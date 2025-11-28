magazin
Παρασκευή 28 Νοεμβρίου 2025
28.11.2025 | 07:49
Πτώση αυτοκινήτου στο λιμάνι του Πειραιά - Κατάφερε να βγει σώος ο οδηγός
Είναι ο Τιμοτέ Σαλαμέ ο μυστηριώδης ράπερ EsDeeKid; – Η νέα θεωρία συνωμοσίας που έχει τρελάνει το διαδίκτυο

Άλλο κι αυτό 28 Νοεμβρίου 2025 | 11:00
Είναι ο Τιμοτέ Σαλαμέ ο μυστηριώδης ράπερ EsDeeKid; – Η νέα θεωρία συνωμοσίας που έχει τρελάνει το διαδίκτυο

Στα 29 του χρόνια, ο Τιμοτέ Σαλαμέ είναι ένα από τα πιο δυνατά χαρτιά του Χόλιγουντ. Ωστόσο για κάποιους είναι και ένας επιτυχημένος ράπερ, που κρύβεται πίσω από το ψευδώνυμο EsDeeKid.

Φροίξος Φυντανίδης
Spotlight

Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι είναι ένας από τους πλέον ταλαντούχους ηθοποιούς στη γενιά του. Εδώ και μια οκταετία, ο Τιμοτέ Σαλαμέ έχει εντυπωσιάσει τους πάντες με τις ερμηνείες του και έχει δει τις μετοχές του στη βιομηχανία του θεάματος να εκτοξεύονται.

Πρόσφατα, ωστόσο, απέδειξε ότι είναι κι ένας αρκετά καλός τραγουδιστής. Ο 29χρονος σταρ αποφάσισε να παίξει κιθάρα και να τραγουδήσει ο ίδιος τα κομμάτια στην ταινία A Complete Unknown, όπου υποδύθηκε τον Μπομπ Ντίλαν σε νεαρή ηλικία. Μάλιστα, κέρδισε και μια υποψηφιότητα στα βραβεία Grammy για το soundtrack της ταινίας.

Ωστόσο, η νέα θεωρία συνωμοσίας που έχει κάνει την εμφάνισή της στο διαδίκτυο εδώ και λίγες εβδομάδες πάει το όλο θέμα σε άλλη πίστα. Πολλοί είναι αυτοί που πιστεύουν ότι ο Τιμοτέ Σαλαμέ είναι αυτός πίσω από τον μυστηριώδη ράπερ EsDeeKid.

Ο EsDeeKid πρωτοεμφανίστηκε το 2024 στη μουσική σκηνή της Αγγλίας, με τα κομμάτια του να μπαίνουν στο Top20 των charts και να θεωρείται από τον Τύπο το επόμενο μεγάλο αστέρι της ραπ. Ωστόσο, στην πραγματικότητα κανείς δεν ξέρει ποιος είναι, καθώς εμφανίζεται συνεχώς με καλυμμένο πρόσωπο.

Στα μέσα Νοεμβρίου όμως, ένα ποστ στο TikTok ήρθε να γεννήσει μια νέα θεωρία: μήπως ο EsDeeKid είναι ένα project του Τιμοτέ Σαλαμέ; Ο χρήστης έβαλε δύο φωτογραφίες τους δίπλα δίπλα, εστιάζοντας στα μάτια τους (που η αλήθεια είναι ότι μοιάζουν) και σε ένα φουλάρι με νεκροκεφαλές που φορούσαν και οι δύο.

Από τότε αυτή η θεωρία έχει αποκτήσει πάρα πολλούς θαυμαστές. Φταίει και ο Σαλαμέ που παλιότερα ανέβαζε βίντεο που τον έδειχναν να ραπάρει.

Βέβαια, έως τώρα ούτε ο γνωστός ηθοποιός ούτε ο EsDeeKid έχουν τοποθετηθεί για το θέμα. Και το πάρτι καλά κρατάει στο διαδίκτυο.

