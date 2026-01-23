magazin
Παρασκευή 23 Ιανουαρίου 2026
Κέιτ Χάντσον: Η αντίδραση της όταν μαθαίνει την υποψηφιότητα της στα Όσκαρ μαζί με τη μητέρα της Γκόλντι Χον
Culture Live 23 Ιανουαρίου 2026 | 09:51

Κέιτ Χάντσον: Η αντίδραση της όταν μαθαίνει την υποψηφιότητα της στα Όσκαρ μαζί με τη μητέρα της Γκόλντι Χον

Η Κέιτ Χάντσον γιόρτασε την υποψηφιότητά της για Όσκαρ αγκαλιά με τη μητέρα της, Γκόλντι Χον.

Μαρία Κωνσταντοπούλου
Μαρία Κωνσταντοπούλου
Η 46χρονη ηθοποιός Κέιτ Χάντσον είναι υποψήφια στην κατηγορία Α’ Γυναικείου Ρόλου στα Όσκαρ του 2026 για την ταινία «Song Sung Blue». Συνυποψήφιες της οι: Τζέσι Μπάκλεϊ (Hamnet), Ρόουζ Μπερν (If I Had Legs I’d Kick You), Ρενάτε Ρέινσβε (Sentimental Value) και Έμα Στόουν (Bugonia).

Η Κέιτ Χάντσον ήταν ξανά υποψήφια για Όσκαρ Α’ Γυναικείου Ρόλου για τον ρόλο της, ως Πένι Λέιν, στην ταινία του 2000 «Almost Famous».

Τότε είχε χάσει το χρυσό αγαλματίδιο από τη Μάρσια Γκέι Χάρντεν για την ερμηνεία της στο «Πόλοκ, ο Ασυμβίβαστος».

Η στιγμή που μαθαίνει ότι διεκδικεί το χρυσό αγαλματίδιο

Λίγες ώρες νωρίτερα και ενώ ανακοινώνονται οι υποψηφιότητες για τα φετινά Όσκαρ, η Χάντσον ανέβασε στα social της τη στιγμή που μαθαίνει τα ευχάριστα νέα για εκείνη:

«Τι όμορφο πρωινό», έγραψε η ηθοποιός σε μια ανάρτηση στο Instagram, μαζί με μια φωτογραφία της με την 80χρονη μητέρα της και επίσης βραβευμένη με Όσκαρ Β’ Γυναικείου ρόλου το 1970, Γκόλντι Χον.

Συγκεκριμένα στο video που ανήρτησε κάνει FaceTime με άλλα μέλη της οικογένειάς της.

«Θεέ μου, παιδιά! Θεέ μου, είμαι τόσο χαρούμενη!», ακούγεται να λέει η Χάντσον στο βίντεο.

Γκόλνι Χον: Περήφανη μητέρα

Η μητέρα της δεν μπορούσε να κρύψει τη χαρά της για την επιτυχία της κόρης της και προχώρησε σε μια τρυφερή ανάρτηση:

«Μωρό μου, μωρό μου, κοριτσάκι μου! Σ’ αγαπώ τόσο πολύ όσο είναι το σύμπαν ολόκληρο. Συγχαρητήρια, γλυκιά μου. Μια φορά και τον καιρό, είχα ένα κοριτσάκι που το έλεγαν Κέιτ! Και κοίτα την τώρα!».

«Song Sung Blue»: Η ταινία που της χαρίζει την υποψηφιότητα

Στην ταινία «Song Sung Blue», η Χάντσον συμπρωταγωνιστεί με τον Χιου Τζάκμαν, με τους δύο ηθοποιούς να ενσαρκώνουν ένα ζευγάρι μουσικών που προσπαθεί να ανακτήσει τη χαμένη του λάμψη.

Η ιστορία ακολουθεί τον Μάικ και την Κλερ Σαρντίνα, οι οποίοι επανεμφανίζονται στη σκηνή ως το ντουέτο «Lightning & Thunder», ερμηνεύοντας διαχρονικές επιτυχίες του Νιλ Ντάιαμοντ.

