«Πρέπει να είναι κόπανος η άλλη»: Η Βικτόρια Μπέκαμ για τη σχέση της με τις άλλες γυναίκες – χωρίς να λέει το όνομα της Νίκολα Πελτζ

Ήταν την περασμένη άνοιξη, στο πλαίσιο των (πάρα πολλών είναι η αλήθεια) εορτασμών για τα 50ά γενέθλια του Ντέιβιντ, όταν τα tabloids ανακάλυψαν το νέο αγαπημένο τους καυτό θέμα. Την κόντρα που υπήρχε μέσα στους Μπέκαμ.

Ναι, η οικογένεια που στα social media παρουσιαζόταν τόσο δεμένη και αγαπημένη, είχε τα δικά της μυστικά και δράματα. Η απουσία του Μπρούκλιν και της Νίκολα Πελτζ από όλα τα πάρτι που έδωσε ο πρώην άσος του ποδοσφαίρου, έκαναν τις φήμες να οργιάζουν για το τι συμβαίνει.

Περίπου επτά μήνες μετά, αυτή η διαμάχη όχι μόνο δεν έχει εξομαλυνθεί αλλά μέρα με τη μέρα το χάσμα ανάμεσα στις δύο πλευρές όλο και να μεγαλώνει. Η Βικτόρια και Νίκολα, όπως φάνηκε στην πορεία, από το 2022 είχαν τις κόντρες τους – κόντρες που άγγιξαν το κόκκινο την ημέρα του γάμου του Μπρούκλιν με την Πελτζ.

Και με όλη αυτή τη διαμάχη να είναι στο προσκήνιο, η 51χρονη επιχειρηματίας και σχεδιάστρια μόδας, κλήθηκε να μιλήσει στην ραδιοφωνική εκπομπή του Άντι Κοέν για τις σχέσεις της με τις άλλες γυναίκες.

«Πάντα είχα καλές σχέσεις με τις άλλες γυναίκες. Είμαι κορίτσι της γυναικοπαρέας. Εννοώ ότι η άλλη θα πρέπει να είναι εντελώς κόπανος για να μην τα πάω καλά μαζί της» είπε η Βικτόρια Μπέκαμ, που χωρίς καν να πει το όνομα της Νίκολα Πελτζ την φωτογράφησε μια χαρά.

Victoria Beckham reveals a woman has to be ‘a real a*****e’ for her not to get on with them amid her ongoing feud with son Brooklyn and his wife Nicola Peltz https://t.co/WZmJlGUaSC — Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) October 28, 2025

«Αγαπάω τις γυναίκες και θέλω να μοιραστώ μαζί τους τις γνώσεις και τις εμπειρίες μου» συμπλήρωσε.

Και όλα αυτά ενώ οι πηγές από τους Μπέκαμ λένε ότι τόσο στον Ντέιβιντ όσο και στη Βικτόρια «λείπουν συνεχώς» ο Μπρούκλιν και η Νίκολα από τις οικογενειακές συγκεντρώσεις.

// Κεντρική φωτογραφία: Η Βικτόρια Μπέκαμ στην πρεμιέρα του ντοκιμαντέρ της Victoria Beckham στο Λονδίνο. (REUTERS / Jaimi Joy)