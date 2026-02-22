magazin
BAFTA 2026 – Οι εμφανίσεις που ξεχώρισαν στο κόκκινο χαλί
Live in Style 22 Φεβρουαρίου 2026, 19:20

BAFTA 2026 – Οι εμφανίσεις που ξεχώρισαν στο κόκκινο χαλί

Η σεζόν των βραβείων συνεχίζεται με τα BAFTA, τη μεγαλύτερη βραδιά του βρετανικού κινηματογράφου να πραγματοποιείται στο Λονδίνο.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ακρόαση άρθρου
A
A
Στα BAFTA Awards 2026, η Βρετανική Ακαδημία Κινηματογράφου και Τηλεόρασης στρώνει το κόκκινο χαλί για να γιορτάσει τα καλύτερα του κινηματογράφου. Με τον Πρίγκιπα Γουίλιαμ ως πρόεδρο του οργανισμού, ένα κόκκινο χαλί γεμάτο αστέρια πραγματοποιείται στο Royal Festival Hall του Southbank Centre στο Λονδίνο, με μουσικές παραστάσεις και έναν αγαπητό παρουσιαστή, τον ηθοποιό Άλαν Κάμινγκ, η ετήσια τελετή απονομής των βραβείων είναι ένα πραγματικό γεγονός.

Αλλά πρώτα, οι υποψήφιοι. Η ταινία One Battle After Another, με πρωταγωνιστές τους Λεονάρντο Ντι Κάπριο, Τεγιάνα Τέιλορ, Σον Πεν, Τσέις Ινφίνιτι και Μπενίτσιο Ντελ Τόρο, είναι η ταινία με τις περισσότερες υποψηφιότητες της βραδιάς (14).

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Getty Images Entertainment (@gettyentertainment)


Ακολουθεί η ταινία Sinners, με πρωταγωνιστή τον Μάικλ Μπ. Τζόρνταν στους ρόλους των διδύμων Σμοκ και Στακ, με 13 υποψηφιότητες (πριν από λίγες εβδομάδες, η ταινία του Ράιαν Κούγκλερ συγκέντρωσε 16 υποψηφιότητες για Όσκαρ, κάτι που αποτελεί ιστορικό ρεκόρ). Η ταινία Hamnet της ΚλόΙ Ζάο είναι υποψήφια για 11 βραβεία, όπως και η ταινία Marty Supreme με πρωταγωνιστή τον Τιμοτέ Σαλαμέ.

YouTube thumbnail

Ο Άλαν Κάμινγκ παρουσιαστής

Στην κατηγορία του καλύτερου ηθοποιού, ο Σαλαμέ ανταγωνίζεται τους Ντι Κάπριο, Τζόρνταν, Ρόμπερτ Αραμάγιο (I Swear), Ίθαν Χοκ (Blue Moon) και Τζέσε Πλέμονς (Bugonia). Στην κατηγορία της καλύτερης ηθοποιού, η Ινφίνιτι είναι υποψήφια μαζί με τις Τζέσι Μπάκλεϊ (Hamnet), Ρόουζ Μπερν (If I Had Legs I’d Kick You), Κέιτ Χάτσον (Song Sung Blue), Ρενάτε Ρέινσβε (Sentimental Value) και Έμα Στόουν (Bugonia).

Εκτός από τον Άλαν Κάμινγκ μεταξύ των παρουσιαστών είναι οι Έιμι Λου Γουντ, Μπράιαν Γκράνστον, Κίλιαν Μέρφι, Ντελρόι Λίντο, Μάγκι Γκίλενχαλ, Σάντι Σινγκ, Τζόρνταν και άλλοι.

Οι τραγουδιστές του KPop Demon Hunters, Ejae, Audrey Nuna και Rei Ami, θα ερμηνεύσουν για πρώτη φορά εκτός των Ηνωμένων Πολιτειών το «Golden», το ελκυστικό hit τους από την ταινία κινουμένων σχεδίων.

