Είναι ο Τιμοτέ Σαλαμέ ο μυστηριώδης ράπερ EsDeeKid; – Η νέα θεωρία συνωμοσίας που έχει τρελάνει το διαδίκτυο
Στα 29 του χρόνια, ο Τιμοτέ Σαλαμέ είναι ένα από τα πιο δυνατά χαρτιά του Χόλιγουντ. Ωστόσο για κάποιους είναι και ένας επιτυχημένος ράπερ, που κρύβεται πίσω από το ψευδώνυμο EsDeeKid.
- Ανήλικες ξυλοκόπησαν 16χρονη - Συνελήφθησαν 15χρονη και 17χρονη
- Έφοδος της εισαγγελίας διαφθοράς στα γραφεία του προσωπάρχη του Ζελένσκι και βασικού διαπραγματευτή του Κιέβου
- Πώς να απαντήσεις σε κάποιον που λέει «Δεν είμαι ρατσιστής, αλλά...»
- Πολιτική πόλωση σε ταχύτητα ρεκόρ: Η μελέτη που αποκαλύπτει τη δύναμη του X
Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι είναι ένας από τους πλέον ταλαντούχους ηθοποιούς στη γενιά του. Εδώ και μια οκταετία, ο Τιμοτέ Σαλαμέ έχει εντυπωσιάσει τους πάντες με τις ερμηνείες του και έχει δει τις μετοχές του στη βιομηχανία του θεάματος να εκτοξεύονται.
Πρόσφατα, ωστόσο, απέδειξε ότι είναι κι ένας αρκετά καλός τραγουδιστής. Ο 29χρονος σταρ αποφάσισε να παίξει κιθάρα και να τραγουδήσει ο ίδιος τα κομμάτια στην ταινία A Complete Unknown, όπου υποδύθηκε τον Μπομπ Ντίλαν σε νεαρή ηλικία. Μάλιστα, κέρδισε και μια υποψηφιότητα στα βραβεία Grammy για το soundtrack της ταινίας.
Ωστόσο, η νέα θεωρία συνωμοσίας που έχει κάνει την εμφάνισή της στο διαδίκτυο εδώ και λίγες εβδομάδες πάει το όλο θέμα σε άλλη πίστα. Πολλοί είναι αυτοί που πιστεύουν ότι ο Τιμοτέ Σαλαμέ είναι αυτός πίσω από τον μυστηριώδη ράπερ EsDeeKid.
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Ο EsDeeKid πρωτοεμφανίστηκε το 2024 στη μουσική σκηνή της Αγγλίας, με τα κομμάτια του να μπαίνουν στο Top20 των charts και να θεωρείται από τον Τύπο το επόμενο μεγάλο αστέρι της ραπ. Ωστόσο, στην πραγματικότητα κανείς δεν ξέρει ποιος είναι, καθώς εμφανίζεται συνεχώς με καλυμμένο πρόσωπο.
Στα μέσα Νοεμβρίου όμως, ένα ποστ στο TikTok ήρθε να γεννήσει μια νέα θεωρία: μήπως ο EsDeeKid είναι ένα project του Τιμοτέ Σαλαμέ; Ο χρήστης έβαλε δύο φωτογραφίες τους δίπλα δίπλα, εστιάζοντας στα μάτια τους (που η αλήθεια είναι ότι μοιάζουν) και σε ένα φουλάρι με νεκροκεφαλές που φορούσαν και οι δύο.
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Από τότε αυτή η θεωρία έχει αποκτήσει πάρα πολλούς θαυμαστές. Φταίει και ο Σαλαμέ που παλιότερα ανέβαζε βίντεο που τον έδειχναν να ραπάρει.
Βέβαια, έως τώρα ούτε ο γνωστός ηθοποιός ούτε ο EsDeeKid έχουν τοποθετηθεί για το θέμα. Και το πάρτι καλά κρατάει στο διαδίκτυο.
- Υγεία: Η ατμοσφαιρική ρύπανση εξουδετερώνει τα οφέλη της άσκησης
- Αναγεννάται η Νεοκλασική Αγορά Άργους
- Συρία: Στους 13 οι νεκροί από την επιδρομή ισραηλινών δυνάμεων – Για «έγκλημα πολέμου» κάνει λόγο το συριακό ΥΠΕΞ
- Κακοκαιρία Adel: Βίντεο με το εντυπωσιακό «shelf cloud» που σκέπασε τον ουρανό στην Αττική
- Το τέλος της εκλεπτυσμένης συγκράτησης της Μισέλ Ομπάμα – Οι ενέσεις αδυνατίσματος, το αιχμηρό ντύσιμο
- Σαλαμίνα: Κενά μνήμης επικαλείται η 46χρονη για τη δολοφονία της πεθεράς της – Δεν αποδέχεται το έγκλημα
- Το ΣΕΦ πλημμύρισε ξανά λόγω της κακοκαιρίας στην Αττική
- Black Friday: Τι πρέπει να προσέξουν οι καταναλωτές – Τα «κλειδιά» για ασφαλείς αγορές
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις