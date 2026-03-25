ΕΙΝΑΠ: Έκδηλη η ανησυχία για την κατάσταση στα νοσοκομεία της Αττικής

Ηχηρό καμπανάκι κρούει η Ένωση Ιατρών Νοσοκομείων Αθήνας και Πειραιά (ΕΙΝΑΠ) για τα νοσοκομεία του λεκανοπεδίου και τη «σοβαρή επιδείνωση της λειτουργίας τους» μετά την απόφαση του υπουργείου Υγείας να καθιερώσει καθημερινές πρωινές εφημερίες στη συντριπτική πλειοψηφία.

Αυξημένη πίεση στο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό

Το μεγαλύτερο πρωτοβάθμιο σωματείο νοσοκομειακών γιατρών της χώρας σημειώνει πως η συγκεκριμένη επιλογή «εντείνει την ήδη αυξημένη πίεση στο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, επιβαρύνει τη λειτουργία των Τμημάτων, υποβαθμίζει την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας». Λέει ακόμα πως «ξεκινάνε εφημερίες με ελάχιστα κενά κρεβάτια».

Έχοντας διαπιστώσει τα παραπάνω επαναφέρει την απαίτηση για άμεση υλοποίηση των προτάσεων της για το εφημεριακό σύστημα της 1ης και 2ης Υ.Πε. (όπως κατατέθηκαν στις 23/06/2025) που προβλέπει «την κατάργηση των καθημερινών πρωινών εφημεριών και την εφημερία όλων των νοσοκομείων του λεκανοπεδίου μία φορά ανά τέσσερις ημέρες».

Η εξάντληση του προσωπικού στα νοσοκομεία

Κι αν οι περιγραφές αυτές μεταφράζονται από ορισμένους ως «εσωτερική γκρίνια», η εξάντληση των νεότερων γιατρών (εντός και εκτός συνόρων) επιβεβαιώνεται από πρόσφατη μελέτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης Νέων Ιατρών (European Junior Doctors) αποδεικνύοντας πως πρόκειται για δομικό πρόβλημα.

Η εντατική εργασία όπως όλα δείχνουν ούτε αναγνωρίζεται, ούτε ανταμείβεται. Για παράδειγμα στην Ελλάδα, όπως επίσης στη Μάλτα και τη Λιθουανία, οι ημέρες ανάπαυσης τον μήνα δεν ξεπερνούν τις 4 με 5, όταν ο ευρωπαϊκός μέσος όρος ξεπερνά τις 6. Επίσης, οι ειδικευόμενοι που συμμετέχουν στην έρευνα μαρτυρούν ότι η υπερεργασία τους δεν συνοδεύεται από έξτρα απολαβές, τουλάχιστον όμως από τις απαντήσεις τους προκύπτει ότι δεν στερούνται την ετήσια άδεια που τους αναλογεί.