Το τέλος της εκλεπτυσμένης συγκράτησης της Μισέλ Ομπάμα – Οι ενέσεις αδυνατίσματος, το αιχμηρό ντύσιμο
Το τέλος της εκλεπτυσμένης συγκράτησης της Μισέλ Ομπάμα – Οι ενέσεις αδυνατίσματος, το αιχμηρό ντύσιμο

Η Μισέλ Ομπάμα έσπασε τους κανόνες της γκαρνταρόμπας των πολιτικών συζύγων φορώντας H&M στο Λευκό Οίκο, επιλέγοντας αμάνικα ρούχα για να αναδείξει τους γυμνασμένους βραχίονές της και προτιμώντας κομψές ζακέτες αντί για σακάκια.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Νάνα Μούσχουρη και Νίκος Αλιάγας συγκίνησαν τη Γαλλία τραγουδώντας για τις γυναίκες το «Χάρτινο το φεγγαράκι»
Νάνα Μούσχουρη και Νίκος Αλιάγας συγκίνησαν τη Γαλλία τραγουδώντας για τις γυναίκες το «Χάρτινο το φεγγαράκι»

Σε μια βραδιά αφιερωμένη στη δύναμη της φωνής των γυναικών στον πολιτισμό, η Νάνα Μούσχουρη και ο Νίκος Αλιάγας χάρισαν στο «Nos voix pour toutes» μια συγκινητική ερμηνεία του «Χάρτινο το φεγγαράκι»

Σύνταξη
Ο Τζόνι Ντεπ αναπολεί τα χρόνια που έζησε με τη Βανέσα Παραντί – Ήταν ευτυχία
Ο Τζόνι Ντεπ αναπολεί τα χρόνια που έζησε με τη Βανέσα Παραντί – Ήταν ευτυχία

Ψάχνοντας ξανά τα βήματά του στη βιομηχανία του θεάματος, μετά τη δικαστική διαμάχη του με την Άμπερ Χερντ, ο σταρ του Χόλιγουντ μίλησε και για την επί 14 χρόνια σύντροφό του Βανέσα Παραντί.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Τελεσίγραφο από την Ισπανία: Ή θα πάρουμε εμείς μέρος στην Eurovision ή το Ισραήλ
Τελεσίγραφο από την Ισπανία: Ή θα πάρουμε εμείς μέρος στην Eurovision ή το Ισραήλ

Η RTVE επιβεβαίωσε για ακόμη μια φορά ότι δεν θα συμμετάσχει στην φετινή διοργάνωση της Eurovision εάν το Ισραήλ συμπεριληφθεί στη λίστα των συμμετεχόντων.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Thanksgiving: Αντζελίνα Τζολί και άλλοι σταρ το μποϊκοτάρουν. Γιατί; – «Συγκάλυψη γενοκτονίας, ματωμένη γιορτή» 
Thanksgiving: Αντζελίνα Τζολί και άλλοι σταρ το μποϊκοτάρουν. Γιατί; – «Συγκάλυψη γενοκτονίας, ματωμένη γιορτή» 

Με αφορμή τους διάσημους που μποϊκοτάρουν την Ημέρα των Ευχαριστιών μια φιλική υπενθύμιση για την ωμή αλήθεια πίσω από το έθιμο του Thanksgiving

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Πώς τα καπιμπάρα έχουν κατακτήσει το ίντερνετ και τον κόσμο
Πώς τα καπιμπάρα έχουν κατακτήσει το ίντερνετ και τον κόσμο

Το καπιμπάρα είναι με διαφορά το τρωκτικό με τις καλύτερα PR από όλη την οικογένεια και έχει καταφέρει να υποκλίνεται όλο το ίντερνετ, χάρη στα σούπερ χαριτωμένα βίντεο από όλο τον κόσμο

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Η Μίλι Μπόμπι Μπράουν «σπάει τη σιωπή της» για τον Ντέιβιντ Χάρμπορ – «Η σχέση μας είναι πιο δυνατή από ποτέ»
Η Μίλι Μπόμπι Μπράουν «σπάει τη σιωπή της» για τον Ντέιβιντ Χάρμπορ – «Η σχέση μας είναι πιο δυνατή από ποτέ»

Παρά τις φήμες έντασης, η Μίλι Μπόμπι Μπράουν τονίζει ότι η σχέση της με τον Ντέιβιντ Χάρμπορ παραμένει ισχυρή και προαναγγέλλει ένα συγκινητικό φινάλε για το δίδυμο Χόπερ–Ελεβέν στην 5η σεζόν

Σύνταξη
Άθλια Μις Υφήλιος: Ένταλμα σύλληψης και ομοσπονδιακή έρευνα για διακίνηση ναρκωτικών, όπλων και καυσίμων – Απειλές θανάτου, Τραμπ και Πούτιν
Άθλια Μις Υφήλιος: Ένταλμα σύλληψης και ομοσπονδιακή έρευνα για διακίνηση ναρκωτικών, όπλων και καυσίμων – Απειλές θανάτου, Τραμπ και Πούτιν

