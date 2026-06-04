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Βουλή: Φοιτητές ενάντια στην αναθεώρηση του άρθρου 16 – «Θα πουλάνε πτυχία, ενώ εμείς μοχθούμε δέκα χρόνια»
Ελλάδα 04 Ιουνίου 2026, 17:45

Βουλή: Φοιτητές ενάντια στην αναθεώρηση του άρθρου 16 – «Θα πουλάνε πτυχία, ενώ εμείς μοχθούμε δέκα χρόνια»

Κινητοποίηση έξω από τη Βουλή από φοιτητές ενάντια στην αναθεώρηση του άρθρου 16. «Η έναρξη της συνταγματικής αναθεώρησης στοχεύει ευθέως στην υπονόμευση της δημόσιας παιδείας».

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Κινητοποίηση έξω από τη Βουλή πραγματοποίησαν φοιτητικοί σύλλογοι, εκφράζοντας την πλήρη αντίθεσή τους στη συνταγματική αναθεώρηση. Κρατώντας πανό με το σύνθημα «Όχι στην αναθεώρηση του άρθρου 16», οι φοιτητές ξεκάθαρισαν ότι θα υπερασπιστούν μέχρι τέλους τον δημόσιο και δωρεάν χαρακτήρα της ανώτατης εκπαίδευσης.

«Η κυβερνητική πολιτική υποβαθμίζει συστηματικά τα δημόσια ιδρύματα»

Μιλώντας εκ μέρους των φοιτητικών συλλόγων που διοργάνωσαν την κινητοποίηση, η Βασιλική, όπως κατέγραψε η κάμερα του orangepress.gr, υπογράμμισε ότι η έναρξη της συνταγματικής αναθεώρησης στοχεύει ευθέως στην υπονόμευση της δημόσιας παιδείας.

Οι φοιτητές στη Βουλή

Όπως εξήγησε, η κυβερνητική πολιτική υποβαθμίζει συστηματικά τα δημόσια ιδρύματα, επιτρέποντας σε ιδιωτικά κολέγια να μετονομάζονται σε πανεπιστήμια και να εμπορεύονται τίτλους σπουδών.

Οι φοιτητές κάνουν λόγο για επιχειρούμενη απαξίωση του δικού τους μόχθου, ενώ αναφέρθηκε επικριτικά στη συζήτηση που άνοιξε στο Τεχνικό Επιμελητήριο για την εγγραφή αποφοίτων κολλεγίων και την κατάταξή τους σε βαθμίδες τεχνικής ευθύνης, γεγονός που ξεκινά μια άδικη διαδικασία εξίσωσης.

«Θα πουλάνε πτυχία ενώ εμείς μοχθούμε»

Η Βασιλική, από πλευράς των φοιτητικών συλλόγων, περιέγραψε με ιδιαίτερα έντονο τρόπο τους κινδύνους αυτής της εξέλιξης:

«Έχουμε έρθει εδώ πέρα σήμερα γιατί έχει εξαγγείλει και ο ίδιος ο πρωθυπουργός ότι θα ξεκινήσεισήμερα η συνταγματική αναθεώρηση. Ανάμεσα σε όλα και ο ίδιος ξεχωριστό βάρος δίνει στην αναθεώρηση του άρθρου 16, που κατοχυρώνει το δικαίωμά μας να μπορούμε να σπουδάσουμε δημόσια και δωρεάν σε ένα ελεύθερο πανεπιστήμιο. Αυτό το πράγμα, το πώς έρχονται ας πούμε και το χτυπάνε ήδη τόσα χρόνια και από τον νόμο για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, που είδαμε πώς κάποια κολέγια μετονομάστηκαν σε πανεπιστήμια και έρχονται να πουλάνε τα πτυχία για τα οποία εμείς μοχθούμε ας πούμε και παλεύουμε από το λύκειο, από τις πανελλήνιες, με όσες δυσκολίες υπάρχουν στο πανεπιστήμιο για να περάσουμε και να πάρουμε πτυχίο. Αυτό το πράγμα είναι η μέγιστη κοροϊδία».

Όπως εξήγησε, «είναι πραγματικά πάρα πολύ επικίνδυνο το να πούνε ότι θα πουλάνε τα πτυχία μας από κάποια οροφοδιαμερίσματα ας πούμε στο κέντρο της Αθήνας, ενώ υπάρχουν τα δημόσια πανεπιστήμια, τα οποία βγάζουν αυτή τη στιγμή στην κοινωνία επαγγελματίες που μπορούν και δεσμεύονται και υπάρχει και μια κοινωνική ευθύνη».

«Πώς θα υπογράφουν κατασκευές χωρίς εργαστήρια και υποδομές;»

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε η φοιτήτρια στις τεχνικές σχολές και στα ζητήματα ασφάλειας των πολιτών, διερωτώμενη για το επίπεδο των ιδιωτικών σχολών:

«Υπάρχουν ας πούμε αυτή τη στιγμή κολέγια που παρέχουν πτυχία μηχανικών; Δεν αναγνωρίζονται ως πανεπιστήμια και θα είναι ένα πολύ μεγάλο ερώτημα με ποιο δικαίωμα αυτά τα κολέγια θα αναγνωριστούν ως πανεπιστήμια όταν δεν έχουνε μισό εργαστήριο, οι καθηγητές τους δεν μπορούν να συγκριθούν καν με το επίπεδο του Μετσόβιου Πολυτεχνείου; Και πώς αυτοί οι άνθρωποι θα φέρουν την ευθύνη για να χτίσουν κτήρια και να υπογράφουν τις κατασκευές που αφορά την κοινωνική ασφάλεια σε τελική ανάλυση; Δηλαδή ένας φοιτητής που όταν με το καλό πάρει πτυχίο θα έχει αφιερώσει, αν συμπεριλάβουμε και τις πανελλήνιες κοντά δέκα χρόνια μέχρι να πάρει πτυχίο, θα είναι ίσο το πτυχίο του με κάποιον που απλώς πήγε και το πλήρωσε;»

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