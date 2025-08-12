Μύδροι εργαζόμενων του Ευαγγελισμού κατά του «υπουργού εμπορίου της Υγείας» Γεωργιάδη – «Δεν βλέπει τα χάλια στα νοσοκομεία»

Σφοδρά πυρά κατά του Άδωνι Γεωργιάδη εξαπολύουν οι εργαζόμενοι του νοσοκομείου Ευαγγελισμός, μετά την πτώση ασανσέρ από τον τρίτο όροφο στο νοσοκομείο «Γεννηματάς», ενώ μέσα ήταν μια εργαζόμενη. Μάλιστα, το σωματείο εργαζομένων στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός» χαρακτηρίζει ως «υπουργό εμπορίου της Υγείας» καθώς, όπως αναφέρει, «βλέπει παντού ‘ανυπόστατες καταγγελίες’ και ‘δολιοφθορές εκ των έσω’ αντί να δει τα χάλια στα οποία έχουν οδηγήσει τα νοσοκομεία με την πολιτική της απαξίωσης, εμπορευματοποίησης και ιδιωτικοποίησης».

Όπως τονίζουν οι εργαζόμενοι του νοσοκομείου, «εξακολουθούμε να βρίσκουμε αξιοσημείωτη την κωμικοτραγική συμπεριφορά και τη μαύρη προπαγάνδα του υπουργού Εμπορίου της Υγείας, ο οποίος προσπαθεί να ρίξει τις ευθύνες για τα αλλεπάλληλα προβλήματα στα νοσοκομεία (που οφείλονται ξεκάθαρα στην πολιτική απαξίωσης κι εμπορευματοποίησης που ακολουθείται με ευλάβεια), σε «δολιοφθορές και ανυπόστατες καταγγελίες εκ των έσω», τάχα δηλαδή από τους αγωνιζόμενους υγειονομικούς που καταγγέλλουν και αντιπαλεύουν αυτή την καταστροφική για ασθενείς και υγειονομικούς πολιτική».

Σύμφωνα με τους ίδιους, που στηλιτεύουν τις δικαιολογίες του κ. Γεωργιάδη για την πτώση του ασανσέρ, «ο υπουργός έσπευσε ‘να διαπιστώσει’ ότι δεν υπήρχε καμία βλάβη («μετά από έλεγχο της εταιρίας» όπως λέει κι όπως ακριβώς συνέβη και στον Ερυθρό, όλως τυχαίως) και οι ‘ψεύτικες’ καταγγελίες διασπείρονται από συνδικαλιστές που τον αντιπολιτεύονται! Λες και δεν το έχει τούμπανο ο κόσμος όλος! Λες και πρώτη φορά συμβαίνει τέτοιο περιστατικό, όταν μόνο τους τελευταίους μήνες οι βλάβες σε ασανσέρ νοσοκομείων (πχ. Ερυθρός) και άλλες πχ διακοπές ρεύματος (σε μας συχνά -πυκνά), φωτιές με πιο πρόσφατες σε Νίκαια, Άγ. Αντρέα και μόλις προχτές στο Σωτηρία, πτώσεις σοβάδων, οροφών έως και ολόκληρων πλακών όπως στο ΚΑΤ, σε κλιματισμό κ.ά. έχουν γίνει καθημερινότητα. Παράλληλα, βέβαια απ’ ότι μαθαίνουμε έχει δώσει ήδη εντολές για «κυνηγητό» όσων το κατήγγειλαν».

Υπενθυμίζουν ότι «ο ανεκδιήγητος υπουργός και ο διοικητής του Ευαγγελισμού», που τους χαρακτηρίζουν ως… σύγχρονους επιθεωρητές Κλουζώ «διαπίστωναν και δήλωναν με ύφος 100 καρδιναλίων μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης (στα οποία πράγματι είναι ιδιαίτερα… δραστήριοι) και στα ΜΜΕ, ότι υπήρξε δολιοφθορά εκ των έσω στο κεντρικό σύστημα κλιματισμού του νοσοκομείου, προκειμένου να αποσείσουν τις ευθύνες τους που το είχαν αφήσει ‘στην τύχη του’ σχεδόν ένα χρόνο».

Συμπληρώνουν ότι οι ίδιοι «φρόντισαν να εξαγγείλουν κατεπείγουσα έρευνα από τις αρχές. Βέβαια ως σήμερα, ‘αγνοείται η τύχη’ της έρευνας, η προπαγανδιστική βρωμοδουλειά και συκοφαντία τους εις βάρος των αγωνιζόμενων υγειονομικών έχει ήδη γίνει και παράλληλα, η βλάβη – παρά τις βαρύγδουπες διαβεβαιώσεις περί επισκευής εντός 48 ωρών και την ανάλογη δαπάνη πολλών χιλιάδων ευρώ – ακόμη παραμένει κι έτσι σιγοβράζουμε μαζί ασθενείς και υγειονομικοί».

