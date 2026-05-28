newspaper
Πέμπτη 28 Μαϊου 2026
weather-icon 26o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
28.05.2026 | 15:23
Φωτιά στο Κρυονέρι - Επιχειρούν 6 οχήματα με 12 πυροσβέστες
Σημαντική είδηση:
28.05.2026 | 14:25
Τραγωδία στο Πήλιο: Νεκρό 9χρονο αγοράκι στην Ζαγορά
# ΕΛΑΣ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΙΡΑΝ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΤΡΑΜΠ
# ΤΕΜΠΗ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Πορτογαλία: Έρευνα στα γραφεία του Σοσιαλιστικού Κόμματος σε σχέση με υπόθεση διαφθοράς
Κόσμος 28 Μαΐου 2026, 19:00

Πορτογαλία: Έρευνα στα γραφεία του Σοσιαλιστικού Κόμματος σε σχέση με υπόθεση διαφθοράς

Πέντε πρόσωπα έχουν συλληφθεί και άλλα 37 έχουν τεθεί υπό εξέταση, ανέφερε η αστυνομία στην Πορτογαλία, διευκρινίζοντας ότι διενηργησε έρευνα σε 60 κατοικίες και άλλους 32 τόπους

Σύνταξη
Σχολιάστε
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Όσα κάποτε αποφεύγαμε: Τι κάνουμε σήμερα χωρίς ενοχές;

Όσα κάποτε αποφεύγαμε: Τι κάνουμε σήμερα χωρίς ενοχές;

Spotlight

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του in.gr στην Google

Έρευνα πραγματοποιήθηκε σήμερα στην έδρα του Σοσιαλιστικού Κόμματος στην Πορτογαλία, και συγκεκριμένα στη Λισαβόνα, στο πλαίσιο ευρύτερης έρευνας για κατάχρηση κεφαλαίων σε σχέση με συμβόλαια που ανατέθηκαν από δήμους, όπως ανακοίνωσε ο πολιτικός σχηματισμός.

Στους υπόπτους περιλαμβάνονται ένας πρώην αξιωματούχος των Σοσιαλιστών σε δήμο του διαμερίσματος της Λισαβόνας και ένας σύμβουλος επικοινωνίας του νυν αρχηγού της σοσιαλιστικής αντιπολίτευσης

Τα διαβήματα αυτά «συνδέονται με δραστηριότητες που αποδίδονται σε υπαλλήλους του», όμως «το ίδιο το Σοσιαλιστικό Κόμμα δεν βρίσκεται στο στόχαστρο της έρευνας», διευκρίνισε σε ανακοίνωση που εξέδωσε.

Δείτε σχετική ανάρτηση για τις έρευνες της πορτογαλικής αστυνομίας:

Πόσα άτομα έχουν συλληφθεί στην Πορτογαλία

Η πορτογαλική δικαιοσύνη ανακοίνωσε από την πλευρά της ότι ξεκίνησε μεγάλη επιχείρηση προκειμένου να ερευνήσει πράξεις κατάχρησης σε σχέση με ανάθεση διαφόρων συμβολαίων από δήμους και κοινότητες της Λισαβόνας, της Μάφρα και της Οέιρας, επίσης στην περιοχή της πορτογαλικής πρωτεύουσας, καθώς και της Κοΐμπρα, στο κέντρο της χώρας.

Τα συμβόλαια αυτά ανατέθηκαν «κατά σαφή παραβίαση των νόμιμων κανόνων και με πρόδηλη ζημία για το δημόσιο ταμείο», εξήγησε η δικαστική αστυνομία σε μια ανακοίνωση.

Πέντε πρόσωπα έχουν συλληφθεί και άλλα 37 έχουν τεθεί υπό εξέταση, ανέφερε η αστυνομία, διευκρινίζοντας ότι διενηργησε έρευνα σε 60 κατοικίες και άλλους 32 τόπους.

Στους υπόπτους περιλαμβάνονται ένας πρώην αξιωματούχος των Σοσιαλιστών σε δήμο του διαμερίσματος της Λισαβόνας και ένας σύμβουλος επικοινωνίας του νυν αρχηγού της σοσιαλιστικής αντιπολίτευσης, όπως ανέφεραν τοπικά ΜΜΕ.

