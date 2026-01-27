BAFTA 2026: Πέντε υποψηφιότητες η Bugonia του Γιώργου Λάνθιμου – Σαρώνουν τα One Battle After Another και Sinners
Λίγες ημέρες μετά την ανακοίνωση των υποψηφιοτήτων για τα βραβεία Όσκαρ, ήταν η σειρά των BAFTA - και ήμασταν στο ίδιο έργο θεατές.
Λίγες ημέρες έχουν περάσει από τότε που μάθαμε τα φιλμ, τους ηθοποιούς και τους δημιουργούς που θα αναμετρηθούν στα φετινά βραβεία Όσκαρ και το μεσημέρι της Τρίτης ήταν η σειρά των BAFTA να ανακοινώσουν τους δικούς τους πρωταγωνιστές.
Η Βρετανική Ακαδημία Κινηματογράφου και Τηλεόρασης έκανε γνωστές της υποψηφιότητές της για τα φετινά βραβεία,, τα οποία θα απονεμηθούν στις 22 Φεβρουαρίου.
Ο Γιώργος Λάνθιμος είδε τη Bugonia να κερδίζει 5 υποψηφιότητες στα βραβεία – ανάμεσά τους Σκηνοθεσίας, Α’ Γυναικείου και Α’ Ανδρικού ρόλου.
Ωστόσο τα φιλμ που έκλεψαν την παράσταση ήταν οι «γνωστοί ύποπτοι». Τα One Battle After Another και Sinners είναι υποψήφια για 14 και 13 βραβεία αντίστοιχα, ενώ ακολουθούν τα Hamnet και Marty Supreme.
Μάλιστα, ο Τιμοτέ Σαλαμέ επιστρέφει ως υποψήφιος για τον Α’ Ανδρικό ρόλο για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά.
Αναλυτικά οι υποψηφιότητες
Καλύτερη Ταινία
Hamnet, Marty Supreme, One Battle After Another, Συναισθηματική Αξία, Sinners
Σκηνοθεσία
Γιώργος Λάνθιμος (Bugonia), Κλόι Τζάο (Hamnet), Τζος Σαφντί (Marty Supreme), Πολ Τόμας Αντερσον (One Battle After Another), Γιοακίμ Τρίερ (Συναισθηματική Αξία), Ράιαν Κούγκλερ (Sinners)
Α’ Γυναικείος Ρόλος
Τζέσι Μπάκλεϊ (Hamnet), Ρόουζ Μπερν (If I had legs I’d kick you), Κέιτ Χάντσον (Song Sang Blue), Τσέις Ινφίνιτι (One Battle After Another), Ρενάτε Ράινσβε (Συναισθηματική Αξία), Εμα Στόουν (Bugonia)
Α’ Ανδρικός Ρόλος
Ρόμπερτ Αραμάγιο (I Swear), Τίμοθι Σαλαμέ (Marty Supreme), Λεονάρντο Ντι Κάπριο (One Battle After Another), Ιθαν Χοκ (Blue Moon), Μπάικλ Μπ. Τζόρνταν (Sinners), Τζέσι Πλέμονς (Bugonia)
Β’ Γυναικείος Ρόλος
Οντέσα Αζιόν (Marty Supreme), Γούνμι Μοσάκου (Sinners), Κάρι Μάλιγκαν (The Ballad of Wallis Island), Ινγκα Ιμπσντότερ – Λιλιάς (Συναισθηματική Αξία) Τεγιάνα Τέιλορ (One Battle After Another)
B’ Ανδρικός Ρόλος
Μπενίσιο ντελ Τόρο (One Battle After Another), Τζέικομπ Ελόρντι (Φρανκενστάιν), Πολ Μέσκαλ (Hamnet), Πίτερ Μούλαν (I Swear), Σον Πεν (One Battle After Another), Στέλαν Σκάρσγκαρντ (Συναισθηματική Αξία)
Καλύτερο Καστ
I Swear, Marty Supreme, One Battle After Another, Συναισθηματική Αξία, Sinners
Καλύτερη Φωτογραφία
Φρανκενστάιν, Marty Supreme, One Battle After Another, Sinners, Train Dreams
Καλύτερο Μοντάζ
F1, A House of Dynamite, Marty Supreme, One Battle After Another, Sinners
Καλύτερο Ντεμπούτο Βρετανού Σεναριογράφου, Σκηνοθέτη, Παραγωγού
Τζακ Κινγκ – Χόλι Μπράιαν – Λούσι Μιρ (The Ceremony), Ακινόλα Ντέιβις Τζε – Γόλε Ντέιβις (My Father’s Shadow), Χάρι Λίνγκτον (Pillion), Μίριντ Κάρτεν (A want in her), Καλ Μακμάου – Χάντερ Αντριους, Ιον Ντόραν (Wasteman)
Καλύτερη Ταινία Βρετανικής Παραγωγής
28 years later, The Balld of Wallis Island, H is for Hawk, Hamnet, I Swear, Pillion, Steve, Die my love, Mr. Burton, Bridget Jones: Mad about the boy
Καλύτερη Ξενόγλωσση Ταινία
Ένα απλό ατύχημα, The Secret Agent, Sirat, Συναισθηματική Αξία, Η φωνή της Χιντ Ρατζάμπ
Καλύτερη Animation Ταινία
Elio, Little Amelie or the Character of Rain, Zootopia 2
Καλύτερο Ντοκιμαντέρ
2000 meters to Adriivka, Apocalypse in the Tropics, Cover – Up, Mr. Nobody Against Putin, The Perfect Neighbor
Πρωτότυπο Σενάριο
I Swear, Marty Supreme, The Secret Agent, Συναισθηματική Αξία, Sinners
Διασκευασμένο Σενάριο
The Ballad of Wallis Island, Bugonia, Hamnet, Pillion, One Battle After Another
Μουσική
Bugonia, Φρανκενστάιν, Hamnet, One Battle After Another, Sinners
Ηχος
F1, Φρανκενστάιν, One Battle After Another, Sinners, Warfare
Σκηνικά
Φρανκενστάιν, Hamnet, Marty Supreme, One Battle After Another, Sinners, Warfare
Κοστούμια
Φρανκενστάιν, Hamnet, Sinners, Marty Supreme, Wicked: For Good
Μακιγιάζ
Φρανκενστάιν, Hamnet, Marty Supreme, Sinners, Wicked: For Good
Εφέ
Avatar: Fire and Ash, F1, How to train your dragon, The Lost Bus, Φρανκενστάιν
Βρετανική Ταινία Μικρού Μήκους
Cardboard, Luke Angus, Two black boys in Paradise
Βρετανική Animation Ταινία Μικρού Μήκους
Welcome Home Freckles, Magid/Zafar, Nostalgie, Terence, This is endometriosis
Ανερχόμενος Ηθοποιός (σύμφωνα με την ψήφο του κοινού)
Αρτσι Μαντέκουε, Τσέις Ινφίνιτι, Μάιλς Κάτον, Πόουζι Στέρλινγκ, Ρόμπερτ Αραμάγιο