Η Τζέσι Γουέαρ θα ερμηνεύσει το soundtrack για το τμήμα «In Memoriam», ερμηνεύοντας ένα cover ενός τραγουδιού της Μπάρμπρα Στρέιζαντ.

Ο οικοδεσπότης Alan Cumming  REUTERS/Isabel Infantes

Δείτε παρακάτω μερικές από τις εμφανίσεις στο κόκκινο χαλί των βραβείων BAFTA 2026

Paul Mescal και Gracie Abrams REUTERS/Isabel Infantes

Teyana Taylor REUTERS/Isabel Infantes

Emma Stone REUTERS/Isabel Infantes

Chase Infiniti REUTERS/Isabel Infantes

Alicia Vikander REUTERS/Isabel Infantes

Stellan Skarsgard και Megan Everett-Skarsgard REUTERS/Isabel Infantes

Glenn Close REUTERS/Isabel Infantes

Rose Byrne και Bobby Cannavale  REUTERS/Isabel Infantes

Κέιτ Μίντλετον και Πρίγκιπας Γουίλιαμ REUTERS/Jaimi Joy

Timothee Chalamet REUTERS/Isabel Infantes

Carey Mulligan REUTERS/Isabel Infantes

Chloe Zhao REUTERS/Isabel Infantes

Η σχεδιάστρια μόδας Vera Wang – REUTERS/Isabel Infantes

Jesse Plemons και Kirsten Dunst REUTERS/Isabel Infantes

Odessa A’zion REUTERS/Isabel Infantes

Kate Hudson και Danny Fujikawa REUTERS/Isabel Infantes

Leonardo DiCaprio REUTERS/Isabel Infantes

Jessie Buckley REUTERS/Isabel Infantes

Ethan Hawke  REUTERS/Isabel Infantes

World
Λαγκάρντ: Οι μεταβολές στους δασμούς ενδέχεται να διαταράξουν την ισορροπία με την ΕΕ

Λαγκάρντ: Οι μεταβολές στους δασμούς ενδέχεται να διαταράξουν την ισορροπία με την ΕΕ

World
Κομισιόν: Δεν δέχεται αύξηση στους δασμούς – Η ανακοίνωση

Κομισιόν: Δεν δέχεται αύξηση στους δασμούς – Η ανακοίνωση

Το κούρεμα της Γκισλέιν Μάξγουελ στη φυλακή δείχνει ότι εξακολουθεί να είναι εμμονική με την εξουσία
Τρίχες 22.02.26

Το κούρεμα της Γκισλέιν Μάξγουελ στη φυλακή δείχνει ότι εξακολουθεί να είναι εμμονική με την εξουσία

«Το νέο της χτένισμα ήταν πολύ αποκαλυπτικό: για πρώτη φορά από τη σύλληψη της Μάξγουελ το 2020, το κομψό της κούρεμα pixie είχε επιστρέψει» παρατηρεί η Chantal Fernandez στο The Cut.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Κωνσταντίνος Παντελίδης: «Ο κόσμος έχασε πριν 10 χρόνια τον Παντελίδη, η οικογένεια έχασε τον Παντελή»
Βίντεο 22.02.26

Κωνσταντίνος Παντελίδης: «Ο κόσμος έχασε πριν 10 χρόνια τον Παντελίδη, η οικογένεια έχασε τον Παντελή»

«Όταν έχεις δίπλα σου έναν τόσο απλό και ταπεινό άνθρωπο, όπως ήταν ο Παντελής, δεν καταλαβαίνεις το πόσο μεγάλος σταρ ήταν στην πραγματικότητα, γιατί ήταν τόσο ταπεινός», είπε ,μεταξύ άλλων για τον αδερφό του ο Κωνσταντίνος Παντελίδης

Σύνταξη
Η Τζένιφερ Γκάρνερ επιβεβαιώνει ότι οι προσλήψεις στη CIA αυξήθηκαν μετά το «Alias»
«Ήταν τρελό» 22.02.26

Η Τζένιφερ Γκάρνερ επιβεβαιώνει ότι οι προσλήψεις στη CIA αυξήθηκαν μετά το «Alias»

