«Μας έκανε μπλοκ» – Οι Μπέκαμ δεν έκαναν ποτέ unfollow τον Μπρούκλιν και η μεγάλη ρήξη συνεχίζεται 

Με μια αιχμηρή ανάρτηση, ο 20χρονος Κρουζ Μπέκαμ διαψεύδει δημοσίευμα της Daily Mail που θέλει τους γονείς του, Ντέιβιντ και Βικτόρια, να έκαναν unfollow τον πρωτότοκο της οικογένειας Μπρούκλιν.

Ο Κρουζ αποκάλυψε με ανάρτηση στο Instagram πως η πραγματικότητα είναι πολύ πιο περίπλοκη, καθώς τόσο ο ίδιος όσο και ο Ντέιβιντ με τη Βικτόρια βρέθηκαν ξαφνικά «μπλοκαρισμένοι» από τον αδελφό του.

Η αποκάλυψη αυτή έρχεται να επιβεβαιώσει τις φήμες για μια βαθιά ρήξη στους κόλπους της δυναστείας Μπέκαμ, η οποία φαίνεται να κρατά από την εποχή του γάμου του Μπρούκλιν με τη Νίκολα Πελτζ.

Ενώ η οικογένεια προσπαθούσε για καιρό να διατηρήσει τα προσχήματα, η κίνηση του Μπρούκλιν να αποκόψει ψηφιακά τους συγγενείς του δείχνει ότι η ένταση έχει φτάσει σε οριακό σημείο, αφήνοντας ερωτηματικά για το μέλλον των σχέσεών τους.

«Ας ξεκαθαρίσουμε τα γεγονότα»

Ο Κρουζ έβαλε τέλος στους ισχυρισμούς που ήθελαν τον Ντέιβιντ και τη Βικτόρια Μπέκαμ να έχουν κάνει unfollow τον γιο τους, Μπρούκλιν Πελτζ Μπέκαμ, στο Instagram.

Την Κυριακή, 21 Δεκεμβρίου, ο 20χρονος Κρουζ μοιράστηκε ένα στιγμιότυπο από άρθρο της Daily Mail που αναφερόταν στη διακοπή των σχέσεων τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Δεν είναι αλήθεια. Η μαμά και ο μπαμπάς μου δεν θα έκαναν ποτέ unfollow τον γιο τους… Ας ξεκαθαρίσουμε τα γεγονότα. Ξύπνησαν μπλοκαρισμένοι… όπως και εγώ», έγραψε ο Κρουζ, αποκαλύπτοντας ότι η πρωτοβουλία της διακοπής ανήκε στον αδελφό του.

Καθώς το Instagram δεν στέλνει ειδοποίηση όταν κάποιος μπλοκάρεται, η αυτόματη αφαίρεση από τις λίστες των ακολούθων δημιούργησε την εσφαλμένη εντύπωση ότι οι γονείς του πήραν την απόφαση να τον απομακρύνουν.

«Κακές σχέσεις»

Αυτή τη στιγμή, ο 50χρονος Ντέιβιντ και η 51χρονη Βικτόρια δεν ακολουθούν πλέον τον Μπρούκλιν, ούτε εκείνος ακολουθεί τους γονείς του.

Το ζευγάρι συνεχίζει να ακολουθεί τους άλλους δύο γιους του, τον Κρουζ και τον 23χρονο Ρομέο, ενώ η μικρότερη κόρη τους, η 14χρονη Χάρπερ, διατηρεί ιδιωτικό λογαριασμό. Παράλληλα, η σύζυγος του Μπρούκλιν, Νίκολα Πελτζ, δεν ακολουθεί τον Ντέιβιντ και τη Βικτόρια, ούτε εκείνοι την ακολουθούν.

Οι εκπρόσωποι του Ντέιβιντ και του Μπρούκλιν δεν σχολίασαν άμεσα το περιστατικό, ωστόσο εκπρόσωπος της Βικτόρια επιβεβαίωσε ότι ο Κρουζ απάντησε στις ιστορίες που κυκλοφορούσαν, τονίζοντας ότι οι ισχυρισμοί περί unfollow από την πλευρά των γονέων είναι ψευδείς.

Η απουσία του Μπρούκλιν από σημαντικές οικογενειακές στιγμές, όπως οι εορτασμοί για τα 50ά γενέθλια του πατέρα του στο Λονδίνο τον περασμένο Μάιο, είχε ήδη πυροδοτήσει συζητήσεις για την ψυχρότητα που επικρατεί ανάμεσα στις δύο πλευρές.

Το χρονικό μιας προαναγγελθείσας ρήξης

@dailymail Brooklyn Beckham and Nicola Peltz held a secret vow renewal at her parents’ Westchester estate, but for an event that had everything, it seemed to be missing something quite important… The Beckhams. Read more at Daily Mail. #beckham #brooklynbeckham #nicolapeltz #usa ♬ original sound – Daily Mail

Οι φήμες για πιθανό χάσμα στην οικογένεια ξεκίνησαν το 2022, γύρω από την περίοδο του γάμου του Μπρούκλιν και της Νίκολα στο Παλμ Μπιτς.

Τότε είχε αναφερθεί ότι υπήρχε ένταση ανάμεσα σε νύφη και πεθερά (Νίκολα και Βικτόρια) μετά την απόφαση της ηθοποιού να μην φορέσει νυφικό σχεδιασμένο από την Μπέκαμ, παρά την αρχική τους συμφωνία.

Αν και πηγές από το περιβάλλον της οικογένειας δίνουν αντικρουόμενες εκδοχές για το περιστατικό με το φόρεμα, η τρέχουσα ψηφιακή ρήξη φαίνεται να επιβεβαιώνει ότι τα προβλήματα παραμένουν.

Επιπλέον, ο Κρουζ χρειάστηκε να παρέμβει και στο παρελθόν για να διαψεύσει φήμες σχετικά με τον αδελφό του και τη νυν σύντροφο του Ρομέο, Κιμ Τέρνμπουλ, ξεκαθαρίζοντας ότι «ο Μπρούκλιν και η Κιμ δεν βγήκαν ποτέ ραντεβού».

Παρά τις προσπάθειες του μικρότερου αδελφού να προστατεύσει την οικογενειακή ενότητα, το «μπλόκο» στο Instagram αποτελεί μια ηχηρή κίνηση που δύσκολα μπορεί να ερμηνευτεί ως κάτι λιγότερο από μια επίσημη αποστασιοποίηση του Μπρούκλιν από το περιβάλλον των Μπέκαμ.