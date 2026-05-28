Το Μαρόκο εκθρονίζει τη Νότια Αφρική και γίνεται η πιο βιομηχανοποιημένη χώρα της Αφρικής
Σύμφωνα με έκθεση της Αφρικανικής Τράπεζας Ανάπτυξης, το Μαρόκο αναδείχθηκε το 2025, για πρώτη φορά, στην πιο βιομηχανοποιημένη οικονομία της αφρικανικής ηπείρου.
- Σκληροί ποινικοί έκαναν τις φυλακές Κορυδαλλού... μπαρ - Αλκοόλ, τσιγάρα και τραπ στη διαπασών (βίντεο)
- Συγκέντρωση διαμαρτυρίας στο υπ. Εργασίας για τα εργατικά ατυχήματα - «Δεν θα τους χαρίσουμε τις ζωές μας»
- Τέσσερις άνθρωποι μαχαιρώθηκαν από άνδρα που φώναζε «Αλλάχ Ακμπάρ» σε ελβετικό σταθμό
- Τρόμος για τρία ανήλικα παιδιά - Τα κυνηγούσαν αγριογούρουνα στη Γορίτσα
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησηςΠροσθήκη του in.gr στην Google
Η Αφρικανική Τράπεζα Ανάπτυξης χαρακτήρισε τη μαροκινή οικονομία ως την πλέον βιομηχανοποιημένη στην Αφρική
Σύμφωνα με έκθεση της Αφρικανικής Τράπεζας Ανάπτυξης, το Μαρόκο αναδείχθηκε το 2025, για πρώτη φορά, στην πιο βιομηχανοποιημένη οικονομία της αφρικανικής ηπείρου.
Οπωσδήποτε το Μαρόκο επωφελήθηκε της ύφεσης στον τομέα αυτό στη Νότια Αφρική, δεν παύει όμως αυτή η πρωτιά να είναι και αποτέλεσμα μιας πολιτικής στρατηγικής που ξεκίνησε πριν από είκοσι χρόνια.
Στην έκθεσή της, η Τράπεζα υπογραμμίζει τις επιτυχίες του μαροκινού μοντέλου, δηλαδή την αύξηση των δημόσιων και ξένων επενδύσεων, τις ακμάζουσες βιομηχανικές ζώνες και τις ολοένα και πιο διασυνδεδεμένες υποδομές, ιδίως με το λιμάνι της Ταγγέρης Tanger Med, το οποίο είναι πλέον το κορυφαίο λιμάνι στην Αφρική.
Επι του παρόντος, και αυτός ήταν από τους βασικούς στόχους του Βασιλιά Μοχάμεντ ΣΤ΄, η βιομηχανία του Μαρόκου δεν βασίζεται αποκλειστικά σε φωσφορικά άλατα ή αυτοκίνητα, αλλά και σε άλλους πολλά υποσχόμενους τομείς όπως η αεροναυπηγική. Το επίτευγμα του Μαρόκου στον τομέα αυτό είναι αδιαμφισβήτητο: κάθε αεροσκάφος που κατασκευάστηκε μετά το 2005 έχει τουλάχιστον ένα βασικό εξάρτημα κατασκευασμένο στο Μαρόκο.
Πρόκειται για μια εθνική, στοχευμένη και στρατηγική απόφαση: οι δημόσιες επενδύσεις κατανέμονται σε υποδομές υψηλής ποιότητας, είτε πρόκειται για συνδεσιμότητα, είτε για λιμάνια, είτε για τηλεπικοινωνίες, ενώ διασφαλίζεται ότι οι ολοένα και πιο σημαντικοί διεθνείς επενδυτές υποστηρίζονται από εθνικούς οικονομικούς παράγοντες.
- Φωκίδα: Λύκος επιτέθηκε σε γυναίκα – Τον χτυπούσε με την μαγκούρα για να τον διώξει
- Νέος νόμος στη Ρωσία θα επιτρέπει στους τραπεζικούς υπαλλήλους να καταρρίπτουν ουκρανικά drones
- Αποκατάσταση και επαναλειτουργία Αρχαιολογικού Μουσείου Άστρους
- Κρυονέρι: Ξέσπασε φωτιά – Επιχειρούν 6 οχήματα με 12 πυροσβέστες
- Το Μαρόκο εκθρονίζει τη Νότια Αφρική και γίνεται η πιο βιομηχανοποιημένη χώρα της Αφρικής
- Εν μέσω ενεργειακής κρίσης, η Ελλάδα ζητά χαλάρωση των ευρωπαϊκών κανόνων για τα δικαιώματα άνθρακα
- Φαραντούρης: Παρέμβαση στην Κομισιόν για τον κίνδυνο απώλειας ευρωπαϊκών κονδυλίων με ευθύνη της κυβέρνησης
- Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε τον Ράπτη
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις