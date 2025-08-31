Παράδοση που δεν λέει να «σπάσει» έχει δημιουργήσει ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης. Όπως σε σχεδόν κάθε επίσκεψή του σε ελληνικό νοσοκομείο, έτσι και στη Σύρο, τοπικά σωματεία και εργαζόμενοι επιφύλασσαν θερμό «καλοσώρισμα», αλλά και ξεπροβόδισμα.

Ο υπουργός Υγείας αποδοκιμάστηκε έντονα στη Σύρο από συγκεντρωμένο πλήθος έξω από το νοσοκομείο του νησιού

Η Κυριακάτικη επίσκεψη του υπουργού στο νησί των Κυκλάδων (κεντρική φωτογραφία:cyclades24.gr) για τα εγκαίνια της νέας ογκολογικής μονάδας (θα ξεκινήσει να λειτουργεί από το φθινόπωρο) στο γενικό νοσοκομείο (που χρηματοδοτήθηκε από κεφάλαια ιδιώτη) σημαδεύτηκε από την υποδοχή και το ξεπροβόδισμα που του επεφύλαξαν ο σύλλογος εργαζομένων της υγειονομικής μονάδας την οποία στήριξαν και άλλα τοπικά σωματεία και σύλλογοι.

Έντονες αποδοκιμασίες

Κατά την άφιξη του ήρθε αντιμέτωπος με μια συγκέντρωση διαμαρτυρίας και ένα εξασέλιδο υπόμνημα με τα προβλήματα στελέχωσης του νοσοκομείου. Πλήθος κόσμου κρατώντας πλακάτ και φωνάζοντας συνθήματα, εξέφρασε την αγανάκτησή του για την απαξίωση του ΕΣΥ. «200 χρόνια προσφορά. Ώρα για στελέχωση και χρηματοδότηση. Τιμούμε την ιστορία του νοσοκομείου μας παλεύοντας για το μέλλον του», έγραφε ένα από τα πανό που κρατούσουν οι εργαζόμενοι.

Η αποχώρησή του συνοδεύτηκε από έντονες αποδοκιμασίες αλλά και μπουκάλια νερού που «προσγειώθηκαν» στο αυτοκίνητο που τον μετέφερε.

Ο χώρος του νοσοκομείου της Σύρου είχε αποκλειστεί νωρίς από ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις οι οποίες επέτρεπαν την είσοδο μόνο σε εργαζόμενους.

Κόψιμο της κορδέλας

Ο κ. Γεωργιάδης, είχε συνάντηση με τους εκπροσώπους των εργαζομένων και συζήτησε μαζί τους τα ζητήματα που απασχολούν τους ίδιους και τη νοσηλευτική μονάδα.

Στην πτέρυγα του νοσοκομείου στην οποία θα λειτουργήσει η ογκολογική μονάδα έκοψε την κορδέλα των εγκαινίων.