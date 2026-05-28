Αυστηρή απάντηση της RealPolls στις κατηγορίες του ΠΑΣΟΚ: Δεν μας αφορούν πολιτικά ή/και κομματικά «παιχνίδια»

Με μία αιχμηρή ανακοίνωση, η εταιρεία RealPolls απαντά στις κατηγορίες του ΠΑΣΟΚ, το οποίο ενοχλήθηκε από τις τελευταίες δημοσκοπήσεις που «ανεβάζουν» την ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα στη δεύτερη θέση και έκανε λόγο για «εξόφθαλμη επιχείρηση χειραγώγησης της κοινής γνώμης από συγκεκριένα συστήματα, που θέλουν τη διατήρηση της Νέας Δημοκρατίας στη διακυβέρνηση της χώρας».

Να σημειωθεί, μάλιστα, ότι το ΠΑΣΟΚ τόνισε πως «κατά παράβαση της απόφασης του συνδέσμου των εταιρειών δημοσκοπήσεων, δημοσιεύτηκαν δύο δημοσκοπήσεις που διενεργήθηκαν τις ίδιες μέρες, πριν την ίδρυση του κόμματος του κ. Τσίπρα» και προσέθεσε πως «δημοσκόπηση της Interview προσδιορίζει διαφορά 0,5% μεταξύ ΠΑΣΟΚ και ΕΛΑΣ, ενώ εκείνη της RealPolls δημοσιεύει διαφορά που φτάνει τις 8 μονάδες», σχολιάζοντας χαρακτηριστικά ότι «είναι προφανές πως δεν μπορεί να ισχύουν και τα δύο. Η στατιστική σηκώνει τα χέρια ψηλά μπροστά στα υπόγεια σχέδια κάποιων».

Ειδικά για την RealPolls, άλλωστε, υποστήριξε ότι «προκύπτουν σημαντικά ερωτήματα που χρήζουν απάντησης, καθώς εκπροσωπείται από τον κ. Αλληλόμη, συνεργάτη του κ. Τσίπρα στο Μέγαρο Μαξίμου την περίοδο της πρωθυπουργίας του και μέλος σε πλειάδα επιτροπών που είχαν συγκροτήσει για το κυβερνητικό έργο υπουργοί του ΣΥΡΙΖΑ σύμφωνα με δημοσιεύματα της εποχής».

Από την πλευρά της, η εταιρεία RealPolls ξεκαθαρίζει στην ανακοίνωσή της πως «δεν την αφορούν πολιτικά ή/και κομματικά ‘παιχνίδια’» και σημεώνει πως «η δημόσια κριτική και ο θεσμικός διάλογος είναι θεμιτά και επιθυμητά. Δηλώσεις και αναφορές, που συνιστούν προσπάθεια απαξίωσης της εταιρείας και, ευρύτερα, του ίδιου του θεσμού της έρευνας κοινής γνώμης», όπως τονίζει, «δεν συνιστούν κριτική», ενώ αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο νομικών κινήσεων, δηλώνοντας πως επιφυλάσσεται «παντός νομίμου δικαιώματός της, αστικού και ποινικού» για οποιεσδήποτε αναφορές θεωρεί ψευδείς, προσβλητικές ή επιζήμιες.

Η ανακοίνωση της RealPolls

Ως προς την έρευνα της RealPolls και τα όσα καταγγέλθηκαν από το ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, η εταιρεία εξέδωσε το απόγευμα της Πέμπτης την εξής ανακοίνωση:

«Το τελευταίο διάστημα, συγκεκριμένος πολιτικός χώρος έχει επιλέξει να αμφισβητήσει συνολικά την αξιοπιστία του κλάδου των δημοσκοπήσεων, με δηλώσεις που στρέφονται και κατά της εταιρείας μας. Η RealPolls τοποθετείται δημόσια για να αποκαταστήσει, πραγματικά δεδομένα απέναντι σε έναν λόγο που υπονομεύει αδιακρίτως τον θεσμικό ρόλο της έρευνας κοινής γνώμης. Διευκρινίζει ότι δεν την αφορούν πολιτικά ή/και κομματικά ‘παιχνίδια’.

Οι τεχνικές που ακολουθεί η RealPolls είναι ίδιου τύπου με αυτές που χρησιμοποιούν, κάποιες από τις μεγαλύτερες διεθνείς δημοσκοπικές και δεν αμφισβητούνται πουθενά και από κανέναν.

Στην πορεία της, η RealPolls διενήργησε έρευνες πριν από κρίσιμες εκλογικές αναμετρήσεις, οι οποίες δημοσιεύτηκαν και επιβεβαιώθηκαν πλήρως από τα αποτελέσματα των καλπών.

Στις δημοτικές εκλογές της Αθήνας (2023), η RealPolls υπήρξε η μόνη εταιρεία που εντόπισε εγκαίρως τόσο την είσοδο του Χάρη Δούκα στον δεύτερο γύρο όσο και την τελική του επικράτηση.

Στις εσωκομματικές εκλογές του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ (2023), η RealPolls επιβεβαιώθηκε πλήρως και στους δύο γύρους, προβλέποντας τόσο το προβάδισμα 8 μονάδων του Στέφανου Κασσελάκη στον πρώτο γύρο όσο και την άνετη τελική του επικράτηση στον δεύτερο.

Τέλος, στις εθνικές εκλογές του Ιουνίου 2023, η RealPolls προέβλεψε τα εκλογικά αποτελέσματα ακόμα και τηνμεγάλη άνοδο των ‘Σπαρτιατών’, πού ήταν από τις εκπλήξεις της αναμέτρησης.

Η δημόσια κριτική και ο θεσμικός διάλογος είναι θεμιτά και επιθυμητά. Δηλώσεις και αναφορές, που συνιστούν προσπάθεια απαξίωσης της εταιρείας και, ευρύτερα, του ίδιου του θεσμού της έρευνας κοινής γνώμης δεν συνιστούν κριτική.

Για τις αναφορές αυτές ή/και κάθε άλλη επιζήμια ή/και ψευδή ή/και προσβλητική, η εταιρεία επιφυλάσσει ρητώς παντός νομίμου δικαιώματός της, αστικού και ποινικού».