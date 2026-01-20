magazin
Τρίτη 20 Ιανουαρίου 2026
«Τα παιδιά έχουν δικαίωμα στα λάθη» – Ο Ντέιβιντ Mπέκαμ έσπασε τη σιωπή του για τον Μπρούκλιν
Fizz 20 Ιανουαρίου 2026 | 17:50

«Τα παιδιά έχουν δικαίωμα στα λάθη» – Ο Ντέιβιντ Mπέκαμ έσπασε τη σιωπή του για τον Μπρούκλιν

Ο Ντέιβιντ Μπέκαμ, μιλώντας στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ στο Νταβός, δέχθηκε ερωτήσεις για τη θύελλα που έχει ξεσπάσει στην οικογένειά του. Δεν δίστασε να απαντήσει

Σύνταξη
Η άλλοτε αρραγής εικόνα της δυναστείας των Μπέκαμ φαίνεται να ανήκει οριστικά στο παρελθόν, καθώς ο πρωτότοκος γιος τους, Μπρούκλιν, εξαπέλυσε μια πρωτοφανή επίθεση κατά της μητέρας του, Βικτόρια.

Οι αποκαλύψεις για όσα συνέβησαν πίσω από τις κλειστές πόρτες του πολυτελούς γάμου του το 2022 με τη Νίκολα Πελτζ, φέρνουν στο φως μια τοξική αντιπαράθεση που πλέον παίρνει τον δρόμο της δημόσιας διαπόμπευσης με τα ταμπλόιντ να παίρνουν θέση στο στρατόπεδα μιας glossy αντιμαχίας.

Σήμερα ο Ντέιβιντ Μπέκαμ έσπασε τη σιωπή του για όσα ισχυρίστηκε ο Μπρούκλιν τη Δευτέρα το βράδυ, λέγοντας ότι τα παιδιά του έχουν «κάνει λάθη» στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ο ποδοσφαιριστής απέφυγε ερωτήσεις σχετικά με τη σχέση του με τον γιο του κατά τη διάρκεια εμφάνισής του στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ στο Νταβός.

Τα λόγια του ήρθαν λιγότερο από 24 ώρες αφότου ο Μπρούκλιν ανέβασε μήνυμα στο Instagram ότι δεν επιθυμεί να συμφιλιωθεί με την οικογένειά του και υπερασπίζεται τον εαυτό του «για πρώτη φορά στη ζωή του».

Μιλώντας ζωντανά στην οικονομική εκπομπή Squawk Box του CNBC, ο 50χρονος επιχειρηματίας δήλωσε πως, «πάντα μιλούσα για τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και τη δύναμή τους… Για το καλό και για το κακό. Αυτό στο οποίο έχουν πρόσβαση τα παιδιά σήμερα μπορεί να είναι επικίνδυνο. Αλλά αυτό που έχω διαπιστώσει προσωπικά, ειδικά με τα δικά μου παιδιά, είναι ότι τα χρησιμοποιούν για τους σωστούς λόγους».

YouTube thumbnail

«Έχω καταφέρει να χρησιμοποιήσω την πλατφόρμα μου για τους οπαδούς μου, για την UNICEF. Και έχει αποδειχθεί το μεγαλύτερο εργαλείο για να ευαισθητοποιήσω τον κόσμο σχετικά με το τι συμβαίνει στα παιδιά σε όλο τον κόσμο», πρόσθεσε ο Μπέκαμ.

Στη συνέχεια ο Μπέκαμ υπογράμμισε πως έχει «προσπαθήσει να κάνει το ίδιο με τα παιδιά του, να τα εκπαιδεύσει».

«Κάνουν λάθη, αλλά τα παιδιά έχουν το δικαίωμα να κάνουν λάθη. Έτσι μαθαίνουν. Αυτό προσπαθώ να διδάξω στα παιδιά μου, ότι μερικές φορές πρέπει να τα αφήνεις να κάνουν αυτά τα λάθη».

Η φράση του παλαίμαχου ποδοσφαιριστή ερμηνεύτηκε ως έμμεση απάντηση στις δημόσιες καταγγελίες του γιου του, υπονοώντας ότι οι αναρτήσεις του Μπρούκλιν στα κοινωνικά δίκτυα είναι ένα ακόμη ατόπημα της νεότητάς του.

Την ίδια στιγμή, η Βικτόρια Μπέκαμ φαίνεται να επιλέγει τη σιωπή και την πολυτέλεια ως μέσο διαφυγής από το οικογενειακό δράμα. Πρόσφατα εθεάθη να οδηγεί μια ολοκαίνουργια Φεράρι αξίας 225.000 λιρών, μια κίνηση που πολλοί θεώρησαν ως προσπάθεια να φτιάξει τη διάθεσή της εν μέσω της κλιμακούμενης έντασης.

Παρά τη φαινομενική ηρεμία, το κλίμα παραμένει εκρηκτικό, με τη Νίκολα Πελτζ να βρίσκεται στο επίκεντρο μιας ευρύτερης αντιπαράθεσης, έχοντας έρθει σε ρήξη όχι μόνο με τα πεθερικά της αλλά και με άλλους ανθρώπους από το περιβάλλον του Μπρούκλιν, όπως η πρώην σύντροφός του, Κιμ Τέρνμπουλ.

Εκρηκτική εξομολόγηση

YouTube thumbnail

Ο Μπρούκλιν Μπέκαμ αποφάσισε να σπάσει τη σιωπή του και να μιλήσει για το χάσμα που χωρίζει την οικογένειά του τα τελευταία χρόνια.

Με μια μακροσκελή δήλωση στο Instagram, ο 26χρονος περιέγραψε μια κατάσταση που απέχει πολύ από το λαμπερό προφίλ που συνήθως προβάλλουν οι Μπέκαμ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Στο επίκεντρο της διαμάχης βρίσκεται ο γάμος του με τη Νίκολα Πελτζ το 2022, μια ημέρα που, όπως υποστηρίζει, σημαδεύτηκε από την «απρεπή» συμπεριφορά της μητέρας του.

Σύμφωνα με όσα υποστηρίζει ο Μπρούκλιν, αισθάνθηκε βαθιά ταπεινωμένος όταν η Βικτόρια Μπέκαμ τον εμπόδισε να χορέψει τον πρώτο χορό με τη σύζυγό του, επιμένοντας να πάρει εκείνη τη θέση της νύφης στην πίστα.

Οι κατηγορίες γίνονται ακόμα πιο βαριές, καθώς αναφέρεται πως η 51χρονη σχεδιάστρια μόδας χόρεψε με τον γιο της με τρόπο που κρίθηκε «εξαιρετικά ακατάλληλος» μπροστά στα μάτια των 500 εκλεκτών καλεσμένων. Ο οριστική ρήξη θεωρείται δεδομένη με τον Μπρούκλιν να δηλώνει πως πλέον επιλέγει να υπερασπιστεί τον εαυτό του και τη σύζυγό του για πρώτη φορά στη ζωή του.

Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Βουτιά με τραπεζικό sell off

Χρηματιστήριο Αθηνών: Βουτιά με τραπεζικό sell off

World
Ευρωκοινοβούλιο: Παγώνει την επικύρωση της εμπορικής συμφωνίας με ΗΠΑ

Ευρωκοινοβούλιο: Παγώνει την επικύρωση της εμπορικής συμφωνίας με ΗΠΑ

inWellness
inTown
«Δύο Επέτειοι, Μία Σκηνή» στο Ολύμπια Μουσικό Θέατρο
inTickets 20.01.26

«Δύο Επέτειοι, Μία Σκηνή» στο Ολύμπια Μουσικό Θέατρο

Στις 30 και 31 Ιανουαρίου, στο Ολύμπια θα πραγματοποιηθεί η συναυλία «Δύο Επέτειοι, Μία Σκηνή» - αφορμή τη συμπλήρωση 30 δημιουργικών χρόνων του συνθέτη Κώστα Λειβαδά και για τα 40 χρόνια της Ορχήστρας Νυκτών Εγχόρδων «Θανάσης Τσιπινάκης» του Δήμου Πατρέων.

Σύνταξη
Stream magazin
«Χόρεψε ανάρμοστα μπροστά μου, ακύρωσε το νυφικό της συζύγου μου, την τελευταία στιγμή» – Μπρούκλιν Μπέκαμ Vs Βικτόρια Μπέκαμ
Σφαγή 20.01.26

«Χόρεψε ανάρμοστα μπροστά μου, ακύρωσε το νυφικό της συζύγου μου, την τελευταία στιγμή» - Μπρούκλιν Μπέκαμ Vs Βικτόρια Μπέκαμ

«Οι γονείς μου προσπαθούσαν ασταμάτητα να καταστρέψουν τη σχέση μου από πριν τον γάμο μου, και αυτό δεν έχει σταματήσει», έγραψε ο Μπρούκλιν Μπέκαμ σε μια σειρά από Instagram Stories στις 19 Ιανουαρίου.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Μίκι Ρουρκ: «Απάτη» η καμπάνια GoFundMe στο όνομά μου – Kινεί νομικές διαδικασίες
Fizz 20.01.26

Μίκι Ρουρκ: «Απάτη» η καμπάνια GoFundMe στο όνομά μου – Kινεί νομικές διαδικασίες

Με νέα οργισμένη τοποθέτηση, ο Μίκι Ρουρκ καταγγέλλει ως απάτη το GoFundMe που στήθηκε χωρίς τη συναίνεσή του, δηλώνει ότι δεν δέχεται «φιλανθρωπία» και αποκαλύπτει πως μέχρι στιγμής έχει επιστραφεί μόνο το 10% των χρημάτων στους δωρητές

Σύνταξη
Κακομαθημένο πλούσιο μωρό – Το διαδίκτυο «σφάζει» τον Μπρούκλιν Μπέκαμ για την απίστευτη online επίθεση στους γονείς του
Free Brooklyn 20.01.26

Κακομαθημένο πλούσιο μωρό – Το διαδίκτυο «σφάζει» τον Μπρούκλιν Μπέκαμ για την απίστευτη online επίθεση στους γονείς του

Όσοι θεωρούσαν ότι το 2026 θα έφερνε την ειρήνη στην (δεύτερη) πιο αγαπημένη οικογένεια της Αγγλίας, διαψεύστηκαν. Ο πόλεμος ανάμεσα στους Μπέκαμ βρίσκεται στη χειρότερή του φάση, με τον Μπρούκλιν να απασφαλίζει και το διαδίκτυο να τον «σφάζει».

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Ανεμοδαρμένα Ύψη – Ο Τζέικομπ Ελόρντι και η Μάργκο Ρόμπι απόλαυσαν την ερωτική ιστορία «στην πραγματικότητα»
Σπίθες 20.01.26

Ανεμοδαρμένα Ύψη – Ο Τζέικομπ Ελόρντι και η Μάργκο Ρόμπι απόλαυσαν την ερωτική ιστορία «στην πραγματικότητα»

Ο Τζέικομπ Ελόρντι αποκαλύπτει τη χημεία του με τη συμπρωταγωνίστριά του, Μάργκο Ρόμπι, στη νέα διασκευή της κλασικής πλέον ταινίας, Ανεμοδαρμένα Ύψη.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Τίμοθι Μπάσφιλντ: Αφαιρέθηκε από νέα ταινία της Amazon μετά τις κατηγορίες για σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκων
Μπαράζ καταγγελιών 20.01.26

Τίμοθι Μπάσφιλντ: Αφαιρέθηκε από νέα ταινία της Amazon μετά τις κατηγορίες για σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκων

Ο ρόλος του Τίμοθι Μπάσφιλντ κόπηκε από τη ρομαντική κομεντί You Deserve Each Other της Amazon MGM. Ο ηθοποιός αντιμετωπίζει πολλαπλές καταγγελίες και αναμένεται να εμφανιστεί στο δικαστήριο στις 20 Ιανουαρίου

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Πόλεμος μέχρις εσχάτων: Ο Μπρούκλιν καταγγέλλει τους Μπέκαμ για «χειραγώγηση, ταπείνωση, απληστία» – «Δεν είναι οικογένεια, είναι πολυεθνική»
Σύρραξη 19.01.26

Πόλεμος μέχρις εσχάτων: Ο Μπρούκλιν καταγγέλλει τους Μπέκαμ για «χειραγώγηση, ταπείνωση, απληστία» – «Δεν είναι οικογένεια, είναι πολυεθνική»

Σοκαριστικά είναι όσα καταγγέλλει δημόσια ο Μπρούκλιν Μπέκαμ για την οικογένεια του με την αυτοκρατορία των Ντέιβιντ και Βικτόρια να φλέγεται σε δημόσια θέα

Σύνταξη
«Κατηγορώ τον Ντόναλντ Τραμπ»: Στο νοσοκομείο ο Πιρς Μόργκαν μετά από πτώση – Υποβλήθηκε σε αντικατάσταση ισχίου
«I blame Donald Trump» 19.01.26

«Κατηγορώ τον Ντόναλντ Τραμπ»: Στο νοσοκομείο ο Πιρς Μόργκαν μετά από πτώση – Υποβλήθηκε σε αντικατάσταση ισχίου

Σε νοσοκομείο του Λονδίνου νοσηλεύεται ο Πιρς Μόργκαν, μετά από πτώση σε εστιατόριο που του προκάλεσε σοβαρό κάταγμα στο μηριαίο οστό. Ο παρουσιαστής υποβλήθηκε σε αντικατάσταση ισχίου και αναρρώνει, χωρίς να χάνει το γνωστό του χιούμορ.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Από εικοσάρηδες μέχρι θαυμαστές με Πι αποχαιρετούν τον θρύλο Bob Weir στη γενέτειρά του το Σαν Φρανσίσκο
«Show must go on» 19.01.26

Από εικοσάρηδες μέχρι θαυμαστές με Πι αποχαιρετούν τον θρύλο Bob Weir στη γενέτειρά του το Σαν Φρανσίσκο

Χιλιάδες θαυμαστές συγκεντρώθηκαν στο Σαν Φρανσίσκο για να τιμήσουν τον Bob Weir, σε μια δημόσια τελετή όπου μίλησαν η Joan Baez και ο John Mayer, ενώ τον αποχαιρετισμό έκλεισαν λόγια της κόρης του, Monet Weir

Σύνταξη
Ποια είναι η 30χρονη Βαλέρια Νικόφ, το κορίτσι του Σον Πεν; – Η διετής σχέση και οι συγκρούσεις με τους παπαράτσι
Έρως 19.01.26

Ποια είναι η 30χρονη Βαλέρια Νικόφ, το κορίτσι του Σον Πεν; - Η διετής σχέση και οι συγκρούσεις με τους παπαράτσι

Ο 65χρονος Σον Πεν και η 30χρονη Βαλέρια Νικόφ έκαναν δημόσια τη σχέση τους τον Νοέμβριο του 2024, ενώ συνεχίζουν να είναι μαζί μετά από σχεδόν δύο χρόνια κοινής πορείας.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Οι Ματ Ντέιμον και Μπεν Άφλεκ αποκάλυψαν τα κόλπα του Netflix στις ταινίες του για να κρατήσει «ζωντανό» το ενδιαφέρον των θεατών
Νέα εποχή 19.01.26

Οι Ματ Ντέιμον και Μπεν Άφλεκ αποκάλυψαν τα κόλπα του Netflix στις ταινίες του για να κρατήσει «ζωντανό» το ενδιαφέρον των θεατών

Οι σταρ του Χόλιγουντ Ματ Ντέιμον και Μπεν Άφλεκ μίλησαν στο κατά πόσο οι streaming πλατφόρμες έχουν αλλάξει τον τρόπο που γυρίζονται οι ταινίες σήμερα - και τι «κόλπα» κάνει το Netflix για να κρατήσει σε εγρήγορση τους θεατές.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Η Τόνια Σωτηροπούλου αποχαιρετά τον πατέρα της – Η συγκινητική ανάρτησή της
«Μπαμπά σ´ευχαριστούμε» 19.01.26

Η Τόνια Σωτηροπούλου αποχαιρετά τον πατέρα της – Η συγκινητική ανάρτησή της

«Με έμαθε να πέφτω 7 φορές και να σηκώνομαι 8. Μου έπαιρνε πάντα λουλούδια στη γιορτή της γυναίκας , όπως άλλωστε και στη μητέρα μου», έγραψε μεταξύ άλλων η Τόνια Σωτηροπούλου

Σύνταξη
Τα «παιδικά» που μας μεγάλωσαν ήταν του Ρότζερ Άλερς: Πέθανε ο συν-σκηνοθέτης του «Βασιλιά των Λιονταριών»
Αντίο 19.01.26

Τα «παιδικά» που μας μεγάλωσαν ήταν του Ρότζερ Άλερς: Πέθανε ο συν-σκηνοθέτης του «Βασιλιά των Λιονταριών»

Ο Ρότζερ Άλερς, συν-σκηνοθέτης του εμβληματικού «Βασιλιά των Λιονταριών» και βασικό στέλεχος της «αναγέννησης» της Disney Animation, έφυγε από τη ζωή το Σάββατο, σε ηλικία 76 ετών

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Αστέρας του Χάρι Πότερ πήγε να βοηθήσει γυναίκα που έκλαιγε στον δρόμο και «έφαγε» κουτουλιά
Σοκ 19.01.26

Αστέρας του Χάρι Πότερ πήγε να βοηθήσει γυναίκα που έκλαιγε στον δρόμο και «έφαγε» κουτουλιά

Ο Πίτερ Μάλαν τραυματίστηκε στο κεφάλι όταν παρενέβη για να σταματήσει έναν άνδρα που επιτίθετο βίαια σε γυναίκα στη Γλασκώβη, αφού την είδε αναστατωμένη και να κλαίει στον δρόμο

Σύνταξη
Καναδάς: Ο στρατός εξετάζει το ενδεχόμενο αμερικανικής εισβολής – Ετοιμάζει σχέδιο αντίδρασης
«Θεωρητικό σχέδιο..΄.» 20.01.26

Καναδάς: Ο στρατός εξετάζει το ενδεχόμενο αμερικανικής εισβολής – Ετοιμάζει σχέδιο αντίδρασης

Ο Τραμπ υποστηρίζει ο Καναδάς είναι ευάλωτος απέναντι στους αντιπάλους των ΗΠΑ. Ο ακροδεξιός Στιβ Μπάνον, πρώην σύμβουλος και στενός του σύμμαχος, δήλωσε ότι ο Καναδάς γίνεται «εχθρικός» προς τις ΗΠΑ.

Σύνταξη
LIVE: Μπόντο/Γκλιμτ – Μάντσεστερ Σίτι
Ποδόσφαιρο 20.01.26

LIVE: Μπόντο/Γκλιμτ – Μάντσεστερ Σίτι

LIVE: Μπόντο/Γκλιμτ – Μάντσεστερ Σίτι. Παρακολουθήστε live στις 19:45 την αναμέτρηση Μπόντο/Γκλιμτ – Μάντσεστερ Σίτι για την 7η αγωνιστική της League Phase του Champions League.

