Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του in.gr στην Google

Ήταν την άνοιξη του 2025 όταν άρχισαν να γίνονται γνωστά τα πρώτα σύννεφα ανάμεσα στα μέλη των Μπέκαμ, ωστόσο όλοι τότε πίστευαν ότι πρόκειται για μια παρεξήγηση. Μέχρι τον Ιανουάριο που ο Μπρούκλιν με μια σειρά από stories στο Instagram αποκάλεσε την οικογένειά του «brand Beckham» και κατηγόρησε τους γονείς του ότι τη λειτουργούν σαν πολυεθνική.

Και ο 27χρονος wannabe σεφ δεν έμεινε εκεί: έγραψε ότι ο Ντέιβιντ και η Βικτόρια Μπέκαμ τον χειραγωγούσαν, απαιτούσαν την υποταγή του, του έκαναν ψυχολογικό πόλεμο και η αγάπη τους συνδυαζόταν με τις εμπορικές συμφωνίες.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Just Jared (@justjared)

Με λίγα λόγια ο Μπρούκλιν έκανε σμπαράλια την εικόνα της «τέλειας» οικογένειας και εξαφανίστηκε από τη ζωή τους – έστω κι αν όλοι ξέρουν ότι ξέσπασμά του είχε να κάνει με την Νίκολα Πελτζ και τις όχι και τόσο καλές σχέσεις της με τη Βικτόρια.

Σε αυτούς τους πέντε μήνες που έχουν περάσει από τις… αποκαλύψεις του Μπρούκλιν, οι Μπέκαμ έχουν δοκιμάσει να τα βρουν μαζί του και έχουν μιλήσει για το «δικαίωμα των παιδιών τους στα λάθη», αλλά γενικά κρατούν χαμηλούς τόνους.

Έως πριν από λίγες ημέρες που η Βικτόρια ήταν καλεσμένη στο podcast Aspire της Έμα Γκρέντε και ρωτήθηκε για το brand Beckham, εμπνευσμένη από το 27χρονο nepo baby.

«Όταν γνωριστήκαμε με τον Ντέιβιντ δεν είχαμε καμία πρόθεση να κάνουμε το όνομά μας σήμα κατατεθέν. Το brand Beckham είναι κάτι που έχει φτιάξει ο κόσμος, όχι εμείς» είπε η Βικτόρια.

«Τότε ο Ντέιβιντ ήταν το αγόρι της Brycleem (κλασική αγγλική κρέμα μαλλιών) και έκανε διαφημίσεις για διάφορα προϊόντα. Κι εγώ ήμουν στις Spice Girls και κάπως έτσι μάθαμε το μάρκετινγκ» συμπλήρωσε η γνωστή σχεδιάστρια μόδας.

«Ο κόσμος μιλάει για το brand Beckham αλλά δεν είναι κάτι που έχουμε συζητήσει, ούτε φτιάξει. Δεν έχουμε συμφωνίες μεταξύ μας. Ο Ντέιβιντ ασχολείται με τις δικές του δραστηριότητες κι εγώ με τις δικές μου» τόνισε η Βικτόρια Μπέκαμ.

Victoria speaks out on estranged son Brooklyn’s explosive claims and insists she was ‘never pushy’ and just ‘wanted to be the best mum I could be’ amid family feud: ‘Brand Beckham was never our intention’ https://t.co/JSAPkvgdNm — Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) May 6, 2026

Μάλιστα, συνέχισε την κουβέντα, μιλώντας πως είναι ως γονείς. «Πάντα προσπαθούσαμε να προστατεύουμε τα παιδιά μας και ήμασταν πολύ κοντά ο ένας στον άλλον. Ήθελα να είμαι η τέλεια μαμά, αλλά ποτέ δεν ήμουν πιεστική» είπε και συμπλήρωσε με νόημα: «Νομίζω ότι είναι διαφορετικό να είσαι γονιός σε ενήλικα παιδιά. Αλλά πάντα προσπαθώ να κάνω το καλύτερο που μπορώ».