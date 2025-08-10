newspaper
Σημαντική είδηση:
10.08.2025 | 18:18
Αναζωπυρώθηκε η μεγάλη φωτιά στην Πρέβεζα - Ήχησε το 112
Νοσοκομείο «Γεννηματάς»: Καταγγελία πως ασανσέρ έπεσε από τον 3ο όροφο
Ελλάδα 10 Αυγούστου 2025 | 20:42

Νοσοκομείο «Γεννηματάς»: Καταγγελία πως ασανσέρ έπεσε από τον 3ο όροφο

Ατύχημα καταγγέλλεται στο νοσοκομείο «Γεννηματάς», όταν ασανσέρ έπεσε από τον 3ο όροφο στο ισόγειο. Διατάχθηκε ΕΔΕ.

«Φαινόμενο Τίνκερμπελ»: Τι είναι και πώς μπορεί να αλλάξει τη ζωή μας;

«Φαινόμενο Τίνκερμπελ»: Τι είναι και πώς μπορεί να αλλάξει τη ζωή μας;

Spotlight

Σοκαριστικό ατύχημα καταγγέλλεται στο νοσοκομείο «Γεννηματάς», όταν ασανσέρ βρέθηκε στο ισόγειο, από τον 3ο όροφο. Στον ανελκυστήρα μέσα εκείνη την ώρα ήταν εργαζόμενη, η οποία σώθηκε από θαύμα.

Το νοσοκομείο, σε ανακοίνωσή του, υποστηρίζει ότι ο ανελκυστήρας «λειτουργούσε κανονικά» και πως διαθέτει «όλα τα απαιτούμενα πιστοποιητικά συντήρησης, και οι προγραμματισμένες συντηρήσεις πραγματοποιούνται κανονικά».

Επίσης ενημερώνει ότι έχει διαταχθεί Ένορκη Διοικητική Εξέταση για το περιστατικό.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του MEGA, το υπουργείο Υγείας αναφέρεται σε βλάβη στο ασανσέρ, το οποίο έχει τεθεί εκτός λειτουργίας.

 Η ανακοίνωση του αν. διοικητή του νοσοκομείο «Γ. Γεννηματάς»

Στην ανακοίνωσή του για το περιστατικό, ο αναπληρωτής διοικητής του νοσοκομείου αναφέρει τα εξής:

«Η Διοίκηση του Νοσοκομείου ΓΝΑ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ ενημερώνει ότι σήμερα, 10/08/2025 και ώρα περίπου 13:15, σημειώθηκε περιστατικό σε θάλαμο ανελκυστήρα, ο οποίος, σύμφωνα με δήλωση της εργαζόμενης τεχνολόγου που επέβαινε, κινήθηκε απροσδόκητα προς τα κάτω. Η εργαζόμενη εξήλθε χωρίς να υποστεί τραυματισμό και συνέχισε την εργασία της με δική της πρωτοβουλία.

Από τον επιτόπιο έλεγχο που διενήργησαν οι τεχνικοί, ο ανελκυστήρας διαπιστώθηκε ότι λειτουργούσε κανονικά. Παρ’ όλα αυτά, η Διοίκηση αποφάσισε την άμεση ακινητοποίησή του για λόγους ασφαλείας, έως την ολοκλήρωση πλήρους τεχνικού ελέγχου.

Ο ανελκυστήρας διαθέτει εν ισχύ όλα τα απαιτούμενα πιστοποιητικά συντήρησης, και οι προγραμματισμένες συντηρήσεις πραγματοποιούνται κανονικά από αδειοδοτημένη εταιρεία, σύμφωνα με τα ισχύοντα πρότυπα. Σημειώνεται ότι η  τελευταία συντήρηση του ανελκυστήρα πραγματοποιήθηκε στις 19 Ιουλίου 2025.

Για την πλήρη διερεύνηση του συμβάντος, η Διοίκηση έχει διατάξει Ένορκη Διοικητική Εξέταση (ΕΔΕ)».