Σχόλια
Γράψτε το σχόλιό σας
0 /50
0 /2000
Με την υποβολή της φόρμας αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης . Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Economy
Πετρέλαιο: Η τιμή του Brent θα ξαναγράψει τον προϋπολογισμό;

Πετρέλαιο: Η τιμή του Brent θα ξαναγράψει τον προϋπολογισμό;

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Προσθήκη του in.gr στην Google
Vita.gr
Όσα κάποτε αποφεύγαμε: Τι κάνουμε σήμερα χωρίς ενοχές;

Όσα κάποτε αποφεύγαμε: Τι κάνουμε σήμερα χωρίς ενοχές;

World
Μέση Ανατολή: ΗΠΑ και Ιράν έφτασαν σε συμφωνία υποστηρίζει το Axios

Μέση Ανατολή: ΗΠΑ και Ιράν έφτασαν σε συμφωνία υποστηρίζει το Axios

inWellness
inTown
Η Μαρία Παπαγεωργίου στη σκηνή του Θεάτρου «Δόρα Στράτου
inMore.com 27.05.26

Η Μαρία Παπαγεωργίου ανεβαίνει στη σκηνή του Θεάτρου «Δόρα Στράτου

Μια βραδιά στο κέντρο της πόλης γεμάτη τραγούδια, ιστορίες και μουσικές που έχουν καθιερώσει την Μαρία Παπαγεωργίου ως μία από τις σημαντικότερες ερμηνεύτριες και δημιουργούς της γενιάς της.

Σύνταξη
Stream newspaper
Ισραήλ: Διέκοψε κάθε επαφή με τον Γκουτέρες λόγω της λίστας με τα θύματα σεξουαλικής κακοποίησης
Οργισμένη δήλωση 28.05.26

Διέκοψε κάθε επαφή με τον Γκουτέρες το Ισραήλ λόγω της λίστας με τα θύματα σεξουαλικής κακοποίησης

Η αποστολή του Ισραήλ στον ΟΗΕ δήλωσε σε ανακοίνωσή της ότι δεν θα έχει καμία επαφή με το γραφείο του γενικού γραμματέα όσο ο Γκουτέρες υπηρετεί ως επικεφαλής του οργανισμού.

Σύνταξη
Βόρεια Μακεδονία: Η κυβέρνηση απέρριψε αίτημα για δημοψήφισμα για την αναγνώριση της βουλγαρικής μειονότητας
Κόσμος 28.05.26

Βόρεια Μακεδονία: Η κυβέρνηση απέρριψε αίτημα για δημοψήφισμα για την αναγνώριση της βουλγαρικής μειονότητας

Το μεγαλύτερο κόμμα της αντιπολίτευσης στη Βόρεια Μακεδονία, το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα, ζήτησε από την κυβέρνηση Μίτσκοσκι να προκηρύξει δημοψήφισμα για να απεμπλακεί η ευρωπαϊκή πορεία της χώρας

Σύνταξη
Axios: ΗΠΑ και Ιράν έφτασαν σε συμφωνία – Απομένει η τελική έγκριση του Τραμπ
Κρίσιμες ώρες 28.05.26 Upd: 18:05

Axios: ΗΠΑ και Ιράν έφτασαν σε συμφωνία – Απομένει η τελική έγκριση του Τραμπ

Οι Αμερικανοί διαπραγματευτές ενημέρωσαν τον Τραμπ για τις λεπτομέρειες του μνημονίου κατανόησης, αλλά αυτός δεν το υπέγραψε αμέσως, λέει το Axios - Δεν υπάρχει επίσημη επιβεβαίωση από το Ιράν

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
COP31: Η διοργανώτρια Τουρκία απέκλεισε την Κύπρο από τις προετοιμασίες της συνόδου για το κλίμα
Politico 28.05.26

COP31: Η διοργανώτρια Τουρκία απέκλεισε την Κύπρο από τις προετοιμασίες της συνόδου για το κλίμα

Σε δύσκολη θέση έχουν έρθει οι Βρυξέλλες, καθώς η Τουρκία απέκλεισε την Κύπρο. Η Άγκυρα δεν αναγνωρίζει τη Λευκωσία και αρνείται να απαντήσει ακόμη και στα αιτήματα για συναντήσεις, παρόλο που ασκεί την προεδρία της ΕΕ.

