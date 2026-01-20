magazin
Κακομαθημένο πλούσιο μωρό – Το διαδίκτυο «σφάζει» τον Μπρούκλιν Μπέκαμ για την απίστευτη online επίθεση στους γονείς του
Free Brooklyn 20 Ιανουαρίου 2026 | 10:40

Κακομαθημένο πλούσιο μωρό – Το διαδίκτυο «σφάζει» τον Μπρούκλιν Μπέκαμ για την απίστευτη online επίθεση στους γονείς του

Όσοι θεωρούσαν ότι το 2026 θα έφερνε την ειρήνη στην (δεύτερη) πιο αγαπημένη οικογένεια της Αγγλίας, διαψεύστηκαν. Ο πόλεμος ανάμεσα στους Μπέκαμ βρίσκεται στη χειρότερή του φάση, με τον Μπρούκλιν να απασφαλίζει και το διαδίκτυο να τον «σφάζει».

Φροίξος Φυντανίδης
ΕπιμέλειαΦροίξος Φυντανίδης
Ακρόαση άρθρου
A
A
Spotlight

Δεν είναι απλά μια οικογένεια. Δεν είναι απλά μια γνωστή και πλούσια οικογένεια. Οι Μπέκαμ είναι ένα brand – και δεν το αμφισβητεί κανείς αυτό. Από τη μέρα που η σχέση του Ντέιβιντ και της Βικτόρια -το μακρινό 1997- έγινε γνωστή, όλες οι κινήσεις τους μοιάζουν με εμπορικές αποφάσεις μεγάλων εταιρειών.

Ακόμα και τα παιδιά τους, από τη μέρα που γεννήθηκαν, μπήκαν σε αυτό το πλάνο. Και η εικόνα που έβγαινε προς τα έξω ήταν αυτό της μεγάλης, επιτυχημένης και χαρούμενης οικογένειας – η δεύτερη πιο αγαπημένη της Αγγλίας, πίσω μόνο από την βασιλική.

Τουλάχιστον μέχρι την άνοιξη του 2025 όταν τα tabloids ανακάλυψαν μια μαύρη σελίδα στην αλάνθαστη ιστορία τους. Ο Μπρούκλιν έδειχνε να είχε ξεκινήσει μια κόντρα με τους γονείς του – κόντρα που εξελίχθηκε σε μάχη και πλέον σε πόλεμο.

Ο πρωτότοκος γιος των Μπέκαμ απασφάλισε το βράδυ της Δευτέρας, με μια σειρά από αναρτήσεις στα social media και «έβγαλε στα μανταλάκια» τον Ντέιβιντ και τη Βικτόρια.

Μίλησε για χειραγώγηση, ταπείνωση και απληστία από την πλευρά των γονιών του, ενώ δεν δίστασε να αποκαλέσει την οικογένειά του πολυεθνική – φτάνοντας την κατάσταση στα άκρα.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Page Six (@pagesix)

Ο Ντέιβιντ και η Βικτόρια δεν έχουν απαντήσει για την ώρα, ωστόσο το διαδίκτυο δεν χαρίστηκε στον Μπρούκλιν, που θεώρησε το ξέσπασμά του, το λιγότερο άδικο. Και πολλοί χρήστες δεν έχασαν την ευκαιρία να τον «σφάξουν» online για τα λόγια του εναντίον των ανθρώπων που του έχουν δώσει τη δυνατότητα στα 26 του χρόνια να κάνει ότι θέλει στη ζωή του χωρίς καν να έχει προσπαθήσει.

«Ελευθερώστε τον Μπρούκλιν Μπέκαμ από αυτή τη σκλαβιά» έγραψε ειρωνικά ένας χρήστης.

«Ο Μπρούκλιν δεν έχει δουλέψει ποτέ στη ζωή του. Είναι ένα κακομαθημένο πλουσιόπαιδο που έγινε γνωστός εξαιτίας του ονόματός του. Και τώρα προσπαθεί να το παίξεις θύμα. Αν δεν είχες αυτό το επίθετο ούτε η γυναίκα σου δεν θα ήθελε να σε ξέρει. Καραγκιόζη» συμπλήρωσε ένας άλλος.

