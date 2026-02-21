Τα BAFTA σε κρίση ταυτότητας – Οδηγός για τα Όσκαρ, βρετανικά βραβεία ή και τα δύο;

Μπορεί να θεωρείται ως η κορυφαία απονομή κινηματογραφικών βραβείων της Βρετανίας, αλλά όταν ανακοινώθηκαν οι υποψηφιότητες για τα BAFTA τον περασμένο μήνα, η απουσία Βρετανών υποψηφίων στις κορυφαίες κατηγορίες ήταν δύσκολο να αγνοηθεί.

Μόνο ένας Βρετανός ηθοποιός, ο Robert Aramayo, εμφανίστηκε στην κατηγορία του καλύτερου ηθοποιού, ενώ δεν υπήρχαν καθόλου Βρετανοί υποψήφιοι για την κατηγορία της καλύτερης ηθοποιού (με εξαίρεση την Ιρλανδή ηθοποιό Jessie Buckley, η οποία ζει στο Ηνωμένο Βασίλειο).

Ο Peter Mullan ήταν ο μόνος Βρετανός στην κατηγορία του καλύτερου ηθοποιού σε δευτερεύοντα ρόλο, ενώ η εκπροσώπηση για την καλύτερη ηθοποιό σε δευτερεύοντα ρόλο ήταν πιο ενισχυμένη, με τις Emily Watson, Carey Mulligan και Wunmi Mosaku να είναι υποψήφιες.

«Ας το μετονομάσουμε σε Όσκαρ: Υποκατάστημα Λονδίνου»

Τα βραβεία διαμορφώνονται ως ένα από τα πιο ανταγωνιστικά των τελευταίων ετών. Η ταινία One Battle After Another του Paul Thomas Anderson προηγείται σε αρκετές κατηγορίες, με τις ταινίες Hamnet και Sinners, το θρίλερ με βρικόλακες του Ryan Coogler, να αναδεικνύονται ως οι πιο κοντινοί ανταγωνιστές της.

Οι ειδικοί προβλέπουν ότι το Hamnet μπορεί να επωφεληθεί από το πλεονέκτημα της έδρας, αλλά το ερώτημα που τίθεται εν όψει της Κυριακής είναι αν μπορεί ρεαλιστικά να ανατρέψει το One Battle After Another – ή αν τα BAFTA θα τοποθετηθούν για άλλη μια φορά λιγότερο ως εθνικός φορέας απονομής βραβείων και περισσότερο ως διεθνής προάγγελος των Όσκαρ.

Πέρυσι, το Conclave σάρωσε τον ανταγωνισμό, νικώντας διεθνείς υποψηφίους όπως το The Brutalist και το Anora. Άλλα χρόνια, ευρέως αναγνωρισμένες βρετανικές ταινίες, όπως το Aftersun, το All of Us Strangers και το The Zone of Interest, δεν κατάφεραν να μπουν στην κατηγορία της καλύτερης ταινίας – ένα μοτίβο που συνεχίζει να περιπλέκει την ταυτότητα και τον σκοπό των BAFTA.

«Το Χόλιγουντ έχει επίσημα εξευγενίσει τα βραβεία του Ηνωμένου Βασιλείου. Σε αυτό το σημείο, ας τα μετονομάσουμε σε Όσκαρ: Υποκατάστημα Λονδίνου», δήλωσε ένας χρήστης του X. Ο κριτικός κινηματογράφου Guy Lodge, γράφοντας στο Variety, υποστήριξε ότι τα BAFTA θα πρέπει να «υψώσουν λίγο περισσότερο τη σημαία τους».

Η O’Brien, η οποία κέρδισε το βραβείο BAFTA για την εξαιρετική βρετανική ταινία «I, Daniel Blake» το 2017, δήλωσε ότι πιστεύει ότι τα βραβεία BAFTA «έχουν βρει τη σωστή ισορροπία». «Χρειάζoνται οι παγκόσμιες ταινίες για να προσελκυσθεί η προσοχή και τα χρήματα»

«Το Ηνωμένο Βασίλειο ξεπερνά τις δυνατότητές του σε παγκόσμιο επίπεδο»

Για την παραγωγό Rebecca O’Brien, βραβευμένη με BAFTA και γνωστή για τη συνεργασία της με τον Ken Loach, το πρόβλημα είναι δομικό. «Σε άλλες χώρες, υπάρχουν βραβεία προσαρμοσμένα στις εθνικές κινηματογραφικές βιομηχανίες τους, όπως τα Goya στην Ισπανία και τα César στη Γαλλία», είπε.