Η αίγλη του στέμματος της Μις Υφήλιος ξεθωριάζει μπροστά στις βαριές κατηγορίες με τους ιδιοκτήτες του θεσμού να φέρονται ότι εμπλέκονται σε εγκληματικές ενέργειες

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Ο εμβληματικός φωτογράφος Ντουέιν Μίκαλς συνεργάζεται με τον Τζέικομπ Ελόρντι για μια ονειρική καμπάνια μόδας
Ο εμβληματικός φωτογράφος Ντουέιν Μίκαλς συνεργάζεται με τον Τζέικομπ Ελόρντι για μια ονειρική καμπάνια μόδας

Ο Ντουέιν Μίκαλς φωτογράφισε τον Τζέικομπ Ελόρντι στο σπίτι του στην Νέα Υόρκη για μια νέα διαφημιστική καμπάνια του οίκου Bottega Veneta.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
MadWalk 2025: Οι στιγμές που έγιναν viral στη μεγαλύτερη βραδιά μόδας και μουσικής
MadWalk 2025: Οι στιγμές που έγιναν viral στη μεγαλύτερη βραδιά μόδας και μουσικής

Οι πιο εκρηκτικές, τρυφερές και θεατρικές στιγμές του MadWalk 2025 έδωσαν στη φετινή διοργάνωση τον χαρακτήρα μιας αληθινής υπερπαραγωγής, με Καγιά–Ρουβά, Μαζωνάκη, Loreen και πλήθος celebrities να μετατρέπουν τη βραδιά σε ένα show που θα μείνει αξέχαστο

Σύνταξη
Ξανά στα δικαστήρια για σεξουαλικές επιθέσεις ο Κέβιν Σπέισι
Ξανά στα δικαστήρια για σεξουαλικές επιθέσεις ο Κέβιν Σπέισι

Ο Κέβιν Σπέισι θα βρεθεί αντιμέτωπος με τρεις αστικές αγωγές για σεξουαλική επίθεση στο Λονδίνο τον Οκτώβριο του 2026, με τους ενάγοντες να ζητούν ενιαία δίκη και τον ηθοποιό να αρνείται τις κατηγορίες

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Το τέλος της εκλεπτυσμένης συγκράτησης της Μισέλ Ομπάμα – Οι ενέσεις αδυνατίσματος, το αιχμηρό ντύσιμο
Το τέλος της εκλεπτυσμένης συγκράτησης της Μισέλ Ομπάμα – Οι ενέσεις αδυνατίσματος, το αιχμηρό ντύσιμο

Η Μισέλ Ομπάμα έσπασε τους κανόνες της γκαρνταρόμπας των πολιτικών συζύγων φορώντας H&M στο Λευκό Οίκο, επιλέγοντας αμάνικα ρούχα για να αναδείξει τους γυμνασμένους βραχίονές της και προτιμώντας κομψές ζακέτες αντί για σακάκια.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Σαλαμίνα: Κενά μνήμης επικαλείται η 46χρονη για τη δολοφονία της πεθεράς της – Δεν αποδέχεται το έγκλημα
Κενά μνήμης επικαλείται η 46χρονη για τη δολοφονία της πεθεράς της στη Σαλαμίνα - Δεν αποδέχεται το έγκλημα

Η 46χρονη που κατηγορείται ότι σκότωσε την 75χρονη πεθερά της στη Σαλαμίνα, λέει τώρα ότι δεν θυμάται τίποτα - Για «ελλιπή στοιχεία» μιλούν οι συνήγοροί της, «πλήρης η δικογραφία» απαντά η άλλη πλευρά

Σύνταξη
Πέντε κλιμάκια της ΕΑΓΜΕ σε Ηπειρο και Κέρκυρα- Διυπουργική σύσκεψη το απόγευμα για το θέμα των καταστροφών
Πέντε κλιμάκια της ΕΑΓΜΕ σε Ηπειρο και Κέρκυρα- Διυπουργική σύσκεψη το απόγευμα για το θέμα των καταστροφών

Για μια εξαιρετικά δύσκολη κατάσταση που έχει διαμορφωθεί μετά από μία εβδομάδα κακοκαιρίας κάνει λόγο ο Περιφερειάρχης Ηπείρου και δήμαρχοι της περιοχής, μιλώντας στο in

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
Εύα Κορ: Η ιστορία της γυναίκας που γλίτωσε από τον Μένγκελε στο Άουσβιτς και επέζησε για να τον συγχωρέσει
Η ιστορία της Εύας που υπέστη τα πειράματα του Μένγκελε στο Άουσβιτς και επέζησε για να τον συγχωρέσει