Υπενθυμίζεται ότι ανάλογα περιστατικά, με ασανσέρ νοσοκομείων που πέφτουν ήταν πρόσφατα δύο. Ένα στο νοσοκομείο «Ερυθρός Σταυρός» και ένα στο Παίδων «Αγία Σοφία».

World
Παγκόσμια οικονομία: Οι πέντε αντιπαλότητες που διαμορφώνουν το μέλλον [γράφημα]

Παγκόσμια οικονομία: Οι πέντε αντιπαλότητες που διαμορφώνουν το μέλλον [γράφημα]

Vita.gr
«Φαινόμενο Τίνκερμπελ»: Τι είναι και πώς μπορεί να αλλάξει τη ζωή μας;

«Φαινόμενο Τίνκερμπελ»: Τι είναι και πώς μπορεί να αλλάξει τη ζωή μας;

Εργασιακά – Ασφαλιστικά
Διακοπές: Πως στηρίζουν την ανάπτυξη και «σβήνουν» το εργασιακό burnout

Διακοπές: Πως στηρίζουν την ανάπτυξη και «σβήνουν» το εργασιακό burnout

inWellness
Τι είναι το situationship και γιατί κολλάμε;
Κάτι σαν σχέση 10.08.25

Τι είναι το situationship και γιατί κολλάμε;

Situationship: όταν είστε οι δυο σας έχετε σχέση, αλλά μπροστά στους άλλους μοιάζετε με φίλοι. Γιατί συμβαίνει αυτό και πως μας επηρεάζει.

Σύνταξη
inTown
Live: «Ημέρα Δράσης για την Παλαιστίνη» – Κινητοποιήσεις σε όλη την Ελλάδα – «Σταματήστε τον πόλεμο»
«Ημέρα Δράσης» 10.08.25 Upd: 21:25

«Σταματήστε τον πόλεμο» - Μια κραυγή όλη η Ελλάδα

Κινητοποιήσεις αλληλεγγύης στην Παλαιστίνη, και στους αμάχους της Γάζας, που λιμοκτονούν, πραγματοποιούνται σε περισσότερα από 105 σημεία σε όλη τη χώρα. Εικόνες και βίντεο από την «Ημέρα Δράσης».

Σύνταξη
Σκάνδαλο σε δημόσιο νοσοκομείο – Γιατροί συνταγογραφούσαν παράνομα αντιδιαβητικό φάρμακο και το μεταπουλούσαν
Ελλάδα 10.08.25

Σκάνδαλο σε δημόσιο νοσοκομείο – Γιατροί συνταγογραφούσαν παράνομα αντιδιαβητικό φάρμακο και το μεταπουλούσαν

Εξιχνιάστηκε υπόθεση όπου ειδικευόμενοι γιατροί συνταγογραφούσαν εν αγνοία των ασθενών φάρμακα κατά του διαβήτη, με στόχο την μεταπώλησή τους

Σύνταξη
Φωτιά: Παραμένει υψηλός ο κίνδυνος για αύριο Δευτέρα – Στο πορτοκαλί επτά περιοχές
Αυξημένη ετοιμότητα 10.08.25

Παραμένει υψηλός ο κίνδυνος φωτιάς για αύριο Δευτέρα - Στο πορτοκαλί επτά περιοχές

Πολύ υψηλός ο κίνδυνος (κατηγορία 4) να ξεσπάσει φωτιά σε επτά Περιφέρειες της χώρας, σύμφωνα με τον χάρτη πρόβλεψης της Πολιτικής Προστασίας - Συστάσεις στους πολίτες

Σύνταξη
Φωτιά στην Κερατέα: Αφέθησαν ελεύθεροι οι δύο εργαζόμενοι του ΔΕΔΔΗΕ που είχαν σταλεί για αυτοψία
Φωτιά 10.08.25

Αφέθησαν ελεύθεροι οι δύο εργαζόμενοι του ΔΕΔΔΗΕ που είχαν σταλεί στην Κερατέα για αυτοψία

