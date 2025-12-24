Η Κέιτ Χάντσον «έριξε πόρτα» στον Spider-Man το 2002 και δεν το έχει μετανιώσει έως σήμερα

Είναι το 2002 και ο κόσμος της 7ης Τέχνης ανακαλύπτει (ξανά) την αγάπη του για τους υπερήρωες. Μετά την επέλαση του Batman τη δεκαετία του ’90 και την εμφάνιση των X-Men δύο χρόνια πριν, τώρα ήταν η σειρά του Spider-Man να ξαναβρεί τον δρόμο του προς την μεγάλη οθόνη.

Το φιλμ του Σαμ Ράιμι έκανε σταρ τον Τόμπι Μαγκουάιρ, καθιέρωσε την Κίρστεν Ντανστ ως μια από τις ωραίες του Χόλιγουντ και ουσιαστικά άνοιξε τον δρόμο για την εποχή της κυριαρχίας της Marvel.

Ωστόσο, τα πράγματα θα μπορούσαν να είναι αρκετά διαφορετικά για την 43χρονη ηθοποιό. Η Ντανστ δεν ήταν η πρώτη επιλογή του Ράιμι για τον ρόλο της Μαίρη Τζέιν – εκεί ήθελε την Κέιτ Χάντσον, η οποία τότε ζούσε τη δικιά της χρυσή στιγμή, καθώς οι κινηματογραφικές «μετοχές» της είχαν εκτοξευθεί μετά το φιλμ Almost Famous.

Η 46χρονη σταρ και κόρη της Γκόλντι Χον, ωστόσο απέρριψε τον ρόλο, κάτι που δεν έχει μετανιώσει έως σήμερα. Τουλάχιστον αυτό άφησε να εννοηθεί μιλώντας στον Άντι Κόεν στο Watch What Happens Live.

«Είναι από εκείνες τις στιγμές που κοιτάς πίσω και λες πως θα ήταν ωραία να έπαιζες στον Spider-Man» είπε η Κέιτ Χάντσον, για να συμπληρώσει: «Ωστόσο, την ίδια περίοδο είχα συμφωνήσει να πρωταγωνιστήσω στο φιλμ Four Feathers, όπου γνώρισα τον Χιθ Λέτζερ, γίναμε πολύ καλοί φίλοι και ήταν μια μοναδική εμπειρία».

Το Four Feathers, παρά το γεγονός ότι είχε ένα καστ γεμάτο αστέρια, δέχθηκε μέτριες κριτικές, ενώ στο box office δεν κατάφερε καν να βγάλει τα… λεφτά του. Την ίδια ώρα οι εισπράξεις στο Spider-Man έφτασαν τα 825 εκατ. δολάρια και ήταν η τρίτη πιο επιτυχημένη ταινία του 2002 – μόνο το Lord of the Rings και ο Harry Potter βρέθηκαν μπροστά του.

«Τα πράγματα στη ζωή έρχονται όπως πρέπει να έρθουν και είμαι ευγνώμων για αυτό. Ωστόσο σίγουρα θα είχε πλάκα να ήμουν η Μαίρη Τζέιν» κατέληξε η Κέιτ Χάντσον.