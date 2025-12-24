magazin
Τετάρτη 24 Δεκεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
magazin

# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΓΡΟΤΕΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Η Κέιτ Χάντσον «έριξε πόρτα» στον Spider-Man το 2002 και δεν το έχει μετανιώσει έως σήμερα
Σταθερή 24 Δεκεμβρίου 2025 | 11:10

Η Κέιτ Χάντσον «έριξε πόρτα» στον Spider-Man το 2002 και δεν το έχει μετανιώσει έως σήμερα

Πολλοί ηθοποιοί, κάποια στιγμή στην καριέρα τους, έχουν αρνηθεί ρόλους και μετά... χτυπάνε το κεφάλι τους στον τοίχο. Η Κέιτ Χάντσον δεν ανήκει σε αυτή την κατηγορία.

Φροίξος Φυντανίδης
ΕπιμέλειαΦροίξος Φυντανίδης
A
A
Vita.gr
Healthy holidays: Τα οφέλη των γιορτών

Healthy holidays: Τα οφέλη των γιορτών

Spotlight

Είναι το 2002 και ο κόσμος της 7ης Τέχνης ανακαλύπτει (ξανά) την αγάπη του για τους υπερήρωες. Μετά την επέλαση του Batman τη δεκαετία του ’90 και την εμφάνιση των X-Men δύο χρόνια πριν, τώρα ήταν η σειρά του Spider-Man να ξαναβρεί τον δρόμο του προς την μεγάλη οθόνη.

Το φιλμ του Σαμ Ράιμι έκανε σταρ τον Τόμπι Μαγκουάιρ, καθιέρωσε την Κίρστεν Ντανστ ως μια από τις ωραίες του Χόλιγουντ και ουσιαστικά άνοιξε τον δρόμο για την εποχή της κυριαρχίας της Marvel.

Ωστόσο, τα πράγματα θα μπορούσαν να είναι αρκετά διαφορετικά για την 43χρονη ηθοποιό. Η Ντανστ δεν ήταν η πρώτη επιλογή του Ράιμι για τον ρόλο της Μαίρη Τζέιν – εκεί ήθελε την Κέιτ Χάντσον, η οποία τότε ζούσε τη δικιά της χρυσή στιγμή, καθώς οι κινηματογραφικές «μετοχές» της είχαν εκτοξευθεί μετά το φιλμ Almost Famous.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από @pinkreference

Η 46χρονη σταρ και κόρη της Γκόλντι Χον, ωστόσο απέρριψε τον ρόλο, κάτι που δεν έχει μετανιώσει έως σήμερα. Τουλάχιστον αυτό άφησε να εννοηθεί μιλώντας στον Άντι Κόεν στο Watch What Happens Live.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από @bravowwhl

«Είναι από εκείνες τις στιγμές που κοιτάς πίσω και λες πως θα ήταν ωραία να έπαιζες στον Spider-Man» είπε η Κέιτ Χάντσον, για να συμπληρώσει: «Ωστόσο, την ίδια περίοδο είχα συμφωνήσει να πρωταγωνιστήσω στο φιλμ Four Feathers, όπου γνώρισα τον Χιθ Λέτζερ, γίναμε πολύ καλοί φίλοι και ήταν μια μοναδική εμπειρία».

Το  Four Feathers, παρά το γεγονός ότι είχε ένα καστ γεμάτο αστέρια, δέχθηκε μέτριες κριτικές, ενώ στο box office δεν κατάφερε καν να βγάλει τα… λεφτά του. Την ίδια ώρα οι εισπράξεις στο Spider-Man έφτασαν τα 825 εκατ. δολάρια και ήταν η τρίτη πιο επιτυχημένη ταινία του 2002 – μόνο το Lord of the Rings και ο Harry Potter βρέθηκαν μπροστά του.

