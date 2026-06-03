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Ο Τζον Σι Ράιλι προσπάθησε κάποτε να πείσει τον Λεονάρντο Ντι Κάπριο να αποχαιρετήσει τον «Τιτανικό» και να διασκεδάσει στις «Ξέφρενες Νύχτες», μια ταινία, η οποία εκείνη την εποχή θεωρείτο ρηξικέλευθη, ίσως και λίγο σκανδαλώδης.

Ο ηθοποιός αποκάλυψε ότι κάποτε συναντήθηκε με τον συμπρωταγωνιστή του στην ταινία «Τι Βασανίζει τον Γκίλμπερτ Γκρέιπ» (1993) για να του ζητήσει να αφήσει πίσω του την υπερπαραγωγή του Τζέιμς Κάμερον και να ενταχθεί στο καστ της κωμωδίας του Πολ Τόμας Άντερσον.

«Πορνό; Όχι, όχι, φίλε»

«Την εποχή εκείνη που προσπαθούσαμε να φτιάξουμε τις Ξέφρενες Νύχτες, το να συμμετέχεις σε ταινίες πορνό θεωρούνταν ταμπού. Είναι δύσκολο να το φανταστεί κανείς τώρα, μάλλον το θυμάσαι», είπε ο Τζον Σι Ράιλι στον παρουσιαστή Τεντ Ντάνσον σε ένα πρόσφατο επεισόδιο του podcast Where Everybody Knows Your Name.

«Όλοι αυτοί οι ηθοποιοί, οι μάνατζερ και οι ατζέντηδες τους έλεγαν: ‘Πορνό; Όχι, όχι, φίλε. Όχι. Όχι’. Και υπάρχει και πέος στην ταινία! Όλοι έλεγαν: ‘Όχι, όχι, όχι, όχι’».

Σε σενάριο και σκηνοθεσία του Άντερσον, η ταινία «Ξέφρενες Νύχτες» ακολουθεί έναν φιλόδοξο παραγωγό πορνό που θέλει να αναβαθμίσει τη δουλειά του σε τέχνη, όταν ανακαλύπτει ένα καυτό νεαρό (Μαρκ Γουόλμπεργκ), ώστε να εκπληρώσει το όνειρό του.

Αν και η ταινία θεωρείται σήμερα ο ορισμός του καλτ, ο Ράιλι είπε ότι ο Άντερσον χρειάστηκε να καταβάλει τεράστια προσπάθεια για να βρει τον πρωταγωνιστή του.

«Πριν ζητηθεί από τον Μαρκ να συμμετάσχει στην ταινία, ο Πολ ήθελε πραγματικά τον Λεονάρντο Ντι Κάπριο για τον ρόλο», θυμήθηκε ο ηθοποιός. «Εγώ είχα ήδη γυρίσει το Τι Βασανίζει τον Γκίλμπερτ Γκρέιπ με τη Μέρι [Στίνμπεργκεν] και τον Λίο, και τον γνώριζα. Συναντηθήκαμε για πρώτη φορά όταν ήταν 17 ετών. Και του είπα: ‘Δώσε μου την αποστολή, Πολ. Θα πείσω αυτόν τον τύπο να παίξει στην ταινία σου. Τον γνωρίζω από τότε που ήταν παιδί’».

«Δεν θα σου έδινα λάθος συμβουλή»

Όμως, ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο είχε μόλις δεχτεί τον ρόλο του Τζακ στην ταινία «Τιτανικός».

«Καθίσαμε στο Hillhurst, εκεί στο Silver Lake, και του είπα: ‘Άκου, Λίο, άσε με να σου πω κάτι. Αυτή η ταινία, ο Τιτανικός αφορά ένα πλοίο που βυθίζεται. Όλοι ξέρουν ότι το πλοίο βυθίζεται!’» εξήγησε ο Ράιλι. «Κανείς δεν θα δώσει δεκάρα για το ποιος είναι στο πλοίο».

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Συνέχισε λέγοντας ότι ο Άντερσον «θα γίνει ένας από τους πιο ταλαντούχους σκηνοθέτες στο μέλλον» και ότι «δεν πρέπει να χάσει αυτή την ευκαιρία» να συνεργαστεί μαζί του.

Ο Ντι Κάπριο, ωστόσο, ήταν σκεπτικός. «Μου έλεγε: ‘Λοιπόν, δεν ξέρω. Όλοι οι ατζέντηδες μου λένε ότι θα είναι μια πραγματικά σημαντική ταινία και ότι πρέπει να το κάνω’», θυμήθηκε ο Ράιλι. «Και εγώ του έλεγα: ‘Σου το λέω, φίλε. Σου το λέω. Δεν θα σου έδινα λάθος συμβουλή. Πρόκειται απλά για ένα πλοίο που βυθίζεται’».

Τελικά, ο Ντι Κάπριο επέλεξε τον «Τιτανικό».

Ωστόσο, σε συνέντευξή του στο Esquire τον περασμένο Αύγουστο, παραδέχτηκε ότι ακόμη και τώρα τον λυπεί το γεγονός ότι απέρριψε την ταινία του Άντερσον.

*Mε πληροφορίες από: IMDb | Entertainment Weekly