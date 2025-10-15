Το νοσοκομείο «Αττικόν» επισκέφθηκε σήμερα ο πρωθυπουργός, συνοδευόμενος από τον υπουργό Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη, προκειμένου να εγκαινιάσει το πανεπιστημιακό ογκολογικό κέντρο «Αθηνά Ιωαν. Μαρτίνου» και τη β΄ προπαιδευτική παθολογική κλινική του πανεπιστημίου Αθηνών, την ώρα που οι εργαζόμενοι καταγγέλλουν ότι η κατάσταση είναι δραματική για προσωπικό και ασθενείς με τη νοσηλεία να γίνεται σε ράντζα ενώ το πρόβλημα της υποστελέχωσης παραμένει στο «κόκκινο».

Το σωματείο του νοσοκομείου είχε προκηρύξει στάση εργασίας για να διαμαρτυρηθεί για την κατάσταση ενώπιον του πρωθυπουργού και του υπουργού Υγείας, αλλά τελικά βρήκε απέναντί του τα ΜΑΤ.

Οι εργαζόμενοι αντέδρασαν με έντονες αποδοκιμασίες όταν έμαθαν ότι ο υπουργός Υγείας μπήκε στο νοσοκομείο χωρίς να τους συναντήσει και στη συνέχεια επικράτησε ένταση με τα ΜΑΤ που προσπάθησαν να εμποδίσουν τη διαμαρτυρία των υγειονομικών, κάνοντας χρήση χημικών και βίας εναντίον τους.

Σύμφωνα με το σωματείο εργαζομένων του νοσοκομείου, 900 άνθρωποι κάθε μήνα νοσηλεύονται σε ράντζα, κάτι που δεν δικαιολογεί φιέστες αλλά απαιτεί σοβαρή αντιμετώπιση των προβλημάτων.

Πότε θα εγκαινιάσουν την κατάργηση των ράντζων;

Μιλώντας στους συγκεντρωμένους ο πρόεδρος του Σωματείου και της ΕΙΝΑΠ, Γιώργος Σιδέρης, επεσήμανε μεταξύ άλλων: «είμαστε εδώ για να κάνουμε αγωνιστική υποδοχή στον πρωθυπουργό και τον υπουργό εμπορίου Υγείας. Νομίζουν ότι θα τους πούμε και ευχαριστώ που μας χρωστάνε 10.000 μέρες άδειας.

Ότι θα τους πούμε ευχαριστώ για τους καθηλωμένους μισθούς. Σήμερα που επισκέπτονται το νοσοκομείο 130 ασθενείς είναι σε διαδρόμους και φορεία. Καλά είναι τα κτίρια, αλλά πότε θα εγκαινιάσουν την κατάργηση των ράντζων;

Την πρόσληψη 125 νοσηλευτών ώστε να λειτουργούμε στο όριο ασφαλείας; Πότε θα εγκαινιάσουν τις 7 από τις 14 χειρουργικές αίθουσες που μένουν κλειστές λόγω έλλειψης προσωπικού; Τις αυξήσεις μισθών; Την ένταξη στα ΒΑΕ;».

Φωτογραφίες από την ένταση