Φυσικό αέριο
LNG: Ρεκόρ εισαγωγών από Ευρώπη, επιδότηση στον Κάθετο Άξονα ζητά ο Εξάρχου

LNG: Ρεκόρ εισαγωγών από Ευρώπη, επιδότηση στον Κάθετο Άξονα ζητά ο Εξάρχου

Ασφαλιστικές
Εθνική Ασφαλιστική: Θρυαλλίδα εξελίξεων για την ασφαλιστική αγορά – Τα σχέδια για εξαγορές

Εθνική Ασφαλιστική: Θρυαλλίδα εξελίξεων για την ασφαλιστική αγορά – Τα σχέδια για εξαγορές

Τον δείχνουν σαν έναν φθηνό εγκληματία, είναι ταπεινωτικό – Η οικογένεια του Μάρτι Ράισμαν «καταδικάζει» το Marty Supreme
«Δεν ήταν αυτός» 23.01.26

Τον δείχνουν σαν έναν φθηνό εγκληματία, είναι ταπεινωτικό – Η οικογένεια του Μάρτι Ράισμαν «καταδικάζει» το Marty Supreme

Χωρίς αμφιβολία το Marty Supreme αποτελεί την ταινία - έκπληξη της σεζόν, ικανή να χαρίσει το Όσκαρ στον Τιμοτέ Σαλαμέ. Ωστόσο η οικογένεια του αληθινού αθλητή του πινγκ-πονγκ Μάρτι Ράισμαν τα βρίσκει όλα λάθος.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Αυτό είναι το αμερικανικό The Crown – Η σειρά Kennedy μας βάζει στα άδυτα της πιο διάσημης οικογένειας των ΗΠΑ
Δυναστεία 23.01.26

Αυτό είναι το αμερικανικό The Crown – Η σειρά Kennedy μας βάζει στα άδυτα της πιο διάσημης οικογένειας των ΗΠΑ

Προτού μπουν στο Λευκό Οίκο, προτού οι «κατάρες» και τα σκάνδαλα γεμίσουν τον Τύπο, η νέα σειρά του Netflix Kennedy μας βάζει στα άδυτα της οικογένειας - εικόνα των ΗΠΑ.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Kόντρα στα πρέπει των καιρών – Τι δίδαξε ο Γενάρης τον Τζορτζ Όργουελ για την εξουσία και την αντίσταση
Εκτός Ελέγχου 23.01.26

Kόντρα στα πρέπει των καιρών – Τι δίδαξε ο Γενάρης τον Τζορτζ Όργουελ για την εξουσία και την αντίσταση

Ο Ιανουάριος στον Όργουελ είναι πολιτικός. Το κρύο εξαντλεί, η σιωπή βαραίνει και η εξουσία μοιάζει πανίσχυρη – μέχρι τη στιγμή που η επαναληπτικότητα των εποχών θυμίζει ότι καμία κυριαρχία δεν είναι απόλυτη

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Όσκαρ 2026: Βαμπίρ με ιστορικό ρεκόρ, σοκαριστικές απουσίες, απίθανες εκπλήξεις και ένα πουλέν στη δόξα τραβά
15 Μαρτίου 22.01.26

Όσκαρ 2026: Βαμπίρ με ιστορικό ρεκόρ, σοκαριστικές απουσίες, απίθανες εκπλήξεις και ένα πουλέν στη δόξα τραβά

Στα φετινά Όσκαρ, το Sinners του Ράιαν Κούγκλερ γράφει ιστορία και επιβεβαιώνει πως είναι η πιο σημαντική ταινία της χρονιάς για περισσότερους λόγους από τους προφανείς

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Όσκαρ 2026: Τέσσερα βραβεία διεκδικεί η Bugonia του Γιώργου Λάνθιμου και ρεκόρ για το Sinners – Αυτές είναι όλες οι υποψηφιότητες
Χρυσό Αγαλματάκι 22.01.26 Upd: 16:19

Όσκαρ 2026: Τέσσερα βραβεία διεκδικεί η Bugonia του Γιώργου Λάνθιμου και ρεκόρ για το Sinners – Αυτές είναι όλες οι υποψηφιότητες

Η Αμερικανική Ακαδημία Κινηματογράφου ανακοίνωσε τις υποψηφιότητες για τα βραβεία Όσκαρ. Οι νικητές θα ανακοινωθούν στις 15 Μαρτίου.

