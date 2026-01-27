magazin
Τρίτη 27 Ιανουαρίου 2026
BAFTA 2026: Πέντε υποψηφιότητες η Bugonia του Γιώργου Λάνθιμου – Σαρώνουν τα One Battle After Another και Sinners
BAFTA 2026: Πέντε υποψηφιότητες η Bugonia του Γιώργου Λάνθιμου – Σαρώνουν τα One Battle After Another και Sinners

Λίγες ημέρες μετά την ανακοίνωση των υποψηφιοτήτων για τα βραβεία Όσκαρ, ήταν η σειρά των BAFTA - και ήμασταν στο ίδιο έργο θεατές.

Λίγες ημέρες έχουν περάσει από τότε που μάθαμε τα φιλμ, τους ηθοποιούς και τους δημιουργούς που θα αναμετρηθούν στα φετινά βραβεία Όσκαρ και το μεσημέρι της Τρίτης ήταν η σειρά των BAFTA να ανακοινώσουν τους δικούς τους πρωταγωνιστές.

Η Βρετανική Ακαδημία Κινηματογράφου και Τηλεόρασης έκανε γνωστές της υποψηφιότητές της για τα φετινά βραβεία,, τα οποία θα απονεμηθούν στις 22 Φεβρουαρίου.

Ο Γιώργος Λάνθιμος είδε τη Bugonia να κερδίζει 5 υποψηφιότητες στα βραβεία – ανάμεσά τους Σκηνοθεσίας, Α’ Γυναικείου και Α’ Ανδρικού ρόλου.

Ωστόσο τα φιλμ που έκλεψαν την παράσταση ήταν οι «γνωστοί ύποπτοι». Τα One Battle After Another και Sinners είναι υποψήφια για 14 και 13 βραβεία αντίστοιχα, ενώ ακολουθούν τα Hamnet και Marty Supreme.

Μάλιστα, ο Τιμοτέ Σαλαμέ επιστρέφει ως υποψήφιος για τον Α’ Ανδρικό ρόλο για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά.

Αναλυτικά οι υποψηφιότητες

Καλύτερη Ταινία

Hamnet, Marty Supreme, One Battle After Another, Συναισθηματική Αξία, Sinners

Σκηνοθεσία

Γιώργος Λάνθιμος (Bugonia), Κλόι Τζάο (Hamnet), Τζος Σαφντί (Marty Supreme), Πολ Τόμας Αντερσον (One Battle After Another), Γιοακίμ Τρίερ (Συναισθηματική Αξία), Ράιαν Κούγκλερ (Sinners)

Α’ Γυναικείος Ρόλος

Τζέσι Μπάκλεϊ (Hamnet), Ρόουζ Μπερν (If I had legs I’d kick you), Κέιτ Χάντσον (Song Sang Blue), Τσέις Ινφίνιτι (One Battle After Another), Ρενάτε Ράινσβε (Συναισθηματική Αξία), Εμα Στόουν (Bugonia)

Α’ Ανδρικός Ρόλος

Ρόμπερτ Αραμάγιο (I Swear), Τίμοθι Σαλαμέ (Marty Supreme), Λεονάρντο Ντι Κάπριο (One Battle After Another), Ιθαν Χοκ (Blue Moon), Μπάικλ Μπ. Τζόρνταν (Sinners), Τζέσι Πλέμονς (Bugonia)

Β’ Γυναικείος Ρόλος

Οντέσα Αζιόν (Marty Supreme), Γούνμι Μοσάκου (Sinners), Κάρι Μάλιγκαν (The Ballad of Wallis Island), Ινγκα Ιμπσντότερ – Λιλιάς (Συναισθηματική Αξία) Τεγιάνα Τέιλορ (One Battle After Another)