Όταν ρωτήθηκε αν είναι αλήθεια ότι οι προσλήψεις στη CIA αυξήθηκαν μετά την σειρά, η Τζένιφερ Γκάρνερ απάντησε: «Ναι, είναι αλήθεια – πολλές νεαρές γυναίκες υπέβαλαν αίτηση».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Η Liza Minnelli επικρίνει την Lady Gaga για το περιστατικό με το αναπηρικό αμαξίδιο στα Όσκαρ του 2022
«Coda» 21.02.26

Η Liza Minnelli επικρίνει την Lady Gaga για το περιστατικό με το αναπηρικό αμαξίδιο στα Όσκαρ του 2022

Η Liza Minnelli υποστήριξε στα απομνημονεύματά της ότι τόσο η Lady Gaga όσο και η Ακαδημία Κινηματογράφου των Όσκαρ, την ανάγκασαν να χρησιμοποιήσει αναπηρικό αμαξίδιο.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Η Μπρίτνεϊ Σπίαρς ποζάρει γυμνή και ανέμελη στην παραλία – «Νιώθω καλά με το να φωτογραφίζομαι όπως εγώ θέλω»
«The Woman in Me» 21.02.26

Η Μπρίτνεϊ Σπίαρς ποζάρει γυμνή και ανέμελη στην παραλία – «Νιώθω καλά με το να φωτογραφίζομαι όπως εγώ θέλω»

Η Μπρίτνεϊ Σπίαρς εξήγησε στα απομνημονεύματά της, The Woman in Me, που κυκλοφόρησε το 2023, το να μοιράζεται τις τολμηρές της selfie με τον κόσμο της φέρνει «μεγάλη χαρά».

Σύνταξη
Για τον Κρίστοφερ Νόλαν, ο Τιμοτέ Σαλαμέ θα είναι πάντα το έφηβο αγόρι που γνώρισε κάποτε
30 χρονών; 21.02.26

Για τον Κρίστοφερ Νόλαν, ο Τιμοτέ Σαλαμέ θα είναι πάντα το έφηβο αγόρι που γνώρισε κάποτε

Οι δύο παλιόφιλοι συναντήθηκαν πρόσφατα σε μια εκδήλωση προς τιμήν της καριέρας του Τιμοτέ Σαλαμέ που διοργανώθηκε από την American Cinematheque και την Cinespia στο Λος Άντζελες.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
«Οι θεοί ήταν με το μέρος μου» – Ο φωτογράφος του Reuters πίσω από τo viral κλικ της σύλληψης του Άντριου
Ιστορική εικόνα 21.02.26

«Οι θεοί ήταν με το μέρος μου» - Ο φωτογράφος του Reuters πίσω από τo viral κλικ της σύλληψης του Άντριου

«Οι θεοί της φωτογραφίας ήταν με το μέρος μου», δήλωσε ο Φιλ Νομπλ, ο φωτογράφος του Reuters που τράβηξε τη φωτογραφία της σύλληψης του Άντριου Μαουντμπάτεν-Γουίντσορ, ενώ περιγράφει πώς έγινε το μαγικό κλικ.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ο Κάρολος επισκέφθηκε την Εβδομάδα Μόδας στο Λονδίνο μετά τη σύλληψη του αδελφού του Άντριου
Γιατί το έκανε; 21.02.26

Ο Κάρολος επισκέφθηκε την Εβδομάδα Μόδας στο Λονδίνο μετά τη σύλληψη του αδελφού του Άντριου

Ο βασιλιάς Κάρολος της Βρετανίας εμφανίστηκε σε μια επίδειξη μόδας στο Λονδίνο την Πέμπτη 19 Φεβρουαρίου, λίγες ώρες μετά τη σύλληψη του αδελφού του Άντριου Μαουντμπάτεν-Γουίντσορ με την υποψία παράβασης καθήκοντος.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Μπραντ Πιτ: Αναζητώντας τον χολιγουντιανό σταρ ανάμεσα στους σωσίες του στην Ύδρα
Fizz 21.02.26

Μπραντ Πιτ: Αναζητώντας τον χολιγουντιανό σταρ ανάμεσα στους σωσίες του στην Ύδρα

«Βουλιάζει» το νησί του Σαρωνικού με πληρότητα 100% για το συγκεκριμένο τριήμερο. Η παρουσία του Μπραντ Πιτ έχει τραβήξει όλα τα βλέμματα, με τους δημοσιογράφους να τον ακολουθούν σε κάθε του βήμα.

