Σημαντική είδηση:
05.12.2025 | 15:52
Ανακαλείται γνωστό τρόφιμο «ως μη ασφαλές» από τον ΕΦΕΤ
Σημαντική είδηση:
05.12.2025 | 18:39
Θρίλερ στην Ανδραβίδα με IX βυθισμένο σε αρδευτικό κανάλι
Σημαντική είδηση:
05.12.2025 | 14:00
ΓΣΕΕ: Τι ισχύει για τους εργαζόμενους σε συνθήκες κακοκαιρίας
«Με έκαψε σήμερα» – Ο Τιμοτέ Σαλαμέ αποκαλύπτει το τελευταίο μήνυμα που έλαβε από τον Λεονάρντο Ντι Κάπριο
Fizz 05 Δεκεμβρίου 2025 | 17:00

«Με έκαψε σήμερα» – Ο Τιμοτέ Σαλαμέ αποκαλύπτει το τελευταίο μήνυμα που έλαβε από τον Λεονάρντο Ντι Κάπριο

Ο Τιμοτέ Σαλαμέ λέει ότι ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο του έστειλε μήνυμα για την πρόσφατη αλλαγή στο χτένισμά του, ενώ στο παρελθόν του είχε δώσει τη συμβουλή «όχι σκληρά ναρκωτικά και όχι ταινίες με υπερήρωες».

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Πρόταση γάμου: Κάνε μια παύση πριν πεις το «ναι»

Πρόταση γάμου: Κάνε μια παύση πριν πεις το «ναι»

Spotlight

Ο ηθοποιός του Marty Supreme, Τιμοτέ Σαλαμέ, 29 ετών, πρωταγωνιστεί στη νέα διαφήμιση της Lucid Motors για το ηλεκτρικό σεντάν Lucid Air Sapphire, στην οποία ο παγκόσμιος πρεσβευτής της μάρκας συμμετέχει σε μια συνέντευξη υψηλής ταχύτητας με τους παίκτες των New York Knicks, Τζος Χαρτ και Ζαλίν Μπράνσον.

Όταν ρωτήθηκε για το πιο σημαντικό πρόσωπο από το οποίο έχει λάβει μήνυμα, ο Σαλαμέ ανέφερε τον Ντι Κάπριο, 51 ετών.

«Με έκαψε σήμερα» αποκάλυψε ο ηθοποιός. «Μου είπε «άκουσα ότι ξύρισες το κεφάλι σου. Πες μου ότι δεν είναι αλήθεια!”».

YouTube thumbnail

Η νέα κουπ μαλλιών του

Ο Σαλαμέ έγινε πρωτοσέλιδο όταν τον είδαν να κυκλοφορεί έχοντας αλλάξει την χαρακτηριστική κουπ των μαλλιών του με τις μπούκλες στο Saint-Tropez μαζί με τη φίλη του Κάιλι Τζένερ τον Ιούλιο.

Η νέα του εμφάνιση, με τα πολύ κοντά μαλλιά, έγινε ευρέως γνωστή στο κοινό τον Οκτώβριο, όταν άρχισε να προωθεί την ταινία Marty Supreme σε σκηνοθεσία Τζος Σάφντι.

Πηγαίνοντας «από 0 στα 60 σε 1,89 δευτερόλεπτα», όπως αναφέρει η διαφημιστική βίντεο του Lucid Hard Launch, ο Σαλαμέ οδήγησε σε επαγγελματική πίστα αγώνων, απαντώντας σε ερωτήσεις που του έκανε ο Χαρτ, 30 ετών, και ο Μπράνσον, 29 ετών, οι οποίοι ήταν απομακρυσμένοι.

Όταν ρωτήθηκε για το πιο σημαντικό πρόσωπο από το οποίο έχει λάβει μήνυμα, ο Σαλαμέ ανέφερε τον Ντι Κάπριο, 51 ετών. «Με έκαψε σήμερα» αποκάλυψε ο ηθοποιός. «Μου είπε «άκουσα ότι ξύρισες το κεφάλι σου. Πες μου ότι δεν είναι αλήθεια!”»

YouTube thumbnail

Απέναντι στον εαυτό του

Ο Σαλαμέ αναφέρθηκε σε μερικούς από τους συναδέλφους του ηθοποιούς, ονομάζοντας τους Ντένζελ Ουάσινγκτον, Κρίστιαν Μπέιλ και Χοακίν Φίνιξ «GOATs» (Greatest Of All Time, οι καλύτεροι όλων των εποχών). Σε αντίθεση με τους παίκτες μπάσκετ, είπε: «Για αυτό που κάνω, νιώθω σαν να παίζω μόνο εναντίον του εαυτού μου».

Όταν ρωτήθηκε για τη διαφορά μεταξύ του να είσαι καλός και του να είσαι εξαιρετικός, ο σταρ του Dune απάντησε: «Κανείς δεν μπορεί να ξεκλειδώσει την καλύτερη εκδοχή του εαυτού σου εκτός από εσένα. Κανείς δεν ξέρει πώς να το κάνει. Ο Ντάνιελ Ντέι-Λιούις είπε στον Τζέρεμι Στρονγκ ότι για να αναλάβεις έναν ρόλο με σοβαρότητα, πρέπει να είσαι πρόθυμος να γίνεις ανόητος. Αυτό που κάνω μπορεί να είναι πραγματικά ανόητο μερικές φορές».

YouTube thumbnail

Η συμβουλή από τον μεγαλύτερο

Ο Σαλαμέ πρωταγωνίστησε μαζί με τον Ντι Κάπριο στην ταινία του 2021 Don’t Look Up. Και οι δύο ηθοποιοί έχουν προκαλέσει αίσθηση για τα Όσκαρ με τους πρωταγωνιστικούς τους ρόλους σε ταινίες αυτής της σεζόν βραβείων: ο Σαλαμέ για το Marty Supreme και ο Ντι Κάπριο για το One Battle After Another του σκηνοθέτη Πολ Τόμας Άντερσον.

Το 2022, ο Σαλαμέ είπε στο British Vogue ότι ο Ντι Κάπριο του έδωσε κάποτε τη συμβουλή «όχι σκληρά ναρκωτικά και όχι ταινίες με υπερήρωες» όταν συναντήθηκαν για πρώτη φορά το 2018.

Ο σταρ είχε προηγουμένως αποκαλύψει ότι είχε λάβει τη συμβουλή από «έναν από τους ήρωές μου» τον Οκτώβριο του 2021, αλλά είχε αρνηθεί να πει ποιος του την έδωσε. «Ένας από τους ήρωές μου — δεν μπορώ να πω ποιος είναι γιατί θα με δείρει — με αγκάλιασε την πρώτη νύχτα που συναντηθήκαμε και μου έδωσε αυτή τη συμβουλή» είπε ο Σαλαμέ στο Time το 2021.

*Η ταινία Marty Supreme, με συμπρωταγωνιστές τους Γκουίνεθ Πάλτροου, Tyler, the Creator γνωστός και ως Τάιλερ Γκρέγκορι Οκόνμα, Οντέσα Ζάιον και άλλους, βγαίνει στις αίθουσες στις 25 Δεκεμβρίου.

*Με στοιχεία από people.com

