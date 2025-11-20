«Επικίνδυνες συνθήκες για την ασφάλεια των ασθενών και την αξιοπρεπή τους νοσηλεία» και «αφόρητες συνθήκες εντατικής εργασίας» διαπιστώνει η Ένωση Ιατρών Νοσοκομείων Αθήνας Πειραιά (ΕΙΝΑΠ) και το Σωματείο Εργαζομένων του νοσοκομείου «Αττικόν», προσφεύγοντας στον Άρειο Πάγο.

Η Ένωση κατέθεσε μηνυτήρια αναφορά, κάνοντας λόγο για τραγική κατάσταση στο νοσοκομείο

Ο πρόεδρος του ΔΣ ΕΙΝΑΠ και του Σωματείου Εργαζομένων «Αττικόν», Γιώργος Σιδέρης, επισκέφτηκε τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Κωνσταντίνο Τζαβέλλα όπου γνωστοποίησε την κατάθεση μηνυτήριας αναφοράς (εκ μέρους του ΔΣ της ΕΙΝΑΠ) για τα ράντζα στο Αττικόν.

«Επικίνδυνες συνθήκες για την ασφάλεια των ασθενών»

«Η τραγική κατάσταση που επικρατεί στο νοσοκομείο τα τελευταία χρόνια με 100 – 150 ράντζα μετά από κάθε γενική εφημερία, προκαλεί επικίνδυνες συνθήκες για την ασφάλεια των ασθενών και την αξιοπρεπή τους νοσηλεία. Επίσης, δημιουργούνται αφόρητες συνθήκες εντατικής εργασίας, οι οποίες προκαλούν προβλήματα στην άσκηση των καθηκόντων του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού» αναφέρει το Δελτίο Τύπου της ΕΙΝΑΠ.

Εικόνες ντροπής

Δεν έχουν περάσει παρά λίγες ημέρες από τις ντροπιαστικές εικόνες με γιατρούς και νοσηλευτές να απωθούνται και να δέχονται χημικά από τις αστυνομικές δυνάμεις στο νοσοκομείο «Αττικόν» και τον υπουργό Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη, να χρησιμοποιεί πρωτοφανείς χαρακτηρισμούς για τους υγειονομικούς, που διαμαρτύρονται για τις ελλείψεις στο Εθνικό Σύστημα Υγείας.

Θυμίζουμε πως την ώρα που ο πρωθυπουργός και ο υπουργός Υγείας εγκαινίαζαν το νέο τμήμα επειγόντων περιστατικών του νοσοκομείου «Αττικόν» και υγειονομικοί διαμαρτύρονταν στην είσοδο του νοσοκομείου, η εικόνα του νοσοκομείου πίσω από τις κάμερες ήταν διαφορετική, με ράντζα και ασθενείς στους διαδρόμους.

Τα προβλήματα στο «Αττικόν» δεν είναι πρωτόγνωρα, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες, σε κάθε εφημερία του νοσοκομείου παρατηρούνται δυσλειτουργίες και σημαντικά κενά στο προσωπικό.