Μαρία Κωνσταντοπούλου
Μαρία Κωνσταντοπούλου
Θέλτα-Μαγιόρκα 2-0: Νίκη μετά από τέσσερα ματς για την αντίπαλο του ΠΑΟΚ, με δυο γκολ του ‘Ασπας στο τέλος
Ποδόσφαιρο 22.02.26

Θέλτα-Μαγιόρκα 2-0: Νίκη μετά από τέσσερα ματς για την αντίπαλο του ΠΑΟΚ, με δυο γκολ του ‘Ασπας στο τέλος

Στο τέλος βρήκε δίχτυα η Θέλτα και αφού ο ‘Ασπας μπήκε στο ματς ως αλλαγή. Ο 38χρονος άσος σκόραρε με πέναλτι στο 86’, ενώ στο 90+5’ έκανε το 2-0. Ετσι η Θέλτα μπήκε σε τροχιά Ευρώπης καθώς ανέβηκε 6η.

Σύνταξη
Έβρος: Δραματική η κατάσταση στο Σουφλί – Πλημμύρισαν δεκάδες χιλιάδες στρέμματα – Συγκλονιστικές εικόνες
Ελλάδα 22.02.26

Έβρος: Δραματική η κατάσταση στο Σουφλί – Πλημμύρισαν δεκάδες χιλιάδες στρέμματα – Συγκλονιστικές εικόνες

Ο δήμαρχος Σουφλίου επισημαίνει ότι για την προστασία των ανθρώπινων ζωών δεν επιτρέπεται καμία κίνηση ή δραστηριότητα στην παρέβρια περιοχή - Σε απόγνωση οι αγρότες, μάχη να μην πλημμυρίσουν τα χωριά

Σύνταξη
«Καμπανάκι» Λαγκάρντ για τις μεταβολές στους δασμούς – Ενδέχεται να διαταράξουν την ισορροπία με την ΕΕ
Διεθνής Οικονομία 22.02.26

«Καμπανάκι» Λαγκάρντ για τις μεταβολές στους δασμούς – Ενδέχεται να διαταράξουν την ισορροπία με την ΕΕ

«Θέλεις να γνωρίζεις τους κανόνες του δρόμου πριν μπεις στο αυτοκίνητο» είπε χαρακτηριστικά η Λαγκάρντ – Η συνέντευξη στο CBS και η απάντηση για τα σενάρια πρόωρης αποχώρησης

Τζούλη Καλημέρη
Ηλεκτρονικό εμπόριο: «Κίτρινος πυρετός» για τα μικροδέματα – Ο διάβολος κρύβεται στις λεπτομέρειες
Οικονομικές Ειδήσεις 22.02.26

Ο «κίτρινος πυρετός» για τα μικροδέματα και ο διάβολος που κρύβεται στις λεπτομέρειες

Το εύρος της διείσδυσης των ασιατικών «γιγάντων» του ηλεκτρονικού εμπορίου, η «κερδισμένη μάχη» για τα μικροδέματα και ένα «καυτό» ερωτήματα που πρέπει να απαντηθεί.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Πώς το διάσημο καρναβάλι του Ρίο ντε Τζανέιρο έβαλε τον άνθρωπο στο κέντρο μιας άνισης και βίαιης πόλης
Ανθίζουν οι χοροί 22.02.26

Πώς το διάσημο καρναβάλι του Ρίο ντε Τζανέιρο έβαλε τον άνθρωπο στο κέντρο μιας άνισης και βίαιης πόλης