«Παράλογη» χαρακτηρίζει η εταιρεία τη σύλληψη των δύο τεχνικών που απλώς ήταν διαθέσιμοι και πήγαν να καλύψουν το έργο που τους ανέθεσε η υπηρεσία, μετά τη φωτιά στην Κερατέα

Σύνταξη
Ο Πιτ Ντέιβιντσον μοιράζεται τι έμαθε από την πολύτιμη συνεργασία του με τον Έντι Μέρφι
«Έχω τρεις φίλους» 10.08.25

Ο Πιτ Ντέιβιντσον μοιράζεται τι έμαθε από την πολύτιμη συνεργασία του με τον Έντι Μέρφι

«Δεν είμαι σε καμία περίπτωση ο Έντι Μέρφι, αλλά ειδικά όταν είσαι στο επίπεδό του, πρέπει να μπορείς να εμπιστεύεσαι όλους όσους σε περιβάλλουν» ανέφερε μεταξύ άλλων ο κωμικός Πιτ Ντέιβιντσον.

Σύνταξη
Μαθήματα από την «υπόθεση Rosalía»: Oι καλλιτέχνες πρέπει να μιλήσουν ή να σιωπήσουν για τον πόλεμο στη Γάζα;
Music 10.08.25

Μαθήματα από την «υπόθεση Rosalía»: Oι καλλιτέχνες πρέπει να μιλήσουν ή να σιωπήσουν για τον πόλεμο στη Γάζα;

Οι επικρίσεις προς την Rosalía για το ότι δεν πήρε δημόσια θέση τροφοδοτούν τη συζήτηση για την επιρροή των σταρ στην κοινή γνώμη, ενώ αυξάνεται η πίεση προς όσους παραμένουν σιωπηλοί.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Λέκκας στο in: Δεν προέρχεται από το ρήγμα της Ανατολίας ο σεισμός στην Τουρκία
Ισχυρή δόνηση 10.08.25

Λέκκας στο in: Δεν προέρχεται από το ρήγμα της Ανατολίας ο σεισμός στην Τουρκία

Ο ισχυρός σεισμό των 6,1 Ρίχτερ στην Τουρκία, που έγινε αισθητός και στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, δεν προέρχεται από το ρήγμα της Ανατολίας, σύμφωνα με τον πρόεδρο του ΟΑΣΠ.

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
LIVE: Ελλάδα – Ισραήλ
Μπάσκετ 10.08.25

LIVE: Ελλάδα – Ισραήλ

LIVE: Ελλάδα – Ισραήλ. Παρακολουθήστε live στις 20:30 την αναμέτρηση Ελλάδα – Ισραήλ στο πλαίσιο της προετοιμασίας της Εθνικής μας. Τηλεοπτικά από ΕΡΤ1.

Σύνταξη
Ο πιο «γκαντέμης» απατεώνας στην Ιστορία – Σοκαρίστηκε όταν έμαθε την ιδιότητα του θύματός του
Και όμως συνέβη 10.08.25

Ο πιο «γκαντέμης» απατεώνας στην Ιστορία – Σοκαρίστηκε όταν έμαθε την ιδιότητα του θύματός του

Λογικά ένας σεσημασμένος απατεώνας θα είχε πολλές πιθανότητες να ξεγελάσει έναν ηλικιωμένο. Εκτός και αν ο τελευταίος διοικούσε κάποτε... υπηρεσίες πληροφιών

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Θρίαμβος της ελληνικής κωπηλασίας στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Εφήβων-Νεανίδων (vids)
Σπορ 10.08.25

Θρίαμβος της ελληνικής κωπηλασίας στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Εφήβων-Νεανίδων (vids)

Δύο χρυσά, ένα αργυρό κι ένα χάλκινο μετάλλιο κατέκτησαν οι Ελληνες πρωταθλητές της κωπηλασίας, στο παγκόσμιο πρωτάθλημα Εφήβων-Νεανίδων στην πόλη Τρακάι της Λιθουανίας,