Σύνταξη
Ήθελα να του ρίξω γροθιά στο πρόσωπο: Η περίεργη χημεία των Μάθιου ΜακΚόναχι και Γούντι Χάρελσον στο True Detective
Στωικός 22.01.26

Ήθελα να του ρίξω γροθιά στο πρόσωπο: Η περίεργη χημεία των Μάθιου ΜακΚόναχι και Γούντι Χάρελσον στο True Detective

Οι Μάθιου ΜακΚόναχι και Γούντι Χάρελσον επανενώθηκαν στο podcast Where Everybody Knows Your Name και αποκάλυψαν μερικές στιγμές τους πίσω από τις κάμερες κατά την διάρκεια των γυρισμάτων True Detective.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Ο Μαγγελάνος πέρα από τον μύθο – Ήρωας, κατακτητής ή κάτι πιο σκοτεινό;
Novus Orbis 22.01.26

Ο Μαγγελάνος πέρα από τον μύθο – Ήρωας, κατακτητής ή κάτι πιο σκοτεινό;

Η νέα ταινία Magellan του Λαβ Ντίαζ επανεξετάζει τον μύθο του εξερευνητή, φωτίζοντας τη βία και τις αντιφάσεις πίσω από το ιστορικό πρόσωπο. Ο Μαγγελάνος προβάλλεται ως μια σκοτεινή, διχαστική φιγούρα πέντε αιώνες μετά

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
«Ήταν ένας τρόπος να μην αποδεχτώ τη σιωπή»: Η Κάουθερ Μπεν Χάνια για όσα δεν είδαμε στην ταινία για την Χιντ Ρατζάμπ
«Don't look away» 21.01.26

«Ήταν ένας τρόπος να μην αποδεχτώ τη σιωπή»: Η Κάουθερ Μπεν Χάνια για όσα δεν είδαμε στην ταινία για την Χιντ Ρατζάμπ

«Δεν έχουμε σταρ. Δεν είναι μια feel-good ταινία. Αλλά είναι σημαντικό να μην κοιτάμε αλλού. Γιατί αυτό δεν είναι μια ιστορία. Είναι ιστορία που γράφεται τώρα», δήλωσε μεταξύ άλλων η Κάουθερ Μπεν Χάνια για την ταινία για την Χιντ Ρατζάμπ

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
«Ο Τσάπλιν ήταν μια κατηγορία μόνος του»: Το φινάλε που άλλαξε μια για πάντα τον κινηματογράφο
«Ήταν ιδιοφυΐα» 21.01.26

«Ο Τσάπλιν ήταν μια κατηγορία μόνος του»: Το φινάλε που άλλαξε μια για πάντα τον κινηματογράφο

Ενενήντα πέντε χρόνια μετά την πρεμιέρα του, το City Lights του Τσάρλι Τσάπλιν εξακολουθεί να θεωρείται σημείο αναφοράς του παγκόσμιου σινεμά – κυρίως χάρη σε ένα τελευταίο βλέμμα που δεν δίνει απαντήσεις, αλλά αφήνει το συναίσθημα να μιλήσει

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Τι αλλάζει στη χρηματοδότηση του γαλλικού κινηματογράφου και γιατί έχει ξεσηκώσει αντιδράσεις
CNC 21.01.26

Τι αλλάζει στη χρηματοδότηση του γαλλικού κινηματογράφου και γιατί έχει ξεσηκώσει αντιδράσεις

Αντιδράσεις στον χώρο του γαλλικού κινηματογράφου έχει προκαλέσει η ψήφιση τροπολογίας που μειώνει τη φορολογία των ιδιωτικών τηλεοπτικών καναλιών, στερώντας πόρους από το Centre national du cinéma (CNC). Tο μέτρο απειλεί τη χρηματοδότηση της κινηματογραφικής παραγωγής σε μια περίοδο ήδη έντονων περικοπών.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Αυτή η μεγάλη επιτυχία αποδείχθηκε η αρχή του τέλους – Οι Take That όπως δεν τους έχουμε δει ποτέ ξανά
Μηχανή χρημάτων 21.01.26

Αυτή η μεγάλη επιτυχία αποδείχθηκε η αρχή του τέλους – Οι Take That όπως δεν τους έχουμε δει ποτέ ξανά