B’ Ανδρικός Ρόλος

Μπενίσιο ντελ Τόρο (One Battle After Another), Τζέικομπ Ελόρντι (Φρανκενστάιν), Πολ Μέσκαλ (Hamnet), Πίτερ Μούλαν (I Swear), Σον Πεν (One Battle After Another), Στέλαν Σκάρσγκαρντ (Συναισθηματική Αξία)

Καλύτερο Καστ

I Swear, Marty Supreme, One Battle After Another, Συναισθηματική Αξία, Sinners

Καλύτερη Φωτογραφία

Φρανκενστάιν, Marty Supreme, One Battle After Another, Sinners, Train Dreams

Καλύτερο Μοντάζ

F1, A House of Dynamite, Marty Supreme, One Battle After Another, Sinners

Καλύτερο Ντεμπούτο Βρετανού Σεναριογράφου, Σκηνοθέτη, Παραγωγού

Τζακ Κινγκ – Χόλι Μπράιαν – Λούσι Μιρ (The Ceremony), Ακινόλα Ντέιβις Τζε – Γόλε Ντέιβις (My Father’s Shadow), Χάρι Λίνγκτον (Pillion), Μίριντ Κάρτεν (A want in her), Καλ Μακμάου – Χάντερ Αντριους, Ιον Ντόραν (Wasteman)

Καλύτερη Ταινία Βρετανικής Παραγωγής

28 years later, The Balld of Wallis Island, H is for Hawk, Hamnet, I Swear, Pillion, Steve, Die my love, Mr. Burton, Bridget Jones: Mad about the boy

Καλύτερη Ξενόγλωσση Ταινία

Ένα απλό ατύχημα, The Secret Agent, Sirat, Συναισθηματική Αξία, Η φωνή της Χιντ Ρατζάμπ

Καλύτερη Animation Ταινία

Elio, Little Amelie or the Character of Rain, Zootopia 2

Καλύτερο Ντοκιμαντέρ

2000 meters to Adriivka, Apocalypse in the Tropics, Cover – Up, Mr. Nobody Against Putin, The Perfect Neighbor

Πρωτότυπο Σενάριο

I Swear, Marty Supreme, The Secret Agent, Συναισθηματική Αξία, Sinners

Διασκευασμένο Σενάριο

The Ballad of Wallis Island, Bugonia, Hamnet, Pillion, One Battle After Another

Μουσική

Bugonia, Φρανκενστάιν, Hamnet, One Battle After Another, Sinners

Ηχος

F1, Φρανκενστάιν, One Battle After Another, Sinners, Warfare

Σκηνικά

Φρανκενστάιν, Hamnet, Marty Supreme, One Battle After Another, Sinners, Warfare

Κοστούμια

Φρανκενστάιν, Hamnet, Sinners, Marty Supreme, Wicked: For Good

Μακιγιάζ

Φρανκενστάιν, Hamnet, Marty Supreme, Sinners, Wicked: For Good

Εφέ

Avatar: Fire and Ash, F1, How to train your dragon, The Lost Bus, Φρανκενστάιν

Βρετανική Ταινία Μικρού Μήκους

Cardboard, Luke Angus, Two black boys in Paradise

Βρετανική Animation Ταινία Μικρού Μήκους

Welcome Home Freckles, Magid/Zafar, Nostalgie, Terence, This is endometriosis

Ανερχόμενος Ηθοποιός (σύμφωνα με την ψήφο του κοινού)

Αρτσι Μαντέκουε, Τσέις Ινφίνιτι, Μάιλς Κάτον, Πόουζι Στέρλινγκ, Ρόμπερτ Αραμάγιο

Παπασταύρου: Αναστολή οικοδομικών εργασιών στη Μήλο για το πεντάστερο ξενοδοχείο στο Σαρακήνικο
Οικονομικές Ειδήσεις 27.01.26

Παπασταύρου: Αναστολή οικοδομικών εργασιών στη Μήλο για το πεντάστερο ξενοδοχείο στο Σαρακήνικο

