Στο κόκκινο η ένταση μετά τα νέα αμερικανικά πλήγματα στο Ιράν – Χτυπήσαμε βάση των ΗΠΑ, λένε Φρουροί
Κόσμος 28 Μαΐου 2026, 08:17

Νέο γύρο έντασης πυροδότησαν τα νέα πλήγματα των ΗΠΑ κατά του Ιράν, με τους Φρουρούς της Επανάστασης να αναφέρουν ότι έπληξαν ως απάντηση, αμερικανική βάση στην περιοχή. Επιθέσεις με drones δέχεται το Κουβέιτ

Παρασκευή Τσιβόλα
A
Ανεβαίνει η ένταση στη Μέση Ανατολή, μετά τα νέα αμερικανικά πλήγματα εναντίον ιρανικών στόχων στο Μπαντάρ Αμπάς, κοντά στα Στενά του Ορμούζ, με αναλυτές να μιλούν για το πιο επικίνδυνο σημείο κλιμάκωσης των τελευταίων ημερών, την ώρα που συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό ενός πολέμου τριών μηνών που έχει στοιχίσει τη ζωή σε χιλιάδες ανθρώπους και έχει οδηγήσει σε απότομη αύξηση των τιμών της ενέργειας παγκοσμίως από την έναρξή του στις 28 Φεβρουαρίου οπότε οι ΗΠΑ και το Ισραήλ επιτέθηκαν στο Ιράν.

Ως απάντηση στα νέα αμερικανικά πλήγματα, οι Φρουροί της Επανάστασης, δήλωσαν την Πέμπτη ότι στόχευσαν μια αμερικανική αεροπορική βάση στις 04:50 τοπική ώρα,  σύμφωνα με το πρακτορείο Tasnim.

Στη σχετική ανακοίνωσή τους οι Φρουροί της Επανάστασης, προειδοποιούν ότι οποιαδήποτε επανάληψη «επιθετικών ενεργειών» θα προκαλέσει «πιο αποφασιστική» απάντηση. «Η ευθύνη για τις συνέπειες βαρύνει τον επιτιθέμενο», αναφέρουν.

Πυρά στα Στενά του Ορμούζ

Ιρανικά ΜΜΕ, αναφέρουν ότι, οι ιρανικές ένοπλες δυνάμεις άνοιξαν πυρ εναντίον πλοίων που προσπάθησαν να διασχίσουν τα στενά του Ορμούζ.

«Τέσσερα πλοία αποπειράθηκαν να διασχίσουν το στενό του Ορμούζ και να εισέλθουν στον Περσικό Κόλπο χωρίς συντονισμό με τις δυνάμεις ασφαλείας» της Ισλαμικής Δημοκρατίας, ανέφερε το IRIB.

«Προειδοποιήθηκαν, αλλά καθώς αγνόησαν τις προειδοποιήσεις βλήθηκαν προειδοποιητικά πυρά εναντίον τους με αποτέλεσμα να αναγκαστούν να κάνουν αναστροφή», πρόσθεσε η ίδια πηγή.

Σύμφωνα με το Tasnim, το ναυτικό των Φρουρών της  Επανάστασης (IRGC) άνοιξε πυρ και εναντίον ενός αμερικανικού δεξαμενόπλοιου που «προσπάθησε να περάσει από τα Στενά του Ορμούζ απενεργοποιώντας το ραντάρ του».

Το Tasnim αναφέρει επίσης ότι στη συνέχεια οι ΗΠΑ ανταπέδωσαν τα πυρά.

Επιθέσεις αναφέρει ότι δέχεται το Κουβέιτ

Στο  μεταξύ, οι ένοπλες δυνάμεις του Κουβέιτ ανακοίνωσαν το πρωί ότι αντιμετωπίζουν επίθεση με πυραύλους και drones.

«Η αντιαεροπορική άμυνα του Κουβέιτ απωθεί αυτή την ώρα επιθέσεις που διεξάγονται με εχθρικούς πυραύλους και drones», ανέφερε περί τις 05:40 ώρα Ελλάδας ο στρατός.

Προηγήθηκαν τα νέα αμερικανικά πλήγματα στο Ιράν

Οι επιθέσεις έλαβαν χώρα, λίγη ώρα αφότου έγινε γνωστό ότι οι ΗΠΑ εξαπέλυσαν νέα πλήγματα εναντίον του Ιράν. Αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε στο Reuters, ότι ο αμερικανικός στρατός πραγματοποίησε νέες επιθέσεις κατά τη διάρκεια της νύχτας στο Ιράν, στοχεύοντας μια στρατιωτική εγκατάσταση και καταρρίπτοντας τέσσερα ιρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη μίας χρήσης «που αποτελούσαν απειλή στην περιοχή των Στενών του Ορμούζ». Ο αξιωματούχος, ο οποίος μίλησε υπό τον όρο της ανωνυμίας, είπε ότι η στρατιωτική εγκατάσταση που χτυπήθηκε ήταν ένας ιρανικός σταθμός ελέγχου εδάφους στο Μπαντάρ Αμπάς του Ιράν, ο οποίος επρόκειτο να εκτοξεύσει ένα πέμπτο drone.