Περίπου 35 χρόνια μετά την εμφάνισή τους στο μουσικό στερέωμα, οι Take That παρουσιάζουν αδημοσίευτο υλικό από τα πρώτα τους χρόνια και μιλούν για την πίεση της επιτυχίας στο νέο ντοκιμαντέρ του Netflix.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Ένας χορευτής του Μπαλέτου της Νέας Υόρκης άλλαξε μια ιστορία 100 ετών στις πουέντ
Στις μύτες 21.01.26

Ένας χορευτής του Μπαλέτου της Νέας Υόρκης άλλαξε μια ιστορία 100 ετών στις πουέντ

Όταν ο Seth Orza ήταν μέλος του New York City Ballet, ανέπτυξε πελματιαία απονευρωσίτιδα, μια πάθηση στην οποία ο παχύς ιστός που συνδέει τα δάχτυλα των ποδιών με τη φτέρνα αναπτύσσει φλεγμονή. Η καλύτερη λέξη για να περιγράψει τον πόνο που προκαλεί; Μαχαιριές.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ακόμη ένα cancel: To Νetflix «κόβει» τη Μέγκαν Μαρκλ – «Απελπισμένη προσπάθεια αυτοπροβολής» 
«Ανοίξτε σαμπάνιες» 20.01.26

Ακόμη ένα cancel: To Νetflix «κόβει» τη Μέγκαν Μαρκλ – «Απελπισμένη προσπάθεια αυτοπροβολής» 

Η πολυσυζητημένη τηλεοπτική παρουσία της Μέγκαν Μαρκλ στον τομέα του lifestyle φαίνεται πως ολοκληρώνει άδοξα τον κύκλο της, καθώς οι πληροφορίες θέλουν το Netflix να μην ανανεώνει τη σειρά With Love, Meghan για τρίτη σεζόν

Σύνταξη
Ουκρανία: Καθ΄οδόν για το Άμπου Ντάμπι αντιπροσωπίες του Κιέβου, της Μόσχας και των ΗΠΑ – «Αγκάθι» το εδαφικό
Πρώτη τριμερής 23.01.26

Καθ΄οδόν για το Άμπου Ντάμπι εκπρόσωποι του Κιέβου, της Μόσχας και των ΗΠΑ - «Ανοιχτό το εδαφικό» λέει ο Ζελένσκι

Για πρώτη φορά από την έναρξη των διαπραγματεύσεων θα υπάρξει συνάντηση και των τριών αντιπροσωπειών για τον πόλεμο στην Ουκρανία - Οι συζητήσεις θα διαρκέσουν τουλάχιστον δύο ημέρες

Σύνταξη
Τεστ αίματος ανιχνεύει τη νόσο του Crohn χρόνια πριν από την εμφάνιση συμπτωμάτων
Υγεία 23.01.26

Τεστ αίματος ανιχνεύει τη νόσο του Crohn χρόνια πριν από την εμφάνιση συμπτωμάτων

Το νέο τεστ ανιχνεύει μια ασυνήθιστη ανοσολογική απόκριση στα βακτήρια του εντέρου σε άτομα που αργότερα εμφανίζουν νόσο του Chron – Ελπίδα για πρόληψη μέσω της ανάπτυξης εμβολίου, αλλά και για πιο έγκαιρη διάγνωση.

Θεοδώρα Ν. Τσώλη
Υποκλοπές: Οι «στημένες» ερωτήσεις των βουλευτών της ΝΔ στον Τρίμπαλη στην Εξεταστική και το μήνυμα από το δεξί χέρι του Λαβράνου
Στην εξεταστική 23.01.26

Υποκλοπές: Οι «στημένες» ερωτήσεις των βουλευτών της ΝΔ στον Τρίμπαλη στην Εξεταστική και το μήνυμα από το δεξί χέρι του Λαβράνου

To in αποκαλύπτει τις «στημένες» -όπως κατέθεσε ο Σταμάτης Τρίμπαλης- ερωτήσεις από τη ΝΔ στην Εξεταστική για τις υποκλοπές, με κανένα βουλευτή του κυβερνώντος κόμματος να μην έχει αντιδράσει μετά την κατάθεσή του εδώ και δύο μήνες. Το μήνυμα από το δεξί χέρι του Λαβράνου, Σωτήρη Ντάλα στον Τρίμπαλη.