Σύνταξη
Νίκη για τους εργαζόμενους AI της Samsung: Η απεργία στη νότια Κορέα οδήγησε σε μπόνους ύψους 350.000 ευρώ
Κόσμος 28.05.26

Νίκη για τους εργαζόμενους AI της Samsung: Η απεργία στη νότια Κορέα οδήγησε σε μπόνους ύψους 350.000 ευρώ

Σύμφωνα με τοπικά δημοσιεύματα, η Samsung είναι η δεύτερη μόλις εταιρεία που είναι γνωστό ότι συνήψε συμφωνία συμμετοχής στα κέρδη με εργαζόμενους στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης

Σύνταξη
Λίβανος: Φονικές επιθέσεις του Ισραήλ – «Προσπαθεί να επεκτείνει την κατοχή» στα νότια της χώρας
Αντιστέκεται η Χεζμπολάχ 28.05.26

Φονικές επιθέσεις του Ισραήλ στον Λίβανο - «Επιχειρεί να επεκτείνει την κατοχή» στα νότια της χώρας

Το Ισραήλ έπληξε μοτοσικλέτα στην Τύρο, σκοτώνοντας δύο Σύριους, ανάμεσά τους ένα παιδί - Οι IDF επιχειρούν πέρα από τη λεγόμενη Κίτρινη Γραμμή, σκληρές μάχες με τη Χεζμπολάχ

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Πολλές φορές το να κληρονομείς το αυτοκίνητο του παππού είναι κάτι περισσότερο από νοσταλγία – Είναι περιουσία
Αυτοκίνητα αντίκες 28.05.26

Πολλές φορές το να κληρονομείς το αυτοκίνητο του παππού είναι κάτι περισσότερο από νοσταλγία – Είναι περιουσία

Η αγορά συλλεκτικών αυτοκινήτων έχει εκτοξευθεί ραγδαία τις τελευταίες δύο δεκαετίες. Και η Μεγάλη Μεταφορά Πλούτου περιλαμβάνει κλασικά αυτοκίνητα αξίας 570 δισ. δολαρίων, η αξία των οποίων ανεβαίνει χρόνο με τον χρόνο.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Κοινό στρατιωτικό επιτελείο στην ανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ, με επίκεντρο Εσθονία-Λετονία, συστήνουν Γερμανία και Ολλανδία
Κόσμος 28.05.26

Κοινό στρατιωτικό επιτελείο στην ανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ, με επίκεντρο Εσθονία-Λετονία, συστήνουν Γερμανία και Ολλανδία

«Η ανάπτυξη ενός επιπλέον τακτικού επιτελείου στην περιοχή ενισχύει την συνοχή του ΝΑΤΟ και συμβάλλει στην αποτροπή απέναντι στην Ρωσία», λέει το γερμανικό υπουργείο Άμυνας

Σύνταξη
ΗΠΑ – Ιράν: «Τρίζει» η εύθραυστη εκεχειρία – Επιβεβαίωση CENTCOM, στοχοποιήθηκε αμερικάνικη βάση στο Κουβέιτ
Στην κόψη του ξυραφιού 28.05.26

«Τρίζει» η εύθραυστη εκεχειρία ΗΠΑ και Ιράν - Επιβεβαίωση CENTCOM, στοχοποιήθηκε αμερικάνικη βάση στο Κουβέιτ

Οι ΗΠΑ επιτέθηκαν σε ιρανικούς στόχους για δεύτερη φορά σε τρεις μέρες - Η Ουάσινγκτον απειλεί με κυρώσεις τα πλοία που πληρώνουν διόδια στην Τεχεράνη - Φονικές επιθέσεις του Ισραήλ στον Λίβανο

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Το Μαρόκο εκθρονίζει τη Νότια Αφρική και γίνεται η πιο βιομηχανοποιημένη χώρα της Αφρικής
Κόσμος 28.05.26

Το Μαρόκο εκθρονίζει τη Νότια Αφρική και γίνεται η πιο βιομηχανοποιημένη χώρα της Αφρικής

Σύμφωνα με έκθεση της Αφρικανικής Τράπεζας Ανάπτυξης, το Μαρόκο αναδείχθηκε το 2025, για πρώτη φορά, στην πιο βιομηχανοποιημένη οικονομία της αφρικανικής ηπείρου.

