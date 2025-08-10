Νοσοκομείο «Γεννηματάς»: Καταγγελία πως ασανσέρ έπεσε από τον 3ο όροφο

Σοκαριστικό ατύχημα καταγγέλλεται στο νοσοκομείο «Γεννηματάς», όταν ασανσέρ βρέθηκε στο ισόγειο, από τον 3ο όροφο. Στον ανελκυστήρα μέσα εκείνη την ώρα ήταν εργαζόμενη, η οποία σώθηκε από θαύμα.

Το νοσοκομείο, σε ανακοίνωσή του, υποστηρίζει ότι ο ανελκυστήρας «λειτουργούσε κανονικά» και πως διαθέτει «όλα τα απαιτούμενα πιστοποιητικά συντήρησης, και οι προγραμματισμένες συντηρήσεις πραγματοποιούνται κανονικά».

Επίσης ενημερώνει ότι έχει διαταχθεί Ένορκη Διοικητική Εξέταση για το περιστατικό.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του MEGA, το υπουργείο Υγείας αναφέρεται σε βλάβη στο ασανσέρ, το οποίο έχει τεθεί εκτός λειτουργίας.

Η ανακοίνωση του αν. διοικητή του νοσοκομείο «Γ. Γεννηματάς»

Στην ανακοίνωσή του για το περιστατικό, ο αναπληρωτής διοικητής του νοσοκομείου αναφέρει τα εξής:

«Η Διοίκηση του Νοσοκομείου ΓΝΑ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ ενημερώνει ότι σήμερα, 10/08/2025 και ώρα περίπου 13:15, σημειώθηκε περιστατικό σε θάλαμο ανελκυστήρα, ο οποίος, σύμφωνα με δήλωση της εργαζόμενης τεχνολόγου που επέβαινε, κινήθηκε απροσδόκητα προς τα κάτω. Η εργαζόμενη εξήλθε χωρίς να υποστεί τραυματισμό και συνέχισε την εργασία της με δική της πρωτοβουλία.

Από τον επιτόπιο έλεγχο που διενήργησαν οι τεχνικοί, ο ανελκυστήρας διαπιστώθηκε ότι λειτουργούσε κανονικά. Παρ’ όλα αυτά, η Διοίκηση αποφάσισε την άμεση ακινητοποίησή του για λόγους ασφαλείας, έως την ολοκλήρωση πλήρους τεχνικού ελέγχου.

Ο ανελκυστήρας διαθέτει εν ισχύ όλα τα απαιτούμενα πιστοποιητικά συντήρησης, και οι προγραμματισμένες συντηρήσεις πραγματοποιούνται κανονικά από αδειοδοτημένη εταιρεία, σύμφωνα με τα ισχύοντα πρότυπα. Σημειώνεται ότι η τελευταία συντήρηση του ανελκυστήρα πραγματοποιήθηκε στις 19 Ιουλίου 2025.

Για την πλήρη διερεύνηση του συμβάντος, η Διοίκηση έχει διατάξει Ένορκη Διοικητική Εξέταση (ΕΔΕ)».

Υπενθυμίζεται ότι ανάλογα περιστατικά, με ασανσέρ νοσοκομείων που πέφτουν ήταν πρόσφατα δύο. Ένα στο νοσοκομείο «Ερυθρός Σταυρός» και ένα στο Παίδων «Αγία Σοφία».