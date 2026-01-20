«Τα παιδιά έχουν δικαίωμα στα λάθη» – Ο Ντέιβιντ Mπέκαμ έσπασε τη σιωπή του για τον Μπρούκλιν

Η άλλοτε αρραγής εικόνα της δυναστείας των Μπέκαμ φαίνεται να ανήκει οριστικά στο παρελθόν, καθώς ο πρωτότοκος γιος τους, Μπρούκλιν, εξαπέλυσε μια πρωτοφανή επίθεση κατά της μητέρας του, Βικτόρια.

Οι αποκαλύψεις για όσα συνέβησαν πίσω από τις κλειστές πόρτες του πολυτελούς γάμου του το 2022 με τη Νίκολα Πελτζ, φέρνουν στο φως μια τοξική αντιπαράθεση που πλέον παίρνει τον δρόμο της δημόσιας διαπόμπευσης με τα ταμπλόιντ να παίρνουν θέση στο στρατόπεδα μιας glossy αντιμαχίας.

Σήμερα ο Ντέιβιντ Μπέκαμ έσπασε τη σιωπή του για όσα ισχυρίστηκε ο Μπρούκλιν τη Δευτέρα το βράδυ, λέγοντας ότι τα παιδιά του έχουν «κάνει λάθη» στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ο ποδοσφαιριστής απέφυγε ερωτήσεις σχετικά με τη σχέση του με τον γιο του κατά τη διάρκεια εμφάνισής του στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ στο Νταβός.

Τα λόγια του ήρθαν λιγότερο από 24 ώρες αφότου ο Μπρούκλιν ανέβασε μήνυμα στο Instagram ότι δεν επιθυμεί να συμφιλιωθεί με την οικογένειά του και υπερασπίζεται τον εαυτό του «για πρώτη φορά στη ζωή του».

Μιλώντας ζωντανά στην οικονομική εκπομπή Squawk Box του CNBC, ο 50χρονος επιχειρηματίας δήλωσε πως, «πάντα μιλούσα για τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και τη δύναμή τους… Για το καλό και για το κακό. Αυτό στο οποίο έχουν πρόσβαση τα παιδιά σήμερα μπορεί να είναι επικίνδυνο. Αλλά αυτό που έχω διαπιστώσει προσωπικά, ειδικά με τα δικά μου παιδιά, είναι ότι τα χρησιμοποιούν για τους σωστούς λόγους».

«Έχω καταφέρει να χρησιμοποιήσω την πλατφόρμα μου για τους οπαδούς μου, για την UNICEF. Και έχει αποδειχθεί το μεγαλύτερο εργαλείο για να ευαισθητοποιήσω τον κόσμο σχετικά με το τι συμβαίνει στα παιδιά σε όλο τον κόσμο», πρόσθεσε ο Μπέκαμ.

Στη συνέχεια ο Μπέκαμ υπογράμμισε πως έχει «προσπαθήσει να κάνει το ίδιο με τα παιδιά του, να τα εκπαιδεύσει».

«Κάνουν λάθη, αλλά τα παιδιά έχουν το δικαίωμα να κάνουν λάθη. Έτσι μαθαίνουν. Αυτό προσπαθώ να διδάξω στα παιδιά μου, ότι μερικές φορές πρέπει να τα αφήνεις να κάνουν αυτά τα λάθη».

Η φράση του παλαίμαχου ποδοσφαιριστή ερμηνεύτηκε ως έμμεση απάντηση στις δημόσιες καταγγελίες του γιου του, υπονοώντας ότι οι αναρτήσεις του Μπρούκλιν στα κοινωνικά δίκτυα είναι ένα ακόμη ατόπημα της νεότητάς του.

Την ίδια στιγμή, η Βικτόρια Μπέκαμ φαίνεται να επιλέγει τη σιωπή και την πολυτέλεια ως μέσο διαφυγής από το οικογενειακό δράμα. Πρόσφατα εθεάθη να οδηγεί μια ολοκαίνουργια Φεράρι αξίας 225.000 λιρών, μια κίνηση που πολλοί θεώρησαν ως προσπάθεια να φτιάξει τη διάθεσή της εν μέσω της κλιμακούμενης έντασης.

Παρά τη φαινομενική ηρεμία, το κλίμα παραμένει εκρηκτικό, με τη Νίκολα Πελτζ να βρίσκεται στο επίκεντρο μιας ευρύτερης αντιπαράθεσης, έχοντας έρθει σε ρήξη όχι μόνο με τα πεθερικά της αλλά και με άλλους ανθρώπους από το περιβάλλον του Μπρούκλιν, όπως η πρώην σύντροφός του, Κιμ Τέρνμπουλ.

Εκρηκτική εξομολόγηση

Ο Μπρούκλιν Μπέκαμ αποφάσισε να σπάσει τη σιωπή του και να μιλήσει για το χάσμα που χωρίζει την οικογένειά του τα τελευταία χρόνια.

Με μια μακροσκελή δήλωση στο Instagram, ο 26χρονος περιέγραψε μια κατάσταση που απέχει πολύ από το λαμπερό προφίλ που συνήθως προβάλλουν οι Μπέκαμ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Στο επίκεντρο της διαμάχης βρίσκεται ο γάμος του με τη Νίκολα Πελτζ το 2022, μια ημέρα που, όπως υποστηρίζει, σημαδεύτηκε από την «απρεπή» συμπεριφορά της μητέρας του.

Σύμφωνα με όσα υποστηρίζει ο Μπρούκλιν, αισθάνθηκε βαθιά ταπεινωμένος όταν η Βικτόρια Μπέκαμ τον εμπόδισε να χορέψει τον πρώτο χορό με τη σύζυγό του, επιμένοντας να πάρει εκείνη τη θέση της νύφης στην πίστα.

Οι κατηγορίες γίνονται ακόμα πιο βαριές, καθώς αναφέρεται πως η 51χρονη σχεδιάστρια μόδας χόρεψε με τον γιο της με τρόπο που κρίθηκε «εξαιρετικά ακατάλληλος» μπροστά στα μάτια των 500 εκλεκτών καλεσμένων. Ο οριστική ρήξη θεωρείται δεδομένη με τον Μπρούκλιν να δηλώνει πως πλέον επιλέγει να υπερασπιστεί τον εαυτό του και τη σύζυγό του για πρώτη φορά στη ζωή του.