«Αυτές οι ενέργειες ήταν μετρημένες, καθαρά αμυντικές και αποσκοπούσαν στη διατήρηση της εκεχειρίας», ισχυρίστηκε ο αξιωματούχος.

Νωρίτερα, το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Fars μετέδωσε ότι τρεις εκρήξεις ακούστηκαν ανατολικά της ιρανικής λιμενικής πόλης Μπαντάρ Αμπάς περίπου στη 1:30 τα ξημερώματα τοπική ώρα.

Όπως αναφέρεται, τα συστήματα αεράμυνας της χώρας ενεργοποιήθηκαν για αρκετά λεπτά, ενώ οι αρχές ξεκίνησαν έρευνες για να διαπιστώσουν την προέλευση των εκρήξεων και τις συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκαν.

Οι ΗΠΑ τη Δευτέρα, πραγματοποίησαν ακόμη μια φορά αυτό που αποκάλεσαν αμυντικές επιθέσεις εναντίον του Ιράν, σε μια ενέργεια που η Τεχεράνη χαρακτήρισε ως παραβίαση της εύθραυστης εκεχειρίας μεταξύ των δύο χωρών.

Επικίνδυνη κλιμάκωση

Η κλιμάκωση της έντασης στην περιοχή ήρθε μετά τις δηλώσεις του αμερικανού προέδρου ότι «κανείς δεν θα ελέγχει» το Στενά του Ορμούζ στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης για τον τερματισμό της σύγκρουσης.

Οι δύο πλευρές έχουν εκδώσει αντικρουόμενες δηλώσεις σχετικά με τις διαπραγματεύσεις, όπως αναφέρει το Al Jazeera:  Ο Τραμπ δήλωσε ότι δεν θα υπάρξει χαλάρωση των κυρώσεων κατά του Ιράν, ενώ τα ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι μια πιθανή συμφωνία περιελάμβανε την άρση του ναυτικού αποκλεισμού των λιμανιών του Ιράν από τις ΗΠΑ και την επαναφορά της θαλάσσιας κυκλοφορίας στο Στενά του Ορμούζ στα προπολεμικά επίπεδα εντός 30 ημερών.  Ωστόσο, ο Λευκός Οίκος διέψευσε ότι υπάρχει τελική συμφωνία.

Στη συνεδρίαση του υπουργικού του συμβουλίου  χθες Τετάρτη ο Τραμπ υποστήριξε ξανά ότι η ιρανική ηγεσία «θέλει πάρα πολύ να κλείσουμε συμφωνία» αλλά «ως τώρα δεν έχει φτάσει» εκεί που περιμένει: «δεν είμαστε ικανοποιημένοι» με την πρότασή της, είπε και  απείλησε: «Θα είμαστε όμως. Ή θα γίνει αυτό, ή θα πάμε να τελειώσουμε τη δουλειά».

Από την άλλη πλευρά, ο επικεφαλής της επιτροπής εθνικής ασφαλείας του ιρανικού κοινοβουλίου, Εμπραχίμ Αζίζι, τόνισε αργά το βράδυ της Τετάρτης προς Πέμπτη ότι η Τεχεράνη παραμένει ανυποχώρητη στις διεκδικήσεις της στις διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ με σκοπό την σύναψη συμφωνίας ώστε να τερματιστεί με διάρκεια ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή.

Ο Αζίζι, ανέφερε,  ότι το Ιράν δεν υπάρχει περίπτωση να κάνει πίσω από αυτές που θεωρεί «τις κόκκινες γραμμές του», πιο συγκεκριμένα «το δικαίωμα στον εμπλουτισμό ουρανίου, στην κατοχή εμπλουτισμένου ουρανίου, τον έλεγχο των  Στενών του Ορμούζ και την άρση των κυρώσεων».

«Είναι προφανές ότι ο Τραμπ, ψάχνοντας διέξοδο από το στρατηγικό αδιέξοδό του, κινείται στο εκκρεμές από τη διατύπωση απειλών στις εκκλήσεις για συμφωνία», πρόσθεσε.