Σύνταξη
Η πρώτη ανδρική συλλογή Armani χωρίς τον Giorgio – Το «greige» φεύγει, τα 80s επιστρέφουν
Η συνέχεια 20.01.26

Η πρώτη ανδρική συλλογή Armani χωρίς τον Giorgio – Το «greige» φεύγει, τα 80s επιστρέφουν

Ο κόσμος της μόδας παίρνει μια πρώτη γεύση από την κατεύθυνση που θα ακολουθήσει o ιταλικός οίκος μόδας Armani μετά τον Giorgio. Ο νέος διευθυντής ανδρικής μόδας Leo Dell’Orco φαίνεται να έχει εγκαταλείψει το «greige» και να αγκαλιάζει την ιστορία της μάρκας.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Συναγερμός για την κακοκαιρία: Σε αυξημένη επιφυλακή Δήμοι, Πυροσβεστική, ΕΜΑΚ και Ένοπλες Δυνάμεις
Ελλάδα 20.01.26

Συναγερμός για την κακοκαιρία: Σε αυξημένη επιφυλακή Δήμοι, Πυροσβεστική, ΕΜΑΚ και Ένοπλες Δυνάμεις

«Ακολουθώντας πιστά τις οδηγίες της Πολιτικής Προστασίας, διασφαλίζουμε την ασφάλεια όλων μας», τόνισε ο αρμόδιος υπουργός μετά την ολοκλήρωση της διυπουργικής.

Σύνταξη
Συρία: Ο Αλ Σάρα έδωσε τέσσερις ημέρες στους Κούρδους να «ενσωματωθούν πρακτικά» στους θεσμούς στη Χασάκα
Νέα εκεχειρία 20.01.26

Ο Αλ Σάρα έδωσε τέσσερις ημέρες στους Κούρδους να «ενσωματωθούν πρακτικά» στους θεσμούς στη Χασάκα της Συρίας

Ο Αμερικανός ειδικός απεσταλμένος, Τομ Μπάρακ καλεί τους Κούρδους να αποδεχθούν την πρόταση του de facto προέδρου της Συρίας, Άχμεντ Αλ Σάρα

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
LIVE: Ολυμπιακός – Μακάμπι Τελ Αβίβ
Μπάσκετ 20.01.26

LIVE: Ολυμπιακός – Μακάμπι Τελ Αβίβ

LIVE: Ολυμπιακός – Μακάμπι Τελ Αβίβ. Παρακολουθήστε live στις 19:15 την αναμέτρηση Ολυμπιακός – Μακάμπι Τελ Αβίβ για την 23η αγωνιστική της Euroleague. Τηλεοπτικά από Novasports 4HD.

Σύνταξη
Ευρωκοινοβούλιο: Πυροδοτεί τη «βόμβα» – «Παγώνει» την εμπορική συμφωνία με τις ΗΠΑ
Οικονομία 20.01.26

Πυροδοτεί τη «βόμβα» το ευρωκοινοβούλιο - «Παγώνει» την εμπορική συμφωνία με τις ΗΠΑ

Η εμπορική συμφωνία με τις ΗΠΑ θα ανασταλεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, σύμφωνα με πηγές κοντά στην επιτροπή διεθνούς εμπορίου. «Πάρτε μια βαθιά ανάσα. Μην προβείτε σε αντίποινα...» προειδοποιεί ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ.

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ: Όχι στο διάλογο της κυβέρνησης για το αγροτικό – Θα καταθέσουμε δική μας πρόταση, λέει ο Ανδρουλάκης
Πολιτική Γραμματεία 20.01.26

ΠΑΣΟΚ: Όχι στο διάλογο της κυβέρνησης για το αγροτικό – Θα καταθέσουμε δική μας πρόταση, λέει ο Ανδρουλάκης

Προσχηματικό χαρακτηρίζουν τον διάλογο της κυβέρνησης για τον πρωτογενή τομέα από τη Χαριλάου Τρικούπη. Τι ανακοίνωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης για την πρόταση του ΠΑΣΟΚ. Ποια στάση θα κρατήσει στη Βουλή η αξιωματική αντιπολίτευση

