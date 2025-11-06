Οικογένεια, θεραπεία, δημιουργικότητα: Ο Τιμοτέ Σαλαμέ ωρίμασε και κοιτάζει προς το μέλλον χωρίς φόβο

Ήταν μόλις 22 ετών όταν τον γνώρισε όλος ο κόσμος μέσα από την ταινία Call Me by Your Name. Και μέσα στα επόμενα επτά ο χρόνια, ο Τιμοτέ Σαλαμέ απέδειξε στους πάντες ότι δεν ήταν ένα πυροτέχνημα.

Από τους πιο δραστήριους ηθοποιούς της γενιάς του, ο σταρ του Χόλιγουντ έχει καταφέρει να βάλει το όνομά του δίπλα σε μερικές από τις παραγωγές της 7ης Τέχνης, έχει φλερτάρει δύο φορές με το Όσκαρ Α’ Ανδρικού Ρόλου, ενώ παρά τις προ μηνών φήμες, η σχέση του με την Κάιλι Τζένερ μοιάζει να πηγαίνει από το καλό στο καλύτερο.

Θα έλεγε κανείς ότι ο Τιμοτέ Σαλαμέ προτού καν κλείσει τα 30 του τα έχει όλα στη ζωή του. Ωστόσο, όπως φαίνεται, εκείνος δεν νιώθει έτσι – και είναι έτοιμος για το επόμενο βήμα.

Ο γνωστός ηθοποιός πόζαρε και μίλησε στη Vogue και είχε πολλά να πει: από την ξαφνική φήμη μέχρι τις σκέψεις για παιδιά, καθώς βλέπει όλους τους στενούς του φίλους να προχωράνε τις ζωές τους.

«Η Ζεντάγια αρραβωνιάστηκε. Η Άνια Τέιλορ-Τζόι παντρεύτηκε» δήλωσε, ενώ όταν ρωτήθηκε αν η οικογένεια βρίσκεται στα πλάνα του στο άμεσο μέλλον, ήταν ειλικρινής: «Είναι κάτι που το σκέφτομαι».

Πάντως για τη σχέση του με την Κάιλι Τζένερ και τις φήμες ότι δεν τα πήγαιναν καλά εξαιτίας των πολλών υποχρεώσεών τους, ο Τιμοτέ Σαλαμέ δεν ήταν διατεθειμένος να τα συζητήσει. «Δεν είναι κάτι που φοβάμαι, απλά δεν έχω τι να πω» ξεκαθάρισε.

Ωστόσο ο 29χρονος αναφέρθηκε και στο πως η απότομη φήμη επηρέασε την ψυχική του υγεία. «Το να γίνεις διάσημος με τον τρόπο που συνέβη σε εμένα, από τη μια μέρα στην άλλη, ήταν κάτι που με αποσταθεροποίησε» είπε ο Σαλαμέ.

«Ένιωσα κάποια στιγμή ότι έφτασα στην άλλη πλευρά, όχι κάτι τραγικό, αλλά όλο αυτά τα θέματα ψυχικής υγείας που νιώθεις να σε ακολουθούν» συμπλήρωσε, παραδεχόμενος ότι όλη αυτή η κατάσταση τον οδήγησε στο να ζητήσει βοήθεια από ψυχολόγο.

Πάντως, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν απολαμβάνει τόσο ότι κάνει όσο και τη ζωή του. «Είμαι τόσο ‘κλειδωμένος’ στο τώρα» τόνισε ο Τιμοτέ Σαλαμέ.