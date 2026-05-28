newspaper
Πέμπτη 28 Μαϊου 2026
weather-icon 26o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
28.05.2026 | 15:23
Φωτιά στο Κρυονέρι - Επιχειρούν 6 οχήματα με 12 πυροσβέστες
Σημαντική είδηση:
28.05.2026 | 14:25
Τραγωδία στο Πήλιο: Νεκρό 9χρονο αγοράκι στην Ζαγορά
# ΕΛΑΣ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΙΡΑΝ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΤΡΑΜΠ
# ΤΕΜΠΗ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Αυστηρή απάντηση της RealPolls στις κατηγορίες του ΠΑΣΟΚ: Δεν μας αφορούν πολιτικά ή/και κομματικά «παιχνίδια»
Ελλάδα 28 Μαΐου 2026, 19:33

Αυστηρή απάντηση της RealPolls στις κατηγορίες του ΠΑΣΟΚ: Δεν μας αφορούν πολιτικά ή/και κομματικά «παιχνίδια»

Μετά τη νέα επίθεση του ΠΑΣΟΚ στις εταιρείες δημοσκοπήσεων η RealPolls απαντά στην αμφισβήτηση της αξιοπιστίας του κλάδου από «συγκεκριμένο πολιτικό χώρο», όπως χαρακτηριστικά λέει, «για να αποκαταστήσει, πραγματικά δεδομένα απέναντι σε έναν λόγο που υπονομεύει αδιακρίτως τον θεσμικό ρόλο της έρευνας κοινής γνώμης». Απειλεί, δε, με προσφυγή στην Δικαιοσύνη

Σύνταξη
Σχολιάστε
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Όσα κάποτε αποφεύγαμε: Τι κάνουμε σήμερα χωρίς ενοχές;

Όσα κάποτε αποφεύγαμε: Τι κάνουμε σήμερα χωρίς ενοχές;

Spotlight

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του in.gr στην Google

Με μία αιχμηρή ανακοίνωση, η εταιρεία RealPolls απαντά στις κατηγορίες του ΠΑΣΟΚ, το οποίο ενοχλήθηκε από τις τελευταίες δημοσκοπήσεις που «ανεβάζουν» την ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα στη δεύτερη θέση και έκανε λόγο για «εξόφθαλμη επιχείρηση χειραγώγησης της κοινής γνώμης από συγκεκριένα συστήματα, που θέλουν τη διατήρηση της Νέας Δημοκρατίας στη διακυβέρνηση της χώρας».

Να σημειωθεί, μάλιστα, ότι το ΠΑΣΟΚ τόνισε πως «κατά παράβαση της απόφασης του συνδέσμου των εταιρειών δημοσκοπήσεων, δημοσιεύτηκαν δύο δημοσκοπήσεις που διενεργήθηκαν τις ίδιες μέρες, πριν την ίδρυση του κόμματος του κ. Τσίπρα» και προσέθεσε πως «δημοσκόπηση της Interview προσδιορίζει διαφορά 0,5% μεταξύ ΠΑΣΟΚ και ΕΛΑΣ, ενώ εκείνη της RealPolls δημοσιεύει διαφορά που φτάνει τις 8 μονάδες», σχολιάζοντας χαρακτηριστικά ότι «είναι προφανές πως δεν μπορεί να ισχύουν και τα δύο. Η στατιστική σηκώνει τα χέρια ψηλά μπροστά στα υπόγεια σχέδια κάποιων».

Ειδικά για την RealPolls, άλλωστε, υποστήριξε ότι «προκύπτουν σημαντικά ερωτήματα που χρήζουν απάντησης, καθώς εκπροσωπείται από τον κ. Αλληλόμη, συνεργάτη του κ. Τσίπρα στο Μέγαρο Μαξίμου την περίοδο της πρωθυπουργίας του και μέλος σε πλειάδα επιτροπών που είχαν συγκροτήσει για το κυβερνητικό έργο υπουργοί του ΣΥΡΙΖΑ σύμφωνα με δημοσιεύματα της εποχής».

Από την πλευρά της, η εταιρεία RealPolls ξεκαθαρίζει στην ανακοίνωσή της πως «δεν την αφορούν πολιτικά ή/και κομματικά ‘παιχνίδια’» και σημεώνει πως «η δημόσια κριτική και ο θεσμικός διάλογος είναι θεμιτά και επιθυμητά. Δηλώσεις και αναφορές, που συνιστούν προσπάθεια απαξίωσης της εταιρείας και, ευρύτερα, του ίδιου του θεσμού της έρευνας κοινής γνώμης», όπως τονίζει, «δεν συνιστούν κριτική», ενώ αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο νομικών κινήσεων, δηλώνοντας πως επιφυλάσσεται «παντός νομίμου δικαιώματός της, αστικού και ποινικού» για οποιεσδήποτε αναφορές θεωρεί ψευδείς, προσβλητικές ή επιζήμιες.

Η ανακοίνωση της RealPolls

Ως προς την έρευνα της RealPolls και τα όσα καταγγέλθηκαν από το ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, η εταιρεία εξέδωσε το απόγευμα της Πέμπτης την εξής ανακοίνωση:

«Το τελευταίο διάστημα, συγκεκριμένος πολιτικός χώρος έχει επιλέξει να αμφισβητήσει συνολικά την αξιοπιστία του κλάδου των δημοσκοπήσεων, με δηλώσεις που στρέφονται και κατά της εταιρείας μας. Η RealPolls τοποθετείται δημόσια για να αποκαταστήσει, πραγματικά δεδομένα απέναντι σε έναν λόγο που υπονομεύει αδιακρίτως τον θεσμικό ρόλο της έρευνας κοινής γνώμης. Διευκρινίζει ότι δεν την αφορούν πολιτικά ή/και κομματικά ‘παιχνίδια’.

Οι τεχνικές που ακολουθεί η RealPolls είναι ίδιου τύπου με αυτές που χρησιμοποιούν, κάποιες από τις μεγαλύτερες διεθνείς δημοσκοπικές και δεν αμφισβητούνται πουθενά και από κανέναν.

Στην πορεία της, η RealPolls διενήργησε έρευνες πριν από κρίσιμες εκλογικές αναμετρήσεις, οι οποίες δημοσιεύτηκαν και επιβεβαιώθηκαν πλήρως από τα αποτελέσματα των καλπών.

Στις δημοτικές εκλογές της Αθήνας (2023), η RealPolls υπήρξε η μόνη εταιρεία που εντόπισε εγκαίρως τόσο την είσοδο του Χάρη Δούκα στον δεύτερο γύρο όσο και την τελική του επικράτηση.

Στις εσωκομματικές εκλογές του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ (2023), η RealPolls επιβεβαιώθηκε πλήρως και στους δύο γύρους, προβλέποντας τόσο το προβάδισμα 8 μονάδων του Στέφανου Κασσελάκη στον πρώτο γύρο όσο και την άνετη τελική του επικράτηση στον δεύτερο.

Τέλος, στις εθνικές εκλογές του Ιουνίου 2023, η RealPolls προέβλεψε τα εκλογικά αποτελέσματα ακόμα και τηνμεγάλη άνοδο των ‘Σπαρτιατών’, πού ήταν από τις εκπλήξεις της αναμέτρησης.

Η δημόσια κριτική και ο θεσμικός διάλογος είναι θεμιτά και επιθυμητά. Δηλώσεις και αναφορές, που συνιστούν προσπάθεια απαξίωσης της εταιρείας και, ευρύτερα, του ίδιου του θεσμού της έρευνας κοινής γνώμης δεν συνιστούν κριτική.

Για τις αναφορές αυτές ή/και κάθε άλλη επιζήμια ή/και ψευδή ή/και προσβλητική, η εταιρεία επιφυλάσσει ρητώς παντός νομίμου δικαιώματός της, αστικού και ποινικού».

Σχόλια
Γράψτε το σχόλιό σας
0 /50
0 /2000
Με την υποβολή της φόρμας αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης . Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Economy
Πετρέλαιο: Η τιμή του Brent θα ξαναγράψει τον προϋπολογισμό;

Πετρέλαιο: Η τιμή του Brent θα ξαναγράψει τον προϋπολογισμό;

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Προσθήκη του in.gr στην Google
Vita.gr
Όσα κάποτε αποφεύγαμε: Τι κάνουμε σήμερα χωρίς ενοχές;

Όσα κάποτε αποφεύγαμε: Τι κάνουμε σήμερα χωρίς ενοχές;

World
Μέση Ανατολή: ΗΠΑ και Ιράν έφτασαν σε συμφωνία υποστηρίζει το Axios

Μέση Ανατολή: ΗΠΑ και Ιράν έφτασαν σε συμφωνία υποστηρίζει το Axios

inWellness
d__logo
Πανελλαδικές 2026
Πανελλαδικές 2026: «Οι γονείς να είναι δίπλα στα παιδιά χωρίς να προσθέτουν πίεση» – Συστάσεις ειδικών
«Διαχείριση άγχους» 27.05.26

«Οι γονείς να είναι δίπλα στα παιδιά χωρίς να προσθέτουν πίεση» - Συστάσεις ειδικών για τις Πανελλαδικές

«Ο ρόλος των γονέων είναι να παραμένουν ήρεμοι και υποστηρικτικοί», συμβουλεύουν οι ειδικοί - Η σημασία της διαχείρισης της πίεσης εκ μέρους των μαθητών, έπειτα από κάθε εξεταζόμενο μάθημα

Σύνταξη
Stream newspaper
Λάρισα: Φορτηγό παρέσυρε μεταλλική γέφυρα και κατέληξε σε μάντρα επιχείρησης – Σε σοβαρή κατάσταση ο οδηγός
Ελλάδα 28.05.26

Λάρισα: Φορτηγό παρέσυρε μεταλλική γέφυρα και κατέληξε σε μάντρα επιχείρησης – Σε σοβαρή κατάσταση ο οδηγός

Το τροχαίο σημειώθηκε στην οδό Βόλου έξω από τη Λάρισα όταν το φορτηγό χτύπησε με την καρότσα τη γέφυρα και στη συνέχεια πέρασε στο αντίθετο ρεύμα και έπεσε σε μάντρα επιχείρησης

Σύνταξη
Σέρρες: Ελεύθερη με όρους η 43χρονη για τον θάνατο του 10χρονου – Κατηγορείται για ανθρωποκτονία από αμέλεια
Ελλάδα 28.05.26

Σέρρες: Ελεύθερη με όρους η 43χρονη για τον θάνατο του 10χρονου – Κατηγορείται για ανθρωποκτονία από αμέλεια

Βγαίνοντας από το δικαστικό μέγαρο στις Σέρρες η 43χρονη εμφανίστηκε συντετριμμένη, δηλώνοντας πως λυπάται βαθύτατα για τον άδικο χαμό του μικρού παιδιού

Σύνταξη
Μεγάλη φυτεία κάνναβης εντοπίστηκε σε δύσβατη περιοχή στην Ευρυτανία
Ελλάδα 28.05.26

Μεγάλη φυτεία κάνναβης εντοπίστηκε σε δύσβατη περιοχή στην Ευρυτανία

Σε μια έκταση 4 στρεμμάτων εντοπίστηκαν αυτοσχέδια εγκατάσταση θερμοκηπίου με 907 πλαστικές συσκευασίες προφύτευσης με χώμα και σπόρους κάνναβης καθώς και 541 αποξηραμένοι κορμοί κάνναβης από προγενέστερη συγκομιδή

