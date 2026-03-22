Μείωση του ΦΠΑ στα καύσιμα αποφάσισε η κυβέρνηση της Βόρειας Μακεδονίας

Η Βόρεια Μακεδονία ανακοίνωσε μείωση σχεδόν στο μισό του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) στα καύσιμα προκειμένου να αναχαιτίσει την αύξηση της τιμής στην αντλία λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Ο ΦΠΑ στη βενζίνη και στο πετρέλαιο κίνησης (ντίζελ) θα μειωθεί από 18 σε 10%, δήλωσε στους δημοσιογράφους ο πρωθυπουργός Χρίστιαν Μίτσκοσκι έπειτα από συνεδρίαση της κυβέρνησης που ήταν αφιερωμένη σε αυτό το ζήτημα.

Το μέτρο αυτό, που θα τεθεί σε ισχύ τα μεσάνυχτα της Δευτέρας, 23 Μαρτίου, και θα εφαρμοστεί για δύο εβδομάδες, αναμένεται να επιτρέψει να διατηρηθεί «η τιμή της βενζίνης (…) ως έχει, ενώ εκείνη του ντίζελ θα αυξηθεί περίπου τρία με τρεισήμισι δηνάρια (0,04 έως 0,05 ευρώ) το λίτρο», υπογράμμισε.

Στη χώρα αυτή των Βαλκανίων, σύμφωνα με το Γαλλικό Πρακτορείο, οι τιμές της βενζίνης και του ντίζελ αυξήθηκαν αντίστοιχα σε περίπου 1,40 και 1,49 ευρώ το λίτρο σήμερα.

Οι παγκόσμιες αγορές πετρελαίου έκλεισαν με άνοδο την Παρασκευή, παραμένοντας ωστόσο κάτω από το όριο των 120 δολαρίων το βαρέλι.

Ευρωπαϊκά μέτρα για τα καύσιμα

Θυμίζουμε πως τη μείωση των φόρων που επιβαρύνουν τα καύσιμα δρομολογούν μια σειρά από ευρωπαϊκές χώρες, προκειμένου να προστατεύσουν νοικοκυριά και επιχειρήσεις από τις επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην οικονομία.