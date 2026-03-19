Ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο εμφανίστηκε με μουστάκι για χάρη του Σκορσέζε;
Culture Live 19 Μαρτίου 2026, 23:30

Ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο πρωταγωνιστεί στο επερχόμενο γοτθικό θρίλερ «What Happens at Night» σε σκηνοθεσία Μάρτιν Σκορσέζε. Μήπως τώρα καταλάβατε γιατί τον είδαμε με μουστάκι;

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Όσοι αναρωτιούνται γιατί ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο εμφανίστηκε έχοντας μουστάκι στα φετινά Όσκαρ, μπροούν να δουν μια, πρώτη φωτογραφία από την επερχόμενη ταινία του Μάρτιν Σκορσέζε «What Happens at Night».

Ο Ντι Κάπριο πρωταγωνιστεί στο γοτθικό θρίλερ, έχοντας στο πλευρό του την παλιά του γνώριμη από το «Don’t Look Up», Τζένιφερ Λόρενς.

Η εικόνα που μοιράστηκε ο σκηνοθέτης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, δείχνει το παντρεμένο ζευγάρι, τον Ντι Κάπριο και τη Λόρενς, να περπατά χέρι-χέρι σε χιονισμένους δρόμους.

«Το What Happens at Night βρίσκεται πλέον στα σκαριά», ανέφερε μια σύντομη λεζάντα για την ταινία, η οποία σηματοδοτεί την έβδομη συνεργασία του Ντι Κάπριο και του Σκορσέζε μετά το «Killers of the Flower Moon» του 2023.

Η ταινία «What Happens at Night» είναι διασκευή του ομώνυμου μυθιστορήματος του Πίτερ Καμερόν.

Η ιστορία επικεντρώνεται σε ένα παντρεμένο ζευγάρι από την Αμερική που ταξιδεύει σε μια μικρή ευρωπαϊκή πόλη για να υιοθετήσει ένα μωρό. Σύμφωνα με τη σύνοψη του βιβλίου: «Τίποτα δεν είναι όπως φαίνεται σε αυτόν τον αινιγματικό, ψυχρό κόσμο, και όσο περισσότερο το ζευγάρι αγωνίζεται να αποκτήσει το μωρό του, τόσο λιγότερα φαίνεται να γνωρίζει για τον γάμο του, για τον εαυτό του και για την ίδια τη ζωή».

Κατά τη διάρκεια μιας συζήτησης για τη στήλη «Actors on Actors» του Variety, η Τζένιφερ Λόρενς ρώτησε τον Λεονάρντο Ντι Κάπριο τι πρέπει να γνωρίζει για τον Σκορσέζε ως σκηνοθέτη.

«Είναι υπέροχο, και θα σου δώσει πολλές κινηματογραφικές παραπομπές», της είπε ο Ντι Κάπριο. «Συνήθως έρχονται σε μορφή DVD. Και αν δεν έχεις DVD player, αγόρασε ένα… μερικές φορές θα [στείλει κάτι] για να παρατηρήσεις μόνο και μόνο μία σκηνή. Αν υπάρχει κάτι που θέλει να πιάσεις από μια παλιά ταινία ή τον ρυθμό ή κάτι αντίστοιχο, [θα πρέπει αναγκαστικά] να δεις ολόκληρη την ταινία μόνο για μια συγκεκριμένη σκηνή».

Σε εκδήλωση του περιοδικού Time τον Δεκέμβριο του 2025, ο Ντι Κάπριο αναφέρθηκε και πάλι στο πώς είναι να δουλεύεις με τον θρυλικό σκηνοθέτη, λέγοντας ότι στο πλαίσιο της εκάστοτε συνεργασία του με τον Σκορσέζε, οι δύο άνδρες συνηθίζουν να «συζητούν για μήνες» τις ταινίες και τα σενάρια, ως μέρος μιας «κινηματογραφικής εκπαίδευσης».

«[Υπάρχουν] πολλά ερωτήματα [για τα οποία πρέπει να βρούμε απαντήσεις], ενώ η διαδικασία έχει πάντοτε [έναν] συνήγορο του διαβόλου, ο οποίος [χρησιμέυει] στον τρόπο προσέγγισης των πραγμάτων που μπορεί να μην είναι η πιο προφανής κατεύθυνση», συνέχισε ο Ντι Κάπριο. «Το να ακολουθούμε αυτή την αλληλουχία στη νέα ταινία που γυρίζουμε τώρα, έχει αποδειχθεί μια από τις πιο βαθιές μαθησιακές εμπειρίες».

*Με πληροφορίες από: Variety & People

Κεντρικές τράπεζες: Έτοιμες να αντιμετωπίσουν τον πληθωρισμό μέσω επιτοκίων

Νετανιάχου: Το Ιράν δεν μπορεί πια να παράγει βαλλιστικούς πυραύλους

Που «χάθηκε» ο Τζόζεφ Γκόρντον-Λέβιτ;
Κάποτε ήταν ένα από τα πιο δυνατά χαρτιά του Χόλιγουντ: Που «χάθηκε» ο Τζόζεφ Γκόρντον-Λέβιτ;

Στα 45 του χρόνια, ο ηθοποιός Τζόζεφ Γκόρντον-Λέβιτ έχει αφήσει για τα καλά πίσω του τις υπερπαραγωγές του Χόλιγουντ, αλλά όχι και τον χώρο της 7ης Τέχνης. Και έχει τους λόγους του.

Η Μικαέλα Κόελ κάνει μια κινηματογραφική βουτιά σε ένα παράνομο τουρνουά με συγκρούσεις μέχρι θανάτου

«Γ@μημένοι απατεώνες»: Χάρι και Μέγκαν στα αζήτητα – Οι προδοσίες, η ρήξη με Netflix και Spotify

Μπιενάλε: Η EE δεν θέλει τη Ρωσία και οι καλλιτέχνες το Ισραήλ

Κεντρικές Τράπεζες: «Ξορκίζουν» τον πληθωρισμό μέσω επιτοκίων
Κεντρικές Τράπεζες: «Ξορκίζουν» τον πληθωρισμό μέσω επιτοκίων

Ολυμπιακός – Μπασκόνια 90-80: Νέα νίκη οι Πειραιώτες, έτοιμοι να «σφραγίσουν» θέση στην 4άδα
Ολυμπιακός – Μπασκόνια 90-80: Νέα νίκη οι Πειραιώτες, έτοιμοι να «σφραγίσουν» θέση στην 4άδα

Ακρίβεια: Μετά το Πάσχα αρχίζουν τα Πάθη για την κυβέρνηση
Ακρίβεια: Μετά το Πάσχα αρχίζουν τα Πάθη για την κυβέρνηση

Ουκρανία: Αντιμέτωπη με οικονομική κατάρρευση – Αδειάζει η κλεψύδρα για το Κίεβο
Η Ουκρανία αντιμέτωπη με οικονομική κατάρρευση - Αδειάζει η κλεψύδρα για το Κίεβο

Conference League: Πρόκριση στην παράταση η Κρίσταλ Πάλας κόντρα στην ΑΕΚ Λάρνακας των 10 παικτών (2-1)
Πρόκριση στην παράταση η Κρίσταλ Πάλας κόντρα στην ΑΕΚ Λάρνακας των 10 παικτών (2-1)

«Η Λίντα με απελευθέρωσε» – Ο Πολ ΜακΚάρτνεϊ για τη γυναίκα που του έμαθε το τραγούδι της ζωής
«Η Λίντα με απελευθέρωσε» – Ο Πολ ΜακΚάρτνεϊ για τη γυναίκα που του έμαθε το τραγούδι της ζωής

Οικονομική ανισότητα: Η ακτινογραφία της άνισης κατανομής του εισοδήματος στην Ελλάδα
Η ακτινογραφία της άνισης κατανομής του εισοδήματος στην Ελλάδα - Συγκρίνοντας τα εισοδήματα πλουσίων και φτωχών

Νετανιάχου: Οι ΗΠΑ εργάζονται σκληρά για να ανοίξουν τα Στενά του Ορμούζ – Και εμείς βοηθάμε
Νετανιάχου: Οι ΗΠΑ εργάζονται σκληρά για να ανοίξουν τα Στενά του Ορμούζ – Και εμείς βοηθάμε

«Φωτιά» στο πολιτικό σκηνικό βάζουν οι τιμές στα καύσιμα – Σκληρή αντιπαράθεση Τσουκαλά – Μαρινάκη
«Φωτιά» στο πολιτικό σκηνικό βάζουν οι τιμές στα καύσιμα – Σκληρή αντιπαράθεση Τσουκαλά – Μαρινάκη

LIVE: Σπάρτα Πράγας – Άλκμααρ
LIVE: Σπάρτα Πράγας – Άλκμααρ

LIVE: Πόρτο – Στουτγκάρδη
LIVE: Πόρτο – Στουτγκάρδη

LIVE: Mπέτις – Παναθηναϊκός
LIVE: Mπέτις – Παναθηναϊκός

LIVE: Σαχτάρ Ντόνετσκ – Λεχ Πόζναν
LIVE: Σαχτάρ Ντόνετσκ – Λεχ Πόζναν

LIVE: Ράγιο Βαγιεκάνο – Σάμσουνσπορ
LIVE: Ράγιο Βαγιεκάνο – Σάμσουνσπορ

LIVE: Άστον Βίλα – Λιλ
LIVE: Άστον Βίλα – Λιλ

LIVE: Ρόμα – Μπολόνια
LIVE: Ρόμα – Μπολόνια

ΑΕΚ – Τσέλιε 0-2: Ηττήθηκε, αποδοκιμάστηκε αλλά προκρίθηκε η Ένωση (vid)
ΑΕΚ – Τσέλιε 0-2: Ηττήθηκε, αποδοκιμάστηκε αλλά προκρίθηκε η Ένωση (vid)

Μονέ, ένας φτωχός καλλιτέχνης που αναγκάστηκε να πάρει ληστρικό δάνειο
Ο Μονέ ήταν ένας φτωχός καλλιτέχνης που αναγκάστηκε να δώσει τα έργα του ως εγγύηση για ληστρικό δάνειο

Παναθηναϊκός – Γιάντραν Σπλιτ 10-11: Επέστρεψαν, αλλά ηττήθηκαν στην εκπνοή οι «πράσινοι»
Παναθηναϊκός – Γιάντραν Σπλιτ 10-11: Επέστρεψαν, αλλά ηττήθηκαν στην εκπνοή οι «πράσινοι»

Τα καύσιμα του μισού δισ. στο ΧΑ, ο «εφιάλτης» της κυβέρνησης, το βρετανικό άλμα της Metlen, το ράλι της ΕΥΔΑΠ, έδειξε… «δόντια» η Qualco

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

