Καλομοίρα: «Είναι σημαντικό να λες στα κορίτσια την αλήθεια – αν είσαι με τα παιδιά, χάνεις λίγο την καριέρα»

Η Καλομοίρα άνοιξε την καρδιά της σε μια ειλικρινή εξομολόγηση για τις δύσκολες στιγμές που βίωσε κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης της.

Μιλώντας στην εκπομπή Στούντιο 4, η τραγουδίστρια αποκάλυψε πως ήρθε αντιμέτωπη με την κατάθλιψη, καθώς συνειδητοποιούσε ότι η απόφαση να δημιουργήσει οικογένεια σήμαινε και έναν αποχωρισμό από την προηγούμενη ζωή και καριέρα της. Με ωριμότητα και ειλικρίνεια, μίλησε για τον μύθο του «μπορείς να τα έχεις όλα» που, όπως τόνισε, ασκεί πίεση στις γυναίκες και δημιουργεί μη ρεαλιστικές προσδοκίες.

«Νομίζω πως λένε λίγο ψέματα στις γυναίκες ότι μπορούν να τα έχουν όλα. Δεν είναι όλο αυτό αλήθεια»

«Όταν ήμουν έγκυος, πέρασα κατάθλιψη»

«Όταν ήμουν έγκυος, πέρασα κατάθλιψη. Δεν μπορούσα να βρω γιατί αλλά νομίζω ότι κατά βάθος ήξερα ότι δεν θα έχω ποτέ ξανά αυτό που είχα γιατί διάλεξα την οικογένεια. Ότι άφηνα δηλαδή την παλιά μου ζωή. Νομίζω πως λένε λίγο ψέματα στις γυναίκες ότι μπορούν να τα έχουν όλα. Δεν είναι όλο αυτό αλήθεια», είπε χαρακτηριστικά.

«Δεν είσαι ξανά ο ίδιος άνθρωπος, εγώ όμως νόμιζα ότι το μπορείς», είπε η Καλομοίρα για το πώς είναι η ζωή κάποιου όταν γίνεται γονιός. «Πιστεύω ότι είναι σημαντικό να λες στα κορίτσια την αλήθεια για να παίρνουν τις αποφάσεις τους με βάση την αλήθεια. Ότι δηλαδή, αν είσαι με τα παιδιά, χάνεις λίγο την καριέρα», συμπλήρωσε.

«Αυτό συμβαίνει όσο καλή και να είσαι. Ακόμα και η μόνη που ξέρω, που όντως τα συνδυάζει, έχει πέντε ανθρώπους στο σπίτι που τη βοηθούν και έχει τέσσερα παιδιά. Είναι τέλειο και αυτό, αν μπορείς να το έχεις, απλά δεν μου αρέσει που δεν λένε την αλήθεια», είπε στη συνέχεια.

Η τραγουδίστρια συνειδητοποίησε μετά από χρόνια πού οφειλόταν η κατάθλιψη. «Νομίζω ότι κατά βάθος σε αυτό οφειλόταν η κατάθλιψη. Γιατί πήγαινα στον γιατρό και του έλεγα πως ‘είμαι πολύ χαρούμενη, που έχω τα παιδιά μου, αλλά νιώθω πολύ πιεσμένη’. Μετά από χρόνια κατάλαβα ότι μάλλον είναι αυτό», κατέληξε.