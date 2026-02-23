Η «μαύρη» Κυριακή του Λεονάρντο Ντι Κάπριο και του Marty Supreme: Οι ήττες τους στα φετινά BAFTA έγραψαν ιστορία

Το φετινό μεγάλο πάρτι της 7ης Τέχνης είναι προγραμματισμένο για τις 15 Μαρτίου στο Dolby Theatre του Λος Άντζελες. Ωστόσο, μέχρι να έρθει η στιγμή των Όσκαρ, τον τελευταίο μήνα παίρνουμε μικρές δόσεις μέσα από διάφορα άλλα κινηματογραφικά events – κάτι σαν ζέσταμα. Όπως με τα BAFTA το βράδυ της Κυριακής.

Στις 22 Φεβρουαρίου το Λονδίνο φόρεσε τα καλά του και υποδέχθηκε τα πιο hot ονόματα της μεγάλης οθόνης, στο τελευταίο μεγάλο κινηματογραφικό event πριν τα Όσκαρ. Το κόκκινο χαλί γέμισε από αστέρια της 7ης Τέχνης, είχε φαβορί, ανατροπές, μεγάλους νικητές και -φυσικά- ηττημένους.

Κάποιες από αυτές τις ήττες ήταν αναμενόμενες, κάποιες άλλες εκπλήξεις – ωστόσο υπήρχαν και κάποιες που έγραψαν ιστορία στα BAFTA. Και όχι όπως θα ήθελαν οι «πρωταγωνιστές» τους.

Το «ναυάγιο» του Marty Supreme

Προτού ξεκινήσει η βραδιά στο Royal Festival Hall του Λονδίνου, το Marty Supreme ήταν ένα από τα φαβορί, καθώς πήγε στην Αγγλική πρωτεύουσα έχοντας 11 υποψηφιότητες στα βραβεία. Όταν τελείωσε η βραδιά τα είχε χάσει όλα.

Μέχρι και ο Τιμοτέ Σαλαμέ, ο οποίος έως τώρα σάρωνε σε όλα τα μεγάλα φεστιβάλ στην κατηγορία του Α’ Ανδρικού ρόλου, είδε να χάνει το βραβείο από τον Ρόμπερτ Αραμάγιο. Και μοιραία το φιλμ του Τζος Σάφντι έγραψε ένα αρνητικό ρεκόρ στα BAFTA.

Έγινε η ταινία με τις περισσότερες υποψηφιότητες που δεν καταφέρνει να κερδίσει ούτε ένα βραβείο. Για την ακρίβεια ισοφάρισε τη χειρότερη επίδοση όλων των εποχών στα BAFTA, καθώς αντίστοιχο στραπάτσο είχε ζήσει η ταινία ταινία Woman In Love του 1969 με μηδέν βραβεία παρά τις 11 υποψηφιότητές της.

Η «μαύρη» πρωτιά του Λεονάρντο Ντι Κάπριο

Πριν από μερικούς μήνες, όταν γίνονταν γνωστά τα ονόματα και οι ταινίες που διεκδικούσαν ένα βραβείο στα φετινά BAFTA, ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο έγραφε ιστορία, καθώς ήταν ο ηθοποιός με τις περισσότερες υποψηφιότητες στα Βραβεία Κινηματογράφου της Βρετανικής Ακαδημίας.

Ο 51χρονος σταρ του Χόλιγουντ διεκδικούσε για 7η φορά τη νίκη στην κατηγορία Α’ Ανδρικού Ρόλου και -αυτή τη φορά- είχε πολλές πιθανότητες να το κερδίσει. Ωστόσο η νίκη του Ρόμπερτ Αραμάγιο τον άφησε για μια ακόμα φορά με άδεια χέρια – ο Ντι Κάπριο έχει φύγει αγκαλιά με το βραβείο μόλις μια φορά, το 2016 για την ερμηνεία του στο The Revenant.

Τουλάχιστον είδε το One Battle After Another να κερδίζει έξι BAFTA και να δείχνει σε όλους ότι θα παλέψει σκληρά στα Όσκαρ στις 15 Μαρτίου.