Εννοείται ότι ακολούθησαν και άλλα προσβλητικά σχόλια στα social media. «Είσαι γνωστός εξαιτίας των γονιών σου και χρησιμοποιείς αυτή τη φήμη που σου χάρισαν για να τα βάλεις μαζί τους», «ο Μπρούκλιν παντρεύτηκε μια δισεκατομμυριούχο και τσακώνεται με τους γονείς του για ένα φόρεμα σε έναν γάμο εκατομμυρίων. Θεέ μου, τι δράμα;», «ο Μπρούκλιν κατηγορεί τους γονείς του ως χειριστικούς αλλά κρατάει το επίθετό τους μετά από 419823 αποτυχημένες καριέρες».

* Κεντρική φωτογραφία: Instagram / @brooklynbeckham

World
Δασμοί Τραμπ: Ο αμερικανός πρόεδρος ανακατεύει ξανά την τράπουλα

Δασμοί Τραμπ: Ο αμερικανός πρόεδρος ανακατεύει ξανά την τράπουλα

Economy
Το σχέδιο κυβερνητικής πολιτικής για το 2026 – Δείτε live

Το σχέδιο κυβερνητικής πολιτικής για το 2026 – Δείτε live

inWellness
inTown
«Δύο Επέτειοι, Μία Σκηνή» στο Ολύμπια Μουσικό Θέατρο
inTickets 20.01.26

«Δύο Επέτειοι, Μία Σκηνή» στο Ολύμπια Μουσικό Θέατρο

Στις 30 και 31 Ιανουαρίου, στο Ολύμπια θα πραγματοποιηθεί η συναυλία «Δύο Επέτειοι, Μία Σκηνή» - αφορμή τη συμπλήρωση 30 δημιουργικών χρόνων του συνθέτη Κώστα Λειβαδά και για τα 40 χρόνια της Ορχήστρας Νυκτών Εγχόρδων «Θανάσης Τσιπινάκης» του Δήμου Πατρέων.

Σύνταξη
Stream magazin
Ανεμοδαρμένα Ύψη – Ο Τζέικομπ Ελόρντι και η Μάργκο Ρόμπι απόλαυσαν την ερωτική ιστορία «στην πραγματικότητα»
Σπίθες 20.01.26

Ανεμοδαρμένα Ύψη – Ο Τζέικομπ Ελόρντι και η Μάργκο Ρόμπι απόλαυσαν την ερωτική ιστορία «στην πραγματικότητα»

Ο Τζέικομπ Ελόρντι αποκαλύπτει τη χημεία του με τη συμπρωταγωνίστριά του, Μάργκο Ρόμπι, στη νέα διασκευή της κλασικής πλέον ταινίας, Ανεμοδαρμένα Ύψη.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Τίμοθι Μπάσφιλντ: Αφαιρέθηκε από νέα ταινία της Amazon μετά τις κατηγορίες για σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκων
Μπαράζ καταγγελιών 20.01.26

Τίμοθι Μπάσφιλντ: Αφαιρέθηκε από νέα ταινία της Amazon μετά τις κατηγορίες για σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκων

Ο ρόλος του Τίμοθι Μπάσφιλντ κόπηκε από τη ρομαντική κομεντί You Deserve Each Other της Amazon MGM. Ο ηθοποιός αντιμετωπίζει πολλαπλές καταγγελίες και αναμένεται να εμφανιστεί στο δικαστήριο στις 20 Ιανουαρίου

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Πόλεμος μέχρις εσχάτων: Ο Μπρούκλιν καταγγέλει τους Μπέκαμ για «χειραγώγηση, ταπείνωση, απληστία» – «Δεν είναι οικογένεια, είναι πολυεθνική»
Σύρραξη 19.01.26

Πόλεμος μέχρις εσχάτων: Ο Μπρούκλιν καταγγέλει τους Μπέκαμ για «χειραγώγηση, ταπείνωση, απληστία» – «Δεν είναι οικογένεια, είναι πολυεθνική»

Σοκαριστικά είναι όσα καταγγέλλει δημόσια ο Μπρούκλιν Μπέκαμ για την οικογένεια του με την αυτοκρατορία των Ντέιβιντ και Βικτόρια να φλέγεται σε δημόσια θέα

Σύνταξη
«Κατηγορώ τον Ντόναλντ Τραμπ»: Στο νοσοκομείο ο Πιρς Μόργκαν μετά από πτώση – Υποβλήθηκε σε αντικατάσταση ισχίου
«I blame Donald Trump» 19.01.26

«Κατηγορώ τον Ντόναλντ Τραμπ»: Στο νοσοκομείο ο Πιρς Μόργκαν μετά από πτώση – Υποβλήθηκε σε αντικατάσταση ισχίου