Σύνταξη
«Μετρ» της απάτης 27χρονος – Παρίστανε το υψηλόβαθμο στέλεχος επιχειρήσεων και έκανε κομπίνες με ενοικιάσεις διαμερισμάτων
Ελλάδα 28.05.26

«Μετρ» της απάτης 27χρονος – Παρίστανε το υψηλόβαθμο στέλεχος επιχειρήσεων και έκανε κομπίνες με ενοικιάσεις διαμερισμάτων

Δεκάδες τα θύματα του 27χρονου - Μέσα σε δύο ημέρες εξαπάτησε 21 υποψήφιους ενοικιαστές σε διαμέρισμα βραχυχρόνιας μίσθωσης στο Περιστέρι

Σύνταξη
Ανώτατοι Κινέζοι Δικαστές στο Εφετείο της Αθήνας 
Ελλάδα 28.05.26

Ανώτατοι Κινέζοι Δικαστές στο Εφετείο της Αθήνας 

Οι ανώτατοι δικαστικοί λειτουργοί της Κίνας ενημερώθηκαν για θέματα που αφορούν στις ρυθμίσεις του εσωτερικού δικαίου για το διεθνές έγκλημα, αλλά και στη λειτουργία του δικαστικού μας συστήματος.

Σύνταξη
Νοσηλευτές: Δραματική υποστελέχωση στην Ελλάδα – «Είναι λίγοι στη βάρδια και εξουθενώνονται»
Κραυγή αγωνίας 28.05.26

Δραματική υποστελέχωση σε νοσηλευτές στην Ελλάδα - «Είναι λίγοι στη βάρδια και εξουθενώνονται»

«Μόνο στους νοσηλευτές, είμαστε στο 2,4 - 2,5 περίπου ανά 1.000 κατοίκους με μέσο όρο 9 στην Ευρώπη», σημειώνει ο Λάμπρος Μπίζας από την Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδας

Σύνταξη
Εργατικά ατυχήματα: Συγκέντρωση διαμαρτυρίας στο υπ. Εργασίας – «Δεν θα τους χαρίσουμε τις ζωές μας»
Κινητοποίηση 28.05.26

Συγκέντρωση διαμαρτυρίας στο υπ. Εργασίας για τα εργατικά ατυχήματα - «Δεν θα τους χαρίσουμε τις ζωές μας»

Στο απροχώρητο έχει φτάσει η κατάσταση με τα εργατικά ατυχήματα διαμηνύουν τα σωματεία - «Όταν πρέπει, η δουλειά να σταματάει - Δεν θα αφήσουμε τα παιδιά μας ορφανά για να βγάζουν αυτοί εκατομμύρια»

Σύνταξη
Βουλιαγμένης: Συνελήφθη 34χρονος που απείλησε με πιστόλι κρότου άλλον οδηγό
Τι συνέβη 28.05.26

Απίστευτες σκηνές στη Βουλιαγμένης: 34χρονος καυγάδισε με άλλο οδηγό και τράβηξε πιστόλι

Σε βάρος του 34χρονου ο οποίος απείλησε με πιστόλι κρότου έτερο οδηγό στη Βουλιαγμένης, σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση του νόμου περί όπλων, απειλή και βία κατά υπαλλήλων

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Κουφονικολάκου για ΕΛΑΣ: Διαφανή τα οικονομικά και προσβάσιμα σε όλους – Ο κ. Γεωργιάδης να μας φέρει το φάκελο για τα χρέη των 530 εκατ. ευρώ της ΝΔ
Επικαιρότητα 28.05.26

Κουφονικολάκου για ΕΛΑΣ: Διαφανή τα οικονομικά και προσβάσιμα σε όλους – Ο κ. Γεωργιάδης να μας φέρει το φάκελο για τα χρέη των 530 εκατ. ευρώ της ΝΔ

«Την εντιμότητα του Τσίπρα δεν την αμφισβητεί ούτε ο πιο δύσπιστος» τόνισε η Θεώνη Κουφονικολάκου, δίνοντας ξεκάθαρες απαντήσεις για τα οικονομικά της ΕΛΑΣ και τη χρηματοδότηση της εκδήλωσης, μετά τις αιχμές Γεωργιάδη. Αντιπερισπασμός τη στιγμή που η κυβέρνηση κατηγορείται για γενικευμένη διαφθορά, πρόσθεσε.

