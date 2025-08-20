«Χαστούκι» για Γεωργιάδη και κυβερνητικό αφήγημα τα στοιχεία της Eurostat: Αρνητική πρωτιά του ΕΣΥ στην Ευρώπη

Όσο και ο πρωθυπουργός και ο υπουργός Υγείας επιχειρούν να… ωραιοποιήσουν την εικόνα στο ΕΣΥ, με την πλασματική εικόνα που παρουσιάζουν ντυμένη με… ερωτηματολόγια που απαντούν το 30% των ερωτηθέντων, τόσο τα ραπίσματα που συνθλίβουν το κυβερνητικό αφήγημα που προκύπτουν τα δεδομένα της Eurostat είναι αμείλικτα.

Στα στοιχεία που ανακοινώθηκαν σήμερα, Τετάρτη 20 Αυγούστου, από τη Eurostat είναι χαρακτηριστικά. Η Ελλάδα καταγράφει αρνητική πανευρωπαϊκή πρωτιά στις «ανεκπλήρωτες ανάγκες για ιατρική περίθαλψη το 2024».

Σύμφωνα με την ευρωπαϊκή στατιστική αρχή το ποσοστό των Ελλήνων άνω των 16 ετών και άνω στην ΕΕ που χρειάζονταν ιατρική εξέταση ή θεραπεία και ανέφεραν ότι δεν μπόρεσαν να τη λάβουν εξαιτίας οικονομικών λόγων, μεγάλων λιστών αναμονής ή απόστασης από τους παρόχους ιατρικών υπηρεσιών, ανέρχεται σε 21,9%. Πρόκειται για μακράν το υψηλότερο ποσοστό στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όπου ο μέσος όρος διαμορφώνεται στο 3,6%.

Βέβαια, το συγκεκριμένο δεδομένο επιβεβαιώνει τα κακώς κείμενα του Εθνικού Συστήματος Υγείας, που η κυβέρνηση υπόσχεται από την εκλογή της την καλυτέρευσή του. Μεταξύ άλλων, είναι οι μεγάλες καθυστερήσεις στις εισαγωγές ασθενών, η υποστελέχωση έως τις πτώσεις ασανσέρ σε νοσοκομεία που φέρνουν σε κίνδυνο εργαζόμενους και ασθενείς.

Για τον Άδωνι Γεωργιάδη, που χαρακτηρίστηκε από εργαζομένους σε νοσοκομεία ως και «υπουργός Εμπορίου της Υγείας», όλα αυτά πιθανώς να μην ισχύουν, καθώς όπως ανέγραψε σε χθεσινή ανάρτησή του… «το ΕΣΥ είναι στην καλύτερη κατάσταση που ήταν ποτέ».

Χαρακτηριστικά, όπως είχαν τονίσει οι εργαζόμενοι του νοσοκομείου Ευαγγελισμός, «αιτία των προβλημάτων στη δημόσια υγεία και ιδιαίτερα στα νοσοκομεία, είναι η πολιτική της κυβέρνησης και του υπουργείου ‘Εμπορίου της Υγείας’ με την οποία από τη μία, μεθοδευμένα αποδυναμώνει και απαξιώνει κάθε δημόσια δομή υγείας και πρόνοιας ενώ ταυτόχρονα προωθούν με κάθε τρόπο τα συμφέροντα των ομίλων εμπορίου της υγείας, των εταιρειών και των εργολάβων εις βάρος ασθενών και υγειονομικών».

Ενδεικτικό της τραγικής κατάστασης που επικρατεί στον τομέα Υγείας στην Ελλάδα είναι ότι στη δεύτερη θέση ακολουθεί η Φινλανδία με ποσοστό 12,4% και η Εσθονία με 11,2%, δηλαδή… βρισκόμαστε με πρώτοι με ποσοστιαία διαφορά 9,5%.

Στον αντίποδα, τα χαμηλότερα ποσοστά καταγράφηκαν στην Κύπρο (0,1%), τη Μάλτα (0,5%) και την Τσεχία (0,6%).

Τα μεγάλο χάσμα που εντοπίζεται

Ανησυχητικό για την Ελλάδα είναι και το τεράστιο χάσμα που παρατηρείται μεταξύ των ανθρώπων που κινδυνεύουν από φτώχεια. Ειδικότερα, σε επίπεδο ΕΕ τα άτομα που κινδυνεύουν από φτώχεια επηρεάστηκαν περισσότερο, με το 6,0% αυτών να αναφέρει ανεκπλήρωτες ιατρικές ανάγκες, σε σύγκριση με το 3,2% όσων δεν κινδυνεύουν.

Οι μεγαλύτερες διαφορές μεταξύ των δύο ομάδων παρατηρήθηκαν στην Ελλάδα (12,7%), τη Ρουμανία (10,7%) και τη Λετονία (9,9%). Όπως προκύπτει από τον ανωτέρω πίνακα το ποσοστό των Ελλήνων που κινδυνεύουν από φτώχεια και δεν έλαβαν την αναγκαία περίθαλψη είναι μεγαλύτερο του 32%.