Σε νοσοκομείο του Λονδίνου νοσηλεύεται ο Πιρς Μόργκαν, μετά από πτώση σε εστιατόριο που του προκάλεσε σοβαρό κάταγμα στο μηριαίο οστό. Ο παρουσιαστής υποβλήθηκε σε αντικατάσταση ισχίου και αναρρώνει, χωρίς να χάνει το γνωστό του χιούμορ.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Από εικοσάρηδες μέχρι θαυμαστές με Πι αποχαιρετούν τον θρύλο Bob Weir στη γενέτειρά του το Σαν Φρανσίσκο
«Show must go on» 19.01.26

Από εικοσάρηδες μέχρι θαυμαστές με Πι αποχαιρετούν τον θρύλο Bob Weir στη γενέτειρά του το Σαν Φρανσίσκο

Χιλιάδες θαυμαστές συγκεντρώθηκαν στο Σαν Φρανσίσκο για να τιμήσουν τον Bob Weir, σε μια δημόσια τελετή όπου μίλησαν η Joan Baez και ο John Mayer, ενώ τον αποχαιρετισμό έκλεισαν λόγια της κόρης του, Monet Weir

Σύνταξη
Ποια είναι η 30χρονη Βαλέρια Νικόφ, το κορίτσι του Σον Πεν; – Η διετής σχέση και οι συγκρούσεις με τους παπαράτσι
Έρως 19.01.26

Ποια είναι η 30χρονη Βαλέρια Νικόφ, το κορίτσι του Σον Πεν; - Η διετής σχέση και οι συγκρούσεις με τους παπαράτσι

Ο 65χρονος Σον Πεν και η 30χρονη Βαλέρια Νικόφ έκαναν δημόσια τη σχέση τους τον Νοέμβριο του 2024, ενώ συνεχίζουν να είναι μαζί μετά από σχεδόν δύο χρόνια κοινής πορείας.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Οι Ματ Ντέιμον και Μπεν Άφλεκ αποκάλυψαν τα κόλπα του Netflix στις ταινίες του για να κρατήσει «ζωντανό» το ενδιαφέρον των θεατών
Νέα εποχή 19.01.26

Οι Ματ Ντέιμον και Μπεν Άφλεκ αποκάλυψαν τα κόλπα του Netflix στις ταινίες του για να κρατήσει «ζωντανό» το ενδιαφέρον των θεατών

Οι σταρ του Χόλιγουντ Ματ Ντέιμον και Μπεν Άφλεκ μίλησαν στο κατά πόσο οι streaming πλατφόρμες έχουν αλλάξει τον τρόπο που γυρίζονται οι ταινίες σήμερα - και τι «κόλπα» κάνει το Netflix για να κρατήσει σε εγρήγορση τους θεατές.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Η Τόνια Σωτηροπούλου αποχαιρετά τον πατέρα της – Η συγκινητική ανάρτησή της
«Μπαμπά σ´ευχαριστούμε» 19.01.26

Η Τόνια Σωτηροπούλου αποχαιρετά τον πατέρα της – Η συγκινητική ανάρτησή της

«Με έμαθε να πέφτω 7 φορές και να σηκώνομαι 8. Μου έπαιρνε πάντα λουλούδια στη γιορτή της γυναίκας , όπως άλλωστε και στη μητέρα μου», έγραψε μεταξύ άλλων η Τόνια Σωτηροπούλου

Σύνταξη
Τα «παιδικά» που μας μεγάλωσαν ήταν του Ρότζερ Άλερς: Πέθανε ο συν-σκηνοθέτης του «Βασιλιά των Λιονταριών»
Αντίο 19.01.26

Τα «παιδικά» που μας μεγάλωσαν ήταν του Ρότζερ Άλερς: Πέθανε ο συν-σκηνοθέτης του «Βασιλιά των Λιονταριών»

Ο Ρότζερ Άλερς, συν-σκηνοθέτης του εμβληματικού «Βασιλιά των Λιονταριών» και βασικό στέλεχος της «αναγέννησης» της Disney Animation, έφυγε από τη ζωή το Σάββατο, σε ηλικία 76 ετών

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Αστέρας του Χάρι Πότερ πήγε να βοηθήσει γυναίκα που έκλαιγε στον δρόμο και «έφαγε» κουτουλιά
Σοκ 19.01.26

Αστέρας του Χάρι Πότερ πήγε να βοηθήσει γυναίκα που έκλαιγε στον δρόμο και «έφαγε» κουτουλιά