Tέλος στο πολεοδομικό αλαλούμ με τον Κώδικα Πολεοδομίας - Τι ανέφερε ο Σταύρος Παπασταύρου - Τι είπε για το καλώδιο Ελλάδας - Κύπρου και τις γεωπολιτικές εξελίξεις

Σύνταξη
Με Μιλουτίνοφ κόντρα στη Μπαρτσελόνα ο Ολυμπιακός
Euroleague 27.01.26

Με Μιλουτίνοφ κόντρα στη Μπαρτσελόνα ο Ολυμπιακός

Κανονικά πήρε μέρος στην προπόνηση του Ολυμπιακού ο Νίκολα Μιλουτίνοφ και έτσι τέθηκε στη διάθεση του Γιώργου Μπαρτζώκα για το ματς με τη Μπαρτσελόνα. «Πρώτη» και για τον Κόρι Τζόσεφ με τα «ερυθρόλευκα».

Σύνταξη
«Δεν είναι πιστός»: Ο Λούις Τόμλινσον για το νέο του άλμπουμ, τη σχέση του με τον Χάρι Στάιλς και τα άλλα μέλη των One Direction
Αδικημένος; 27.01.26

«Δεν είναι πιστός»: Ο Λούις Τόμλινσον για το νέο του άλμπουμ, τη σχέση του με τον Χάρι Στάιλς και τα άλλα μέλη των One Direction

Το πιο υποτιμημένο μέλος των One Direction, ο Λούις Τόμλινσον κυκλοφόρησε το νέο του άλμπουμ - την ίδια μέρα που ο Χάρι Στάιλς έβγαλε το πρώτο του single μετά από 4 χρόνια. Και η «κόντρα» μεταξύ των 1D επανήλθε στην επικαιρότητα.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Η εξαίρεση του Αντρέ Λουίζ
On Field 27.01.26

Η εξαίρεση του Αντρέ Λουίζ

Ο Ολυμπιακός μπροστά από την πιο ενδιαφέρουσα εβδομάδα του χειμώνα του. Και ο Αντρέ Λουίζ…

Διονύσης Δελλής
Διονύσης Δελλής
ΗΠΑ: Ακραίο κρύο καθώς πλησιάζει μια ακόμη χειμερινή καταιγίδα – Νέος συναγερμός για 160 εκατ. ανθρώπους
Κόσμος 27.01.26

Νέος συναγερμός για 160 εκατ. ανθρώπους στις ΗΠΑ - Ακραίο κρύο καθώς πλησιάζει μια ακόμη χειμερινή καταιγίδα

Μια νέα έκρηξη αρκτικού αέρα ήταν καθ' οδόν και υπήρχε «αυξανόμενη πιθανότητα μιας ακόμη σημαντικής χειμερινής καταιγίδας» για τις ανατολικές πολιτείες στις ΗΠΑ

Σύνταξη
Εξωγήινος κι αντι-ποπ: Ο Aphex Twin των 90s ξεπέρασε την Τέιλορ Σουίφτ και έγινε το soundtrack της διαδικτυακής γενιάς
Ambient techno 27.01.26

Εξωγήινος κι αντι-ποπ: Ο Aphex Twin των 90s ξεπέρασε την Τέιλορ Σουίφτ και έγινε το soundtrack της διαδικτυακής γενιάς

Ο μυστηριώδης Aphex Twin, πρωτοπόρος της ηλεκτρονικής μουσικής από την Κορνουάλη έχει αποκτήσει μια δεύτερη, σημαντική ζωή στην εποχή του TikTok. Συγγραφείς και μουσικοί εξηγούν γιατί η γκλιτζαριστή μουσική ταιριάζει τόσο πολύ με τη σημερινή ζωή.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Χρηματοδότηση για την αποκατάσταση των καταστροφών από φυσικά φαινόμενα αιτείται ο Δήμος Β. Τζουμέρκων
Αυτοδιοίκηση 27.01.26

Χρηματοδότηση για την αποκατάσταση των καταστροφών από φυσικά φαινόμενα αιτείται ο Δήμος Β. Τζουμέρκων

Προτείνονται έργα αποκατάστασης του εσωτερικού οδικού δικτύου, έργα αποκατάστασης και αντικατάστασης τμημάτων του δικτύου ύδρευσης, καθώς και καθαρισμούς ρεμάτων με στόχο την αντιμετώπιση και τον περιορισμό πλημμυρικών φαινομένων.

