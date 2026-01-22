magazin
Όσκαρ 2026: Τέσσερα βραβεία διεκδικεί η Bugonia του Γιώργου Λάνθιμου και ρεκόρ για το Sinners – Αυτές είναι όλες οι υποψηφιότητες
Όσκαρ 2026: Τέσσερα βραβεία διεκδικεί η Bugonia του Γιώργου Λάνθιμου και ρεκόρ για το Sinners – Αυτές είναι όλες οι υποψηφιότητες

Η Αμερικανική Ακαδημία Κινηματογράφου ανακοίνωσε τις υποψηφιότητες για τα βραβεία Όσκαρ. Οι νικητές θα ανακοινωθούν στις 16 Μαρτίου.

Σε ρυθμούς Όσκαρ μπήκαμε και επίσημα, καθώς το μεσημέρι της Πέμπτης ανακοινώθηκαν οιτ ταινίες, οι ηθοποιοί και οι δημιουργοί που θα διεκδικήσουν τουλάχιστον ένα χρυσό αγαλματάκι το βράδυ της 16ης Μαρτίου στο Dolby Theatre του Λος Άντζελες.

Η Bugonia του Γιώργου Λάνθιμου είναι υποψήφια για τέσσερα Όσκαρ – Καλύτερης Ταινίας, Α’ Γυναικείου ρόλου, Διασκευασμένου Σεναρίου και Μουσικής.

Η ταινία που ξεχώρισε είναι το Sinners με 16 υποψηφιότες, ανάμεσά τους Καλύτερης Ταινίας, Σκηνοθεσίας, Α’ και Β’ Ανδρικού ρόλου, Α’΄Γυναικείου ρόλου και αρκετά ακόμα.

Αναλυτικά όλες οι υποψηφιότητες.

YouTube thumbnail

Καλύτερη Ταινία

“Bugonia”
“F1”
“Frankenstein”
“Hamnet”
“Marty Supreme”
“One Battle After Another”
“The Secret Agent”
“Sentimental Value”
“Sinners”
“Train Dreams”

Σκηνοθεσία

Chloé Zhao, “Hamnet”
Josh Safdie, “Marty Supreme”
Paul Thomas Anderson, “One Battle After Another”
Joachim Trier, “Sentimental Value”
Ryan Coogler, “Sinners”

Α’ Ανδρικός ρόλος

Timothée Chalamet, “Marty Supreme”
Leonardo DiCaprio, “One Battle After Another”
Ethan Hawke, “Blue Moon”
Michael B. Jordan, “Sinners”
Wagner Moura, “The Secret Agent”

Α’ Γυναικείος ρόλος

Jessie Buckley, “Hamnet”
Rose Byrne, “If I Had Legs I’d Kick You”
Kate Hudson, “Song Sung Blue”
Renate Reinsve, “Sentimental Value”
Emma Stone, “Bugonia”

Β’ Ανδρικός ρόλος

Benicio Del Toro, “One Battle After Another”
Jacob Elordi, “Frankenstein”
Delroy Lindo, “Sinners”
Sean Penn, “One Battle After Another”
Stellan Skarsgård, “Sentimental Value”

Β’ Γυναικείος ρόλος

Elle Fanning, “Sentimental Value”
Inga Ibsdotter Lilleaas, “Sentimental Value”
Amy Madigan, “Weapons”
Wunmi Mosaku, “Sinners”
Teyana Taylor, “One Battle After Another”

Διασκευασμένο Σενάριο

“Bugonia”
“Frankenstein”
“Hamnet”
“One Battle After Another”
“Train Dreams”

Πρωτότυπο Σενάριο

“Blue Moon”
“It Was Just an Accident”
“Marty Supreme”
“Sentimental Value”
“Sinners”

Ταινία Μικρού Μήκους (Animation)

“Butterfly”
“Forevergreen”
“The Girl Who Cried Pearls”
“Retirement Plan”
“The Three Sisters”

Ενδυματολογία

“Avatar: Fire and Ash”
“Frankenstein”
“Hamnet”
“Marty Supreme”
“Sinners”

Casting

“Hamnet”
“Marty Supreme”
“One Battle After Another”
“The Secret Agent”
“Sinners”

Ταινία Μικρού Μήκους

“Butcher’s Stain”
“A Friend of Dorothy”
“Jane Austen’s Period Drama”
“The Singers”
“Two People Exchanging Saliva”

Makeup

“Frankenstein”
“Kokuho”
“Sinners”
“The Smashing Machine”
“The Ugly Stepsister”

Μουσική

“Bugonia”
“Frankenstein”
“Hamnet”
“One Battle After Another”
“Sinners”

Animation

“Arco”
“Elio”
“KPop Demon Hunters”
“Little Amélie or the Character of Rain”
“Zootopia 2”

Διεύθυνση Φωτογραφίας

“Frankenstein”
“Marty Supreme”
“One Battle After Another”
“Sinners”
“Train Dreams”

Ντοκιμαντέρ

“The Alabama Solution”
“Come See Me in the Good Light”
“Cutting Through Rocks”
“Mr. Nobody Against Putin”
“The Perfect Neighbor”

Ντοκιμαντέρ Μικρού Μήκους

“All the Empty Rooms”
“Armed Only With a Camera: The Life and Death of Brent Renaud”
“Children No More: Were and Are Gone”
“The Devil Is Busy”
“Perfectly a Strangeness”

Μοντάζ

“F1”
“Marty Supreme”
“One Battle After Another”
“Sentimental Value”
“Sinners”

Ξενόγλωσσης Ταινίας

“The Secret Agent”
“It Was Just an Accident”
“Sentimental Value”
“Sirat”
“The Voice of Hind Rajab”

Τραγουδιά

“Dear Me” from “Diane Warren: Relentless”
“Golden” from “KPop Demon Hunters”
“I Lied to You” from “Sinners”
“Sweet Dreams of Joy” from “Viva Verdi”
“Train Dreams” from “Train Dreams”

Production Design

“Frankenstein”
“Hamnet”
“Marty Supreme”
“One Battle After Another”
“Sinners”

Ήχου

“F1”
“Frankenstein”
“One Battle After Another”
“Sinners”
“Sirat”

Οπτικά Εφέ

“Avatar: Fire and Ash”
“F1”
“Jurassic World Rebirth”
“The Lost Bus”
“Sinners”