Ο Πίτερ Μάλαν τραυματίστηκε στο κεφάλι όταν παρενέβη για να σταματήσει έναν άνδρα που επιτίθετο βίαια σε γυναίκα στη Γλασκώβη, αφού την είδε αναστατωμένη και να κλαίει στον δρόμο

Σύνταξη
Τίμοθι Μπάσφιλντ: Η σύζυγός του κατέθεσε επιστολή στήριξης παρά τις κατηγορίες για σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκων
Μελίσα Γκίλμπερτ 19.01.26

Τίμοθι Μπάσφιλντ: Η σύζυγός του κατέθεσε επιστολή στήριξης παρά τις κατηγορίες για σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκων

Η Μελίσα Γκίλμπερτ κατέθεσε επιστολή στο δικαστήριο, δηλώνοντας τη στήριξή της στον σύζυγό της Τίμοθι Μπάσφιλντ, ο οποίος αντιμετωπίζει σοβαρές κατηγορίες και παραμένει κρατούμενος χωρίς εγγύηση

Σύνταξη
Η Γκουίνεθ Πάλτροου ανησυχούσε για τις ερωτικές σκηνές με τον Τιμοτέ Σαλαμέ στο «Marty Supreme» – Τελός καλό, όλα καλά
Τελικά; 18.01.26

Η Γκουίνεθ Πάλτροου ανησυχούσε για τις ερωτικές σκηνές με τον Τιμοτέ Σαλαμέ στο «Marty Supreme» – Τελός καλό, όλα καλά

«Ο Τιμοτέ Σαλαμέ ήταν 27 ή 28 ετών [όταν γυρίζαμε την ταινία] και εγώ ήμουν 50 και κάτι, οπότε είναι περίεργο», είπε η Γκουίνεθ Πάλτροου σε πρόσφατη συνέντευξη Τύπου για την ταινία «Marty Supreme».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
«Ήμασταν η π@@@@να με το εξώγαμο»: Ο Δημήτρης Σταρόβας εξομολογείται – Ο βιολογικός πατέρας, η εγκατάλειψη, το στίγμα και το σοκ
Fizz 18.01.26

«Ήμασταν η π@@@@να με το εξώγαμο»: Ο Δημήτρης Σταρόβας εξομολογείται – Ο βιολογικός πατέρας, η εγκατάλειψη, το στίγμα και το σοκ

Σε μια βαθιά ανθρώπινη κατάθεση ψυχής, ο Δημήτρης Σταρόβας ξετύλιξε το κουβάρι της ζωής του, από τα πέτρινα παιδικά χρόνια στη Θεσσαλονίκη μέχρι τη σκληρή δοκιμασία της υγείας του που τον σημάδεψε

Σύνταξη
«Δεν πήγα στην κηδεία του μπαμπά μου»: Η Βίκυ Κουλιανού αποχαιρέτησε τον πατέρα της ακούγοντας Μητροπάνο
Βίντεο 18.01.26

«Δεν πήγα στην κηδεία του μπαμπά μου»: Η Βίκυ Κουλιανού αποχαιρέτησε τον πατέρα της ακούγοντας Μητροπάνο

«Ισχύει ότι κάποιος πρέπει να αποχαιρετά, αλλά οι αποχαιρετισμοί δεν είναι μόνο εκεί που θα παρευρεθείς, είναι μέσα μας», είπε μεταξύ άλλων η Βίκυ Κουλιανού σε πρόσφατη συνέντευξή της

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
ΕΛ.ΑΣ: Μεγάλη επιχείρηση σε βενζινάδικα για απάτες με τα καύσιμα – 10 συλλήψεις
Απάτη 20.01.26

Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση σε βενζινάδικα για πειραγμένες αντλίες - 10 συλλήψεις

Τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης, με ειδικό παράνομο λογισμικό που είχαν εγκαταστήσει σε βενζινάδικα εξαπατούσαν τους πολίτες παραδίδοντας λιγότερα καύσιμα από τα αναγραφόμενα

Σύνταξη
Άνοιξαν τις πόρτες τους σε Δήμο της Κρήτης, οι πρώτες δημοτικές κοινωνικές κατοικίες
Κοινωνική πολιτική 20.01.26

Άνοιξαν τις πόρτες τους σε Δήμο της Κρήτης, οι πρώτες δημοτικές κοινωνικές κατοικίες

«Ήδη δύο δημοτικές κατοικίες έχουν παραδοθεί σε εκπαιδευτικούς που υπηρετούν στον Δήμο μας, ενισχύοντας άμεσα τη λειτουργία των σχολικών μας μονάδων», ανέφερε ο Δήμαρχος Αγίου Βασιλείου.

