο απειλείται με εξαφάνιση από τις ΗΠΑ»

Οι ΗΠΑ έχουν εξαπολύσει αεροπορικές επιθέσεις σε Καραϊβική και Ειρηνικό, με απολογισμό τουλάχιστον 83 νεκρούς, «καίγοντας» το διεθνές δίκαιο, σύμφωνα με τον γενικό εισαγγελέα της Βενεζουέλας.

Σύνταξη
H στιγμή μετά τους πυροβολισμούς κατά της Εθνοφρουράς των ΗΠΑ – Τι έγραψε ο Τραμπ [Βίντεο]
Κόσμος 26.11.25 Upd: 00:32

H στιγμή αμέσως μετά τους πυροβολισμούς εναντίον μελών της Εθνοφρουράς των ΗΠΑ - Τι έγραψε ο Τραμπ

Ο Τραμπ προέβη σε ανάρτηση για τους πυροβολισμούς, την ώρα που κυκλοφόρησε βίντεο που δείχνει την στιγμή αμέσως μετά την επίθεση εναντίον των μελών της Εθνοφρουράς στις ΗΠΑ.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Δύο μέλη της εθνοφρουράς πυροβολήθηκαν κοντά στον Λευκό Οίκο
Δύο νεκροί 26.11.25 Upd: 00:33

Δύο μέλη της εθνοφρουράς πυροβολήθηκαν κοντά στον Λευκό Οίκο

Δύο ένστολοι στρατιωτικοί της Εθνοφρουράς πυροβολήθηκαν λίγα τετράγωνα μακριά από τον Λευκό Οίκο. Aνακοινώθηκε από τον κυβερνήτη της Δυτικής Βιρτζίνια πως έχασαν τη ζωή τους

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Γαλλία: Επίσημη επίσκεψη Μακρόν στην Κίνα αρχές Δεκεμβρίου με «ατζέντα συνεργασίας και ισορροπίας»
Συνεχής διάλογος 26.11.25

Γαλλία: Επίσημη επίσκεψη Μακρόν στην Κίνα αρχές Δεκεμβρίου με «ατζέντα συνεργασίας και ισορροπίας»

Ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν, θα πραγματοποιήσει επίσκεψη στην Κίνα από 3 έως 5 Δεκεμβρίου. Θα συναντηθεί με τον ομόλογό του, Σι Τζινπίνγκ.

Σύνταξη
Χρόνια μετά τη διάλυση της Στάζι, συνεχίζεται χειρωνακτικά η ένωση των κατεστραμμένων αρχείων
Γερμανία 26.11.25

Χρόνια μετά τη διάλυση της Στάζι, συνεχίζεται χειρωνακτικά η ένωση των κατεστραμμένων αρχείων

Τα αρχεία της μυστικής αστυνομίας, τα οποία σκίστηκαν καθώς κατέρρεε το ανατολικογερμανικό κράτος, χρειάζεται να ενωθούν χειρωνακτικά σε μια διαδικασία που απαιτεί επίπονη εργασία

Σύνταξη
Χονγκ Κονγκ: Τουλάχιστον 36 νεκροί και 279 αγνοούμενοι – Φρικιαστικές εικόνες από τη φωτιά στους πύργους
Φρίκη 26.11.25

Σοκ στον Χονγκ Κονγκ: Τουλάχιστον 36 νεκροί και 279 αγνοούμενοι - Σκληρές εικόνες από τη φωτιά στους πύργους

Απίστευτες εικόνες, με πολλαπλούς ουρανοξύστες να καίγονται, κάνουν τις τελευταίες ώρες τον γύρο του κόσμου - Τουλάχιστον 36 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους από τη φωτιά που ξέσπασε στο Χονγκ Κονγκ

Σύνταξη
O διαμελισμός της Ουκρανίας ανοίγει τις πόρτες για περισσότερους πολέμους, λέει η φον ντερ Λάιεν
Σχέδιο ειρήνης 26.11.25

O διαμελισμός της Ουκρανίας ανοίγει τις πόρτες για περισσότερους πολέμους, λέει η φον ντερ Λάιεν

Η φον ντερ Λάιεν προειδοποιεί για τον «διαμελισμό» της Ουκρανίας, υπογραμμίζοντας ότι η υπονόμευση της κυριαρχίας ενός ευρωπαϊκού έθνους δημιουργεί προηγούμενο

Σύνταξη
Η Ρωσία βάζει «πάγο» το σχέδιο Ερντογάν για τα ουκρανικά σιτηρά – «Έχει παρέλθει ο χρόνος», λέει
Η ρωσική απάντηση 26.11.25

Η Ρωσία βάζει «πάγο» το σχέδιο Ερντογάν για τα ουκρανικά σιτηρά – «Έχει παρέλθει ο χρόνος», λέει

Η συμφωνία για διέλευση σιτηρών μέσω Μαύρης Θάλασσας έληξε πριν από έναν χρόνο. Ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών απάντησε στην πρόταση Ερντογάν ότι δεν υπάρχει πλέον χρόνος.

Σύνταξη
Έφυγε από τη ζωή η θρυλική σχεδιάστρια μόδας Pam Hogg – «Ακολουθώ τη δική μου κρίση, όχι εντολές»
Κόσμος 26.11.25

Έφυγε από τη ζωή η θρυλική σχεδιάστρια μόδας Pam Hogg – «Ακολουθώ τη δική μου κρίση, όχι εντολές»

«Η Pam Hogg αφήνει πίσω της μια τεράστια κληρονομιά που θα συνεχίσει να μας εμπνέει, να μας φέρνει χαρά και να μας προκαλεί να ζούμε εκτός νόρμας», ανέφερε σε ανακοίνωση της η οικογένεια της Σκωτσέζας σχεδιάστριας μόδας.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Πέμπτη 27 Νοεμβρίου 2025