Δήμος Μπουλούκος
Δήμος Μπουλούκος
Πώς πέντε στοιβαγμένες αντίκες προκάλεσαν «εμφύλιο» στο Βανκούβερ – Οι κάτοικοι αντιδρούν λόγω «θέας»
Φυσάει κόντρα 10.08.25

Πώς πέντε στοιβαγμένες αντίκες προκάλεσαν «εμφύλιο» στο Βανκούβερ – Οι κάτοικοι αντιδρούν λόγω «θέας»

Το έργο τέχνης «Trans Am Rapture» ξεσήκωσε θύελλα αντιδράσεων στο Βανκούβερ καθώς οι κάτοικοι δεν το θέλουν στην γειτονιά τους, γιατί υποστηρίζουν ότι θα τους κόβει τη θέα. Αλλά ποιο είναι το πραγματικό πρόβλημα;

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Live: «Ημέρα Δράσης για την Παλαιστίνη» – Κινητοποιήσεις σε όλη την Ελλάδα – «Σταματήστε τον πόλεμο»
«Ημέρα Δράσης» 10.08.25 Upd: 21:25

«Σταματήστε τον πόλεμο» - Μια κραυγή όλη η Ελλάδα

Κινητοποιήσεις αλληλεγγύης στην Παλαιστίνη, και στους αμάχους της Γάζας, που λιμοκτονούν, πραγματοποιούνται σε περισσότερα από 105 σημεία σε όλη τη χώρα. Εικόνες και βίντεο από την «Ημέρα Δράσης».

Σύνταξη
Κρίσταλ Πάλας – Λίβερπουλ 3-2 πεν, 2-2 κ.δ.: Οι Λονδρέζοι σήκωσαν την πρώτη κούπα της σεζόν στην Αγγλία
Community Shield 10.08.25

Η Κρίσταλ Πάλας σήκωσε την πρώτη κούπα της σεζόν κόντρα στη Λίβερπουλ (3-2 πεν, 2-2 κ.δ.)

Η Κρίσταλ Πάλας σε ένα ματς στο Γουέμπλεϊ που εξελίχθηκε σε θρίλερ στην κανονική διάρκεια (2-2) και κρίθηκε στη διαδικασία των πέναλτι (3-2), πήρε την πρώτη κούπα της σεζόν στο Νησί κόντρα στη Λίβερπουλ.

Σύνταξη
Από την εποχή της βασίλισσας Βικτώρια στο σήμερα: Πώς τα καρτέλ κοκαΐνης στοχοποιούν παραλίες στη Μεγάλη Βρετανία
Project Kraken 10.08.25

Από την εποχή της βασίλισσας Βικτώρια στο σήμερα: Πώς τα καρτέλ κοκαΐνης στοχοποιούν παραλίες στη Μεγάλη Βρετανία

Καρτέλ κοκαΐνης εκμεταλλεύονται ειδυλλιακές παραλίες στη Μεγάλη Βρετανία, με τη βοήθεια ντόπιων. Όμως, όπως και τον 18ο και 19ο αιώνα, λίγοι υψώνουν τις φωνές τους ενάντια στο λαθρεμπόριο.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Μαρκογιαννάκη: Στα 6 χρόνια ΝΔ έχουμε ζήσει τη μεγαλύτερη δασική πυρκαγιά στην Ευρώπη – Στο ίδιο έργο θεατές
ΠΑΣΟΚ 10.08.25

Μαρκογιαννάκη: Στα 6 χρόνια ΝΔ έχουμε ζήσει τη μεγαλύτερη δασική πυρκαγιά στην Ευρώπη – Στο ίδιο έργο θεατές

Αναφερόμενη στις τελευταίες καταστροφικές πυρκαγιές, η Όλγα Μαρκογιαννάκη σημείωσε ότι «ένα ακόμα καλοκαίρι μετράμε πληγές, την απώλεια μιας ανθρώπινης ζωής, πληγές στο περιβάλλον, σε περιουσίες»

Σύνταξη