Πάνος Τσίκαλας
Πάνος Τσίκαλας
Μητσοτάκης: «Και ναι και όχι» για το «Συμβούλιο Ειρήνης» του Τραμπ για τη Γάζα – Συνέντευξη στο Euronews
Πολιτική Γραμματεία 23.01.26

«Και ναι και όχι» από Μητσοτάκη στο «Συμβούλιο Ειρήνης» του Τραμπ - Τι είπε στη συνέντευξη στο Euronews

Μεσοβέζικη στάση φαίνεται να κρατά ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφορικά με την ένταση ανάμεσε σε ΕΕ και Τραμπ - Τι είπε για τη Σύνοδο Κορυφής στις Βρυξέλλες

Σύνταξη
Η μεγάλη ώρα της Ελλάδας: Η Εθνική πόλο κόντρα στην Ουγγαρία για το ιστορικό πρώτο μετάλλιο
Άλλα Αθλήματα 23.01.26

Η μεγάλη ώρα της Ελλάδας: Η Εθνική πόλο κόντρα στην Ουγγαρία για το ιστορικό πρώτο μετάλλιο

Η Εθνική Ελλάδας αντιμετωπίζει το απόγευμα της Παρασκευής (23/1, 18:00 - ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ,) την Ουγγαρία, στον ημιτελικό του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος πόλο, με στόχο την πρόκριση στον μεγάλο τελικό.

Σύνταξη
Τον δείχνουν σαν έναν φθηνό εγκληματία, είναι ταπεινωτικό – Η οικογένεια του Μάρτι Ράισμαν «καταδικάζει» το Marty Supreme
«Δεν ήταν αυτός» 23.01.26

Τον δείχνουν σαν έναν φθηνό εγκληματία, είναι ταπεινωτικό – Η οικογένεια του Μάρτι Ράισμαν «καταδικάζει» το Marty Supreme

Χωρίς αμφιβολία το Marty Supreme αποτελεί την ταινία - έκπληξη της σεζόν, ικανή να χαρίσει το Όσκαρ στον Τιμοτέ Σαλαμέ. Ωστόσο η οικογένεια του αληθινού αθλητή του πινγκ-πονγκ Μάρτι Ράισμαν τα βρίσκει όλα λάθος.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
«Ακαδημαϊκές Ομιλίες» – Νέο βιβλίο του Προκόπη Παυλόπουλου για Κράτος Δικαίου και λειτουργία της Δημοκρατίας
Από την Ακαδημία Αθηνών 23.01.26

«Ακαδημαϊκές Ομιλίες» - Νέο βιβλίο του Προκόπη Παυλόπουλου για Κράτος Δικαίου και λειτουργία της Δημοκρατίας

Το νέο βιβλίο του πρώην Προέδρου της Δημοκρατίας, Προκόπη Παυλόπουλου, υπό τον τίτλο «Ακαδημαϊκές Ομιλίες» εστιάζει σε σειρά θεσμικών και πολιτειακών ζητημάτων αλλά και στη χρήση της AI στη Δικαιοσύνη

Σύνταξη
Greece Confirms No Approved Vaccine for Goat and Sheep Pox
English edition 23.01.26

Greece Confirms No Approved Vaccine for Goat and Sheep Pox

Greek authorities say biosecurity measures, not vaccination, remain the only proven strategy to control goat and sheep pox. European guidelines confirm no approved vaccines exist, and improper vaccination could harm trade and prolong outbreaks

Σύνταξη
Σαλβαντόρ Νταλί: Το απεγνωσμένο άλμα προς το μεγαλείο
Ο φανφαρόνος 23.01.26

Σαλβαντόρ Νταλί: Ανασφάλεια

Ζωή γεμάτη συνεχή παιχνίδια, πολλά χρήματα, ανομολόγητες σκέψεις και τρελά σχέδια

Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος
ΗΠΑ: Ζητούν εν λευκώ άδεια για στρατιωτική παρουσία στη Γροιλανδία – Η συμφωνία του 1951 που «πατάει» ο Τραμπ
Κόσμος 23.01.26

Οι ΗΠΑ ζητούν εν λευκώ άδεια για στρατιωτική παρουσία στη Γροιλανδία - Η συμφωνία του 1951 που «πατάει» ο Τραμπ

Η αρχική συμφωνία ορίζει ότι οι ΗΠΑ πρέπει να «συμβουλευτούν και να ενημερώσουν» τη Δανία και τη Γροιλανδία πριν προβούν σε οποιεσδήποτε σημαντικές αλλαγές

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