«Τα BAFTA βρίσκονται ανάμεσα σε δύο καρέκλες: είναι τόσο βρετανική τελετή απονομής βραβείων όσο και προάγγελος των Όσκαρ. Είναι λογικό να ισχύουν και τα δύο, αλλά είναι ένα πραγματικό δίλημμα».

Η O’Brien, η οποία κέρδισε το βραβείο BAFTA για την εξαιρετική βρετανική ταινία «I, Daniel Blake» το 2017, δήλωσε ότι πιστεύει ότι τα βραβεία BAFTA «έχουν βρει τη σωστή ισορροπία». «Χρειάζoνται οι παγκόσμιες ταινίες για να προσελκυσθεί η προσοχή και τα χρήματα», είπε.

«Το Ηνωμένο Βασίλειο ξεπερνά τις δυνατότητές του σε παγκόσμιο επίπεδο. Κοιτάξτε τις επιτυχίες των Βρετανών στα Όσκαρ όλα αυτά τα χρόνια, που ήταν εκπληκτικές. Η εθνική μας βιομηχανία είναι ανεξάρτητη και υποστηρίζεται από δημόσιους χρηματοδότες, κάτι που βοηθά να τροφοδοτήσει τη διεθνή βιομηχανία με ταλέντο και δεξιότητες. Γι’ αυτό έχουμε τα BIFAS [βρετανικά βραβεία ανεξάρτητου κινηματογράφου]. Ίσως τα BAFTA πρέπει να παραμείνουν εκεί που είναι».

Για να ανταποκριθούν στη διπλή αποστολή τους, τα BAFTA δημιούργησαν την κατηγορία «Εξαιρετική βρετανική ταινία», η οποία απονεμήθηκε για πρώτη φορά το 1948. Πριν από πέντε χρόνια, η κατηγορία επεκτάθηκε σε 10 υποψηφίους, εξασφαλίζοντας έτσι μια πλατφόρμα υψηλού προφίλ για τα βρετανικά έργα.

«Τα BAFTA δεν έχουν πρόβλημα με την εκπροσώπηση per se. Τα τελευταία 15 χρόνια, υπήρχε πάντα κάποια εκπροσώπηση των μαύρων. Το πρόβλημα είναι η υπερβολική έμφαση στην ορατότητα ως απόδειξη προόδου»

Έχεις την αίσθηση ότι οι άλλες βρετανικές ταινίες δεν έχουν καμία πιθανότητα

Οι φετινοί υποψήφιοι περιλαμβάνουν ταινίες κύρους (Hamnet, H is for Hawk, Mr Burton), δημοφιλείς ταινίες που αρέσουν στο κοινό (28 Years Later, Bridget Jones: Mad About the Boy) και καθαρά βρετανικές ανεξάρτητες ταινίες (I Swear, The Ballad of Wallis Island, Pillion, Steve, Die My Love).

Ωστόσο, μόνο τέσσερις – Hamnet, I Swear, Pillion και The Ballad of Wallis Island – έχουν αναγνωριστεί σε άλλες κατηγορίες. «Το πρόβλημα είναι ότι μπορεί να έχεις μία ή δύο ταινίες που καταλήγουν στην κατηγορία καλύτερης ταινίας, όπως το Hamnet φέτος. Τότε έχεις την αίσθηση ότι οι άλλες βρετανικές ταινίες δεν έχουν καμία πιθανότητα, επειδή μία είναι ήδη στην κορυφαία κατηγορία», είπε η O’Brien.

Φέτος, ο Timothée Chalamet θεωρείται από πολλούς ως το φαβορί για το βραβείο καλύτερου ηθοποιού για τον ρόλο του Marty Supreme σε μια ισχυρή κατηγορία που περιλαμβάνει επίσης τους Leonardo DiCaprio και Michael B Jordan. Αλλού, η Jessie Buckley προβλέπεται να ξεπεράσει τις Chase Infiniti και Rose Byrne για το βραβείο καλύτερης ηθοποιού, ενώ ο Paul Thomas Anderson παραμένει το φαβορί για το βραβείο καλύτερου σκηνοθέτη.

Πολλά βλέμματα, ωστόσο, θα στραφούν στο Sinners, ένα από τα πιο συμβολικά φορτισμένα υποψήφια έργα της βραδιάς. Με πολλαπλές υποψηφιότητες – τις περισσότερες που έχει λάβει ποτέ ταινία μαύρου σκηνοθέτη στα BAFTA – η απόδοσή του θα εκληφθεί ως μια ευρύτερη κρίση για τα πρόσφατα κέρδη στην εκπροσώπηση.

