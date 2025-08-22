Με αποτροπιασμό υποδέχτηκε τις δηλώσεις του υπουργού Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη, σχετικά με το περιστατικό του δισεκατομμυριούχου τουρίστα που υπέστη σοβαρό τραυματισμό ύστερα από τροχαίο ατύχημα στη Μύκονο, το Σωματείο Εργαζομένων του νοσοκομείου Νίκαιας.

Ο Τομ Γκρίνγουντ, CEO της Velocity και ιδρυτής της Volt, διακομίστηκε στο Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο Νίκαιας έχοντας υποστεί πολλαπλά κατάγματα από τη μέση και κάτω.

Την καπηλεία της δουλειάς και της προσφορά των υγειονομικών, καταγγέλλει το Σωματείο Εργαζομένων του νοσοκομείου Νίκαιας

Ο Άδωνις Γεωργιάδης αναφέρθηκε (ΣΚΑΪ) στο περιστατικό με το Σωματείο να σημειώνει «είναι τουλάχιστον προκλητικό να καπηλεύεται ο υπουργός υγείας την δική μας δουλειά, την προσφορά όλων των υγειονομικών, στην οποία όχι μόνο δε συμβάλλει αλλά την εμποδίζει με την πολιτική που εφαρμόζει, για να διαφημίσει την κυβέρνηση».

Ο υπουργός Υγείας, ευρισκόμενος υπό πίεση καθώς η Ελλάδα καταγράφει αρνητική πανευρωπαϊκή πρωτιά στις «ανεκπλήρωτες ανάγκες για ιατρική περίθαλψη το 2024» (στοιχεία Eurostat), προσπαθεί απεγνωσμένα σε κάθε ευκαιρία να διασκεδάσει τις εντυπώσεις για τις θλιβερές πρωτιές του ΕΣΥ επί των ημερών της Νέας Δημοκρατίας και την προσήλωση της κυβέρνησης στην πριμοδότηση του ιδιωτικού τομέα.

H άρνηση διακομιδής του ασθενούς από τον ιδιωτικό τομέα

Το Σωματείο τονίζει πως «η άρνηση της διακομιδής του ασθενούς από τον ιδιωτικό τομέα υγείας αποδεικνύει για άλλη μια φορά αυτό που οι υγειονομικοί των δημόσιων νοσοκομείων ήδη ξέρουμε: Τον παρασιτικό ρόλο του ιδιωτικού τομέα υγείας που όταν τα πράγματα δυσκολέψουν δηλώνει αδυναμία και αφήνει το δημόσιο να ‘βγάλει τα κάστανα από τη φωτιά’. Που είναι εκεί σε ό,τι είναι προσοδοφόρο αλλά όχι σε ό,τι μπορεί να ενέχει ρίσκο που πρέπει να παρθεί για σωθεί μια ζωή. Αυτόν τον ιδιωτικό τομέα όμως χρηματοδοτείτε προκλητικά κύριε Γεωργιάδη! Μην ανακαλύπτετε τώρα την Αμερική!».

Καταλήγοντας ενημερώνουν πως «τα δεκάδες τηλέφωνα στους γιατρούς που εφημερεύουν για να ‘δείξουμε ενδιαφέρον για τον δισεκατομμυριούχο’ πέρα από προκλητικά μας εμποδίζουν να κάνουμε και τη δουλειά μας. Ευτυχώς ξέρουμε να δείχνουμε το ενδιαφέρον που πρέπει σε όλους τους ασθενείς χωρίς να χρειαζόμαστε τη ‘βοήθεια του τηλεφώνου’».

Ο Τομ Γκρίνγουντ είναι ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της Volt, μίας ταχέως αναπτυσσόμενης ευρωπαϊκής fintech εταιρείας που ειδικεύεται στις άμεσες πληρωμές και στις τραπεζικές συναλλαγές σε πραγματικό χρόνο.