Σύνταξη
Ανδρουλάκης για ημέρα μνήμης του Ολοκαυτώματος: Η μνήμη είναι φρουρός για τη θωράκιση της δημοκρατίας
Μήνυμα 27.01.26

Ανδρουλάκης για ημέρα μνήμης του Ολοκαυτώματος: Η μνήμη είναι φρουρός για τη θωράκιση της δημοκρατίας

«Τιμούμε τη μνήμη των εκατομμυρίων θυμάτων του Ολοκαυτώματος, των χιλιάδων Ελλήνων Εβραίων, οι οποίοι εξοντώθηκαν στα ναζιστικά στρατόπεδα συγκέντρωσης», υπογράμμισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, Νίκος Ανδρουλάκης

Σύνταξη
Tριήμερο πένθος στην Περιφέρεια Θεσσαλίας
Έκφραση πένθους 27.01.26

Tριήμερο πένθος στην Περιφέρεια Θεσσαλίας

Tριήμερο πένθος για τα θύματα της Βιολάντα στην Περιφέρεια Θεσσαλίας αποφάσισε δια περιφοράς το Περιφερειακό Συμβούλιο, όπως ανακοίνωσε η Περιφέρεια.

Σύνταξη
Πορεία στα Τρίκαλα για την τραγωδία στη Βιολάντα – «Όχι άλλοι νεκροί εργάτες στον βωμό του κέρδους»
Οργή 27.01.26

Πορεία στα Τρίκαλα για την τραγωδία στη Βιολάντα – «Όχι άλλοι νεκροί εργάτες στον βωμό του κέρδους»

Η πορεία πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της 24ωρης απεργίας που αποφάσισε η διοίκηση του Εργατικού Κέντρου Τρικάλων, με συγκέντρωση αρχικά στην πλατεία Ρήγα Φεραίου, μετά το πολύνεκρο δυστύχημα στη μπιστοκοτοβιομηχανία Βιολάντα

Σύνταξη
Γλυφάδα: Κόντεψαν να πνιγούν μέσα στο σπίτι τους – «Το νερό έφτασε το 1,60 – Δεν έχουμε ούτε ρούχα»
Ελλάδα 27.01.26

Δραματική μαρτυρία από την πλημμύρα στη Γλυφάδα: «Βγήκαν κολυμπώντας από τα παράθυρα - Το νερό έφτασε το 1,60»

Η κακοκαιρία στη Γλυφάδα στοίχισε τη ζωή σε μία γυναίκα αλλά κι άλλοι κινδύνευσαν - Η δραματική μαρτυρία κατοίκου που έχει χάσει τα πάντα από την πλημμύρα

Σύνταξη
Γαλλία: «Non, cher Mark Rutte» – «Οι Ευρωπαίοι μπορούν και πρέπει να αναλάβουν την ευθύνη της ασφάλειάς τους»
Κόσμος 27.01.26

«Non, cher Mark Rutte» - Με γαλλικά η απάντηση στο ΝΑΤΟ ότι η Ευρώπη δεν μπορεί χωρίς τις ΗΠΑ

Ο επικεφαλής του ΝΑΤΟ είπε ότι χωρίς τις Ηνωμένες Πολιτείες, η Ευρώπη δεν μπορεί - Σε Βερολίνο και Παρίσι σήμερα και αύριο οι πρωθυπουργοί της Δανίας και της Γροιλανδίας

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