ΔΝΤ για Ελλάδα: Ανάπτυξη 1,8% και πληθωρισμός στο 3,5% – «Μισογεμάτο το ποτήρι»

Αντίο φούσκωμα! Τροφές που βελτιώνουν την πέψη και κάνουν το έντερό σας να λειτουργεί ρολόι

Bally’s Intralot: Ανάπτυξη από «θέση πραγματικής ισχύος» – Σκανάρει νέες ευκαιρίες

Η Μαρία Παπαγεωργίου στη σκηνή του Θεάτρου «Δόρα Στράτου
Μια βραδιά στο κέντρο της πόλης γεμάτη τραγούδια, ιστορίες και μουσικές που έχουν καθιερώσει την Μαρία Παπαγεωργίου ως μία από τις σημαντικότερες ερμηνεύτριες και δημιουργούς της γενιάς της.

Συμβούλιο Ειρήνης για τη Γάζα – Το επενδυτικό ταμείο του Ντόναλντ Τραμπ είναι «μείον» και απόν
Ζητήματα διαφάνειας 28.05.26

Ένα νομικό και πολιτικό αδιέξοδο δεν επιτρέπει να διοχετευθούν χρήματα για έργα. Και το πολυδιαφημισμένο Συμβούλιο Ειρήνης μένει ανενεργό, ενώθα χρειαστούν πάνω από 70 δισ. για την ανοικοδόμηση στη Γάζα.

Αρχοντία Κάτσουρα
Βόρεια Μακεδονία: Σχέδιο για σιδηροδρομική υπερταχεία από τη Σερβία έως την Ελλάδα μέχρι το 2031
Νέo έργο 28.05.26

Η νέα διπλή γραμμή υψηλών ταχυτήτων φιλοδοξεί να ενώσει τα Βαλκάνια από το Βελιγράδι έως τη Θεσσαλονίκη και την Αθήνα, αλλάζοντας τον χάρτη των μεταφορών στην περιοχή

Γιώργος Μαζιάς
Η Ευρώπη ψάχνει «γητευτή» του Πούτιν στις διαπραγματεύσεις για την Ουκρανία – Στο τραπέζι Μέρκελ και Ντράγκι
Πόλεμος στην Ουκρανία 28.05.26

Καθώς αυξάνεται η πίεση –και η ανάγκη- να ανοίξουν οι δίαυλοι με τη Ρωσία, η ΕΕ εξετάζει ως πιθανούς διαπραγματευτές την Άνγκελα Μέρκελ και τον Μάριο Ντράγκι. Έχει ήδη απορρίψει τον φίλο του Πούτιν, Σρέντερ.

Αρχοντία Κάτσουρα
Η Κίνα δηλώνει πως έδιωξε ολλανδικό πολεμικό πλοίο κοντά στα νησιά Παρασέλ
Ένταση 28.05.26

Ο Λαϊκός Απελευθερωτικός Στρατός (PLA) αναφέρει ότι χρησιμοποίησε ηλεκτρονικές παρεμβολές και προειδοποιήσεις εναντίον ολλανδικής φρεγάτας, η οποία και αποχώρησε

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Η κυβέρνηση Τραμπ ζητά από τους εισαγγελείς να μην προχωρήσουν σε ενέργειες κατά της Ντέλσι Ροντρίγκες
Βενεζουέλα 28.05.26

Σύμφωνα με αποκλειστικό ρεπορτάζ του Associated Press, οι ΗΠΑ κάνουν πίσω σε νομικές ενέργειες ενάντια στην προσωρινή πρόεδρο της Βενεζουέλας Ντέλσι Ροντρίγκες.

Σύνταξη
Χωρίς δικλείδες ασφαλείας 28.05.26

Μελέτη που δημοσιεύθηκε εν όψει συνάντησης για ζητήματα άμυνας αναδεικνύει την Ασία ως επίκεντρο των εντεινόμενων πυρηνικών αντιπαραθέσεων.

Σύνταξη
Κόσμος 28.05.26

Την ώρα που το πιο φονικό στέλεχος του ιού Έμπολα χτυπά την Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, η Ουγκάντα έκλεισε τα μεταξύ τους σύνορα, πλην του εξειδικευμένου επιστημονικού προσωπικού.

Σύνταξη
Κόσμος 28.05.26

Η κυβέρνηση της Βολιβίας έχει ήδη καταργήσει τον νόμο που απαγόρευε την χρήση στρατού εναντίον των πολιτών και λαμβάνει τα μέτρα για την στρατιωτική καταστολή των διαδηλώσεων.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
«Τα επόμενα βήματα» 28.05.26

Μέσω αναρτήσεων στην πλατφόρμα Χ, η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, γνωστοποίησαν τηλεφωνική τους συνομιλία και το περιεχόμενό της.

Σύνταξη
Ούτε Αμερικανό 28.05.26

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, ανακοίνωσε ότι κανένα κρούσμα Έμπολα δεν θα εισέλθει στη χώρα, ακόμη και αν είναι Αμερικανός. Η κυβέρνηση Τραμπ, είπε, λαμβάνει μέτρα για να περιορίσει την κρίση.