Σύνταξη
Έβερεστ: Σπουδαίο ρεκόρ – Ο Τάιλερ Άντριους ανέβηκε στην κορυφή σε λιγότερο από δέκα ώρες
Εντυπωσιακό κατόρθωμα 28.05.26

Σπουδαίο ρεκόρ - Ο Τάιλερ Άντριους ανέβηκε στην κορυφή του Έβερεστ σε λιγότερο από δέκα ώρες

Ο Τάιλερ Άντριους, 36 ετών, ολοκλήρωσε την ανάβαση του Έβερεστ μόνος του, έχοντας ωστόσο τη βοήθεια δύο οδηγών που του παρείχαν οξυγόνο, νερό και εξοπλισμό στη διάρκεια της διαδρομής

Σύνταξη
Τραγωδία στην Κένυα: Τουλάχιστον 16 μαθήτριες κάηκαν ζωντανές από φωτιά που ξέσπασε σε κοιτώνα σχολείου θηλέων
Κόσμος 28.05.26

Τραγωδία στην Κένυα: Τουλάχιστον 16 μαθήτριες κάηκαν ζωντανές από φωτιά που ξέσπασε σε κοιτώνα σχολείου θηλέων

Έχουν σημειωθεί πολλές καταστροφικές πυρκαγιές σε σχολεία στην Κένυα, όπου τα οικοτροφεία είναι συνηθισμένα ως αποικιακή κληρονομιά των ιεραποστόλων και της βρετανικής κυριαρχίας

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Κουφονικολάκου για ΕΛΑΣ: Διαφανή τα οικονομικά και προσβάσιμα σε όλους – Ο κ. Γεωργιάδης να μας φέρει το φάκελο για τα χρέη των 530 εκατ. ευρώ της ΝΔ
Επικαιρότητα 28.05.26

Κουφονικολάκου για ΕΛΑΣ: Διαφανή τα οικονομικά και προσβάσιμα σε όλους – Ο κ. Γεωργιάδης να μας φέρει το φάκελο για τα χρέη των 530 εκατ. ευρώ της ΝΔ

«Την εντιμότητα του Τσίπρα δεν την αμφισβητεί ούτε ο πιο δύσπιστος» τόνισε η Θεώνη Κουφονικολάκου, δίνοντας ξεκάθαρες απαντήσεις για τα οικονομικά της ΕΛΑΣ και τη χρηματοδότηση της εκδήλωσης, μετά τις αιχμές Γεωργιάδη. Αντιπερισπασμός τη στιγμή που η κυβέρνηση κατηγορείται για γενικευμένη διαφθορά, πρόσθεσε.

Σύνταξη
Πόσα μένουν στην τσέπη από έναν ετήσιο μικτό μισθό 100.000 ευρώ μετά τη φορολογία σε όλη την Ευρώπη; – Η ελληνική «περίπτωση»
Διεθνής Οικονομία 28.05.26

Πόσα μένουν στην τσέπη από έναν ετήσιο μικτό μισθό 100.000 ευρώ μετά τη φορολογία σε όλη την Ευρώπη; – Η ελληνική «περίπτωση»

Στην Ανατολική Ευρώπη, γενικά, το καθαρό εισόδημα που λαμβάνει ο εργαζόμενος είναι υψηλότερο για ετήσιο μικτό μισθό 100.000 ευρώ, ενώ στη Δυτική και Βόρεια Ευρώπη τα καθαρά ποσά τείνουν να είναι χαμηλότερα - Πόσα μένουν στους Έλληνες μετά τους φόρους;

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Η Πάρις δεν νιώθει υποχρεωμένη να μιλάει για τον πατέρα της, Μάικλ Τζάκσον
«Για το θεαθήναι» 28.05.26

Η Πάρις δεν αισθάνεται υποχρεωμένη να μιλάει δημόσια για τον πατέρα της, Μάικλ Τζάκσον

Η Πάρις Τζάκσον υποστήριξε ότι παλιά ένιωθε ότι «το χρωστούσε στον κόσμο» να «μοιράζεται τα πάντα» σχετικά με τη σχέση της με τον πατέρα της, Μάικλ Τζάκσον. Όμως τα πράγματα έχουν αλλάξει.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
LIVE: Oλυμπιακός – ΑΕΚ
Μπάσκετ 28.05.26

LIVE: Oλυμπιακός – ΑΕΚ

LIVE: Oλυμπιακός – ΑΕΚ. Παρακολουθήστε live στις 20:15 την εξέλιξη της αναμέτρησης Oλυμπιακός – ΑΕΚ για το Game 1 των ημιτελικών της Stoiximan GBL. Τηλεοπτικά από ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.

Σύνταξη
Λάρισα: Φορτηγό παρέσυρε μεταλλική γέφυρα και κατέληξε σε μάντρα επιχείρησης – Σε σοβαρή κατάσταση ο οδηγός
Ελλάδα 28.05.26

Λάρισα: Φορτηγό παρέσυρε μεταλλική γέφυρα και κατέληξε σε μάντρα επιχείρησης – Σε σοβαρή κατάσταση ο οδηγός

Το τροχαίο σημειώθηκε στην οδό Βόλου έξω από τη Λάρισα όταν το φορτηγό χτύπησε με την καρότσα τη γέφυρα και στη συνέχεια πέρασε στο αντίθετο ρεύμα και έπεσε σε μάντρα επιχείρησης

Σύνταξη
Αυστηρή απάντηση της RealPolls στις κατηγορίες του ΠΑΣΟΚ: Δεν μας αφορούν πολιτικά ή/και κομματικά «παιχνίδια»
Ελλάδα 28.05.26

Αυστηρή απάντηση της RealPolls στις κατηγορίες του ΠΑΣΟΚ: Δεν μας αφορούν πολιτικά ή/και κομματικά «παιχνίδια»

Μετά τη νέα επίθεση του ΠΑΣΟΚ στις εταιρείες δημοσκοπήσεων η RealPolls απαντά στην αμφισβήτηση της αξιοπιστίας του κλάδου από «συγκεκριμένο πολιτικό χώρο», όπως χαρακτηριστικά λέει, «για να αποκαταστήσει, πραγματικά δεδομένα απέναντι σε έναν λόγο που υπονομεύει αδιακρίτως τον θεσμικό ρόλο της έρευνας κοινής γνώμης». Απειλεί, δε, με προσφυγή στην Δικαιοσύνη

Σύνταξη
Ισραήλ: Διέκοψε κάθε επαφή με τον Γκουτέρες λόγω της λίστας με τα θύματα σεξουαλικής κακοποίησης
Οργισμένη δήλωση 28.05.26

Διέκοψε κάθε επαφή με τον Γκουτέρες το Ισραήλ λόγω της λίστας με τα θύματα σεξουαλικής κακοποίησης

Η αποστολή του Ισραήλ στον ΟΗΕ δήλωσε σε ανακοίνωσή της ότι δεν θα έχει καμία επαφή με το γραφείο του γενικού γραμματέα όσο ο Γκουτέρες υπηρετεί ως επικεφαλής του οργανισμού.

Σύνταξη
Βόρεια Μακεδονία: Η κυβέρνηση απέρριψε αίτημα για δημοψήφισμα για την αναγνώριση της βουλγαρικής μειονότητας
Κόσμος 28.05.26

Βόρεια Μακεδονία: Η κυβέρνηση απέρριψε αίτημα για δημοψήφισμα για την αναγνώριση της βουλγαρικής μειονότητας

Το μεγαλύτερο κόμμα της αντιπολίτευσης στη Βόρεια Μακεδονία, το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα, ζήτησε από την κυβέρνηση Μίτσκοσκι να προκηρύξει δημοψήφισμα για να απεμπλακεί η ευρωπαϊκή πορεία της χώρας

Σύνταξη
Στο ΥΠΕΞ το πόρισμα για το θαλάσσιο drone στη Λευκάδα – Ο Γεραπετρίτης ενημέρωσε την ΕΕ
Πολιτική 28.05.26

Στο ΥΠΕΞ το πόρισμα για το θαλάσσιο drone στη Λευκάδα – Ο Γεραπετρίτης ενημέρωσε την ΕΕ

Τις επόμενες μέρες αναμένονται από το ΥΠΕΞ τα διαβήματα προς την Ουκρανία για το θαλάσσιο drone στη Λευκάδα, με τον Γεραπετρίτη να βάζει το θέμα κατά τη διάρκεια του άτυπου Συμβουλίου των ΥΠΕΞ στην Κύπρο.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Γιατί διαλύθηκε η σχέση της Νταϊάνα με τη Σάρα Φέργκιουσον;
Κόντρα 28.05.26

Οι παιδικές φίλες που έγιναν εχθροί: Γιατί διαλύθηκε η σχέση της Νταϊάνα με την Σάρα Φέργκιουσον;

Η Νταϊάνα είναι αυτή που ουσιαστικά έβαλε μέσα στη βασιλική οικογένεια τη Σάρα Φέργκιουσον, ωστόσο τα τελευταία χρόνια της ζωής της η «πριγκίπισσα του λαού» είχε κόψει τις επαφές μαζί της

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Σέρρες: Ελεύθερη με όρους η 43χρονη για τον θάνατο του 10χρονου – Κατηγορείται για ανθρωποκτονία από αμέλεια
Ελλάδα 28.05.26

Σέρρες: Ελεύθερη με όρους η 43χρονη για τον θάνατο του 10χρονου – Κατηγορείται για ανθρωποκτονία από αμέλεια

