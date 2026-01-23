Κέιτ Χάντσον: Η αντίδραση της όταν μαθαίνει την υποψηφιότητα της στα Όσκαρ μαζί με τη μητέρα της Γκόλντι Χον

Η 46χρονη ηθοποιός Κέιτ Χάντσον είναι υποψήφια στην κατηγορία Α’ Γυναικείου Ρόλου στα Όσκαρ του 2026 για την ταινία «Song Sung Blue». Συνυποψήφιες της οι: Τζέσι Μπάκλεϊ (Hamnet), Ρόουζ Μπερν (If I Had Legs I’d Kick You), Ρενάτε Ρέινσβε (Sentimental Value) και Έμα Στόουν (Bugonia).

Η Κέιτ Χάντσον ήταν ξανά υποψήφια για Όσκαρ Α’ Γυναικείου Ρόλου για τον ρόλο της, ως Πένι Λέιν, στην ταινία του 2000 «Almost Famous».

Τότε είχε χάσει το χρυσό αγαλματίδιο από τη Μάρσια Γκέι Χάρντεν για την ερμηνεία της στο «Πόλοκ, ο Ασυμβίβαστος».

Η στιγμή που μαθαίνει ότι διεκδικεί το χρυσό αγαλματίδιο

Λίγες ώρες νωρίτερα και ενώ ανακοινώνονται οι υποψηφιότητες για τα φετινά Όσκαρ, η Χάντσον ανέβασε στα social της τη στιγμή που μαθαίνει τα ευχάριστα νέα για εκείνη:

«Τι όμορφο πρωινό», έγραψε η ηθοποιός σε μια ανάρτηση στο Instagram, μαζί με μια φωτογραφία της με την 80χρονη μητέρα της και επίσης βραβευμένη με Όσκαρ Β’ Γυναικείου ρόλου το 1970, Γκόλντι Χον.

Συγκεκριμένα στο video που ανήρτησε κάνει FaceTime με άλλα μέλη της οικογένειάς της.

«Θεέ μου, παιδιά! Θεέ μου, είμαι τόσο χαρούμενη!», ακούγεται να λέει η Χάντσον στο βίντεο.

Γκόλνι Χον: Περήφανη μητέρα

Η μητέρα της δεν μπορούσε να κρύψει τη χαρά της για την επιτυχία της κόρης της και προχώρησε σε μια τρυφερή ανάρτηση:

«Μωρό μου, μωρό μου, κοριτσάκι μου! Σ’ αγαπώ τόσο πολύ όσο είναι το σύμπαν ολόκληρο. Συγχαρητήρια, γλυκιά μου. Μια φορά και τον καιρό, είχα ένα κοριτσάκι που το έλεγαν Κέιτ! Και κοίτα την τώρα!».

«Song Sung Blue»: Η ταινία που της χαρίζει την υποψηφιότητα

Στην ταινία «Song Sung Blue», η Χάντσον συμπρωταγωνιστεί με τον Χιου Τζάκμαν, με τους δύο ηθοποιούς να ενσαρκώνουν ένα ζευγάρι μουσικών που προσπαθεί να ανακτήσει τη χαμένη του λάμψη.

Η ιστορία ακολουθεί τον Μάικ και την Κλερ Σαρντίνα, οι οποίοι επανεμφανίζονται στη σκηνή ως το ντουέτο «Lightning & Thunder», ερμηνεύοντας διαχρονικές επιτυχίες του Νιλ Ντάιαμοντ.