Σύνταξη
Πόσα μένουν στην τσέπη από έναν ετήσιο μικτό μισθό 100.000 ευρώ μετά τη φορολογία σε όλη την Ευρώπη; – Η ελληνική «περίπτωση»
Διεθνής Οικονομία 28.05.26

Πόσα μένουν στην τσέπη από έναν ετήσιο μικτό μισθό 100.000 ευρώ μετά τη φορολογία σε όλη την Ευρώπη; – Η ελληνική «περίπτωση»

Στην Ανατολική Ευρώπη, γενικά, το καθαρό εισόδημα που λαμβάνει ο εργαζόμενος είναι υψηλότερο για ετήσιο μικτό μισθό 100.000 ευρώ, ενώ στη Δυτική και Βόρεια Ευρώπη τα καθαρά ποσά τείνουν να είναι χαμηλότερα - Πόσα μένουν στους Έλληνες μετά τους φόρους;

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Η Πάρις δεν νιώθει υποχρεωμένη να μιλάει για τον πατέρα της, Μάικλ Τζάκσον
«Για το θεαθήναι» 28.05.26

Η Πάρις δεν αισθάνεται υποχρεωμένη να μιλάει δημόσια για τον πατέρα της, Μάικλ Τζάκσον

Η Πάρις Τζάκσον υποστήριξε ότι παλιά ένιωθε ότι «το χρωστούσε στον κόσμο» να «μοιράζεται τα πάντα» σχετικά με τη σχέση της με τον πατέρα της, Μάικλ Τζάκσον. Όμως τα πράγματα έχουν αλλάξει.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
LIVE: Oλυμπιακός – ΑΕΚ
Μπάσκετ 28.05.26

LIVE: Oλυμπιακός – ΑΕΚ

LIVE: Oλυμπιακός – ΑΕΚ. Παρακολουθήστε live στις 20:15 την εξέλιξη της αναμέτρησης Oλυμπιακός – ΑΕΚ για το Game 1 των ημιτελικών της Stoiximan GBL. Τηλεοπτικά από ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.

Σύνταξη
Λάρισα: Φορτηγό παρέσυρε μεταλλική γέφυρα και κατέληξε σε μάντρα επιχείρησης – Σε σοβαρή κατάσταση ο οδηγός
Ελλάδα 28.05.26

Λάρισα: Φορτηγό παρέσυρε μεταλλική γέφυρα και κατέληξε σε μάντρα επιχείρησης – Σε σοβαρή κατάσταση ο οδηγός

Το τροχαίο σημειώθηκε στην οδό Βόλου έξω από τη Λάρισα όταν το φορτηγό χτύπησε με την καρότσα τη γέφυρα και στη συνέχεια πέρασε στο αντίθετο ρεύμα και έπεσε σε μάντρα επιχείρησης

Σύνταξη
Ισραήλ: Διέκοψε κάθε επαφή με τον Γκουτέρες λόγω της λίστας με τα θύματα σεξουαλικής κακοποίησης
Οργισμένη δήλωση 28.05.26

Διέκοψε κάθε επαφή με τον Γκουτέρες το Ισραήλ λόγω της λίστας με τα θύματα σεξουαλικής κακοποίησης

Η αποστολή του Ισραήλ στον ΟΗΕ δήλωσε σε ανακοίνωσή της ότι δεν θα έχει καμία επαφή με το γραφείο του γενικού γραμματέα όσο ο Γκουτέρες υπηρετεί ως επικεφαλής του οργανισμού.