Βγαίνοντας από το δικαστικό μέγαρο στις Σέρρες η 43χρονη εμφανίστηκε συντετριμμένη, δηλώνοντας πως λυπάται βαθύτατα για τον άδικο χαμό του μικρού παιδιού

Σύνταξη
Ο Λανουά, οι βαθμολογίες και το σκάνδαλο του κανονισμού διαιτησίας
On Field 28.05.26

Ο Λανουά, οι βαθμολογίες και το σκάνδαλο του κανονισμού διαιτησίας

Οι διαιτητές μένουν στους πίνακες ή προωθούνται με άγνωστα κριτήρια της ΚΕΔ, καθώς δεν ανακοινώνονται οι βαθμολογίες, ενώ έχουν βάλει στον κανονισμό ότι οι λόγοι επιλογής/μη επιλογής είναι εμπιστευτικοί!

Βάιος Μπαλάφας
Βάιος Μπαλάφας
Μεγάλη φυτεία κάνναβης εντοπίστηκε σε δύσβατη περιοχή στην Ευρυτανία
Ελλάδα 28.05.26

Μεγάλη φυτεία κάνναβης εντοπίστηκε σε δύσβατη περιοχή στην Ευρυτανία

Σε μια έκταση 4 στρεμμάτων εντοπίστηκαν αυτοσχέδια εγκατάσταση θερμοκηπίου με 907 πλαστικές συσκευασίες προφύτευσης με χώμα και σπόρους κάνναβης καθώς και 541 αποξηραμένοι κορμοί κάνναβης από προγενέστερη συγκομιδή

Σύνταξη
Άρης: Πότε απαντά ο Σπανούλης για την ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας
Μπάσκετ 28.05.26

Πότε αναμένεται η απάντηση του Σπανούλη στον Άρη για την ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας

Στις αρχές της επόμενης εβδομάδες αναμένεται να απαντήσει ο Βασίλης Σπανούλης στην ΚΑΕ Άρης για το αν προτίθεται να αποδεχθεί την πρόταση που του έχει καταθέσει ώστε να αναλάβει την τεχνική ηγεσία.

in.gr Team
Jessica Claar (Mastercard): «Η γυναικεία ενδυνάμωση αποκτά ουσιαστικό νόημα όταν δημιουργεί πραγματικές ευκαιρίες»
Τα Νέα της Αγοράς 28.05.26

Jessica Claar (Mastercard): «Η γυναικεία ενδυνάμωση αποκτά ουσιαστικό νόημα όταν δημιουργεί πραγματικές ευκαιρίες»

Στο πλαίσιο του 7ου Live A Legacy — της επιτυχημένης πρωτοβουλίας της Mastercard και του οργανισμού WHEN — η Jessica Claar, Senior Vice President Marketing & Communications Central Europe της Mastercard, μιλά για τη σημασία της γυναικείας ενδυνάμωσης στην πράξη, τις δεξιότητες που διαμορφώνουν τη νέα γενιά ηγεσίας και την ανάγκη δημιουργίας περισσότερων ευκαιριών εξέλιξης και συμμετοχής.

Σύνταξη
Νυφούδης: Ο πήχης για την ΕΛΑΣ μπαίνει πλέον αποκλειστικά και μόνο στην πρωτιά
Πολιτική Γραμματεία 28.05.26

Νυφούδης: Ο πήχης για την ΕΛΑΣ μπαίνει πλέον αποκλειστικά και μόνο στην πρωτιά

«Κατεβαίνουμε σε αυτή τη μεγάλη εκλογική μάχη έχοντας ως μοναδικό σκοπό τη νίκη και την ουσιαστική πολιτική αλλαγή», τονίζει ο αναπληρωτής εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ, Νίκος Νυφούδης

Σύνταξη
LIVE: Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ
Μπάσκετ 28.05.26

LIVE: Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ

LIVE: Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ. Παρακολουθήστε live στις 18:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ για το Game 1 των ημιτελικών της Stoiximan GBL. Τηλεοπτικά από ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.

Σύνταξη
Must Read
«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

Διακοπές για λίγους: Έρχονται νέες αυξήσεις έως 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Σοκάρουν οι τιμές των αεροπορικών

Διακοπές για λίγους: Έρχονται νέες αυξήσεις έως 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Σοκάρουν οι τιμές των αεροπορικών

Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Ταυτότητα
Πέμπτη 28 Μαϊου 2026
Cookies