Οι εργαζόμενοι του νοσοκομείου καταλήγουν ότι «η αιτία των προβλημάτων στη δημόσια υγεία και ιδιαίτερα στα νοσοκομεία, είναι η πολιτική της κυβέρνησης και του υπουργείου ‘εμπορίου της υγείας’ με την οποία από τη μία, μεθοδευμένα αποδυναμώνει και απαξιώνει κάθε δημόσια δομή υγείας και πρόνοιας ενώ ταυτόχρονα προωθούν με κάθε τρόπο τα συμφέροντα των ομίλων εμπορίου της υγείας, των εταιρειών και των εργολάβων εις βάρος ασθενών και υγειονομικών. Και θα τονίσουμε ότι μόνο ο συλλογικός μας αγώνας θα το(υς) ανατρέψει!».

«Όλα καλώς καμωμένα» οι ισχυρισμοί Γεωργιάδη για την πτώση

Παρότι το ατύχημα που συνέβη στο νοσοκομείο «Γεννηματάς» θα μπορούσε να έχει χειρότερη κατάληξη, μέσω X ο κ. Γεωργιάδης τα βρήκε «όλα καλώς καμωμένα».

Όπως είπε, η εταιρεία που πραγματοποιεί τη συντήρηση εξέτασε τον ανελκυστήρα και δεν διαπίστωσε καμία «απολύτως βλάβη του». Ακολούθως επιχείρησε να τα ρίξει στην εργαζόμενη που βρισκόταν μέσα στο ασανσέρ, λέγοντας πως «την καταγγελία η εργαζόμενη την έκανε πολλές ώρες μετά και αφού τελείωσε κανονικά την βάρδια της, αρχικά ισχυρίστηκε ότι έπεσε στο ισόγειο, μετά το διόρθωσε στον από κάτω ακριβώς όροφο».

Τέλος, ο κ. Γεωργιάδης τόνισε πως «με την ασφάλεια δεν παίζουμε, αλλά δεν πρέπει σε τόσο σοβαρά θέματα να παίζονται επικοινωνιακά και αντιπολιτευτικά παιχνίδια».

«Ως προς την καταγγελία περί πτώσης του ανελκυστήρα χθες στο Νοσοκομείο ‘Γ. Γεννηματάς’ α) η εταιρία που κάνει την συντήρηση και έχει εκδώσει τα σχετικά πιστοποιητικά (από τις μεγαλύτερες στην Ελλάδα) εξέτασε αμέσως μετά την καταγγελία τον ανελκυστήρα και δεν διαπίστωσε καμμία απολύτως βλάβη του, β) στην Αστυνομία που κλήθηκαν ο υπεύθυνος της εταιρίας και ο τεχνικός ασφάλειας του Νοσοκομείου, ελέγχθηκαν όλα τα πιστοποιητικά και βρέθηκαν έγκυρα και γνήσια, ο δε τεχνικός ασφαλείας, υπάλληλος του Νοσοκομείου μας, κατέθεσε ότι πρόσφατα (στις 20 Ιουλίου) έγινε η τελευταία συντήρηση του και δεν διαπίστωσε ο ίδιος κανένα απολύτως πρόβλημα. Κατόπιν αυτών των ελέγχων η αστυνομία τους άφησε ελεύθερους, χωρίς καμμία κατηγορία, γ) την καταγγελία η εργαζόμενη την έκανε πολλές ώρες μετά και αφού τελείωσε κανονικά την βάρδια της, αρχικά ισχυρίστηκε ότι έπεσε στο ισόγειο, μετά το διόρθωσε στον από κάτω ακριβώς όροφο. Οι σχετικές δριμείς ανακοινώσεις έγιναν από συνδικαλιστές και όχι από την ίδια. Σε κάθε περίπτωση η καταγγελία εξετάζεται και από την διοίκηση και από τις αρμόδιες αρχές. Μετά το γεγονός στον Ερυθρό Σταυρό έχω εκδώσει σχετική εγκύκλιο, όπου διέταξα όλες τις διοικήσεις των νοσοκομείων να κάνουν εκ νέου επισταμένο έλεγχο συντήρησης σε όλους τους ανελκυστήρες, όλων των νοσοκομείων του ΕΣΥ. Οι ασθενείς μας, οι συνοδοί και οι εργαζόμενοι μας δεν έχουν να φοβούνται απολύτως τίποτε. Σε όλους τους ανελκυστήρες έχουμε τα πλέον πρόσφατα και έγκυρα πιστοποιητικά ασφαλείας. Με την ασφάλεια δεν παίζουμε, αλλά δεν πρέπει σε τόσο σοβαρά θέματα να παίζονται επικοινωνιακά και αντιπολιτευτικά παιχνίδια», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Γεωργιάδης.