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Καλομοίρα: Από ποια σοβαρή ασθένεια πάσχει ο γιος της
Fizz 03 Ιουνίου 2026, 08:40

Καλομοίρα: Από ποια σοβαρή ασθένεια πάσχει ο γιος της

Η Καλομοίρα έχει 3 παιδιά, δύο γιους και μια κόρη.

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Η Καλομοίρα βρέθηκε προσκεκλημένη στην εκπομπή «AnesTea The Podcast» με τον Ανέστη Ευαγγελόπουλο. Η τραγουδίστρια που ζει μόνιμα στην Αμερική με την οικογένεια της μίλησε για τη σχέση με τον σύζυγο της, την κρίση στο γάμο της αλλά και τη σοβαρή ασθένεια που πάσχει ένας από τους δύο γιους της.

Καλομοίρα: «Έχουμε περάσει δύο φορές κρίση στον γάμο μας»

«Περάσαμε μία δύσκολη περίοδο όταν με είχε νευριάσει πάρα πολύ με κάτι. Είχα κλείσει μία δουλειά και ήμουν πολύ ενθουσιασμένη γιατί δεν είχα δουλέψει για πολύ καιρό.

Κάναμε μίτινγκ όλη η οικογένεια και συμφωνήσαμε να το κάνω.

Όταν έφυγα, μετά από τρεις μέρες έγινε της μουρλής. Δεν μπορούσα να φύγω από τη δουλειά όμως, γιατί την είχα κλείσει. Μετά ηρέμησαν τα πράγματα, τα βρήκαμε και αυτό μας έδεσε περισσότερο».

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Ο γιος της και ημάχη που έδωσε με τη μυασθένεια Gravis

Μια χρόνια αυτοάνοση νευρομυϊκή πάθηση που προκαλεί έντονη μυϊκή αδυναμία.

«Θυμάμαι όταν ο Δημήτρης, ο γιος μου, πέρασε μία μεγάλη δυσκολία με την υγεία του, για χρόνια. Λέγεται μυασθένεια Gravis. Εκεί οι γιατροί μπορούν να πάνε μέχρι ένα σημείο, μετά μόνο ο Θεός βοηθάει.

Προσευχόμουν, άρχισα να διαβάζω τη Βίβλο, γιατί δεν ήξερα τα λόγια του Θεού», είπε με συγκίνηση.

Η μυασθένεια Gravis είναι γνωστή και ως «η ασθένεια του Ωνάση», καθώς από αυτή έπασχε ο Έλληνας Κροίσος.

Πρόκειται για μια αυτοάνοση πάθηση που προσβάλλει συνήθως ενήλικες αντί για μικρά παιδιά, ενώ επηρεάζει την επικοινωνία μεταξύ νεύρων και μυών, προκαλώντας αδυναμία η οποία συνήθως επιδεινώνεται κατά τη διάρκεια της ημέρας και βελτιώνεται με την ξεκούραση.

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