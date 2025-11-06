Οικογένεια, θεραπεία, δημιουργικότητα: Ο Τιμοτέ Σαλαμέ ωρίμασε και κοιτάζει προς το μέλλον χωρίς φόβο
Ο σταρ του Χόλιγουντ Τιμοτέ Σαλαμέ στα 29 του χρόνια μοιάζει έτοιμος για το επόμενο βήμα στη ζωή του και μίλησε στη Vogue για τη δημιουργικότητα, τη φήμη και τα παιδιά.
- Ψάχνει στρατιώτες το Κίεβο: Πήραν δημοσιογράφο σηκωτό για να του βάλουν στολή
- Άνδρας λιποθύμησε στον Λευκό Οίκο κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου
- Η νέα χρυσή πινακίδα του Τραμπ στο Οβάλ Γραφείο προκαλεί χλευασμό και οργή
- Τέξας: Γυναίκα υπέστη κακοποίηση από πέντε άτομα – Την κρατούσαν φυλακισμένη και αλυσοδεμένη
Ήταν μόλις 22 ετών όταν τον γνώρισε όλος ο κόσμος μέσα από την ταινία Call Me by Your Name. Και μέσα στα επόμενα επτά ο χρόνια, ο Τιμοτέ Σαλαμέ απέδειξε στους πάντες ότι δεν ήταν ένα πυροτέχνημα.
Από τους πιο δραστήριους ηθοποιούς της γενιάς του, ο σταρ του Χόλιγουντ έχει καταφέρει να βάλει το όνομά του δίπλα σε μερικές από τις παραγωγές της 7ης Τέχνης, έχει φλερτάρει δύο φορές με το Όσκαρ Α’ Ανδρικού Ρόλου, ενώ παρά τις προ μηνών φήμες, η σχέση του με την Κάιλι Τζένερ μοιάζει να πηγαίνει από το καλό στο καλύτερο.
Θα έλεγε κανείς ότι ο Τιμοτέ Σαλαμέ προτού καν κλείσει τα 30 του τα έχει όλα στη ζωή του. Ωστόσο, όπως φαίνεται, εκείνος δεν νιώθει έτσι – και είναι έτοιμος για το επόμενο βήμα.
Ο γνωστός ηθοποιός πόζαρε και μίλησε στη Vogue και είχε πολλά να πει: από την ξαφνική φήμη μέχρι τις σκέψεις για παιδιά, καθώς βλέπει όλους τους στενούς του φίλους να προχωράνε τις ζωές τους.
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
«Η Ζεντάγια αρραβωνιάστηκε. Η Άνια Τέιλορ-Τζόι παντρεύτηκε» δήλωσε, ενώ όταν ρωτήθηκε αν η οικογένεια βρίσκεται στα πλάνα του στο άμεσο μέλλον, ήταν ειλικρινής: «Είναι κάτι που το σκέφτομαι».
Πάντως για τη σχέση του με την Κάιλι Τζένερ και τις φήμες ότι δεν τα πήγαιναν καλά εξαιτίας των πολλών υποχρεώσεών τους, ο Τιμοτέ Σαλαμέ δεν ήταν διατεθειμένος να τα συζητήσει. «Δεν είναι κάτι που φοβάμαι, απλά δεν έχω τι να πω» ξεκαθάρισε.
Ωστόσο ο 29χρονος αναφέρθηκε και στο πως η απότομη φήμη επηρέασε την ψυχική του υγεία. «Το να γίνεις διάσημος με τον τρόπο που συνέβη σε εμένα, από τη μια μέρα στην άλλη, ήταν κάτι που με αποσταθεροποίησε» είπε ο Σαλαμέ.
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
«Ένιωσα κάποια στιγμή ότι έφτασα στην άλλη πλευρά, όχι κάτι τραγικό, αλλά όλο αυτά τα θέματα ψυχικής υγείας που νιώθεις να σε ακολουθούν» συμπλήρωσε, παραδεχόμενος ότι όλη αυτή η κατάσταση τον οδήγησε στο να ζητήσει βοήθεια από ψυχολόγο.
Πάντως, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν απολαμβάνει τόσο ότι κάνει όσο και τη ζωή του. «Είμαι τόσο ‘κλειδωμένος’ στο τώρα» τόνισε ο Τιμοτέ Σαλαμέ.
- Conference League: Το 3/3 έκαναν Σαμσουνσπόρ, Τσέλιε και Μάιντς – Η βαθμολογία της League Phase (pic)
- Ώρα Χρυσοχοΐδη στη σκιά της αιματηρής συμπλοκής στα Βορίζια – Στην Κρήτη μεταβαίνει ο υπουργός
- «Υπάρχουν εξτρεμιστές που ψεύδονται για την κλιματική αλλαγή» προειδοποιεί ο Λούλα
- «Το μεγάλο μήλο έπεσε»: Η νίκη του Μαμντάνι ταρακουνάει το Ισραήλ και αποκαλύπτει πολλά για την αμερικανική πολιτική
- Εύκολο βράδυ για τη Φράιμπουργκ (3-1), μπορούσε τη νίκη η Νότιγχαμ (0-0) – Η βαθμολογία (pic)
- Παραμένει στη φυλακή ο Κασιδιάρης – Απερρίφθη το νέο αίτημα αποφυλάκισής του
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις