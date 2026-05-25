Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του in.gr στην Google

Η ΑΕΚ πήρε την νίκη απέναντι στον Άρη με 102-99 στο Game 3 των προημιτελικών και μαζί πήρε και το τελευταίο εισιτήριο των ημιτελικών της Stoiximan GBL. Εκεί όπου περιμένουν οι Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ έχοντας τελειώσει την υπόθεση πρόκρισης από τις 17/5.

Οι Ερυθρόλευκοι απέκλεισαν εύκολα με 2-0 τον Κολοσσό Ρόδου, οι Πράσινοι πέρασαν εξίσου εύκολα το εμπόδιο της Μυκόνου και οι Ασπρόμαυροι κατάφεραν να επικρατήσουν του Περιστερίου δύο φορές σε διάστημα τεσσάρων ημερών.

Κάπως έτσι ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει την ΑΕΚ για μια θέση των τελικών του πρωταθλήματος, ενώ ο Παναθηναϊκός θα βρεθεί αντιμέτωπος με τον ΠΑΟΚ σε σειρά που κρίνεται και πάλι στις δυο νίκες.

Game 1:

Παναθηναϊκός AKTOR – ΠΑΟΚ (28/5, 18:00)

Ολυμπιακός – ΑΕΚ (28/5, 20:15)

Game 2:

ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός AKTOR (30/5, 15:00)

ΑΕΚ – Ολυμπιακός (30/5, 17:00)

Game 3 (αν χρειαστεί):

Παναθηναϊκός AKTOR – ΠΑΟΚ (1/6, 18:00)

Ολυμπιακός – ΑΕΚ (1/6, 20:15)

Οι τελικοί της Stoiximan GBL

Game 1: Τετάρτη 3 Ιουνίου (21:00)

Game 2: Παρασκευή 5 Ιουνίου (21:00)

Game 3: Δευτέρα 8 Ιουνίου (21:00)

Game 4: Τετάρτη 10 Ιουνίου (21:00 – αν χρειαστεί)

Game 5: Σάββατο 13 Ιουνίου (18:00 – αν χρειαστεί)