Άλλο το ένα, άλλο το άλλο

Αυτό το ερώτημα πλανάται πάνω από τα βραβεία από τότε που τα BAFTA ξεκίνησαν μια ριζική εσωτερική αναθεώρηση ως απάντηση στις συνεχείς κριτικές για την έλλειψη υποψηφίων μαύρων και μειονοτικών εθνοτήτων. Η ακαδημία αναδιαμόρφωσε τη σύνθεση των μελών της και τις διαδικασίες ψηφοφορίας και, μέχρι το 2025, ανέφερε ότι είχε επιτύχει τους περισσότερους από τους στόχους της.

Ο Delroy Lindo εξασφάλισε υποψηφιότητα για Όσκαρ καλύτερου ηθοποιού σε δευτερεύοντα ρόλο, αλλά αγνοήθηκε από τα βραβεία BAFTA. Αλλού, ωστόσο, ο Akinola Davies Jr έλαβε υποψηφιότητα για εξαιρετικό ντεμπούτο από Βρετανό σεναριογράφο, σκηνοθέτη ή παραγωγό για την επιτυχία του στις Κάννες My Father’s Shadow. Η Chase Infiniti είναι υποψήφια για πρωταγωνίστρια (καμία μαύρη γυναίκα δεν έχει κερδίσει ποτέ σε αυτή την κατηγορία).

«Οι υποψηφιότητες είναι ένα πράγμα, οι νίκες είναι άλλο, οπότε θα δούμε τι θα συμβεί εκείνο το βράδυ», δήλωσε ο κριτικός κινηματογράφου Amon Warmann.

«Τα BAFTA δεν έχουν πρόβλημα με την εκπροσώπηση per se»

«Ο καλύτερος δρόμος είναι να δοθεί το πράσινο φως σε περισσότερες ταινίες από διαφορετικούς σκηνοθέτες με διαφορετικούς ηθοποιούς και να υπάρχουν περισσότερα άτομα διαφορετικών εθνοτήτων σε θέσεις λήψης αποφάσεων. Με αυτόν τον τρόπο, περισσότερες ταινίες μπορούν να φτάσουν στην κορυφή, αντί να βασίζονται σε μία ή δύο».

Ο Clive Nwonka, αναπληρωτής καθηγητής κινηματογράφου, πολιτισμού και κοινωνίας στο UCL, δήλωσε ότι η έμφαση στα βραβεία μπορεί να συγκαλύψει τις βαθύτερες ανισότητες της βιομηχανίας.

«Τα BAFTA δεν έχουν πρόβλημα με την εκπροσώπηση per se», είπε. «Τα τελευταία 15 χρόνια, υπήρχε πάντα κάποια εκπροσώπηση των μαύρων. Το πρόβλημα είναι η υπερβολική έμφαση στην ορατότητα ως απόδειξη προόδου. Μια υποψηφιότητα ή μια νίκη σημαίνει ότι υπάρχει ισότιμη μεταχείριση σε ολόκληρη τη βιομηχανία; Θα έλεγα όχι – τα BAFTA είναι μόνο ένα στοιχείο της ευρύτερης κινηματογραφικής οικολογίας».

Ο Nwonka είπε ότι, ενώ οι Sinners μπορεί να κερδίσουν πολλά βραβεία, η Ακαδημία αναγνωρίζει από καιρό το ταλέντο των μαύρων χωρίς να υπάρχουν μόνιμες αλλαγές. «Το Moonlight έλαβε πολλές υποψηφιότητες το 2017. Ο Will Smith κέρδισε το 2022 για το King Richard, ο Daniel Kaluuya το 2021 για το Judas and the Black Messiah. Αλλά η ορατότητα από μόνη της δεν ισοδυναμεί με δομική αλλαγή».

Επίσης, επέκρινε τον αντιδραστικό χαρακτήρα των βραβείων γενικά. «Η αναγνώριση συνήθως έρχεται μετά από ένα γεγονός: #OscarsSoWhite, #BaftasSoWhite, George Floyd. Αυτό κάνει τα βραβεία ένα αναξιόπιστο μέτρο αλλαγής. Οι μαύροι κινηματογραφιστές και ηθοποιοί θέλουν να εργάζονται σε συνθήκες όπου η φυλή δεν έχει σημασία για το αποτέλεσμα».

*Τα BAFTA θα πραγματοποιηθούν στις 22 Φεβρουαρίου 21:00 το βράδυ (ώρα Ελλάδας).

*Με στοιχεία από theguardian.com