Σύνταξη
Βόρεια Μακεδονία: Η κυβέρνηση απέρριψε αίτημα για δημοψήφισμα για την αναγνώριση της βουλγαρικής μειονότητας
Κόσμος 28.05.26

Βόρεια Μακεδονία: Η κυβέρνηση απέρριψε αίτημα για δημοψήφισμα για την αναγνώριση της βουλγαρικής μειονότητας

Το μεγαλύτερο κόμμα της αντιπολίτευσης στη Βόρεια Μακεδονία, το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα, ζήτησε από την κυβέρνηση Μίτσκοσκι να προκηρύξει δημοψήφισμα για να απεμπλακεί η ευρωπαϊκή πορεία της χώρας

Σύνταξη
Στο ΥΠΕΞ το πόρισμα για το θαλάσσιο drone στη Λευκάδα – Ο Γεραπετρίτης ενημέρωσε την ΕΕ
Πολιτική 28.05.26

Στο ΥΠΕΞ το πόρισμα για το θαλάσσιο drone στη Λευκάδα – Ο Γεραπετρίτης ενημέρωσε την ΕΕ

Τις επόμενες μέρες αναμένονται από το ΥΠΕΞ τα διαβήματα προς την Ουκρανία για το θαλάσσιο drone στη Λευκάδα, με τον Γεραπετρίτη να βάζει το θέμα κατά τη διάρκεια του άτυπου Συμβουλίου των ΥΠΕΞ στην Κύπρο.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Γιατί διαλύθηκε η σχέση της Νταϊάνα με τη Σάρα Φέργκιουσον;
Κόντρα 28.05.26

Οι παιδικές φίλες που έγιναν εχθροί: Γιατί διαλύθηκε η σχέση της Νταϊάνα με την Σάρα Φέργκιουσον;

Η Νταϊάνα είναι αυτή που ουσιαστικά έβαλε μέσα στη βασιλική οικογένεια τη Σάρα Φέργκιουσον, ωστόσο τα τελευταία χρόνια της ζωής της η «πριγκίπισσα του λαού» είχε κόψει τις επαφές μαζί της

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Πορτογαλία: Έρευνα στα γραφεία του Σοσιαλιστικού Κόμματος σε σχέση με υπόθεση διαφθοράς
Κόσμος 28.05.26

Έρευνα στα γραφεία του Σοσιαλιστικού Κόμματος στην Πορτογαλία σε σχέση με υπόθεση διαφθοράς

Πέντε πρόσωπα έχουν συλληφθεί και άλλα 37 έχουν τεθεί υπό εξέταση, ανέφερε η αστυνομία στην Πορτογαλία, διευκρινίζοντας ότι διενηργησε έρευνα σε 60 κατοικίες και άλλους 32 τόπους

Σύνταξη
Σέρρες: Ελεύθερη με όρους η 43χρονη για τον θάνατο του 10χρονου – Κατηγορείται για ανθρωποκτονία από αμέλεια
Ελλάδα 28.05.26

Σέρρες: Ελεύθερη με όρους η 43χρονη για τον θάνατο του 10χρονου – Κατηγορείται για ανθρωποκτονία από αμέλεια

Βγαίνοντας από το δικαστικό μέγαρο στις Σέρρες η 43χρονη εμφανίστηκε συντετριμμένη, δηλώνοντας πως λυπάται βαθύτατα για τον άδικο χαμό του μικρού παιδιού

Σύνταξη
Ο Λανουά, οι βαθμολογίες και το σκάνδαλο του κανονισμού διαιτησίας
On Field 28.05.26

Ο Λανουά, οι βαθμολογίες και το σκάνδαλο του κανονισμού διαιτησίας

Οι διαιτητές μένουν στους πίνακες ή προωθούνται με άγνωστα κριτήρια της ΚΕΔ, καθώς δεν ανακοινώνονται οι βαθμολογίες, ενώ έχουν βάλει στον κανονισμό ότι οι λόγοι επιλογής/μη επιλογής είναι εμπιστευτικοί!

