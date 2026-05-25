Καμπανάκι από ΠΟΕΔΗΝ: Σοβαρές ελλείψεις σε προσωπικό και υποδομές στα νοσοκομεία των νησιών

Ελλείψεις σε προσωπικό, υπολειτουργία κρίσιμων τμημάτων, κλειστές κλίνες ΜΕΘ και προβλήματα σε υποδομές, είναι τα βασικά συμπεράσματα έρευνας της ΠΟΕΔΗΝ για την κατάσταση που επικρατεί σε νοσοκομεία, κέντρα υγείας και προνοιακές δομές της νησιωτικής Ελλάδας .

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, καταγράφοντας ελλείψεις προσωπικού, υπολειτουργία κρίσιμων τμημάτων και σοβαρά προβλήματα στις υποδομές σε Κρήτη, νησιά του Αιγαίου και του Ιονίου.

Βάσει των στοιχείων της Ομοσπονδίας, πολλές μονάδες λειτουργούν κάτω από τα όρια ασφαλείας, με κλειστές κλίνες ΜΕΘ, ελλείψεις βασικών ιατρικών ειδικοτήτων και χιλιάδες οφειλόμενα ρεπό στους εργαζόμενους.

Παράλληλα, η ΠΟΕΔΗΝ καλεί σε μεγάλη παγκρήτια κινητοποίηση στις 27 Μαΐου στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο, ζητώντας άμεσες προσλήψεις και ενίσχυση του δημόσιου συστήματος υγείας.

Τα κυριότερα σημεία της έρευνας:

«Κενές οργανικές θέσεις και σοβαρή υποστελέχωση σε γιατρούς, νοσηλευτές και παραϊατρικό προσωπικό στα περισσότερα νησιωτικά νοσοκομεία.

Κλειστές ή υπολειτουργούσες ΜΕΘ και χειρουργικές αίθουσες λόγω έλλειψης προσωπικού.

Ελλείψεις σε κρίσιμες ειδικότητες όπως Παθολόγοι, Αναισθησιολόγοι, Παιδίατροι, Καρδιολόγοι και Ακτινολόγοι.

Μετακινήσεις γιατρών από άλλα νοσοκομεία για κάλυψη εφημεριών και βασικών λειτουργιών.

Χιλιάδες οφειλόμενα ρεπό και άδειες στους εργαζόμενους, με αυξημένο κίνδυνο επαγγελματικής εξουθένωσης.

Υποστελέχωση σε μονάδες πρόνοιας και ψυχικής υγείας, με δομές που λειτουργούν κυρίως με συμβασιούχους.

Παλιές και ανεπαρκώς συντηρημένες κτιριακές εγκαταστάσεις σε πολλές μονάδες υγείας και πρόνοιας.

Προβλήματα στέγασης και χαμηλοί μισθοί αποτρέπουν γιατρούς και νοσηλευτές από το να εργαστούν στα νησιά.

Μεγάλη εξάρτηση από εργολάβους σε καθαριότητα και σίτιση των δομών υγείας».