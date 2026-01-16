magazin
Παρασκευή 16 Ιανουαρίου 2026
Σημαντική είδηση:
16.01.2026 | 14:07
Πέθανε η αγαπημένη ηθοποιός Μέλπω Ζαρόκωστα
Κέιτ Χάντσον: Πώς οι φόβοι της μεταμόρφωσαν την καριέρα της
Fizz 16 Ιανουαρίου 2026 | 12:30

Κέιτ Χάντσον: Πώς οι φόβοι της μεταμόρφωσαν την καριέρα της

H Κέιτ Χάντσον εξομολογείται άγνωστες πτυχές της διαδρομής της.

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Καρκίνος: 7 στους 10 ζουν πλέον πάνω από 5 χρόνια — Ιστορικό ορόσημο στην επιβίωση

Καρκίνος: 7 στους 10 ζουν πλέον πάνω από 5 χρόνια — Ιστορικό ορόσημο στην επιβίωση

Spotlight

Παρά τη γοητευτική ιστορία που θέλει τον Χιου Τζάκμαν να την «ανακαλύπτει» τυχαία για την ταινία «Song Sung Blue» βλέποντάς την στην τηλεόραση, η πραγματική διαδρομή της Κέιτ Χάντσον προς τον ρόλο της Claire Sardina είναι πολύ πιο βαθιά και προσωπική.

Αν και έψαχνε πάντα την ευκαιρία να συνδυάσει το τραγούδι με την υποκριτική, ο φόβος της για το πώς θα φαινόταν αυτή η αλλαγή στην καριέρα της, την κρατούσε μακριά.

Κέιτ Χάντσον: «Ένας από τους φόβους μου ήταν…»

«Ω, θα βγάλω έναν δίσκο, θα κυκλοφορήσω μουσική και μετά θα είναι σαν να μην είμαι πια ηθοποιός»» είπε η Χάντσον σε συνέντευξή της στο IndieWire.

«Την εποχή του «Almost Famous», δεν περνούσες εύκολα σε άλλο είδος ψυχαγωγίας, γιατί αν αποτύγχανες, θεωρούνταν αποτυχία στα πάντα.

Οπότε, έλεγες «μην πειράζεις κάτι που λειτουργεί». Αυτό με έκανε να φοβάμαι να εκτεθώ», παραδέχτηκε.

Η πανδημία είχε και τα θετικά της

Ωστόσο, η πανδημία έδωσε στην ηθοποιό τον χρόνο να σκεφτεί τη ζωή της και όσα δεν είχε τολμήσει ακόμα στην καριέρα της.

«Ήταν σαν να βίωνα μια ολική υπαρξιακή κρίση —όπως νομίζω και ο περισσότερος κόσμος— όπου αναρωτιέσαι:«ποιο είναι το νόημα της ζωής μου;».

Ήξερα ότι ήμουν ευτυχισμένη με την οικογένειά μου, που είναι τόσο σημαντική για μένα και είναι πάντα η προτεραιότητά μου, αλλά η δημιουργικότητά μου είναι το «καύσιμό» μου.

Είναι το πάθος μου. Και δεν ήμουν ικανοποιημένη με αυτό. Ένιωθα ότι, αν πέθαινα αύριο, δεν τα είχα δώσει όλα».

«Είχα τεράστιο άγχος να τραγουδάω ζωντανά μπροστά σε κόσμο»

«Ένα μέρος αυτού ήταν ο φόβος μου για τη σκηνή. Είχα τεράστιο άγχος να τραγουδάω ζωντανά μπροστά σε κόσμο. Πάντα υπήρχαν μουσικοί που με προσκαλούσαν αλλά φοβόμουν πολύ να το κάνω.

Μόλις ολοκλήρωσα το άλμπουμ, ήταν σαν να γύμναζα νέους μυς — όπως το να βρω τα πατήματά μου σε μια ζωντανή σκηνή ή να αναρωτηθώ ποια είμαι στην πιο ευάλωτη στιγμή μου, όταν δηλαδή μοιράζομαι τη δική μου μουσική και δεν υποδύομαι έναν χαρακτήρα».

Τελικά η αποδοχή του κοινού «ήταν τόσο θερμή και όμορφη» που η ίδια συνειδητοποίησε ότι δεν είχε πλέον τίποτα να φοβάται.

«Αυτό μου άλλαξε τη ζωή. Ένιωσα ότι δεν μου έλειπε πια τίποτα. Τότε προέκυψε αυτή η ταινία και ήταν σαν, ενεργειακά, τέτοια πράγματα να αρχίζουν να συμβαίνουν όταν κάνεις διαφορετικές επιλογές για τον εαυτό σου», ανέφερε.

Οι συμβουλές στα παιδιά της

Η Χάντσον έσπευσε επίσης να σημειώσει τον αντίκτυπο αυτών των επιλογών, στα τρία παιδιά της.

«Αν τα παιδιά μου ξέρουν τι φοβάμαι και εγώ δεν το αντιμετωπίζω στην πράξη, τότε αυτό είναι το πρότυπο που τους δίνω για το πώς είναι να είσαι δημιουργικός άνθρωπος.

Έχω απίστευτα δημιουργικά παιδιά και θέλω να τα δω να κάνουν τεράστια λάθη, γιατί αυτό θα σημαίνει ότι παίρνουν μεγάλα ρίσκα», κατέληξε.

Σύνταξη