Σύνταξη
Ισχυρή ηλιακή καταιγίδα βομβαρδίζει τη Γη με σωματίδια – Πώς επηρεάζεται το σέλας και οι πτήσεις
Οργισμένος Ήλιος 20.01.26

Ισχυρή ηλιακή καταιγίδα βομβαρδίζει τη Γη με σωματίδια – Πώς επηρεάζεται το σέλας και οι πτήσεις

Έκρηξη στην επιφάνεια του Ήλιου εκτόξευσε δισεκατομμύρια τόνους φορτισμένων σωματιδίων. Η ηλιακή καταιγίδα κάνει πιο θεαματικό το βόρειο σέλας αλλά μπορεί να επηρεάσει τα αεροπλάνα που πετούν κοντά στον βόριο πόλο.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαλεντίνο Γκαραβάνι και Τζιανκάρλο Τζιαμέτι – Η κοινή ζωή ανάμεσα στον έρωτα, τη δουλειά και τις συνειδητές σιωπές
Bromance 20.01.26

Βαλεντίνο Γκαραβάνι και Τζιανκάρλο Τζιαμέτι – Η κοινή ζωή ανάμεσα στον έρωτα, τη δουλειά και τις συνειδητές σιωπές

Ο Αυτοκράτορας της Μόδας και οραματιστής του οίκου Valentino, εξαιρετικά διακριτικός όσον αφορά την προσωπική του ζωή, είχε μια δωδεκαετή σχέση με τον αχώριστο συνεργάτη του και δεξί του χέρι, Τζιανκάρλο Τζιαμέτι, ο οποίος πριν από μερικά χρόνια δήλωσε: «Τι απίστευτη αγάπη ζήσαμε και τι βαθιά στοργή συνεχίζουμε να νιώθουμε ο ένας για τον άλλον».

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
ΠΑΣΟΚ: Η ΝΔ απέρριψε την κλήτευση κρίσιμων μαρτύρων στον ΟΠΕΚΕΠΕ – Οργανωμένη συγκάλυψη του σκανδάλου
Στην εξεταστική 20.01.26

ΠΑΣΟΚ: Η ΝΔ απέρριψε την κλήτευση κρίσιμων μαρτύρων στον ΟΠΕΚΕΠΕ – Οργανωμένη συγκάλυψη του σκανδάλου

«Η ΝΔ είχε σήμερα την ευκαιρία έστω και την ύστατη στιγμή να καλέσει όλους τους κρίσιμους μάρτυρες της περιόδου διακυβέρνησής της. Παρ’ όλα αυτά απέρριψε το αίτημα του ΠΑΣΟΚ», τονίζει η Χαριλάου Τρικούπη

Σύνταξη
Ο Νομπελίστας Λάσλο Κρασναχορκάι στην Αθήνα
Υψηλές παρουσίες 20.01.26

Ο Νομπελίστας Λάσλο Κρασναχορκάι στην Αθήνα

Χάρης Δούκας: «Η Αθήνα ανοίγει τις πόρτες της σε φωνές που συνομιλούν με τα μεγάλα ερωτήματα της εποχής» με αφορμή την παρουσία του Νομπελίστα Λάσλο Κρασναχορκάι στο φεστιβάλ λογοτεχνίας της Αθήνας.

Σύνταξη
Σάλος με AI εικόνες που ανέβασε ο Τραμπ – Δείχνουν τη Γροιλανδία (και όχι μόνο) αμερικανική και θεατές τους Ευρωπαίους
Κόσμος 20.01.26

Σάλος με AI εικόνες που ανέβασε ο Τραμπ – Δείχνουν τη Γροιλανδία (και όχι μόνο) αμερικανική και θεατές τους Ευρωπαίους

Στη μία από τις δύο φωτογραφίες τεχνητής νοημοσύνης που δημοσίευσε ο Τραμπ, απεικονίζονται ως αμερικανικά εδάφη εκτός από τη Γροιλανδία, ο Καναδάς και η Βενεζουέλα.

