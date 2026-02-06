Kινητοποίηση φοιτητών έξω από το υπουργείο Παιδείας για το άρθρο 16
Σε κινητοποίηση στο υπουργείο Παιδείας προχώρησαν το μεσημέρι της Παρασκευής Φοιτητικοί Σύλλογοι της Αθήνας, συνεχίζοντας τις παρεμβάσεις τους γύρω από ζητήματα που αφορούν τις σπουδές, τη χρηματοδότηση των πανεπιστημίων και τα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων.
Η κινητοποίηση συνδέθηκε, όπως ανέφεραν οι ίδιοι, με τις εξελίξεις που δρομολογούνται στον χώρο της Ανώτατης Εκπαίδευσης και ειδικότερα με την πρόθεση της κυβέρνησης να προχωρήσει στην αναθεώρηση του άρθρου 16 του Συντάγματος. Σύμφωνα με τους Φοιτητικούς Συλλόγους, η συγκεκριμένη αναθεώρηση «απελευθερώνει πλήρως την ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων» και «απαξιώνει τα πτυχία τους», ενώ εξυπηρετεί τα συμφέροντα ιδιωτικών πανεπιστημίων.
«Απαιτούμε να καταργηθεί εδώ και τώρα ο νόμος που αποσπά την παιδαγωγική επάρκεια από τα πτυχία μας. Λες και δεν έφτανε ο κόπος που έχουμε κάνει για να μπούμε στις σχολές μας και να μπορέσουμε να πραγματοποιήσουμε τα όνειρά μας. […] Διεκδικούμε να έχουμε πτυχία με αξία, με όλη τη γνώση που θα μας εξασφαλίζουν την πρόσβαση στο επάγγελμα. Απαιτούμε εδώ και τώρα την κατάργηση του απαράδεκτου νόμου που αποσπά την παιδαγωγική επάρκεια από τα πτυχία μας και απαιτούμε να βγει ανακοίνωση που να εξασφαλίζει επαγγελματικά δικαιώματα στους χιλιάδες φοιτητές του πρώτου και του δεύτερου έτους των καθηγητικών σχολών που βρίσκονται αυτή τη στιγμή στον αέρα» δήλωσε στο Orange Press Agency ο Αντώνης Παπαδόπουλος, πρόεδρος του Φοιτητικού Συλλόγου Φιλοσοφικής ΕΚΠΑ.
Στο κάλεσμά τους, οι Φοιτητικοί Σύλλογοι τονίζουν ότι διεκδικούν «σύγχρονες, δημόσιες και πραγματικά δωρεάν σπουδές», καθώς και «πτυχία με αξία και πλήρη επαγγελματικά δικαιώματα που να εξασφαλίζουν την πρόσβαση στο επάγγελμα». Παράλληλα, δήλωσαν κατηγορηματικά ότι δεν αποδέχονται «καμία σκέψη για απόσπαση της παιδαγωγικής επάρκειας από τα πτυχία».
Κατά την κινητοποίηση έγινε εκτενής αναφορά στο ζήτημα των διαγραφών φοιτητών, με τους συλλόγους να ζητούν «στήριξη στην προσπάθεια να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους και όχι διαγραφές», ενώ έθεσαν και το ζήτημα της χρηματοδότησης, διεκδικώντας «αύξηση της κρατικής χρηματοδότησης για τις ανάγκες της Παιδείας».