Σύνταξη
«Κυνηγόσκυλο» 27.05.26

Λένε πως δεν είναι είδηση αν ένας σκύλος δαγκώσει άνθρωπο, αλλά αν άνθρωπος δαγκώσει σκύλο. Στην Νεμπράσκα, ένας ανήσυχος σκύλος πυροβόλησε περαστική έξω από παντοπωλείο.

Σύνταξη
Ευρωπαϊκή ακροδεξιά 27.05.26

Το κόμμα Ευρώπη των Κυρίαρχων Εθνών, στην ευρωομάδα του οποίου μετέχει η ακροδεξιά Εναλλακτική για τη Γερμανία, κινδυνεύει να τεθεί εκτός νόμου. Η ευρωπαϊκή εποπτική αρχή το έθεσε υπό έλεγχο για μη σεβασμό των αξιών της ΕΕ.

Σύνταξη
Κερατσίνι: Διανομέας παρέσυρε με τη μηχανή του 15χρονη – Διακομίστηκαν και οι δύο στο νοσοκομείο
Στο Κερατσίνι 28.05.26

Ο μοτοσικλετιστής παρέσυρε την ανήλικη τη στιγμή που εκείνη διέσχιζε πεζή τον δρόμο - Το τροχαίο σημειώθηκε λίγο μετά τις 11 το βράδυ της Τετάρτης επί της Σαλαμίνος στο Κερατσίνι

Σύνταξη
Πολιτική 28.05.26

Με ένα βίντεο από την παρουσίαση του νέου κόμματος ΕΛΑΣ στο Θησείο στις 26 Μαΐου , ο Αλέξης Τσίπρας καλεί τον κόσμο να συμμετέχει μαζί του σε ένα «όμορφο ταξίδι για μια καλύτερη Ελλάδα»

Σύνταξη
Ποδόσφαιρο 28.05.26

Παρωδία πέρσι, παρωδία και φέτος με τον πίνακα των «ειδικών VAR». Χωρίς ίχνος ντροπής τον στελέχωσαν με δυο άτομα και αν μείνουν οι Λανουά, Βαλέρι σχεδιάζουν να τον εμπλουτίσουν με τους μη αρεστούς

Βάιος Μπαλάφας
Planet Travel 28.05.26

Ο δείκτης «Επιτυχημένες Διακοπές για Ζευγάρια» αξιολογεί τους προορισμούς με βάση παράγοντες όπως η οικονομική προσιτότητα, η ασφάλεια και το άγχος από το πλήθος

Σύνταξη
Απίστευτο 28.05.26

Βίντεο ντοκουμέντο δείχνουν τους κρατουμένους να κάθονται γύρω από τραπεζάκι έξω από τα κελιά στις φυλακές Κορυδαλλού, να μιλούν στο κινητό, να πίνουν και να καπνίζουν

Σύνταξη
Πολιτική 28.05.26

Στα «χαρακώματα» βρίσκονται ΠΑΣΟΚ και Τσίπρας για την ηγεμονία στην κεντροαριστερά, με τη Χαριλάου Τρικούπη να διατηρεί υψηλούς τόνους εναντίον του πρώην πρωθυπουργού

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Παράταση 28.05.26

Παράταση στην επιδότηση του πετρελαίου κίνησης για τον Ιούνιο αλλά με «ψαλιδισμένο» ποσό - Θεωρείται κρίσιμο καύσιμο για την αγορά, καθώς επηρεάζει άμεσα όλη την αλυσίδα παραγωγής και διανομής

Μαρία Βουργάνα, Δήμητρα Σκούφου
Ελλείψεις και κίνδυνοι 28.05.26

«Κάθε θάνατος στη φυλακή είναι ευθύνη του κράτους», σημειώνουν οι ειδικοί, ωστόσο οι αριθμοί και οι καταγγελίες για βία, ελλείψεις, διακίνηση ναρκωτικών και άλλα περιστατικά αυξάνονται ανησυχητικά

Ναταλία Διονυσιώτη, Γιώργος Σχοινάς
Stories 28.05.26

Η εικόνα της βασίλισσας Ελισάβετ Α' να μένει για ημέρες καθισμένη, σιωπηλή και απομονωμένη λίγο πριν από τον θάνατό της εξακολουθεί να προκαλεί ερωτήματα

Σύνταξη
Fizz 28.05.26

Η Φραντσέσκα Σκορσέζε, η 26χρονη κόρη του θρυλικού σκηνοθέτη Μάρτιν Σκορσέζε, αποφάσισε να σπάσει τη σιωπή της και να απαντήσει δημόσια στο κύμα διαδικτυακού μίσους που δέχεται

Σύνταξη
«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

Διακοπές για λίγους: Έρχονται νέες αυξήσεις έως 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Σοκάρουν οι τιμές των αεροπορικών

Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