Κατά τη διάρκεια των μηνών των προβών, οι ορχήστρες του δρόμου στο Ρίο ντε Τζανέιρο και οι σχολές σάμπα κάνουν χώρο για τους χορευτές και τους θεατές, δημιουργώντας νησίδες κοινοτικού πνεύματος σε μια βίαιη, άνιση πόλη όπου το αυτοκίνητο εξακολουθεί να είναι βασιλιάς.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Χιονοστιβάδες: Τι αλλάζει με την κλιματική κρίση
Περιβάλλον 22.02.26

Χιονοστιβάδες: Τι αλλάζει με την κλιματική κρίση

Μελέτες υποδηλώνουν ότι η κλιματική αλλαγή θα κάνει τις χιονοστιβάδες μικρότερες και λιγότερο συχνές, καθώς η άνοδος της θερμοκρασίας λιώνει το χιόνι και συντομεύει τη σεζόν.

Σύνταξη
Βελούχι: Άκαρπες οι έρευνες για τον 74χρονο ορειβάτη – Το πρωί νέα επιχείρηση για τον εντοπισμό του
Ελλάδα 22.02.26

Βελούχι: Άκαρπες οι έρευνες για τον 74χρονο ορειβάτη – Το πρωί νέα επιχείρηση για τον εντοπισμό του

Συνεχίζεται η αγωνία για τον έμπειρο ορειβάτη που χάθηκε στο Βελούχι χθες το απόγευμα - Υπό αντίξοες συνθήκες η επιχείρηση διάσωσης που σταμάτησε με το που έπεσε ο ήλιος και λόγω της πυκνής ομίχλης

Σύνταξη
ΑΕΛ-ΠΑΟΚ 1-1: Ακυρώθηκε γκολ των γηπεδούχων στο 90+4’ σε ματς-θρίλερ
Ποδόσφαιρο 22.02.26

ΑΕΛ-ΠΑΟΚ 1-1: Ακυρώθηκε γκολ των γηπεδούχων στο 90+4’ σε ματς-θρίλερ

Τρίτη σερί ισοπαλία για τον ΠΑΟΚ, προηγήθηκε με τυχερό γκολ και η ΑΕΛ μπορούσε να ισοφαρίσει νωρίτερα. Μεγάλη η ευκαιρία έχασε η ΑΕΛ με τον Κακουτά στο 90+1’, ενώ στο 90+4 ακυρώθηκε αυτογκόλ του Κένι για χέρι του Μούργου.

Σύνταξη
Ένα ταξίδι στην καθημερινότητα του 2036 – Τα αυριανά τεχνολογικά «θαύματα» που θα μας αλλάξουν τη ζωή
Ετοιμάζονται 22.02.26

Ένα ταξίδι στην καθημερινότητα του 2036 – Τα αυριανά τεχνολογικά «θαύματα» που θα μας αλλάξουν τη ζωή

Στη δεκαετία που ακολουθεί, θα κληθούμε να επαναπροσδιορίσουμε τι σημαίνει να είσαι άνθρωπος σε έναν κόσμο όπου οι μηχανές σκέφτονται και τα ρομπότ κινούνται ανάμεσά μας

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
LIVE: ΑΕΚ – Λεβαδειακός
Ποδόσφαιρο 22.02.26

LIVE: ΑΕΚ – Λεβαδειακός

LIVE: ΑΕΚ – Λεβαδειακός. Παρακολουθήστε live στις 20:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης ΑΕΚ – Λεβαδειακός για την 22η αγωνιστική της Superleague. Τηλεοπτικά από το COSMOTE SPORT 1 HD.

Σύνταξη
Βασίλης Κικίλιας: «Εχθρός μας οι σύγχρονοι λαθρέμποροι»
Πολιτική Γραμματεία 22.02.26

Βασίλης Κικίλιας: «Εχθρός μας οι σύγχρονοι λαθρέμποροι»

O υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας, βάλλει ενάντια στους «σύγχρονους λαθρέμπορους που βάζουν δυστυχείς ανθρώπους μέσα σε βάρκες - κουφάρια χωρίς σωσίβια, εγκαταλείποντάς τους στις πιο δύσκολες συνθήκες».

Σύνταξη