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ισπανία: Στα εργαστήρια συντήρησης αναζητούν τα αίτια της τραγωδίας – Απορρίπτεται σενάριο δολιοφθοράς
Αναστολή δρομολογίων 20.01.26

Ισπανία: Στα εργαστήρια συντήρησης αναζητούν τα αίτια της τραγωδίας – Απορρίπτεται σενάριο δολιοφθοράς

Οι ερευνητές στην Ισπανία εξετάζουν τη συντήρηση γραμμών και τρένων για να διευκρινίσουν τα αίτια του δυστυχήματος. Τα τρένα θα παραμείνουν εκεί έως ότου ολοκληρωθεί η αστυνομική και εισαγγελική έρευνα.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Γροιλανδία: MAGA, αλλά όχι του Τραμπ – Το κόκκινο καπελάκι της αντίστασης στον Αμερικανό πρόεδρο, ξεπούλησε
Ισχυρό μήνυμα 20.01.26

MAGA της Γροιλανδίας, όχι του Τραμπ - Το κόκκινο καπελάκι της αντίστασης στον Αμερικανό πρόεδρο, ξεπούλησε

Το καπελάκι της αντίστασης στον Ντόναλντ Τραμπ έγινε ανάρπαστο - Γράφει πάνω «Make America Go Away», μια παράφραση του γνωστού σλόγκαν του Αμερικανού προέδρου

Σύνταξη
Θυελλώδεις άνεμοι 130 χλμ/ώρα «σφυροκοπούν» την Πάτρα – Bίντεο από τη γέφυρα στο Ρίο – Αντίριο
Ελλάδα 20.01.26

Θυελλώδεις άνεμοι 130 χλμ/ώρα «σφυροκοπούν» την Πάτρα – Bίντεο από τη γέφυρα στο Ρίο – Αντίριο

Από τις οκτώ περιοχές που έχουν καταγράψει τις ταχύτερες ριπές ανέμων από τα μεσάνυχτα της Τρίτης, οι τέσσερις βρίσκονται στην Αχαΐα, και συγκεκριμένα στην ευρύτερη περιοχή της Πάτρας.

Σύνταξη
«Ξορκίζει» το Μαξίμου την Καρυστιανού, αλλά οι ευρωβουλευτές της ΝΔ ψήφισαν κατά του δικαιώματος των γυναικών στην άμβλωση!
Πολιτική 20.01.26

«Ξορκίζει» το Μαξίμου την Καρυστιανού, αλλά οι ευρωβουλευτές της ΝΔ ψήφισαν κατά του δικαιώματος των γυναικών στην άμβλωση!

Το Μαξίμου και η ΝΔ φαίνεται πως υποκρίνονται όταν τοποθετούν απέναντί τους την Καρυστιανού, καθώς οι ευρωβουλευτές του κόμματος έχουν ψηφίσει κατά του δικαιώματος των γυναικών στην άμβλωση.

Σύνταξη
Θεσσαλονίκη: Παραμένουν οι αγρότες των Μαλγάρων στο μπλόκο, χωρίς να κλείνουν δρόμους – «Δεν φεύγουμε»
Οι πρώτες αποφάσεις 20.01.26

Παραμένουν οι αγρότες των Μαλγάρων στο μπλόκο, χωρίς να κλείνουν δρόμους - «Δεν φεύγουμε»

Την απόφαση να παραμείνουν με τα τρακτέρ τους στους δρόμους, χωρίς όμως να τους κλείνουν έλαβαν ομόφωνα οι αγρότες του μπλόκου των Μαλγάρων, στη Θεσσαλονίκη, στη σύσκεψη που είχαν ένα 24ωρο μετά τη συνάντηση με τον πρωθυπουργό στην Αθήνα.

