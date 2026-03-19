Ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο εμφανίστηκε με μουστάκι για χάρη του Σκορσέζε;
Ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο πρωταγωνιστεί στο επερχόμενο γοτθικό θρίλερ «What Happens at Night» σε σκηνοθεσία Μάρτιν Σκορσέζε. Μήπως τώρα καταλάβατε γιατί τον είδαμε με μουστάκι;
Όσοι αναρωτιούνται γιατί ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο εμφανίστηκε έχοντας μουστάκι στα φετινά Όσκαρ, μπροούν να δουν μια, πρώτη φωτογραφία από την επερχόμενη ταινία του Μάρτιν Σκορσέζε «What Happens at Night».
Ο Ντι Κάπριο πρωταγωνιστεί στο γοτθικό θρίλερ, έχοντας στο πλευρό του την παλιά του γνώριμη από το «Don’t Look Up», Τζένιφερ Λόρενς.
Η εικόνα που μοιράστηκε ο σκηνοθέτης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, δείχνει το παντρεμένο ζευγάρι, τον Ντι Κάπριο και τη Λόρενς, να περπατά χέρι-χέρι σε χιονισμένους δρόμους.
«Το What Happens at Night βρίσκεται πλέον στα σκαριά», ανέφερε μια σύντομη λεζάντα για την ταινία, η οποία σηματοδοτεί την έβδομη συνεργασία του Ντι Κάπριο και του Σκορσέζε μετά το «Killers of the Flower Moon» του 2023.
Η ταινία «What Happens at Night» είναι διασκευή του ομώνυμου μυθιστορήματος του Πίτερ Καμερόν.
Η ιστορία επικεντρώνεται σε ένα παντρεμένο ζευγάρι από την Αμερική που ταξιδεύει σε μια μικρή ευρωπαϊκή πόλη για να υιοθετήσει ένα μωρό. Σύμφωνα με τη σύνοψη του βιβλίου: «Τίποτα δεν είναι όπως φαίνεται σε αυτόν τον αινιγματικό, ψυχρό κόσμο, και όσο περισσότερο το ζευγάρι αγωνίζεται να αποκτήσει το μωρό του, τόσο λιγότερα φαίνεται να γνωρίζει για τον γάμο του, για τον εαυτό του και για την ίδια τη ζωή».
Κατά τη διάρκεια μιας συζήτησης για τη στήλη «Actors on Actors» του Variety, η Τζένιφερ Λόρενς ρώτησε τον Λεονάρντο Ντι Κάπριο τι πρέπει να γνωρίζει για τον Σκορσέζε ως σκηνοθέτη.
«Είναι υπέροχο, και θα σου δώσει πολλές κινηματογραφικές παραπομπές», της είπε ο Ντι Κάπριο. «Συνήθως έρχονται σε μορφή DVD. Και αν δεν έχεις DVD player, αγόρασε ένα… μερικές φορές θα [στείλει κάτι] για να παρατηρήσεις μόνο και μόνο μία σκηνή. Αν υπάρχει κάτι που θέλει να πιάσεις από μια παλιά ταινία ή τον ρυθμό ή κάτι αντίστοιχο, [θα πρέπει αναγκαστικά] να δεις ολόκληρη την ταινία μόνο για μια συγκεκριμένη σκηνή».
Σε εκδήλωση του περιοδικού Time τον Δεκέμβριο του 2025, ο Ντι Κάπριο αναφέρθηκε και πάλι στο πώς είναι να δουλεύεις με τον θρυλικό σκηνοθέτη, λέγοντας ότι στο πλαίσιο της εκάστοτε συνεργασία του με τον Σκορσέζε, οι δύο άνδρες συνηθίζουν να «συζητούν για μήνες» τις ταινίες και τα σενάρια, ως μέρος μιας «κινηματογραφικής εκπαίδευσης».
«[Υπάρχουν] πολλά ερωτήματα [για τα οποία πρέπει να βρούμε απαντήσεις], ενώ η διαδικασία έχει πάντοτε [έναν] συνήγορο του διαβόλου, ο οποίος [χρησιμέυει] στον τρόπο προσέγγισης των πραγμάτων που μπορεί να μην είναι η πιο προφανής κατεύθυνση», συνέχισε ο Ντι Κάπριο. «Το να ακολουθούμε αυτή την αλληλουχία στη νέα ταινία που γυρίζουμε τώρα, έχει αποδειχθεί μια από τις πιο βαθιές μαθησιακές εμπειρίες».
*Με πληροφορίες από: Variety & People
