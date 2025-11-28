Είναι ο Τιμοτέ Σαλαμέ ο μυστηριώδης ράπερ EsDeeKid; – Η νέα θεωρία συνωμοσίας που έχει τρελάνει το διαδίκτυο

Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι είναι ένας από τους πλέον ταλαντούχους ηθοποιούς στη γενιά του. Εδώ και μια οκταετία, ο Τιμοτέ Σαλαμέ έχει εντυπωσιάσει τους πάντες με τις ερμηνείες του και έχει δει τις μετοχές του στη βιομηχανία του θεάματος να εκτοξεύονται.

Πρόσφατα, ωστόσο, απέδειξε ότι είναι κι ένας αρκετά καλός τραγουδιστής. Ο 29χρονος σταρ αποφάσισε να παίξει κιθάρα και να τραγουδήσει ο ίδιος τα κομμάτια στην ταινία A Complete Unknown, όπου υποδύθηκε τον Μπομπ Ντίλαν σε νεαρή ηλικία. Μάλιστα, κέρδισε και μια υποψηφιότητα στα βραβεία Grammy για το soundtrack της ταινίας.

Ωστόσο, η νέα θεωρία συνωμοσίας που έχει κάνει την εμφάνισή της στο διαδίκτυο εδώ και λίγες εβδομάδες πάει το όλο θέμα σε άλλη πίστα. Πολλοί είναι αυτοί που πιστεύουν ότι ο Τιμοτέ Σαλαμέ είναι αυτός πίσω από τον μυστηριώδη ράπερ EsDeeKid.

Ο EsDeeKid πρωτοεμφανίστηκε το 2024 στη μουσική σκηνή της Αγγλίας, με τα κομμάτια του να μπαίνουν στο Top20 των charts και να θεωρείται από τον Τύπο το επόμενο μεγάλο αστέρι της ραπ. Ωστόσο, στην πραγματικότητα κανείς δεν ξέρει ποιος είναι, καθώς εμφανίζεται συνεχώς με καλυμμένο πρόσωπο.

Στα μέσα Νοεμβρίου όμως, ένα ποστ στο TikTok ήρθε να γεννήσει μια νέα θεωρία: μήπως ο EsDeeKid είναι ένα project του Τιμοτέ Σαλαμέ; Ο χρήστης έβαλε δύο φωτογραφίες τους δίπλα δίπλα, εστιάζοντας στα μάτια τους (που η αλήθεια είναι ότι μοιάζουν) και σε ένα φουλάρι με νεκροκεφαλές που φορούσαν και οι δύο.

Από τότε αυτή η θεωρία έχει αποκτήσει πάρα πολλούς θαυμαστές. Φταίει και ο Σαλαμέ που παλιότερα ανέβαζε βίντεο που τον έδειχναν να ραπάρει.

Βέβαια, έως τώρα ούτε ο γνωστός ηθοποιός ούτε ο EsDeeKid έχουν τοποθετηθεί για το θέμα. Και το πάρτι καλά κρατάει στο διαδίκτυο.