Βόρεια Μακεδονία: Σχέδιο για σιδηροδρομική υπερταχεία από τη Σερβία έως την Ελλάδα μέχρι το 2031

Ένα από τα πιο φιλόδοξα σιδηροδρομικά έργα στα Βαλκάνια ανακοίνωσε η κυβέρνηση της Βόρειας Μακεδονίας, με στόχο τη δημιουργία νέας γραμμής υψηλών ταχυτήτων που θα συνδέει τα σύνορα με τη Σερβία έως τα σύνορα με την Ελλάδα μέχρι το 2031.

Την ανακοίνωση έκανε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και υπουργός Μεταφορών της Βόρειας Μακεδονίας, Αλεξάνταρ Νικόλοσκι, ο οποίος δήλωσε ότι η χώρα θα αποκτήσει μέχρι τότε πλήρως νέα διπλή σιδηροδρομική γραμμή υψηλής ταχύτητας, η οποία θα αποτελέσει τμήμα ενός ευρύτερου βαλκανικού διαδρόμου μεταφορών.

Σύμφωνα με τον ίδιο, το συνολικό κόστος του έργου εκτιμάται κοντά στα 2 δισεκατομμύρια ευρώ, με μέσο κόστος κατασκευής κάτω από 10 εκατομμύρια ευρώ ανά χιλιόμετρο. Η νέα γραμμή θα έχει μήκος λίγο κάτω από 200 χιλιόμετρα, δηλαδή περίπου 35 χιλιόμετρα μικρότερη από την υφιστάμενη διαδρομή, χάρη σε πιο ευθεία χάραξη και σύγχρονο σχεδιασμό.

Ο Νικόλοσκι τόνισε ότι το έργο βρίσκεται ήδη σε φάση προετοιμασίας από το περασμένο φθινόπωρο και ότι αυτή την περίοδο πραγματοποιούνται κρίσιμες τεχνικές και περιβαλλοντικές μελέτες, γεωτεχνικές έρευνες, αρχαιολογικοί έλεγχοι και αξιολόγηση των επιπτώσεων στις τοπικές κοινωνίες.

Όπως αποκάλυψε, διεθνείς εταιρείες που συμμετέχουν στον σχεδιασμό —και οι οποίες προτάθηκαν από τη Βρετανία— εξέτασαν συνολικά εννέα πιθανές διαδρομές, με μία να επιλέγεται τελικά ως η καταλληλότερη.

Το project συνδέεται άμεσα με τη γενικότερη προσπάθεια αναβάθμισης των σιδηροδρομικών αξόνων στα Βαλκάνια και τη δημιουργία ενός σύγχρονου ευρωπαϊκού διαδρόμου μεταφορών από την Κεντρική Ευρώπη έως το Αιγαίο.

Στην ελληνική πλευρά, η γραμμή υψηλών ταχυτήτων Αθήνα – Θεσσαλονίκη λειτουργεί ήδη, ενώ σύμφωνα με τον Νικόλοσκι βρίσκεται σε εξέλιξη διαγωνισμός για την αναβάθμιση του τμήματος Θεσσαλονίκη – σύνορα Βόρειας Μακεδονίας. Την ίδια στιγμή, η Σερβία έχει ήδη ενεργοποιήσει μεγάλο μέρος της ταχείας γραμμής Βελιγράδι – Βουδαπέστη, ενώ συνεχίζονται τα έργα για τη σύνδεση Βελιγραδίου – Νις και η αναζήτηση χρηματοδότησης για το τμήμα Νις – Σκόπια.

Αν το σχέδιο ολοκληρωθεί σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα, θα δημιουργηθεί για πρώτη φορά ένας ενιαίος άξονας ταχείας σιδηροδρομικής σύνδεσης που θα ενώνει την Κεντρική Ευρώπη με τη Θεσσαλονίκη και την Αθήνα, ενισχύοντας το εμπόριο, τις μεταφορές, τον τουρισμό και τη γεωπολιτική σημασία της περιοχής.

Παράλληλα, το έργο θεωρείται ιδιαίτερα σημαντικό και για την ευρωπαϊκή στρατηγική μεταφοράς εμπορευμάτων, καθώς μπορεί να λειτουργήσει ως εναλλακτικός διάδρομος logistics ανάμεσα στην Ευρώπη και τα λιμάνια της Ανατολικής Μεσογείου.