Στο «Marty Supreme» ο Τιμοτέ Σαλαμέ είναι ένα original παιδί του δρόμου – Οι ουλές, οι χαρακιές και οι φακίδες

Στην ταινία «Marty Supreme» του σκηνοθέτη Τζος Σάφντι, ο Τιμοτέ Σαλαμέ υποδύεται έναν φιλόδοξο νεαρό από την Νέα Υόρκη, ο οποίος είναι πεπεισμένος ότι το πινγκ-πονγκ είναι η κάρτα επιβίβασης για ένα αεροπλάνο με κατεύθυνση την χώρα της επιτυχίας.

Η ταινία διαδραματίζεται το 1952 και ο Marty είναι ένας μικροαπατεώνας που εργάζεται στο οικογενειακό κατάστημα υποδημάτων, προσποιούμενος ότι δεν έχει το μέγεθος που ζητά ο πελάτης, ώστε να του πουλήσει ένα πιο ακριβό ζευγάρι.

Παράλληλα, αναζητά συνεχώς τον τρόπο για να βάλει στην τσέπη του όσο το δυνατόν περισσότερα χαρτονομίσματα (σήμερα θα τον περιγράφαμε πιθανότατα ως «hustler» ή και κομπιναδόρο).

Στην ταινία πρωταγωνιστούν επίσης η Φραν Ντρέσερ ως μητέρα του Μάρτι, ο Tyler, the Creator, η Οντέσα Ντ’Άζιον, ο Κέβιν Ο’Λίρι και η Γκουίνεθ Πάλτροου.

«Δεν είχα ιδέα. Σκέφτηκα ότι έχει μικρές ουλές από ακμή»

Ο Τζος Σαφντί πέρασε πάνω από έξι χρόνια γράφοντας το σενάριο. Για να προσδώσει αυθεντικότητα στην ερμηνεία, ο Σαφντί δεν αρκέστηκε στο να βάλει στον Σαλαμέ γυαλιά (με πολλούς βαθμούς μυωπίας, τα οποία όπως ανέφερε τον ζάλιζαν υπερβολικά), αλλά προχώρησε ένα βήμα παραπέρα, έχοντας στο πλευρό του τον καλλιτέχνη Michael Fontaine.

Ο Fontaine δημιούργησε στο πρόσωπο του Σαλαμέ σημάδια από ευλογιά, φακίδες και χαρακιές.

«Με τα σημάδια και τις χαρακιές, ένιωθες ότι είχε μπλέξει σε καβγάδες και ότι ήταν παιδί του δρόμου», είπε ο Σαφντί.

Το μακιγιάζ ήταν τόσο πειστικό που ακόμη και η Πάλτροου, η οποία υποδύεται την σταρ του κινηματογράφου Kay Stone, με την οποία φλερτάρει ο Marty, νόμιζε ότι επρόκειτο για σημάδια από ακμή.

«Δεν είχα ιδέα. Σκέφτηκα ότι έχει μικρές ουλές από ακμή», παραδέχτηκε.

Μέσα στο ρόλο

Ο Τιμοτέ Σαλαμέ προσπάθησε επίσης να δώσει μια χαρακτηριστική εσάνς σην ερμηνεία του και πέρασε χρόνια προετοιμαζόμενος για τον ρόλο. Εκμεταλλεύτηκε κάθε ευκαιρία για να παίξει πινγκ-πονγκ, επειδή ήθελε να φαίνεται σαν επαγγελματίας παίκτης όταν ξεκινούσαν τα γυρίσματα. Επίσης, προπονήθηκε με τον ειδικό στο πινγκ-πονγκ Diego Schaaf.

Στην ταινία, ο Marty αντιμετωπίζει τον Koto Endo, τον οποίο υποδύεται ο πρωταθλητής πινγκ-πονγκ Koto Kawaguchi. Όλα ξεκινούν, όταν ο Marty χάνει από αυτόν σε ένα τουρνουά στο Λονδίνο και στη συνέχεια βρίσκεται αντιμέτωπος μαζί του σε έναν αγώνα στην Ιαπωνία.

Όταν ρωτήθηκε για τον αγώνα με τον Kawaguchi, ο Σαλαμέ είπε ότι η πίεση ήταν «τεράστια».

Αλλά έπρεπε επίσης να τα καταφέρει και ένιωθε «ευθύνη απέναντι σε αυτή την κοινότητα, στους λάτρεις και στους ανθρώπους που είναι παθιασμένοι με αυτό το άθλημα».

Ο Σαφντί πρόσθεσε ότι κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων, ο Σαλαμέ «ήταν τόσο μέσα στο ρόλο του, που έλεγε: ‘Θέλω να κερδίσω τους επόμενους πόντους. Πρέπει να παίξουμε’ ».

* Με πληροφορίες από: Variety