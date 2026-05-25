ΠΑΕ ΑΕΚ: «Δύναμη και κουράγιο Τραϊανέ. Είμαστε στο πλευρό σου» (pic)
Δίπλα στον Τραϊανό Δέλλα η ΠΑΕ ΑΕΚ αλλά και οι Παλαίμαχοι της Ένωσης…
Με ανακοίνωση της η ΠΑΕ ΑΕΚ έστειλε μήνυμα στήριξης στον Τραϊανό Δέλλα που πενθεί για την απώλεια της συζύγου του, Γωγώς Μαστροκώστα.
Η ανακοίνωση της ΑΕΚ:
«Η Οικογένεια της ΑΕΚ βρίσκεται στο πλευρό του δικού της ανθρώπου, του Τραϊανού Δέλλα, σε αυτή την τόσο δύσκολη στιγμή που περνάει.
Η αγαπημένη του Γωγώ, έδωσε μια πολύ μεγάλη μάχη επί χρόνια και ο Τραϊανός ήταν πάντα εκεί, δίπλα της.
Δύναμη και κουράγιο Τραϊανέ…
Ειναι στοιχεία που πάντα σε χαρακτηρίζουν και τα επέδειξες σε όλη την διάρκεια αυτής της μεγάλης μάχης δίπλα στην αγαπημένη σου Γωγώ…
Η ψυχή όλης της ΑΕΚ είναι νοητά κάθε στιγμή μαζί σου».
Η συλλυπητήρια ανακοίνωση των Παλαιμάχων της ΑΕΚ
«Ο Σύλλογος Παλαιμάχων Ποδοσφαιριστών της ΑΕΚ εκφράζει τη θλίψη του για την απώλεια της Γωγώς Μαστροκώστα, συζύγου του πρώην ποδοσφαιριστή και προπονητή της ομάδας μας Τραϊανού Δέλλα. Ευχόμαστε κουράγιο και δύναμη σε αυτή τη δύσκολη στιγμή που βιώνει η οικογένεια του παλιού μας φίλου και συμπαίκτη».