Σύνταξη
«A House of Dynamite»: Tι θα έκανε ένας πρόεδρος μπροστά σε μια πυρηνική επίθεση; – Ειδικοί απαντούν
19' πριν το τέλος 20.01.26

«A House of Dynamite»: Tι θα έκανε ένας πρόεδρος μπροστά σε μια πυρηνική επίθεση; – Ειδικοί απαντούν

Μια νέα ταινία φαντάζεται τον πρόεδρο των ΗΠΑ να έχει λιγότερο από μισή ώρα για να αποφασίσει αν θα απαντήσει πυρηνικά. Το A House of Dynamite ανοίγει ξανά τη συζήτηση για το αν η αποτροπή σώζει ή καταδικάζει τον κόσμο

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
«Παιχνίδια» παγκόσμιας εξουσίας – Ο αποδυναμωμένος ΟΗΕ, η διεθνής αταξία και μια κομβική διαδοχή
Γεωπολιτικές καραμπόλες 20.01.26

«Παιχνίδια» παγκόσμιας εξουσίας – Ο αποδυναμωμένος ΟΗΕ, η διεθνής αταξία και μια κομβική διαδοχή

Εν μέσω επικίνδυνης παγκόσμιας αστάθειας, ο ΟΗΕ καλείται να εκλέξει νέο επικεφαλής, ισορροπώντας στο χείλος της διπλωματικής ασημαντότητας μεταξύ βέτο, περικοπών και έξαρσης του αναθεωρητισμού

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Φάμελλος: Απαράδεκτη και σκοταδιστική η δήλωση Καρυστιανού – Μόνο στην τραμπική ιδεολογία παρόμοιες τοποθετήσεις
Για τις αμβλώσεις 20.01.26

Φάμελλος: Απαράδεκτη και σκοταδιστική η δήλωση Καρυστιανού – Μόνο στην τραμπική ιδεολογία παρόμοιες τοποθετήσεις

«Η κ. Καρυστιανού κρίνεται πλέον και για τα σοβαρά ζητήματα διακυβέρνησης και των δικαιωμάτων», υπογράμμισε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος

Σύνταξη
Με συνελεύσεις στα μπλόκα οι αγρότες αποφασίζουν τα επόμενα βήματα – «Απογοητευτική» η συνάντηση με Μητσοτάκη
Agro-in 20.01.26

Με συνελεύσεις στα μπλόκα οι αγρότες αποφασίζουν τα επόμενα βήματα – «Απογοητευτική» η συνάντηση με Μητσοτάκη

Οι αγρότες έφυγαν από το Μαξίμου δηλώνοντας ότι τα αποτελέσματα από τη συνάντηση με τον πρωθυπουργό δεν τους ικανοποιούν - Σήμερα στα μπλόκα αποφασίζουν το πως θα συνεχίσουν - «Αυτά που δόθηκαν ήταν κάτω από την πίεση των μπλόκων» τονίζουν

Παρασκευή Τσιβόλα
Παρασκευή Τσιβόλα
Η «Ιθάκη» ξυπνά τη «μνήμη χρυσόψαρου»: Στόχος της Καρυστιανού ο Τσίπρας – Χτυπά από… δεξιά (μόνο)
Πολιτική Γραμματεία 20.01.26

Η «Ιθάκη» ξυπνά τη «μνήμη χρυσόψαρου»: Στόχος της Καρυστιανού ο Τσίπρας – Χτυπά από… δεξιά (μόνο)

Το μέτωπο πρόοδος – συντήρηση επανήλθε μέσω… αμβλώσεων και τα «όρια» των ΛΟΑΤΚΙ, στο βιβλίο του πρώην πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα η απάντηση για το 3ο μνημόνιο

Σωτήρης Μπολάκης
Σωτήρης Μπολάκης
Μητσοτάκης: Να αποφύγουμε τα χειρότερα στις σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης – ΗΠΑ
Συνάντηση με Τασούλα 20.01.26

Μητσοτάκης: Να αποφύγουμε τα χειρότερα στις σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης – ΗΠΑ

«Σας φέρνω νέα ταραγμένων θαλασσών», υπογράμμισε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνο Τασούλα, κατά τη διάρκεια της συνάντησής τους

Σύνταξη
Ο Κωστούλας έχει σηκώσει στο… πόδι τα social media: «Η Ελλάδα αξίζει να πάρει πίσω τα Ελγίνεια Μάρμαρα»
Ποδόσφαιρο 20.01.26

Ο Κωστούλας έχει σηκώσει στο… πόδι τα social media: «Η Ελλάδα αξίζει να πάρει πίσω τα Ελγίνεια Μάρμαρα»

«Χαμός» επικρατεί στο X με το απίθανο ψαλιδάκι του Κωστούλα και μία σελίδα της Μπράιτον δημοσίευσε ένα επικό tweet για τα Ελγίνεια Μάρμαρα και το γκολ του Έλληνα φορ.

Σύνταξη