«Τα πράγματα στη ζωή έρχονται όπως πρέπει να έρθουν και είμαι ευγνώμων για αυτό. Ωστόσο σίγουρα θα είχε πλάκα να ήμουν η Μαίρη Τζέιν» κατέληξε η Κέιτ Χάντσον.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Economy
Ελληνική οικονομία: Οι 4 κίνδυνοι που «βλέπει» η Alpha Bank για την Ελλάδα το 2026

Ελληνική οικονομία: Οι 4 κίνδυνοι που «βλέπει» η Alpha Bank για την Ελλάδα το 2026

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Healthy holidays: Τα οφέλη των γιορτών

Healthy holidays: Τα οφέλη των γιορτών

Τράπεζες
Τράπεζες: Χρονιά μετασχηματισμού σε βάθος το 2026

Τράπεζες: Χρονιά μετασχηματισμού σε βάθος το 2026

inWellness
inTown
Stream magazin
Για αυτό τον λόγο ο Στίβεν Σπίλμπεργκ έχει βάλει στη «μαύρη λίστα» του τον Μπεν Άφλεκ – Μπορεί να γίνει μεγάλος κόπανος
Beef 24.12.25

Για αυτό τον λόγο ο Στίβεν Σπίλμπεργκ έχει βάλει στη «μαύρη λίστα» του τον Μπεν Άφλεκ – Μπορεί να γίνει μεγάλος κόπανος

Ο σκηνοθέτης Μάικ Μπίντερ αποκάλυψε ένα άγνωστο beef του Χόλιγουντ: αυτό ανάμεσα στον αγαπημένο δημιουργό των ΗΠΑ Στίβεν Σπίλμπεργκ και τον σταρ του Χόλιγουντ Μπεν Άφλεκ.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Η Λίλι Άλεν έμαθε τι σημαίνει «προκαλώ πόνο» σε κάποιον αφότου χώρισε με τον Ντέιβιντ Χάρμπορ
Μαθήματα ζωής 24.12.25

Η Λίλι Άλεν έμαθε τι σημαίνει «προκαλώ πόνο» σε κάποιον αφότου χώρισε με τον Ντέιβιντ Χάρμπορ

Σε συνέντευξη που έδωσε στο Observer UK, η Λίλι Άλεν ανέφερε ότι τώρα κατανοεί καλύτερα τον «πόνο» που μπορεί να προκάλεσε κατά τη διάρκεια του πρώτου γάμου της με τον πρώην σύζυγό της, Σαμ Κούπερ.

Σύνταξη
Για τον Τζίμι Κίμελ το 2025 ήταν «μια πραγματικά εξαιρετική χρονιά για τον φασισμό»
Χριστουγεννιάτικο Μήνυμα 24.12.25

Για τον Τζίμι Κίμελ το 2025 ήταν «μια πραγματικά εξαιρετική χρονιά για τον φασισμό»

Με καυστικό χιούμορ και σαφή πολιτική αιχμή, ο Τζίμι Κίμελ σχολιάζει το 2025 στο Εναλλακτικό Χριστουγεννιάτικο Μήνυμα του Channel 4, κάνοντας λόγο για «μια εξαιρετική χρονιά για τον φασισμό»

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Υπόθεση Επστάιν: Ο πρώην πρίγκιπας Άντριου ζητούσε από την Γκισλέιν Μάξγουελ «ακατάλληλους φίλους»
«Διασκεδαστικές» 23.12.25

Υπόθεση Επστάιν: Ο πρώην πρίγκιπας Άντριου ζητούσε από την Γκισλέιν Μάξγουελ «ακατάλληλους φίλους»

Τα αρχεία Επστάιν αποκαλύπτουν ότι το FBI προσπάθησε να ανακρίνει τον Άντριου σχετικά με τις σχέσεις του με έναν άλλον εκατομμυριούχο σεξουαλικό εγκληματία, τον Πίτερ Νάιγκαρντ.

Σύνταξη
Δείτε την Ντούα Λίπα και τον Κάλουμ Τέρνερ να αναπαράγουν την εμβληματική στιγμή των «Μπένιφερ» στο γιοτ
Έρωτας 23.12.25

Δείτε την Ντούα Λίπα και τον Κάλουμ Τέρνερ να αναπαράγουν την εμβληματική στιγμή των «Μπένιφερ» στο γιοτ

Νέες φωτογραφίες δείχνουν τον Κάλουμ Τέρνερ να απλώνει αντηλιακό στο σώμα της Ντούα Λίπα ενώ βρίσκονται στο Μεξικό, όπως ακριβώς έκαναν οι «Μπένιφερ». Το 2002.

Σύνταξη
«Ο Τζέιμς Μποντ που θέλουμε – και χρειαζόμαστε»: Ένα βίντεο του Ίντρις Έλμπα προκαλεί φρενίτιδα στους fans του 007
ΝΑΙ 23.12.25

«Ο Τζέιμς Μποντ που θέλουμε – και χρειαζόμαστε»: Ένα βίντεο του Ίντρις Έλμπα προκαλεί φρενίτιδα στους fans του 007

Για πολλά χρόνια το όνομά του βρισκόταν στις λίστες για τον επόμενο Τζέιμς Μποντ. Και ένα βίντεο που ανέβασε ο Ίντρις Έλμπα στα social media έκανε τους θαυμαστές του 007 να τρελαθούν.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
O Ντόναλντ Τραμπ καταγγέλλει τη δημοσιοποίηση φωτογραφιών Κλίντον στα Αρχεία Έπσταϊν: «Είναι τρομερό»
Transparency Act 23.12.25

O Ντόναλντ Τραμπ καταγγέλλει τη δημοσιοποίηση φωτογραφιών Κλίντον στα Αρχεία Έπσταϊν: «Είναι τρομερό»

Ο Ντόναλντ Τραμπ, πρόεδρος των ΗΠΑ, άσκησε κριτική στο Υπουργείο Δικαιοσύνης για τη δημοσιοποίηση φωτογραφιών του Μπιλ Κλίντον από τα λεγόμενα «Αρχεία Έπσταϊν», προειδοποιώντας ότι τέτοιες αποκαλύψεις ενδέχεται να πλήξουν τη φήμη ανθρώπων που είχαν μόνο επιφανειακή ή και αθώα επαφή με τον Τζέφρι Έπσταϊν

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Η Σούζι Άμις για τη ζωή της με τον Τζέιμς Κάμερον – «Πίστευα ότι δεν θα το δω ποτέ ξανά»
Έρωτας 23.12.25

Η Σούζι Άμις για τη ζωή της με τον Τζέιμς Κάμερον – «Πίστευα ότι δεν θα το δω ποτέ ξανά»

Η πρώην ηθοποιός και μοντέλο Σούζι Άμις, σε μια από τις σπάνιες συνεντεύξεις της, αποφάσισε να μιλήσει για την ζωή της δίπλα στον βραβευμένο σκηνοθέτη Τζέιμς Κάμερον.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
«Η ζωή μου δεν τελείωσε, είμαι ζωντανή»: Η Δέσποινα Μοιραράκη για την απώλεια, τις ενέσεις αδυνατίσματος και τον έρωτα
Fizz 23.12.25

«Η ζωή μου δεν τελείωσε, είμαι ζωντανή»: Η Δέσποινα Μοιραράκη για την απώλεια, τις ενέσεις αδυνατίσματος και τον έρωτα

Σε μια εξομολογητική συνέντευξη, η Δέσποινα Μοιραράκη μιλά για την απώλεια του συζύγου της, τις ενέσεις που τη βοήθησαν να χάσει βάρος και το αν υπάρχει χώρος στη ζωή της για έναν νέο έρωτα

Σύνταξη
Ζητούσε ταυτότητες για να είναι σίγουρος ότι ήταν ανήλικες – Σοκάρουν τα νέα έγγραφα της υπόθεσης Έπσταϊν
FBI 23.12.25

Ζητούσε ταυτότητες για να είναι σίγουρος ότι ήταν ανήλικες – Σοκάρουν τα νέα έγγραφα της υπόθεσης Έπσταϊν

Ανακριτικές σημειώσεις του FBI αποκαλύπτουν ότι ο Τζέφρι Έπσταϊν ζητούσε ταυτότητες για να βεβαιώνεται πως τα κορίτσια ήταν ανήλικα, φωτίζοντας τη συστηματική κακοποίησή τους.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Ο γιος των Τζον Λένον και Γιόκο Όνο, Σον, ανησυχεί ότι οι νεότερες γενιές ξεχνούν τους Beatles
«Ναι, το πιστεύω» 22.12.25

Ο γιος των Τζον Λένον και Γιόκο Όνο, Σον, ανησυχεί ότι οι νεότερες γενιές ξεχνούν τους Beatles

«Κάνω το καλύτερο που μπορώ για να μην ξεχάσει η νεότερη γενιά τους Beatles, τον Τζον και την Γιοκό», δήλωσε σε πρόσφατη συνέντευξή του ο Σον Όνο Λένον.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Η Νίκι Μινάζ αποκαλεί κατά λάθος «δολοφόνο» τον Τζέι Ντι Βανς, ενώ αποθεώνει τον Ντόναλντ Τραμπ
«Καταπληκτικά πρότυπα» 22.12.25

Η Νίκι Μινάζ αποκαλεί κατά λάθος «δολοφόνο» τον Τζέι Ντι Βανς, ενώ αποθεώνει τον Ντόναλντ Τραμπ

Η Νίκι Μινάζ μίλησε στο ετήσιο AmericaFest του Turning Point USA, όπου και εξήρε τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, αποκαλώντας τον «όμορφο και γοητευτικό».

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Η μείωση του χρόνου εργασίας στην κορυφή της λίστας ευχών για τα Χριστούγεννα
Θα πραγματοποιηθεί; 24.12.25

Η μείωση του χρόνου εργασίας στην κορυφή της λίστας ευχών για τα Χριστούγεννα

Οι περισσότεροι έχουν συνδυάσει τα Χριστούγεννα - πέρα από τα δώρα και τα... τραπεζώματα - με περισσότερο και πιο ποιοτικό ελεύθερο χρόνο, κάτι που έχει σχέση με το συλλογικό παγκόσμιο αίτημα για μειωμένα ωράρια εργασίας

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Οι πιο στιλάτοι διάσημοι του 2025 δεν είναι αυτοί που ακολούθησαν τη μόδα κατά γράμμα
«Το 'χουν!» 24.12.25

Οι πιο στιλάτοι διάσημοι του 2025 δεν είναι αυτοί που ακολούθησαν τη μόδα κατά γράμμα

Εμφανίστηκαν σε γήπεδα και χαλιά, σκηνές και περιθώρια, μικρές και μεγάλες οθόνες. Και όλοι τους διαμόρφωσαν τις έννοιες του στυλ και της αυτοέκφρασης – οι πιο στιλάτοι, τελικά, είναι αυτοί που κάνουν του κεφαλιού τους.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Έρευνα: Πόσα χρόνια χρειάζεται να αποταμιεύει ο μέσος εργαζόμενος για να γίνει πλούσιος;
Διεθνής Οικονομία 24.12.25

Πόσα χρόνια χρειάζεται να αποταμιεύει ο μέσος εργαζόμενος για να γίνει πλούσιος; - Τι αποκαλύπτει έρευνα

Νέα έκθεση του think tank Resolution Foundation αποκαλύπτει πως το χάσμα ανάμεσα στους πλούσιους και τους υπόλοιπους εντείνεται, με τις αποταμιεύσεις να αδυνατούν να το καλύψουν

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Συντριβή αεροσκάφος στην Τουρκία: Βρέθηκε το μαύρο κουτί και η συσκευή καταγραφής ήχου – Ανάμεσα στα ονόματα και ένα ελληνικό
Κόσμος 24.12.25

Συντριβή αεροσκάφος στην Τουρκία: Βρέθηκε το μαύρο κουτί και η συσκευή καταγραφής ήχου – Ανάμεσα στα ονόματα και ένα ελληνικό

Το αεροσκάφος μετέφερε πέντε επιβάτες και τριμελές πλήρωμα. Ανάμεσα στα οκτώ θύματα της αεροπορικής τραγωδίας είναι και ένα ελληνικό όνομα

Σύνταξη
«Είναι ένα… δεκάρι σε όλα ο Μεντιλίμπαρ» – Η αποθέωση στην Ισπανία, οι εξαιρετικές προπονήσεις και οι… τούμπες
Ποδόσφαιρο 24.12.25

«Είναι ένα… δεκάρι σε όλα ο Μεντιλίμπαρ» – Η αποθέωση στην Ισπανία, οι εξαιρετικές προπονήσεις και οι… τούμπες

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ αποθεώθηκε ξανά στην Ισπανία τόσο σαν χαρακτήρας, όσο και σαν προπονητής – Οι τρομερές ιστορίες με τις… τούμπες!

