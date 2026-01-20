Κακομαθημένο πλούσιο μωρό – Το διαδίκτυο «σφάζει» τον Μπρούκλιν Μπέκαμ για την απίστευτη online επίθεση στους γονείς του

Δεν είναι απλά μια οικογένεια. Δεν είναι απλά μια γνωστή και πλούσια οικογένεια. Οι Μπέκαμ είναι ένα brand – και δεν το αμφισβητεί κανείς αυτό. Από τη μέρα που η σχέση του Ντέιβιντ και της Βικτόρια -το μακρινό 1997- έγινε γνωστή, όλες οι κινήσεις τους μοιάζουν με εμπορικές αποφάσεις μεγάλων εταιρειών.

Ακόμα και τα παιδιά τους, από τη μέρα που γεννήθηκαν, μπήκαν σε αυτό το πλάνο. Και η εικόνα που έβγαινε προς τα έξω ήταν αυτό της μεγάλης, επιτυχημένης και χαρούμενης οικογένειας – η δεύτερη πιο αγαπημένη της Αγγλίας, πίσω μόνο από την βασιλική.

Τουλάχιστον μέχρι την άνοιξη του 2025 όταν τα tabloids ανακάλυψαν μια μαύρη σελίδα στην αλάνθαστη ιστορία τους. Ο Μπρούκλιν έδειχνε να είχε ξεκινήσει μια κόντρα με τους γονείς του – κόντρα που εξελίχθηκε σε μάχη και πλέον σε πόλεμο.

Ο πρωτότοκος γιος των Μπέκαμ απασφάλισε το βράδυ της Δευτέρας, με μια σειρά από αναρτήσεις στα social media και «έβγαλε στα μανταλάκια» τον Ντέιβιντ και τη Βικτόρια.

Μίλησε για χειραγώγηση, ταπείνωση και απληστία από την πλευρά των γονιών του, ενώ δεν δίστασε να αποκαλέσει την οικογένειά του πολυεθνική – φτάνοντας την κατάσταση στα άκρα.

Ο Ντέιβιντ και η Βικτόρια δεν έχουν απαντήσει για την ώρα, ωστόσο το διαδίκτυο δεν χαρίστηκε στον Μπρούκλιν, που θεώρησε το ξέσπασμά του, το λιγότερο άδικο. Και πολλοί χρήστες δεν έχασαν την ευκαιρία να τον «σφάξουν» online για τα λόγια του εναντίον των ανθρώπων που του έχουν δώσει τη δυνατότητα στα 26 του χρόνια να κάνει ότι θέλει στη ζωή του χωρίς καν να έχει προσπαθήσει.

«Ελευθερώστε τον Μπρούκλιν Μπέκαμ από αυτή τη σκλαβιά» έγραψε ειρωνικά ένας χρήστης.

«Ο Μπρούκλιν δεν έχει δουλέψει ποτέ στη ζωή του. Είναι ένα κακομαθημένο πλουσιόπαιδο που έγινε γνωστός εξαιτίας του ονόματός του. Και τώρα προσπαθεί να το παίξεις θύμα. Αν δεν είχες αυτό το επίθετο ούτε η γυναίκα σου δεν θα ήθελε να σε ξέρει. Καραγκιόζη» συμπλήρωσε ένας άλλος.

Brooklyn Beckham faces monumental backlash after eviscerating his family on social media as furious followers accuse him of ‘never working a day in his life’ and being ‘diabolically out of touch with real issues’ https://t.co/yCWUhq6LaV — Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) January 19, 2026

Εννοείται ότι ακολούθησαν και άλλα προσβλητικά σχόλια στα social media. «Είσαι γνωστός εξαιτίας των γονιών σου και χρησιμοποιείς αυτή τη φήμη που σου χάρισαν για να τα βάλεις μαζί τους», «ο Μπρούκλιν παντρεύτηκε μια δισεκατομμυριούχο και τσακώνεται με τους γονείς του για ένα φόρεμα σε έναν γάμο εκατομμυρίων. Θεέ μου, τι δράμα;», «ο Μπρούκλιν κατηγορεί τους γονείς του ως χειριστικούς αλλά κρατάει το επίθετό τους μετά από 419823 αποτυχημένες καριέρες».

* Κεντρική φωτογραφία: Instagram / @brooklynbeckham