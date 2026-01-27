BAFTA 2026: Πέντε υποψηφιότητες η Bugonia του Γιώργου Λάνθιμου – Σαρώνουν τα One Battle After Another και Sinners

Λίγες ημέρες έχουν περάσει από τότε που μάθαμε τα φιλμ, τους ηθοποιούς και τους δημιουργούς που θα αναμετρηθούν στα φετινά βραβεία Όσκαρ και το μεσημέρι της Τρίτης ήταν η σειρά των BAFTA να ανακοινώσουν τους δικούς τους πρωταγωνιστές.

Η Βρετανική Ακαδημία Κινηματογράφου και Τηλεόρασης έκανε γνωστές της υποψηφιότητές της για τα φετινά βραβεία,, τα οποία θα απονεμηθούν στις 22 Φεβρουαρίου.

Ο Γιώργος Λάνθιμος είδε τη Bugonia να κερδίζει 5 υποψηφιότητες στα βραβεία – ανάμεσά τους Σκηνοθεσίας, Α’ Γυναικείου και Α’ Ανδρικού ρόλου.

Ωστόσο τα φιλμ που έκλεψαν την παράσταση ήταν οι «γνωστοί ύποπτοι». Τα One Battle After Another και Sinners είναι υποψήφια για 14 και 13 βραβεία αντίστοιχα, ενώ ακολουθούν τα Hamnet και Marty Supreme.

Μάλιστα, ο Τιμοτέ Σαλαμέ επιστρέφει ως υποψήφιος για τον Α’ Ανδρικό ρόλο για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά.

Αναλυτικά οι υποψηφιότητες

Καλύτερη Ταινία

Hamnet, Marty Supreme, One Battle After Another, Συναισθηματική Αξία, Sinners

Σκηνοθεσία

Γιώργος Λάνθιμος (Bugonia), Κλόι Τζάο (Hamnet), Τζος Σαφντί (Marty Supreme), Πολ Τόμας Αντερσον (One Battle After Another), Γιοακίμ Τρίερ (Συναισθηματική Αξία), Ράιαν Κούγκλερ (Sinners)

Α’ Γυναικείος Ρόλος

Τζέσι Μπάκλεϊ (Hamnet), Ρόουζ Μπερν (If I had legs I’d kick you), Κέιτ Χάντσον (Song Sang Blue), Τσέις Ινφίνιτι (One Battle After Another), Ρενάτε Ράινσβε (Συναισθηματική Αξία), Εμα Στόουν (Bugonia)

Α’ Ανδρικός Ρόλος

Ρόμπερτ Αραμάγιο (I Swear), Τίμοθι Σαλαμέ (Marty Supreme), Λεονάρντο Ντι Κάπριο (One Battle After Another), Ιθαν Χοκ (Blue Moon), Μπάικλ Μπ. Τζόρνταν (Sinners), Τζέσι Πλέμονς (Bugonia)

Β’ Γυναικείος Ρόλος

Οντέσα Αζιόν (Marty Supreme), Γούνμι Μοσάκου (Sinners), Κάρι Μάλιγκαν (The Ballad of Wallis Island), Ινγκα Ιμπσντότερ – Λιλιάς (Συναισθηματική Αξία) Τεγιάνα Τέιλορ (One Battle After Another)

B’ Ανδρικός Ρόλος

Μπενίσιο ντελ Τόρο (One Battle After Another), Τζέικομπ Ελόρντι (Φρανκενστάιν), Πολ Μέσκαλ (Hamnet), Πίτερ Μούλαν (I Swear), Σον Πεν (One Battle After Another), Στέλαν Σκάρσγκαρντ (Συναισθηματική Αξία)

Καλύτερο Καστ

I Swear, Marty Supreme, One Battle After Another, Συναισθηματική Αξία, Sinners

Καλύτερη Φωτογραφία

Φρανκενστάιν, Marty Supreme, One Battle After Another, Sinners, Train Dreams

Καλύτερο Μοντάζ

F1, A House of Dynamite, Marty Supreme, One Battle After Another, Sinners

Καλύτερο Ντεμπούτο Βρετανού Σεναριογράφου, Σκηνοθέτη, Παραγωγού

Τζακ Κινγκ – Χόλι Μπράιαν – Λούσι Μιρ (The Ceremony), Ακινόλα Ντέιβις Τζε – Γόλε Ντέιβις (My Father’s Shadow), Χάρι Λίνγκτον (Pillion), Μίριντ Κάρτεν (A want in her), Καλ Μακμάου – Χάντερ Αντριους, Ιον Ντόραν (Wasteman)

Καλύτερη Ταινία Βρετανικής Παραγωγής

28 years later, The Balld of Wallis Island, H is for Hawk, Hamnet, I Swear, Pillion, Steve, Die my love, Mr. Burton, Bridget Jones: Mad about the boy

Καλύτερη Ξενόγλωσση Ταινία

Ένα απλό ατύχημα, The Secret Agent, Sirat, Συναισθηματική Αξία, Η φωνή της Χιντ Ρατζάμπ

Καλύτερη Animation Ταινία

Elio, Little Amelie or the Character of Rain, Zootopia 2

Καλύτερο Ντοκιμαντέρ

2000 meters to Adriivka, Apocalypse in the Tropics, Cover – Up, Mr. Nobody Against Putin, The Perfect Neighbor

Πρωτότυπο Σενάριο

I Swear, Marty Supreme, The Secret Agent, Συναισθηματική Αξία, Sinners

Διασκευασμένο Σενάριο

The Ballad of Wallis Island, Bugonia, Hamnet, Pillion, One Battle After Another

Μουσική

Bugonia, Φρανκενστάιν, Hamnet, One Battle After Another, Sinners

Ηχος

F1, Φρανκενστάιν, One Battle After Another, Sinners, Warfare

Σκηνικά

Φρανκενστάιν, Hamnet, Marty Supreme, One Battle After Another, Sinners, Warfare

Κοστούμια

Φρανκενστάιν, Hamnet, Sinners, Marty Supreme, Wicked: For Good

Μακιγιάζ

Φρανκενστάιν, Hamnet, Marty Supreme, Sinners, Wicked: For Good

Εφέ

Avatar: Fire and Ash, F1, How to train your dragon, The Lost Bus, Φρανκενστάιν

Βρετανική Ταινία Μικρού Μήκους

Cardboard, Luke Angus, Two black boys in Paradise

Βρετανική Animation Ταινία Μικρού Μήκους

Welcome Home Freckles, Magid/Zafar, Nostalgie, Terence, This is endometriosis

Ανερχόμενος Ηθοποιός (σύμφωνα με την ψήφο του κοινού)

Αρτσι Μαντέκουε, Τσέις Ινφίνιτι, Μάιλς Κάτον, Πόουζι Στέρλινγκ, Ρόμπερτ Αραμάγιο