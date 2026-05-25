Σεισμός 4 Ρίχτερ στην Ηλεία – Που εντοπίζεται το επίκεντρο

Στο χορό των Ρίχτερ κινήθηκε η Ηλεία το βράδυ της Δευτέρας 25 Μαΐου, καθώς λίγο πριν τις 10 το βράδυ σημειώθηκε σεισμική δόνηση μεγέθους 4 βαθμών.

Αρχικά το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο ανέφερε ότι το μέγεθος ήταν 3,9 βαθμών, ωστόσο λίγο αργότερα δόθηκε στη δημοσιότητα η αναθεωρημένη λύση.

Σύμφωνα με αυτήν, ο σεισμός σημειώθηκε στις 21:50 και είχε επίκεντρο 8 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της Εφύρας Ηλείας. Το εστιακό βάθος της δόνησης ήταν στα 25,7 χιλιόμετρα.

Η σεισμική δόνηση έγινε αισθητή σε αρκετές περιοχές της Ηλείας, προκαλώντας ανησυχία στους κατοίκους, χωρίς ωστόσο μέχρι στιγμής να έχουν αναφερθεί ζημιές ή τραυματισμοί.