Η Εύα Κορ υπέστη βασανιστήρια μαζί με τη δίδυμη αδερφή της στο Άουσβιτς. «Αν δεν μπορούσα να συγχωρήσω, θα παρέμενα φυλακισμένη για το υπόλοιπο της ζωής μου», έλεγε

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Κακοκαιρία Adel: Καταστροφές στη Δυτική Ελλάδα – Με 40mm βροχής πλημμύρησε η Αθήνα – Πότε υποχωρούν τα φαινόμενα
Καταστροφές από το πέρασμα της Adel στη Δ. Ελλάδα - Με 40mm βροχής πλημμύρησε η Αθήνα - Πότε υποχωρούν τα φαινόμενα

Η κακοκαιρία Adel προκάλεσε σειρά προβλημάτων κυρίως στη Δυτική Ελλάδα - Προβλήματα και στην Αθήνα με 40mm βροχής - Πώς θα εξελιχθεί το φαινόμενο

Σύνταξη
Κολωνία: Απομακρύνθηκαν εσπευσμένα 6.000 κάτοικοι – Επιχείρηση για την εξουδετέρωση βομβών του Β΄ ΠΠ
Απομακρύνθηκαν εσπευσμένα 6.000 κάτοικοι στην Κολωνία - Επιχείρηση για την εξουδετέρωση βομβών του Β΄ ΠΠ

Οι βόμβες, βρετανικής κατασκευής, με μηχανισμούς πυροδότησης κατά την πρόσκρουση, εντοπίστηκαν στην Κολωνία πλάι σε κτίρια όπου βρίσκονται κατοικίες

Σύνταξη
Talking Heads: Τα «χαμένα» demos των Artistics γίνονται συλλεκτικό βινύλιο 50 χρόνια μετά
Talking Heads: Τα «χαμένα» demos των Artistics γίνονται συλλεκτικό βινύλιο 50 χρόνια μετά

Οι Talking Heads κυκλοφορούν σπάνια πρώιμα demos από την εποχή των Artistics, μαζί με ζωντανές ηχογραφήσεις του αρχικού τρίο, σε ένα συλλεκτικό βινύλιο που φτάνει στα δισκοπωλεία σήμερα Παρασκευή

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Δικαστής πιέζει για προστασία των θυμάτων του Έπσταϊν μετά την αποκάλυψη δεκάδων ονομάτων σε έγγραφα
Δικαστής πιέζει για προστασία των θυμάτων του Έπσταϊν μετά την αποκάλυψη δεκάδων ονομάτων σε έγγραφα

Ομοσπονδιακός δικαστής προσπαθεί να ασκήσει πίεση στο υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ για να προστατεύσει την ταυτότητα των θυμάτων του Τζέφρι Έπσταϊν

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
Νέο κλειστό γυμναστήριο στη Λυκόβρυση
Νέο κλειστό γυμναστήριο στη Λυκόβρυση

Σημαντική εξέλιξη αναφορικά με τις αθλητικές υποδομές στο Δήμο Λυκόβρυσης-Πεύκης και συγκεκριμένα για το νέο γυμναστήριο στη Λυκόβρυση.

Σύνταξη
Φαραντούρης: «Είχε δίκιο ο Νίκος Ανδρουλάκης» για τις σχέσεις Μητσοτάκη και «Φραπέ»
Φαραντούρης: «Είχε δίκιο ο Νίκος Ανδρουλάκης» για τις σχέσεις Μητσοτάκη και «Φραπέ»

Ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Νίκος Φαραντούρης σημείωσε ότι τάσσεται στο πλευρό του Νίκου Ανδρουλάκη σε σχέση με τα όσα είπε για τις σχέσεις της οικογένειας Μητσοτάκη και του Γιώργου Ξυλούρη ή «Φραπέ»

Σύνταξη
Στα κοινοβουλευτικά κόμματα η ΚΕΔΕ για τα οικονομικά των Δήμων
Στα κοινοβουλευτικά κόμματα η ΚΕΔΕ για τα οικονομικά των Δήμων

Η ΚΕΔΕ έθεσε τα ζητήματα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στις πολιτικές ηγεσίες των κομμάτων: ΚΚΕ, Ελληνική Λύση, ΝΙΚΗ και Νέα Αριστερά, σε συνέχεια των αντίστοιχων συναντήσεων της με ΝΔ,ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ.

Σύνταξη