Σύνταξη
Τα Νέα της Αγοράς 24.12.25

The art of aura

A journey through senses, meaningful moments and connections

Σύνταξη
Ανδρουλάκης: Χρέος μας να εργαστούμε για τα προβλήματα της κοινωνίας και να μειώσουμε τις ανισότητες
Πολιτική 24.12.25

Ανδρουλάκης: Χρέος μας να εργαστούμε για τα προβλήματα της κοινωνίας και να μειώσουμε τις ανισότητες

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης υποδέχθηκε στα γραφεία του συλλόγους για τα κάλαντα και ευχήθηκε «καλά Χριστούγεννα με υγεία και ευημερία»

Σύνταξη
Στο Παρά Πέντε: Η συνάντηση της παρέας 20 χρόνια μετά, η βιντεοκλήση του Γιώργου Καπουτζίδη και η συγκίνηση της «Θεοπούλας»
Γέλιο & συγκίνηση 24.12.25

Στο Παρά Πέντε: Η συνάντηση της παρέας 20 χρόνια μετά, η βιντεοκλήση του Γιώργου Καπουτζίδη και η συγκίνηση της «Θεοπούλας»

Μετά από 20 χρόνια, το reunion της σειράς Στο Παρά Πέντε έγινε πραγματικότητα, με τους πρωταγωνιστές να το παρακολουθούν παρέα - ακόμα και ο Γιώργος Καπουτζίδης που βρισκόταν στις Σέρρες.

Σύνταξη
Το 65% των παιδιών που ξεκινούν σήμερα το δημοτικό θα εργαστεί σε επαγγέλματα που δεν έχουν καν επινοηθεί
Οικονομία 24.12.25

Το 65% των παιδιών που ξεκινούν σήμερα το δημοτικό θα εργαστεί σε επαγγέλματα που δεν έχουν καν επινοηθεί

Σε ό,τι αφορά τις ανθρώπινες δεξιότητες που φαίνεται ότι θα παραμείνουν πολύτιμες, παρά την εκρηκτική άνοδο της Τεχνητής Νοημοσύνης (ΤΝ), αυτές είναι η ενσυναίσθηση, η δημιουργικότητα και η επικοινωνία

Σύνταξη
Τα εδέσματα των Χριστουγέννων βλάπτουν την υγεία του σκύλου σας
Του κάνουν κακό 24.12.25

Τα λαχταριστά φαγητά των Χριστουγέννων δεν είναι για το στομάχι του σκύλου σας – Τι μπορεί να πάθει

Οι έντονες μυρωδιές διεγείρουν τη μύτη του σκύλου. Και θα κάνει τα πάντα για να τον κεράσετε κάτι από το χριστουγεννιάτικο τραπέζι. Μην υποκύψετε!

Τζούλη Τούντα
Τζούλη Τούντα
Blue collar jobs: Από το «μάθε παιδί μου γράμματα» στο «μάθε μια τέχνη»
Αγορά εργασίας 24.12.25

Blue collar jobs: Από το «μάθε παιδί μου γράμματα» στο «μάθε μια τέχνη»

Στη Γερμανία, ο 1 στους 2 νέους προτιμά να γίνει τεχνίτης αντί υπάλληλος. Στις ΗΠΑ οι 6 στους 10 θα άφηναν το γραφείο για blue collar jobs, χειρωνακτικά-πρακτικά επαγγέλματα. Τι συμβαίνει στην Ελλάδα.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Must Read
Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τετάρτη 24 Δεκεμβρίου 2025
Απόρρητο