Βάιος Μπαλάφας
Βάιος Μπαλάφας
Μεγάλη φυτεία κάνναβης εντοπίστηκε σε δύσβατη περιοχή στην Ευρυτανία
Ελλάδα 28.05.26

Μεγάλη φυτεία κάνναβης εντοπίστηκε σε δύσβατη περιοχή στην Ευρυτανία

Σε μια έκταση 4 στρεμμάτων εντοπίστηκαν αυτοσχέδια εγκατάσταση θερμοκηπίου με 907 πλαστικές συσκευασίες προφύτευσης με χώμα και σπόρους κάνναβης καθώς και 541 αποξηραμένοι κορμοί κάνναβης από προγενέστερη συγκομιδή

Σύνταξη
Άρης: Πότε απαντά ο Σπανούλης για την ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας
Μπάσκετ 28.05.26

Πότε αναμένεται η απάντηση του Σπανούλη στον Άρη για την ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας

Στις αρχές της επόμενης εβδομάδες αναμένεται να απαντήσει ο Βασίλης Σπανούλης στην ΚΑΕ Άρης για το αν προτίθεται να αποδεχθεί την πρόταση που του έχει καταθέσει ώστε να αναλάβει την τεχνική ηγεσία.

in.gr Team
Jessica Claar (Mastercard): «Η γυναικεία ενδυνάμωση αποκτά ουσιαστικό νόημα όταν δημιουργεί πραγματικές ευκαιρίες»
Τα Νέα της Αγοράς 28.05.26

Jessica Claar (Mastercard): «Η γυναικεία ενδυνάμωση αποκτά ουσιαστικό νόημα όταν δημιουργεί πραγματικές ευκαιρίες»

Στο πλαίσιο του 7ου Live A Legacy — της επιτυχημένης πρωτοβουλίας της Mastercard και του οργανισμού WHEN — η Jessica Claar, Senior Vice President Marketing & Communications Central Europe της Mastercard, μιλά για τη σημασία της γυναικείας ενδυνάμωσης στην πράξη, τις δεξιότητες που διαμορφώνουν τη νέα γενιά ηγεσίας και την ανάγκη δημιουργίας περισσότερων ευκαιριών εξέλιξης και συμμετοχής.

Σύνταξη
Νυφούδης: Ο πήχης για την ΕΛΑΣ μπαίνει πλέον αποκλειστικά και μόνο στην πρωτιά
Πολιτική Γραμματεία 28.05.26

Νυφούδης: Ο πήχης για την ΕΛΑΣ μπαίνει πλέον αποκλειστικά και μόνο στην πρωτιά

«Κατεβαίνουμε σε αυτή τη μεγάλη εκλογική μάχη έχοντας ως μοναδικό σκοπό τη νίκη και την ουσιαστική πολιτική αλλαγή», τονίζει ο αναπληρωτής εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ, Νίκος Νυφούδης

Σύνταξη
LIVE: Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ
Μπάσκετ 28.05.26

LIVE: Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ

LIVE: Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ. Παρακολουθήστε live στις 18:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ για το Game 1 των ημιτελικών της Stoiximan GBL. Τηλεοπτικά από ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.

Σύνταξη
Must Read
«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

Διακοπές για λίγους: Έρχονται νέες αυξήσεις έως 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Σοκάρουν οι τιμές των αεροπορικών

Διακοπές για λίγους: Έρχονται νέες αυξήσεις έως 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Σοκάρουν οι τιμές των αεροπορικών

Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Ταυτότητα
Πέμπτη 28 Μαϊου 2026
Cookies