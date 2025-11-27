Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος ουδέποτε φάνηκε να διστάζει να παρέμβει στην πολιτική ζωή άλλων κρατών, ιδίως στη Λατινική Αμερική, κάλεσε τους πολίτες να ψηφίσουν τον υποψήφιο της δεξιάς Νάσρι Ασφούρα στις προεδρικές εκλογές που διεξάγονται στην Ονδούρα την Κυριακή (στη φωτογραφία αρχείου του Reuters/Jose Cabezas, επάνω, ο Νάσρι Ασφούρα).

Ο υποψήφιος που προτιμά ο Τραμπ «είναι είναι ο μόνος αληθινός φίλος της ελευθερίας»

Ο υποψήφιος του Εθνικού Κόμματος και πρώην δήμαρχος της πρωτεύουσας «είναι ο μόνος αληθινός φίλος της ελευθερίας» μεταξύ των υποψηφίων, διαβεβαίωσε ο ρεπουμπλικάνος μέσω Truth Social, προσθέτοντας πως «δεν θα μπορούσε να συνεργαστεί» με την αντίπαλό του δικηγόρο και υποψήφια της κυβερνώσας παράταξης της αριστεράς LIBRE Ρίξι Μονκάδα, ούτε να «έχει εμπιστοσύνη» στον τρίτο υποψήφιο, τον τηλεοπτικό παρουσιαστή και υποψήφιο του Φιλελεύθερου Κόμματος Σαλβαδόρ Νασράλα.

Οι δημοσκοπήσεις ενόψει των εκλογών προοιωνίζονται μάχη ως το νήμα για τους τρεις διεκδικητές του κορυφαίου αξιώματος στο κράτος της κεντρικής Αμερικής την 30ή Νοεμβρίου.

Οι ψηφοφόροι στην Ονδούρα καλούνται να επιλέξουν είτε τη συνέχεια της διακυβέρνησης από την αριστερά ή την επιστροφή της δεξιάς στην εξουσία στις βουλευτικές και προεδρικές εκλογές της Κυριακής με έκβαση αβέβαιη.

Επέμβαση στη Βενεζουέλα

«Ο Τίτο (σ.σ. ο Νάσρι Ασφούρα) κι εγώ μπορούμε να συνεργαστούμε στον αγώνα εναντίον των ναρκωκομμουνιστών (σ.σ.: sic) και για να προσφέρουμε στον λαό της Ονδούρας τη βοήθεια που χρειάζεται», ανέφερε ο 79χρονος ρεπουμπλικάνος.

Συνέδεσε την τύχη της Ονδούρας με αυτήν της Βενεζουέλας, όπου δεν αποκλείει να διατάξει στρατιωτική επιχείρηση, μολονότι ταυτόχρονα δηλώνει διατεθειμένος για διαπραγμάτευση με τον ομόλογό του Νικολάς Μαδούρο.

«Θα κυριεύσουν ο Μαδούρο και οι ναρκωτρομοκράτες ακόμη μια χώρα», όπως κατ’ αυτόν συνέβη «στην Κούβα, στη Νικαράγουα και τη Βενεζουέλα;» διερωτήθηκε εξάλλου ρητορικά ο Ντόναλντ Τραμπ, αναφερόμενος στις εκλογές.

🚨 ÚLTIMA HORA El presidente Trump se pronuncia sobre las elecciones de Honduras, acusa a Maduro de ser un narcoterrorista y a Rixi Moncada de estar aliada con ellos. Aquí el mensaje del presidente Trump: «La democracia se somete a juicio en las próximas elecciones que se… pic.twitter.com/C4wL8uwZq3 — Emmanuel Rincón (@EmmaRincon) November 26, 2025

Η Ονδούρα συγκαταλέγεται στα κράτη της Λατινικής Αμερικής που αντιμετωπίζουν τα οξύτερα προβλήματα ασφαλείας, κυρίως εξαιτίας της δράσης συμμοριών που επιδίδονται ιδίως στη διακίνηση ναρκωτικών.

Ο αμερικανός πρόεδρος δεν κρύβει πως θεωρεί τη Λατινική Αμερική μέρος της σφαίρας επιρροής των ΗΠΑ κι έχει υιοθετήσει στάση αποφασιστικά παρεμβατική εκεί. Δεν διστάζει να συνδέει άρρηκτα την αμερικανική βοήθεια σε χώρες της περιοχής με τη συμπάθεια ή την αντιπάθειά του προς τους ηγέτες τους. Μιλά επίσης ανοικτά για στρατιωτική πίεση.

Μαύρο πρόβατο

Οι ΗΠΑ έχουν αναπτύξει στην Καραϊβική μεταξύ άλλων το μεγαλύτερο αεροπλανοφόρο στον κόσμο, αντιτορπιλικά, αποβατικά και προηγμένα μαχητικά αεροσκάφη, στο πλαίσιο επιχείρησης που επισήμως σκοπό έχει την καταπολέμηση ναρκωτικών και βάζει στο στόχαστρο τη Βενεζουέλα — μαύρο πρόβατο για την κυβέρνηση Τραμπ.

Από τις αρχές Σεπτεμβρίου, οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις έχουν εξαπολύσει πάνω από 20 πλήγματα εναντίον ταχύπλοων που κατά την Ουάσιγκτον μετέφεραν ναρκωτικά, σκοτώνοντας τουλάχιστον 83 ανθρώπους.

Πηγή: ΑΠΕ