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ για Κούρδους Συρίας: Η κυβέρνηση Μητσοτάκη να μην συναινεί σιωπώντας, όπως έκανε στη Γάζα
«Εθνοκάθαρση» 20.01.26

ΣΥΡΙΖΑ για Κούρδους Συρίας: Η κυβέρνηση Μητσοτάκη να μην συναινεί σιωπώντας, όπως έκανε στη Γάζα

Τις ανησυχητικές εξελίξεις στη Συρία επισημαίνει ο ΣΥΡΙΖΑ, καλώντας την ΕΕ και την ελληνική κυβέρνηση να πάρουν θέση και να λάβουν πρωτοβουλίες για την προστασία των Κούρδων

Σύνταξη
Δασμοί Τραμπ: Το «μεγάλο μπαζούκα» της ΕΕ και ο κίνδυνος της αμοιβαίας εμπορικής καταστροφής
Κόσμος 20.01.26

Δασμοί Τραμπ: Το «μεγάλο μπαζούκα» της Ευρώπης και ο κίνδυνος της αμοιβαίας εμπορικής καταστροφής

Η Ευρώπη θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει έναν ισχυρό αλλά μη δοκιμασμένο νόμο εν μέσω της πίεσης για τη Γροιλανδία – αλλά θα μπορούσε επίσης να βγει χαμένη από έναν εμπορικό πόλεμο

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Μισείς την δουλειά σου; Γιατί μία παρορμητική παραίτηση τον Ιανουάριο ίσως να μην είναι η καλύτερη ιδέα
Blue Monday 20.01.26

Μισείς την δουλειά σου; Γιατί μία παρορμητική παραίτηση τον Ιανουάριο ίσως να μην είναι η καλύτερη ιδέα

Η επιστροφή στη δουλειά τον Ιανουάριο είναι δύσκολη, αλλά το να τα παρατήσεις παρορμητικά δεν είναι πάντα η καλύτερη λύση. Υπάρχουν απλές τεχνικές που μπορείς να χρησιμοποιήσεις για να πάρεις ψύχραιμες αποφάσεις

Σύνταξη
CEDEFOP: 3+1 σενάρια για το μέλλον της εργασίας – Το καλό, το κακό, το μέτριο και το «σκάσε και κολύμπα»
CEDEFOP 20.01.26

Τρία συν ένα σενάρια για το μέλλον της εργασίας - Το καλό, το κακό, το μέτριο και το «σκάσε και κολύμπα»

To Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης CEDEFOP παρουσιάζει τέσσερα σενάρια για το πώς θα είναι η αγορά εργασίας και η ανάπτυξη δεξιοτήτων στο κοντινό μας μέλλον, το 2040.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Τσιτσιπάς: «Δύσκολος αντίπαλος ο Μάχατς – Οι Έλληνες της Αυστραλίας είναι οι αγαπημένοι μου φαν» (vid)
Australian Open 20.01.26

Τσιτσιπάς: «Δύσκολος αντίπαλος ο Μάχατς – Οι Έλληνες της Αυστραλίας είναι οι αγαπημένοι μου φαν» (vid)

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς τοποθετήθηκε για τη νίκη του επί του Σιντάρο Μοτσιζούκι, ενώ ευχαρίστησε και τους Έλληνες οπαδούς που βρέθηκαν στις κερκίδες και τον χειροκρότησαν.

Σύνταξη
Ανδρουλάκης: Δουλειά, όχι επικοινωνία, για να γίνουμε κυβέρνηση – Στις 27-29 Μαρτίου το συνέδριο του ΠΑΣΟΚ
Κ.Ο.Ε.Σ. 20.01.26

Ανδρουλάκης: Δουλειά, όχι επικοινωνία, για να γίνουμε κυβέρνηση – Στις 27-29 Μαρτίου το συνέδριο του ΠΑΣΟΚ

«Προσωπικά με ενδιαφέρει το βράδυ των εκλογών, όσο γίνεται περισσότεροι Έλληνες να επιλέξουν το ΠΑΣΟΚ ως την επόμενη κυβέρνηση. Και αυτό δεν θα γίνει με κανόνες χαϊδέματος συμφερόντων, ούτε με διάττοντες αστέρες», τόνισε ο Νίκος Ανδρουλάκης

Σύνταξη
Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

